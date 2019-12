၂၀၁၉

၂၁ရာစုပထမဆယ်စု၂ခု၏နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည်ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် နိုင်ငံရေး/စီးပွားရေးနှင့် လူမျိုးရေးအပါအ၀င် ကမ္ဘာမြေ၏ဥတုရာသီ တုံ့ပြန်မှုတို့ ဖြစ်ပျက်များလှသောနှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ယူအက်စ်၊ ယူကေ ဂျပန်၊ အစ္စရေးတို့တွင် အစိုးရပိုင်းအမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်များ ထိုင်ခုံလှုပ်ခါခဲ့သည်။ ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာအသက်အငယ်ဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် တက်လာသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ နေရာယူစွမ်းဆောင်လာမှုများကို ထင်ရှားစွာပြသ/မြင်လာရသောနှစ်ဖြစ်သည်။ အမေရိကား၏စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်မှာ သမိုင်းမကြုံစဖူးအမြင့်ဆုံး(Dow ၂၈၁၆၄)ဖြစ်၍ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ အနှစ်၅၀အတွင်း ၃.၆%နှင့်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။

တနှစ်လုံး၏ သတင်းအထင်ရှားဆုံးများကို မှတ်တမ်းပြန်တင်ရေးပါမည်။

ဇန်န၀ါရီ၃။ အမေရိကပြည်ထောင်စု၏ ၁၁၆ ကွန်ဂရက်/ဟောက်စ်ကို နန်စီပလိုစီအား ဟောက်စ်စပီကာအဖြစ်ရွေးချယ်ကာ စတင်ခဲ့ပြီး အမေရိကသမိုင်းတွင်အမျိုးသမီးအမတ်အများဆုံးဖြစ်ကာ ဒီမိုကရက်ပါတီလူများစု၏အောက်လွှတ်တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်သစ်ကို အမေရိကသမိုင်းတွင် ၃၅ရက်ကြာ အချိန်အကြာဆုံး ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ပိတ်သိမ်းခံနေရစဥ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ပိတ်သိမ်းခံရခြင်းကြောင့် သမ္မတထရမ့်၏တိုင်းပြည်သို့အခြေပြမိန့်ခွန်းဟောပြောရက် ပုံမှန်ထက်တပါတ်နောက်ဆုတ်ကာ ဖေဖော်၀ါရီ ၅တွင်ကျင်းပခဲ့ရသည်။

ဖေဖေါ်ဝါရီ၂၄။ လေဒီဂါဂါသည် A Star is Born ” ရုပ်ရှင်ပါ “Shallow” သီချင်းဖြင့် ၉၁ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲတွင်အကယ်ဒမီဆုပူးတွဲရရှိခဲ့သည်။

မတ်၁၅။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ခရစ်ချပ်ချ်မြို့ရှိ ဗလီ၂ခုကို သြစတေးလီးယန်းသေနတ်သမားတဦးက၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ လူ ၅၁ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ အရေးအခင်းပြီးတလအတွင်း နယူးဇီလန်ပါလီမန်မှ စစ်တပ်သုံးဆီမီးအော်တိုမစ်တစ်စက်သေနတ်များကို ထိုတိုင်းပြည်ရှိလူထုမှအသုံးပြုနိုင်ခွင့်အား ဥပဒေထုတ်ပိတ်ပင်ပစ်ခဲ့သည်။

မတ်၁၃။ ဘိုးရင်းကုမ္ပဏီထုတ် 737 MAX လေယာဥ် ၂စင်း ၅လကျော်အတွင်းပျက်ကျခဲ့သဖြင့်US FAAမှ 737 MAX လေယာဥ်များကောင်းကင် ပျံသန်းခြင်းမှရပ်စဲပစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ကုန်သည်အထိ အဆိုပါလေယာဥ်များ ကမ္ဘာအနှံ့ပေါင်း အစင်း၅၀၀ခန့် လုပ်ငန်းခွင်မဝင်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့သည်။

ဧပြီ၃။ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး ဖိလစ်စိတီဟဖ်မင်န်း လိုရီလော့ဂ်လင်အပါအ၀င် သန်းကြွယ်သူဌေးမိဘ အယောက်၅၀ကျော်သည် သူတို့၏သားသမီးများ အမေရိက၏ထိပ်တန်းသက္ကသိုလ်များသို့၀င်ခွင့်ရရန် လာဘ်ပေးလှည့်စားလိမ်ညာမှုတို့ဖြင့် တရားစွဲခံရပြီး အချို့ ဘော့စတွန်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးရောက်သည်။ မင်းသမီးဟဖ်မင်န်းသည် စက်တင်ဘာလတွင် ထောင်ဒဏ်၁၄ရက်နှင့် ဒဏ်ငွေ ၃သောင်းပေးဆောင်ရန်အမိန့်ချခံရသည်။

ဧပြီ၁၀။ တွင်းနက်၏ကမ္ဘာပထမဆုံးဓာတ်ပုံကို ational Science Foundation မှလေ့လာသူပညာရှင် ၃၄၇ယောက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောက်မှုဖြင့်ထုတ်ပြန်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ်၅၅သန်းအကွာရှိ နေထက် ဒြပ်ထု ၆.၅ဘီလီယန်အဆပိုကြီးသောတွင်းနက်ပုံဖြစ်သည်။

ဧပြီ၁၅။ သက်တမ်းနှစ် ၈၅၀ရှိ ပြင်သစ်-နော့တာဒိမ်း ဘုရားကျောင်းတော် မီးလောင်သည်။ သမိုင်းဝင်ခေါင်မိုးပြင်နှင့်ကျောင်းဆောင်နေရာအချို့မီးလောင်ကျွမ်းသွားမှုကြောင့် ၂၀၁၉၏ခရစ်စမတ်ပွဲကို နှစ်၂၀၀ အတွင်းပထမဆုံအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။

ဧပြီ၂၁။ အီစတာတနင်္ဂနွေနေ့တွင် နေ့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်း ချချ် ၃ခုနှင့် ဟော်တယ်၃ခုတွင် အသေခံဗုံးများဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး လူ၂၅၉ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်။

ဧပြီ၂၅။ ရုရှားသမ္မတပူတင်နှင့် မြောက်ကိုရီယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်တို့ ရုရှားနိုင်ငံတွင်တွေ့ဆုံသည်။ သ

မေ၁။ ဂျပန်ဧက္ကရာဇ် နရုဟိတိုမှ ဂျပန်ထီနန်းအရိုက်အရာခံယူသည်။ အောက်တိုဘာလ ၂၂ရက်နေ့တွင် နန်းတက်တရားဝင်အခန်းအနားကျင်းပရာသို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းဆန်းစုကြည်လည်း အခြားကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ၄၀၀ကျော်နှင့်အတူ တက်ရောက်ခွင့်ရသည်။

မေ၂၄။ ဗြိတိန်၀န်ကြီးချုပ် ထရီဇာမေမှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း မျက်ရည်များဖြင့်ကြေညာသည်။ ဥရောပယူနီယံမှ နှုတ်သိမ်းမည်ဟုသော ကတိဖြင့် ၂၀၁၆တွင် အာဏာရထားခြင်းကို ကတိအတိုင်းမစွမ်းနိုင်တော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဇွန်၁၆။ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားအား ချိုင်းနားပြည်မသို့လွဲပြောင်းနိုင်သော ဥပဒေကြမ်းကို ဇွန်၁၅ရက်နေ့က ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းအားဦးတည်၍ ဟောင်ကောင်သားအင်အား ၂သန်းဖြင့် ထပ်မံဖိအားပေးဆန္ဒပြကန့်ကွက်ကြသည်။ စက်တင်ဘာ၄ရက်နေ့တွင် အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကို လုံး၀ဖျက်သိမ်းပါကြောင်း ဟောင်ကောင်အစိုးရမှကြေညာသည်။ သို့ရာတွင် ဆန္ဒပြသူများတောင်းဆိုသော အချက်၅ချက်အားငြင်းဆန်နေဆဲဖြစ်သဖြင့် ၂၀၁၉နှစ်ကုန်သည်အထိ ပြီးမြောက်ခြင်းမရှိသေးပေ။

ဇွန်၁၈။ သမ္မတ‌ဒေါ်နယ်ထရမ့်မှ ၂၀၂၀သမ္မတရွေးပွဲကန်င်ပိန်းများကို အိုလန်ဒို-ဖလော်ရီဒါမှ တရား၀င်စတင်သည်။ ၂၀၂၀အတွက် ၂၀၁၆ခုနှစ်ကသုံးခဲ့သော ဖေါ်မြူလာအတိုင်းသုံးမည်ဟု သူ၏မိန့်ခွန်းတွင်ဆိုသည်။

ဇွန်၂၇။ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းများ မိုင်ယာမီ-ဖလော်ရီဒါ၌ ဒီဘိတ်စတင်သည်။ သမ္မတလောင်းအဖြစ်ယှဥ်ပြိုင်အရွေးခံရန် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှသမ္မတလောင်း ၁၅ဦး စာရင်းတင်သွင်းထားသည်။ အာရှဇာတိနွယ်များအဖြစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံဇာတိမိဘမှမွေးဖွားသူ စိနိတ်တာကာမလာဟဲရစ်စ်နှင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဇာတိမိဘတို့မှမွေးဖွားသူ အင်ဒရူးယန်းတို့နှစ်ဦးပါ၀င်သည်။

ဇွန်၃၀။ သမ္မတထရမ့်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်းတို့ DMZ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့ရမည့်ဇုံ၌ တွေ့ဆုံရာ သမ္မတထရမ့်မှ မြောက်ကိုရီးယားပိုင်နက်မြေထဲဝင်ရောက်ခဲ့သဖြင့် အမေရိကသမိုင်းတွင် ပထမဆုံး မြောက်ကိုရီးယားမြေကိုနင်းဖူးသု တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲသမ္မတဖြစ်လာသည်။

ဇူလိုင်၈။ သန်းကြွယ်သူ‌ဌေးတဦးဖြစ်သူ ဂျက်ဖရီအက်ပ်စတိင်န်းမှ သက်မပြည့်မိန်းကလေးဦးရေရာကျော်နှင့်ပါတ်သက်သော လိင်ကိစ္စအမှုများဖြင့် အမှုရင်ဆိုင်ထောင်ချခံရသည်။ သမ္မတထရမ့်။ ကလင်တန်တို့အပြင် ဗြိတိသျှမင်းသားကြီးအင်ဒရူးတို့နှင့်ပါ ပါတ်သက်နေသည် သတင်းကြီးသော သူသည် သြဂတ်လ၁၀ရက်နေ့နေ့တွင် ထောင်တွင်း၌ သေကြောင်းကြံကာ ကွယ်လွန်သည် သတင်းထွက်ခဲ့သည်။

ဇူလိုင်၁၅။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟောက်စ်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သော “the squad” အမည်ပေးခံရသည့် Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib and Ayanna Pressleyတို့ အမေရိကတိုင်းပြည်မှထွက်ခွာသွားရန်သမ္မတထရမ့်မှ တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့မှုအပေါ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့်တုံ့ပြန်ပြောဆိုသည်။

ဇူလိုင်၂၄။ ၂၀၁၆သမ္မတရွေးပွဲတွင် ရုရှန်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်သည်ဆိုသော စွတ်စွဲချက်အတွက် အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရာတွင် တရားရေးဌာန၏ ပေါ်လစီကျင့်ဝတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ သမ္မတထရမ့်အား အပြစ်ဆိုအရေးယူရန် မိမိတို့ မဆုံးဖြတ်ပါကြောင်း အောက်လွတ်တော်တွင်ကြားနာစဥ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုး ရောဘတ်မေူာ်လာမှ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ အမေရိကန်၈ဦးအား ပြစ်မှုစွဲချက်တင်ခဲ့သည်။

ဇူလိုင်၂၄။ ဗြိတိသျှ၀န်ကြီးချုပ်သစ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်မှ ဘုရင်မဘုရင်မအဲလိဇဘက်II မှ အသိအမှတ်ပြုတွေ့ဆုံသည်။

ဇူလိုင်၂၉။ ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂီလွိုင်ကြက်သွန်ဖြူပွဲတော်တွင်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ၃ဦး သေဆုံးပြီး၁၂ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။

သြဂတ်၅။ တက်ဆက်ပြည်နယ်တက်ဆက်ပြည်နယ် အယ်လ်ပါဆိုမြို့၌သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ရာ လူ၂၂ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်။

သြဂတ်၂၃။ မြေကမ္ဘာ၏အဆုတ်ဟု တင်စားကြသည့် အမေဇုံသစ်တောကြီး၌ မကြုံစဖူးတောမီးအကြီးအကျယ်လောင်သည်။

သြဂတ်၂၆။ နိုင်ငံတော်တရားသူကြီးချုပ်တဦးဖြစ်သူ RBG မှ ဘတ်ဖလိုးတက္ကသိုလ်မှချီးမြှင့်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့လက်ခံရယူသည်။ ပန်ခရိယကင်ဆာခံစားနေရသည်ကို ကုသနေသည့်နောက်ပထမဆုံးလူထုရှေ့ပြန်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။

စက်တင်ဘာ၁၄။ ဆော်ဒီအာရေးဗျ၏အကြီးဆုံးရေနံထုတ်ချက်စက်ရုံကို ဒရုန်း၁၀စင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရသည်။ အီရန်နောက်ခံပြု ဟိုတီသူပုန်တို့မှ ၄င်းတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာသည်။

စက်တင်ဘာ၂၆။ ဆွိဒစ်ရှ်ဆယ်ကျော်သက် သွန်းဘတ်ဂ်ဂရေတာမှာ ကုလသမဂ္ဂတွင် “For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away?” ဟုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များသို့ဟောကြားသည်။

စက်တင်ဘာ၂၅။ ယူကရိန်းသမ္မတ ဇာလန်စကီနှင့် သမ္မတထရမ့်တို့ကုလသမဂ္ဂတွင်တွေ့ဆုံသည်။ ထိုရက်မတိုင်မှီက အိမ်ဖြူတော်မှ သမ္မတ၂ဦးပြောကြားခဲ့သည့် တယ်လီဖုံးစကားအပြည့်အစုံကို ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သည်။ သမ္မတထရမ့်မှ ယူကရိန်းသို့ပေးပို့ရမည် စစ်အကူငွေ ၃၉၁သန်းကို တုံ့နှေးထားပြီး ယခင်ဒုသမ္မတဟောင်ဂျိုးဘိုင်ဒင်( ယခုဒီမိုကရက်ပါတီသမ္မတလောင်း) အားစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန်ဖိအားပေးသည်ဟု စွတ်စွဲချက်ဖြင့် သမ္မတကို ပြစ်တင်အရေးယူရန် စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဟောက်စ်စပီကာနန်စီပလိုစီမှ စက်တင်ဘာ၂၄တွင်ကြေညာခဲ့သည်။

အောက်တိုဘာ၁၉။ ကွန်ဂရက်-ဟောက်စ်၏အသက်အငယ်ဆုံးအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ AOC မှ သမ္မတလောင်ဘာန်နီဆန်ဒါအား နယူးယောက်မြို့ကန်င်ပိန်းပွဲတွင် ထောက်ခံမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။

အောက်တိုဘာ၁၃။ ထရမ့်မှ အမေရိကတပ်များဆီးရီးယားမှဆုတ်ခွာရန်အမိန့်ထုတ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း တူရကီနိုင်ငံမှ ဆီရီးယားမြောက်ပိုင်းတွင်စစ်ဆင်ရေးကြီးများဆင်နွဲခဲ့သည်။

အောက်တိုဘာ၂၄။ ကွန်ဂရက်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်သူ မေရီလင်န်းမှ အမတ် အီလိုင်ယာကမ်းမင်းစ် စျာပနအခန်းအနားကို ယူအက်စ်ကက်ပီတို၌ကျင်းပခဲ့သည်။ သူသည် ယူအက်စ်ကက်ပီတို၌သင်္ဂြိုလ်ခံရသော ပထမဆုံးအာဖရိကန်-အမေရိကန်အမတ်ဖြစ်သည်

အောက်တိုဘာ၂၆။ အိုင်းစစ်၏ခေါင်းဆောင် အဘူဘာကာ အယ်လ်ဘဂ်ဒါဒီကို သမ္မတထရမ့်၏ အိမ်ဖြူတော်မှ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားမှုဖြင့် ဆီးရီယားအနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်သတ်ဖြတ်သည်။

အောက်တိုဘာ ၃၀။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတခွင် တောခြုံမီးများလောင်ကျွမ်းရာ အောက်တိုဘာ၃၀တွင် ဆီမီးဗယ်လီရှိရှိမတရော်နယ်ရီဂင်လိုင်ဘရီအနီးသို့ပင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၉တနှစ်အတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယား၌ တောမီးပေါင်း ၆၈၇၆ဖြင့်ဧကပေါင်း၂၅၃,၂၁၄ဧကလောင်ကျွမ်းကာ သမိုင်းစံချိန်တင်ခဲ့သည်။

နို၀င်ဘာ၄။ ချီလီနိုင်ငံ ဆန်တီယားဂိုမြို့၌ လူထုဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်။

နိုဝင်ဘာ၁၃။ အီတလီနိုင်ငံဗင်းနစ်မြို့၌ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ရာ နှစ်၅၀အတွင်းအဆိုးဆုံးစံချိန်ဖြစ်သည်။

ဒီဇင်ဘာ ၁၁။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိဂ်မြို့၌ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသုဥ်းသည်ဟု ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံမှတရားစွဲဆိုထားသော အမှုအား နိုဗယ်ဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ICJ တရားရုံးတွင်ရင်ဆိုင်သည်။

ဒီဇင်ဘာ၁၃။ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်နှင့်သူ၏ကွန်ဆာ‌ဗေးတစ်ပါတီသည် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အီလက်တိုရယ်အများဆုံးဖြင့်အနိုင်ရစံချိန်တင်သည်။ သူ၏တခုတည်းသော ကတိစကားမှာ “get Brexit done” ဟုဖြစ်သည်။

ဒီဇင်ဘာ၁၈။ သမ္မတထရမ့်အားပြစ်တင်ဖြုတ်ချစွဲချက်တင်ခြင်းကို အောက်လွှတ်တော် (ဟောက်စ်)တွင် ပထမအဆို သမ္မတအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုအားဆန္ဒမဲ (၂၃၀-၁၉၇ ) ဖြင့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး ဟောက်စ်စပီကာနန်စီပလိုစီမှ အပြီးသတ်ပစ်တင်စွဲချက်တင်သည်။ စွဲချက်ကို တရားရေးအဖြစ်ရင်ဆိုင်ရန် စိနိတ်သို့တင်ပို့ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၉နှစ်ကုန်သည်အထိ တင်သွင်းခြင်းမရှိပဲ ထိမ်းကိုင်ထားခြင်းဖြင့် ဟောက်စ်စပီကာနှင့် စိနိတ်ခေါင်းဆောင်တို့ နိုင်ငံရေးအားပြိုင်နေလေသည်။

ဒီဇင်ဘာ ၂၀။ သမ္မတထရမ့်မှ ဆေးလိပ်/Eဆေးမှုတ်ပြောင်းဝယ်ယူမှုတ်သောက်နိုင်သည့်အသက်တမ်းကို ၁၈နှစ်မှ ၂၁နှစ်သို့ မြှင့်ရန် လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ဗိတ်ဟုခေါ်သော Eဆေးမှုတ်ပြောင်းတွင်းထည့်သည် အရည်၌ပါဝင်သည့်ဓာတ်‌ပေါင်းဓာတ်ပြုမှုကြောင့် အဆုတ်ပျက်သုဥ်းဆေးရုံရောက်သည့်လူနာပေါင်း ၂၅၀၀ကျော်နှင့် သေကြရသည့် ဆယ်ကျော်နှစ်ဆယ်ကျော်သက်များ ၂၀၁၉အတွင်း ၅၄ဦးဆုံးပါးခဲ့သည်။

ဒီဇင်ဘာ ၂၇။ အသံထက်၂၇ဆမြန်သည့် ၂မက်ဂါတန်ညုကလီးယားလက်နက်သယ်ဆောင်နိုင်သော တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံကိုပျံကို ရုရှားနိုင်ငံမှ လက်တွေ့သုံးနိုင်သည့်အခြေအနေရောက်သည်။ ဒီဇင်ဘာ၂၀ရက်နေ့က အမေရိကား၏၆ခုမြောက်လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဖွဲ့ကြီးအဖြစ် US Space Force အာကာသတပ်ဖွဲ့ထားပြီးပြီဖြစ်သည်။

2020 (MMXX)

၂၀၂၀သည် ယူအက်စ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများရှိရာ မြန်မာ-အမေရိကန်တို့အတွက် ထူးခြားပြောင်းလဲမည့်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

အာကာသထိတက်ပြိုင်လာကြမည့်စစ်လက်နက် အားပြိုင်တပ်ဆင်မှုများနှင့်အတူ 5G, AI, Cyber, Security Privacy စာလုံးအတွေ့များမည့်နှစ်ပါ။

ကောင်းသောပြောင်းခြင်းများဖြစ်ရန် ကိုယ်တိုင်စီက ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကင်းသော လူနေမှုဘ၀ ပါဝင်တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေသတည်း။ ။



