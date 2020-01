လူဦးရေစစ်တမ်းကောက်သည့်နှစ်ပါ။

လာမည့်ဧပြီလတွင် ၁၀နှစ်တကြိမ်ကောက်သော လူဦးရေစစ်တမ်းကောက်စာရွက်-ဖေါင် အမေရိကားရှိအိမ်တိုင်းဆီသို့‌ရောက်လာပါဦးမည်။

၁သိန်းနှစ်ရာတစ်ယောက်

လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်ကသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရာတွင် အမေရိကနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော မြန်မာ(Burmese) လူဦးရေ (၁၀၀,၂၀၁)ယောက်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြန်မာလူမျိုး (Burmese)လူဦးရေသည် တနိုင်ငံလုံးလူဦးရေ (၃၁၂) သန်းကျော် ၏(၀.၃၂%) ဖြစ်ပြီး၊ စုစုပေါင်းအာရှလူမျိုး၏(၂.၉၆%) ဟုပြဆိုထားပါသည်။

အမေရိကားသို့ ပြောင်းခိုအခြေချသည် Refugee တွင် ပြီးခဲ့သော ၁၀နှစ်အတွင်း အကြီးမားဆုံးသောအုပ်စုမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှလာသော ခရစ်ယန်ဘာသာ၀င်တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။ အတိအကျစာရင်းအရ ၂၀၀၀-၂၀၁၇ စာရင်း (၁၆၉,၉၄၉)သည်တဲ့။ သမ္မတထရမ့်မှ Refugee-ပြောင်းခိုသူများအား စိစစ်ပိတ်ပင်နေသော ယခုနှစ်များတွင်ပင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြောင်းခိုသူများနှင့် ရိုဟင်ဂျာများ ၀င်လာမစဲ တသဲသဲတည်း။

၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံနောက် အမေရိကားသို့ မြန်မာပြောင်းခိုသူ Refugeeလက်ခံသော အနှစ်၃၀ကျော်အတွင်း လူ (၂)သိန်းကျော် (၂၀၀၀-၂၀၁၇ စာရင်း ၁၆၉၉၄၉)အခြေချထားပေရာ အမေရိကပြည်ထောင်စုတွင် မွေးဖွားသူမှ ဆင့်ပွားလာသော မိသားစု၀င်များပင် အချို့ တတိယမျိုးဆက်ရောက်နေပြီဖြစ်၏။

သို့ဆိုသော် ပြောင်းခိုသူချည်း မွေးဖွားလာသော သားသမီးများ ထပ်မံခေါ်ယူသော မိသားစုဝင်များနှင့် နှစ်၃၀ခရီး၌ မြန်မာဇာတိနွယ်(၅)သိန်းမျှ ရှိနေရပေမည်။

ဦးနေဝင်းအာဏာရလာပြီး ၁၉၆၂နောက်ပိုင်း စူဇကာစစ်ဆင်ရေး။ တရုတ်-ဗမာ။ ကုလား-ဗမာ အဓိကရုန်းများကြောင့် ထွက်ခွာလာကြသောမျိုးဆက်များနှင့် ထပ်မံခေါ်ခဲ့ကြသော မိသားစုများပေါင်းလျှင်လည်း နှစ်၅၀ခရီး လူ(၃)သိန်းအောက်မလျော့။ ကြားထဲ နှစ်စဥ်DV မဲဖောက်စနစ်အပြင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဖြင့်လည်း နေထိုင်ခွင့် သိန်းချီပေးထားရထားပြန်ရကား မြန်မာဇာတိနွယ်သည် ၂၀၂၀တွင် အင်အား(၁သန်း)ရှိနေလောက်ပြီ။

ထိုထိုသူများ ဘယ်ဆီရောက်ပျောက်နေပါသနည်း။ ၂၀၀၀, ၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရာတွင် မပေါ်လာ။ တရား၀င်ရောက်ရှိစာရင်းတဝက်ကိုပင်မမှီ။ လူဦးရေစစ်တမ်းဖောင်တွင် BURMESE မဖြည့်ခြင်းက အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

သမိုင်းလှန်သော်

မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားသူများဖြစ်လျက်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဟု သတ်မှတ်ခံရခြင်းကား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်သူ့သစ္စာထားရမည်မသိ ဝေဝါးသွားရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဟုမြင်သည်။ ထိုမှသည် တရုတ်/ကုလားတို့သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းလျှက်ကယ်နှင့် နိုင်ငံမဲ့ကုန်ကြဖူးပါ၏။ ပြည်တွင်းခရီးလွတ်လပ်စွာသွားမရ။ သက်မွေး၀မ်းကျောင်းတက္ကသိုလ်တက်မရနှင့် ဖြစ်ခဲ့/ဖြစ်စဲပါ။ အဆိုပါပြသနာအားလုံးအချုပ်သည် ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေဟူသော အမှားတွင်အချော်ဆင့်ကာ မှားချောတောငေါ့ ဥပဒေကြီးကြောင့်ပင်။

၁၉၈၂

ထိုစဥ် မဆလခေတ်ကာလက ဦးနေ၀င်းဟူသည် ရတနာနတ်မယ်နှင့် အိမ်ထောင်ဖက်ချင်၍ လ၀ကဥပဒေကို သူ့အလိုကြိုက်ပြင်ဆင်သည်။ ထိုမှ စိတ်ကူးပေါက်ကာ ၁၉၈၂တွင်မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေထ,ပြုပြန်ရကား ထိုစဥ်က ကမ္ဘာအခြေအနေလည်းလွှမ်းခြုံမသိ။ လွတ်လပ်ရေးယူပေးခဲ့ကြသူတို့အားလည်း လေးစားမှုမရှိ၊ Divide and ruleလူမျိုးခွဲခြားအုပ်ချုပ်ရန်သာဇောင်းပေးထားသည်ကို ထိုဥပဒေပြုပါမည့် မဆလပါတီ၏ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ထိုစဥ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းပြောကြားသောမိန့်ခွန်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။

ထိုဥပဒေသည် ထိုစဥ်ကထဲကပင် မဆလ၏၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေ၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို ထိခိုက်နေရကား သိနားလည်သောသူတို့မှ ဥပဒေတွင်အာဏာတည်သော ရက်စွဲထည့်မပေးလိုက်သည်ကို ထိုစဥ်က အာဏာရှင်ဦးနေဝင်းသိခဲ့သည်လော/မသိသည်လောမသိ။ ဥပဒေအာဏာတည်သောရက်စွဲကို ထိုစဥ်က ဥပဒေပြုလွှတ်တော်၏ ဥပဒေအမှတ်-၄/၁၉၈၂တွင် ထည့်သွင်းသည်မဟုတ်ပဲ အုပ်ချုပ်ရေးမဏိုင် ဝန်ကြီးဌာနမှလုပ်ထုံးနှင့်အတူ ညှပ်ထည့်ရေးလိုက်သည် မှတ်သားဖူး၏။

ထို ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ

နိုင်ငံခြားသားမှ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လာရန်မဆိုထားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမွေးသော မျိုးဆက် ၃ဆက်ပင်မသေချာ။ (လျှောက်ယူခွင့် ဖောင်လည်းမရှိပါ)။ နိုင်ငံခြားသား->ဧည့်နိုင်ငံသား-> နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ-> နိုင်ငံသား ဟူ၍အဆင့်ဆင့်ရှိသည်။ (ယခုမှု သွေးနှောဆိုသူနိုင်ငံသားမိဘများမှ မွေးဖွားသူများပင် တပါတ်လည်ကာ နိုင်-၆(က)ပင်ထုတ်မပေးတော့ပဲ ညစ်နေသည်များပင် မြင်တွေ့နေရ၏)

သို့ဆိုသော် ထိုထို မျိုးဆက်၃ဆက်အတွင်းမွေးသူတို့သည် နိုင်ငံတွင်းမွေးရက် နေရက်နှင့် နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ရ၏။ ထိုထိုမြေတွင်မျိုးဆက်၂ဆက်မွေးဖွားကြီးပြင်းသူကို ထိုထိုနိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ် မပြုဆိုခြင်းမှာ ‌ရှေ့ရောက်နှင့်ပြီးသူများ၏ သက်သက်ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှုသန့်သန့်သာဖြစ်၏။

ထိုထိုမြေတွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းသည်။ လူ၏လုပ်အားကိုယူသည်။ တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်သောကြေးများသွင်း အခွန်ဆောင်ရသည်။ တရား၀င်နေထိုင်ရပ်တည်ခွင့်နိုင်ငံသားမပေးသဖြင့် ကျွန်စနစ်တမျိုးဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလော။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံဥပဒေများဖြစ်သော ၁၉၄၇, ၁၉၇၄နှင့် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအခွင့်အရေးပါ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို ကျူးကျော်ဖေါက်၍ သာမန်ဥပဒေပြဌာန်း၍ တိုင်းရင်းသားများကိုလည်း နိုင်ငံသား အလိုအလျှောက်ရပ်စဲပစ်နိုင်သည့် ပုဒ်မှ(၁၃)နှင့်(၁၆)ကိုထည့်သွင့်ပြဌာန်းထားသည်။ အခြေခံဥပဒေပေး လူ့မွေးရာပါအခွင့်အရေးကို သာမန်ဥပဒေမျှဖြင့် လွမ်းမိုးဖျက်သိမ်းနိုင်သလော။

မြန်မာနိုင်ငံ၏နယ်စပ်တွင်နေကြရ၍ အ‌ခြေအနေ အချိန်အခါအရ တဖက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလက်မှတ်။ ပတ်စ်ပို့။ မှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်ကြသည့် တိုင်းရင်းသားကို မြန်မာအစိုးရက မည်သည့် အခွင့်အာဏာနှင်သာမာန်ဥပဒေတရပ်ပြဌာန်းကာ နိုင်ငံသားအဖြစ်မှအလိုအလျှောက်ရပ်စဲပစ်နိုင်ခဲ့ပါသနည်း။

ထိုသို့အားဖြင့် ဘာမှမလုပ်နိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေသည် ၁၉၉၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပါမည်ဆိုသော ကာလရောက်သော် ထိုစဥ်က န၀တက ပညာထပ်ထည့်ပြပါလေ၏။ တိုင်းပြည်တွင်းရှိ ၈၈အရေးတော်ပုံပါ၀င်သူ။ တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာသွားသူတို့ကို လူစာရင်းသိလိုရင်းဖြင့် ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးနိုင်သူများကိုလည်း ကောက်ယူလိုရကား ရှိပြီး ထုတ်ပေးထားသော သုံးခေါက်ချိုး အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်များကို ကောက်သိမ်းကာ နိင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပုံစံ(နိုင်-၆(က)) ကိုထုတ်ပေးလိုက်လေသတည်း။ ထိုထို၈၂ဥပဒေအရ ဖြစ်သော နိုင်ငံသားလက်မှတ် (နိုင်-၆)ပင်မပေးနိုင်။ စိစစ်ဆဲအခြေအနေတွင် ကန့်လန့်ကြီးရပ်လို့ထားပြန်ပါသည်။ အနှစ် (၃၀)ကြာခဲ့ကာ ယခုအထိပါတည်း။ ထိုစိစစ်ရေးကဒ်ပြားကိုပင် လူမျိုး/ဘာသာ အပိုဒ်ထည့်လျှက် သွေး‌နှောဟုဆိုချင်သူများကို ဖြည့်ချင်ရာဖြည့်ထည့်နေကြရကား လ၀ကဟူသည် စားပေါက်ဖေါ်ဌာနကြီးပင်ဖြစ်နေသည် တမုံ့။

ဘာလုပ်ကြရမည်နည်း

၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုဖျက်၍ ရွေးကောက်ထားသောအစိုးရမှ ယခုခေတ်နှင့် လျှော်ညီအောင်ပြန်ရေးဆွဲရမည်။

ICJ ထိုမှ ICC ရောက်သွားနိုင်သည့် သွေးခွဲခြားအုပ်ချုပ်သည့် “မြေမြိုလို့ လူမျိုးမပြုတ် လူမြိုမှလူမျိုးပြုတ်မည်။” ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်ကို ပြင်ရမည်။

တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် မြန်မာတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သွေးသန့် Race မျိုးနွယ်များထင်နေကြသလောမသိ။ ဤလိုခေတ်တွင် သွေးခန္ဓာ၌ပါသော မျိုးရိုးဗီဇကို ရာခိုင်နှုန်း၁အောက်အထိပင်ခွဲထုတ်ပြနိုင်လောပြီ။ ဤကမ္ဘာမြေတွင် သွေးသန့်ဗီဇသန့်မျိုးနွယ်ဟူသည်မရှိ။

Race သန့်ဟန်‌ဆောင်ကာ Aryanတို့သွေးသန့်ပါသည်ဟူ၍ နာဇီဂျာမဏီထောင်ခဲ့သူ ဟစ်တလာသည်ပင် သူ့ဗီဇ၌ သူမုန်းသော ဂျူးဗီဇသွေးပါ‌သေးသည်။

လူမျိုး(Race)၊Tribe(မျိုးနွယ်စု)၊ ဆွေမျိုးစု(Clan)၊စကားဝဲအစု(Dialect) ရောထွေးရမ်းလုပ်ထားသော တိုင်းရင်းသား(၁၃၅)မျိုးရှိသည် ဆိုသည်ကိုလည်းဖျက်သိမ်းသင့်ပါပြီ။ မျိုးရိုးဗီဇစနစ်တကျစစ်လျှက်အများသဘောတူသတ်မှတ်သည့် ရာခိုင်နှုန်းတခု တူသူများကို အုပ်စုတူစုကာထားသင့်ပြီ။ တရုတ်ဟု မိမိကိုယ်မိမိ သတ်မှတ်ထားသူမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရောက်ရှိနေထိုင်နေကြသူတို့သည် တို့သည် ချိုင်းနား-မြန်မာနယ်စပ်ဒေသ ကချင်/ရှမ်း စသည့်တိုင်းရင်းသားများလောက်ပင် ဟန်ချိုင်းနီးစ် တို့နှင့် DNA ဗီဇမျိုးမနီးသည်ကိုလည်း သိထားသင့်သည်။ ဤမြေတွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းသူ ဤမြေသား ဤနိုင်ငံသားသာလျှင်အဖြစ်သင့်ဆုံးပါ။ လူမျိုးအုပ်စုခွဲလျှင်ခွဲသလောက်ကွဲကြမည်သာတည်း။ တိုင်းပြည်လည်း နာလွန်းလှပါပြီ။ ရပ်တန်းကရပ်ရန်အချိန်ပါ။

လူဦးရေစာရင်းကောက်ခံခြင်းသည် အုပ်ချုပ်သူတို့မှ အုပ်ချုပ်ခံလူထု အချက်အလက်အတိအကျနှင့်အဆက်အသွယ်ရယူနားလည်ရန်သာဖြစ်သည်။

ထိုမှ ဒေသအလိုက်ကိုယ်စားလှယ်မည်မျှထားရမည်။ မည်သည့်မျိုးနွယ်လူဦးရေမည်မျှရှိသည်ဖြစ်၍ မည်သူတို့မည်သည်နေရာ၌ အသက်တမ်းအလုပ်အကိုင် စသဖြင်အတိအကျသိသည်ဖြစ်၍ နိုင်ငံမှ လိုအပ်သမျှ အတိအကျ ကူညီနိုင်မည်။

We Me I-ငါတို့မှ ငါ။ ငါမှ ဤကိုယ်

မြန်မာဇာတိနွယ်တို့သည် Burmese အဖြစ်တူရာအမည်ပေါက် လာရာနိုင်ငံတူအုပ်စုဖွဲ့ပြီး We အဖြစ် မိမိတို့အလိုရှိသမျှကို ဖက်ဒရယ်အစိုးရထံမှတောင်းယူရန်သာဖြစ်သည်။

သို့မှသာ အချုပ်အခြာပိုင်သော နိုင်ငံတခု Burma မှလာသော သူများအဖြစ် အင်အားရှိမည်။

ဂျူးလူမျိုးများကိုကြည့်ပါလေ။ သူတို့၏အမေရိကန်-ဂျူးများစွမ်းအားဖြင့် မူလဖခင်အစ္စရေးနိုင်ငံကို ကမ္ဘာအလည်တည်တန့်ခန့်ညားအောင်လုပ်နေနိုင်သည်။ အမေရိကားတွင် ဂျူးဇာတိနွယ်(၁၂သန်း)မျှရှိနေရကား အစ္စရေးပြည်တွင်းရှိဂျူး (၆သန်းခွဲ)တို့ထက်ပင် အင်အားများကာ ကမ္ဘာတွင် အမေရိကားမှီ၍ သူတို့အသံနှင့် အာဏာစွမ်းနေရပါသတည်း။

မြန်မာတို့သည်လည်း အဖမြန်မာနိုင်ငံကို အမိအမေရိကပြည်ထောင်စုမှ မိမိတို့အသံအတိုင်း ဖြစ်လိုသည်အတိုင်း ညွန်းဆိုနိုင်ပါသည်။

အမိ-အဖနိုင်ငံတော်ဖြစ်သဖြင့် ၂ဖက်အကျိုးရှိခြင်းသို့သာဦးတည်ရမည်။

အမိနိုင်ငံတော် အမေရိကပြည်ထောင်စုကိုလည်း ချစ်ကာသစ္စာရှိရမည်ကား ထုတ်ပြောရန်ပင်မလို။ မိမိတို့မှာ အမေရိကအခြေခံဥပဒေကို ကျမ်းကျိန်ထားသည့် မြန်မာ-အမေရိကန်များမဟုတ်ပါလား။

တိုင်းရင်းသားများ

၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူစဥ်က ‌ဖေါင်တွင်အခြားတိုင်းရင်းသားအမည်ပေါက်တခုခုကို ဖြည့်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖြည့်ခဲ့ရန်လည်း ကင်န်ပိန်းများလုပ်ခဲ့သည်ကိုထိုစဥ်ကမြင်ဖူးခဲ့ပါသည်။

ဇယားကွက်(၉)တွင် Burmese မှလွဲ၍ မည်သည့်တိုင်းရင်းသားအမည်ဖြည့်ပါစေ အမေရိကားအစိုးရအနေဖြင့် Other Asian သို့သာ စာရင်းသွင်းလိုက်မည်ဖြစ်သဖြင့် သင်၏အသံသာ ပျောက်သွားပါမည်။ ဤသည်ကို လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်က ပြပြီးဖြစ်၏။

ယခုလည်းထိုသို့ဖြည့်ကြလျှင် မှတ်တမ်းမကျန်သော Other Asian လူနည်းစုအနေဖြင့်သာကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် နောက်နောင်၁၀ နှစ် ၂၀၃၀အထိစောင့်ရပေဦးမည်။

ဖေါင်တွင် Chinese ရေးထားသည်ဖြစ်ရာ မိမိကိုယ်မိမိ Han Chinese, Oversea Chinese သတ်မှတ်သည်ဖြစ်၍ အမှတ်အသားပြုကြသည်။ သိူ့ဖြစ်ရာမှ လူဦးရေကောက်ခံခြင်းတွင် China နိုင်ငံမှလာသူတို့နှင့် ရှုတ်ထွေးကုန်သည်ဖြစ်ပါ၏။ ဗီယက်နမ်။ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားတို့ကဲ့သို့ Chinese ဖြစ်သော်ငြား မိမိတို့မွေးဖွားရာနိုင်ငံအမည်အောက်တွင်သာ ဖြည့်ပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ သန်း‌ေခေါင်စာရင်းဌာန၏ဖွင့်ဆိုချက်အရ Race ဟူသည် ဆိုင်ရာလူပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာရယ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုမှ လူထုမဲဆန္ဒဖြင့် တက်လာသောအစိုးရအုပ်ချုပ်သည်နှင့် အမေရိကနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားမှုကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် အရင်ဆုံးစာတင် ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များသို့ စာပို့သူတို့မှာ တရုတ်-အမေရိကန်များဖြစ်ကြပြီး ဆိုင်ရာတရုတ်အသင်းများ၏စနစ်တကျစုစည်းမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို မီဒီယာအနေဖြင့်အတိအကျသိ၍ မှတ်တမ်းထားပါသည်။ (ထိုစဥ်က သတင်းစာတွင်လည်း စာပို့ရန်ဖြတ်ပိုင်းထား လုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။)တရုတ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးအတွက် ဘယ်သောအခါမှလက်နှေးခဲ့သောသူများမဟုတ်သည်ကို သမိုင်းပြပြီးဖြစ်သည်။

Burma နိုင်ငံမှလာသော Burmese များတစုတစည်းတည်း အင်အားနှင့် အသံပြနိုင်ပြောနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ-အမေရိကန်တို့အတွက် ဆယ်စုနှစ်ကျော်ရပ်တည်နေနိုင်သည့် တခုတည်းသော အမေရိကနိုင်ငံထုတ်ပုံနှိပ်မီဒီယာမှ မိမိတို့၏ အမေရိကနိုင်ငံဖွားသားသမီးများအားလည်း ဒုတိယ,တတိယမြန်မာ-အမေရိကန်မျိုးဆက်များအဖြစ်ထားစေကာ Burmese ဖြည့်ကြပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်။

သို့ဆိုလျင် သင့်အသံသည် အမေရိကားရောက်မြန်မာ-အမေရိကန် ၁သန်းနှင့်အင်အားကောင်းစွာထွက်လာက အမေရိကနိုင်ငံရေးသမား ကွန်ဂရက်စိနိတ်အိမ်ဖြုတော်တို့မှ အသိအမှတ်ပြုရပါမည်။

We the people, we are Burmese မဟုတ်ပါလား

တိုင်းရင်းသား/တရုတ်/ကုလားများခင်ဗျား။

၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်းဖောင် ဇယား(၉)တွင် BURMESE ဟုသာဖြည့်ပါ။ အဖမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်ကျွန်ပ်တို့ မွေးရာပါအခွင့်အရေး Birthright Citizenship ရာဇ၀င်ကြွေးပြန်တောင်းရန်လည်းရှိပါသည်။

