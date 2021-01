LA County ကစီစဉ်ပြီး Ethnic Media Services က ပူးပေါင်းပါဝင်သော ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ” How LA County Serves Our Immigrant Communities”

ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားဆွေးနွေးပွဲက ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ၂၁၊ နေ့လယ်၁နာရီက Zoom တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ Rigoberto Reyes, Executive Director, Office of Immigrant Affairs; Manuel Ruiz, Senior Policy Analyst, Department of Consumer & Business Affairs; Anna Gorman, MPH, Director of Community Partnerships & Programs, Department of Health Services; နှင့် Daniel Sharp, Chief, Office of Immigrant Affairs တို့ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီး ကြားခံဆွေးနွေးသူအဖြစ် Ethnic Media Services မှ Social director ဖြစ်သူ Pilar Marrero က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

Rigoberto Reyes, Executive Director, Office of Immigrant Affairs က အခြေချနေထိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သောဥပဒေပညာရှင်များ၏ဥပဒေရေးရာ

အကြံဉာဏ်များကိုရယူခြင်း၊ ရှေ့နေအတုအယောင်များနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာမသမာမှုများအကြောင်းကို အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့သည်။

LA County တွင် လူဦးရေ၁၀သန်းကျော်နေထိုင်ကြရာ တိုင်းပြည်၏လူနေအထူထပ်ဆုံးခရိုင်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူ၁၀ဦးတွင် ၄ဦးမှာ Immigrants မိသားစုများ

ဖြစ်ကြီးပြီး LA County ၏ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အသက်ရှင်ခြင်း၏အရည်အသွေးများမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေကြကြောင်း၊ Immigrants များ၏အခန်းကဏ္ဍ

မပါဝင်ပါက County ၏ လှုပ်ရှားသက်ဝင်မှုပုံစံမှာအခြားတစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခု ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကိုဗစ်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်

LA County သည် နေထိုင်သူ Immigrant များကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကာလတွင် Immigrants များသည် ကိုဗစ်အပြင်

နေထိုင်ခွင့်ကိစ္စကိုပါ စိုးရိမ်နေရသဖြင့် သောကနှစ်ဆပိုနေသည့်အတွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စဆိုင်ရာ ဥပဒေကြောင်းများကို မီဒီယာများမှတဆင့်

ရှင်းလင်းပြောကြားလိုကြောင်း၊ Immigrants များ၏နေထိုင်ခွင့်ပြဿနာရှိနေချိန်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေဟန်ဆောင်နေသည့် ရှေ့နေအတုများသည်

ယုံစားမိသော Immigrants များ၏ပိုက်ဆံကို ယူပြီး ဥပဒေရေးရာနားမလည်ဘဲ လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် Immigrants များမှာ မိခင်တိုင်းပြည်သို့ပြန်ပို့

ခံရနိုင်သည်အထိ ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်း၊ Office of Immigrant Affairs သည် ထိုအခက်အခဲပြဿနာများကို သိရှိထားပြီး လိုအပ်သော

ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်များနှင့် အမှန်တကယ်ဥပဒေရေးရာတတ်ကျွမ်းနားလည်သော ရှေ့နေအစစ်အမှန်များနှင့်ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ အိမ်ငှားခပေးရန်

ပြဿနာရှိသူများ၊ အိမ်အရစ်ကျပေးငွေမပေးနိုင်၍ အိမ်ကိုဘဏ်အပ်ရမည့်ပြဿနာကြုံနေရသူများ၊သင့်လျော်သောနေရာကို ညွှန်ကြားချက်များ

ရရှိနိုင်မည့် Vendors များ၊ မိမိမိသားစုအတွက် အစားအသောက်ဝယ်ရန်ငွေမရှိတော့သူများသည် စိုးရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိဘဲ မိမိတို့ထံ 1-(800)-593-822 ဖုန်းဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ဥပဒေရေးရာ အကြံဉာဏ်နှင့် သတင်းအရစ်အမြစ်များရယူနိုင်ကြောင်း၊ www.oia.lacounty.gov တွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ူ ကြားခံဆွေးနွေးသူ Pilar Marrero က မေးမြန်းသော ” ရှေ့နေကြော်ငြာများကိုဖတ်ပြီး ရှေ့နေအစစ်ဟုတ်၊ မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ” မေးခွန်းကို

Rigoberto Reyes က ဖြေကြားရာ ရှေ့နေကြော်ငြာများတွင် Registration number မှတ်ပုံတင်အမှတ်ပါရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မီဒီယာများအနေဖြင့်

လွတ်လပ်စွာကြော်ငြာပိုင်ခွင့်ကို အလေးထားပြီး ထိုကိစ္စကို ရဲတိုင်ပါက ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ရှေ့နေဟန်ဆောင်ပြီး

ကြော်ငြာနေသည်ဟုသံသယရှိကာ အထူးသဖြင့် သူ့ထံအမှုအပ်သူထံမှအလိမ်ခံရသည်ဟုပြောကြားပါက မိမိတို့ထံဖုန်းဆက်စေလိုကြောင်း၊ မိမိတို့မှ

လိုအပ်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖြေကြားခဲ့သည်။

Manuel Ruiz, Senior Policy Analyst, Department of Consumer & Business Affairs က အိမ်ငှားခမပေးနိုင်သောကြောင့် အိမ်ပေါ်မှအဓမ္မဖယ်

ရှားခံရမည့် အိမ်ငှားများအတွက် Stay Housed LA Program က ဥပဒေရေးရာအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းအကြောင်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

Manueal Ruiz က ပထမဆုံး DCBA – Department of Consumer & Business Affairs အကြောင်းအတိုချုပ်တင်ပြရာ DCBA ၏ ရည်မှန်းချက်သည် စားသုံးသူများ

ကိုအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ တိုင်ကြားချက်များနှင့် ညှိုနှိုင်းစေ့စပ်ပေးခြင်း၊ အသေးစားလုပ်ငန်းများ၏ရုံးခန်းများ၊ အိုးအိမ်နှင့်အိမ်ငှားများကို ကာကွယ်ခြင်း၊

လုပ်ခငွေနှင့်ပတ်သက်ပြီးဥပဒေအရဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Office of Immigrant Affairs, အိမ်အရစ်ကျချေငွေမပေးနိုင်သဖြင့်အိမ်ကိုဘဏ်ပြန်အပ်ခြင်း

အစီအစဉ်များဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စားသုံးသူများကြား မျှတသောဈေးကွက်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ DCBA Housing &Tenant Protections

နှင့်ပတ်သက်ပြီး www.rent.lacounty.gov တွင် အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပြီး ဖုန်း 1-(833)-223-7368 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

် Stay Housed LA Program ကိုဆက်လက်တင်ပြရာ ယင်းစီမံကိန်းသည် အိမ်ခြေယာမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသူများနှင့် အိမ်ငှားခမပေးနိုင်၍အစုလိုက်အပြုံလိုက်အိမ်ပေါ်မှ

ဖယ်ရှားခံရနိုင်ချေရှိခြင်းများကို ရှေ့တန်းးမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်၂၀.၆သန်းဒေါ်လာပမာဏရှိသော County တဝှမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း၊

DCBA, tenant-led-community အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဥပဒေရေးရာအကြံပေးအဖွဲ့အစည်းများ အခု၂၀နှင့် မိတ်ဖက်အဖြစ်လက်တွဲဆောင်ရွက်နေပြီး ခရိုင်တဝှမ်း

သတ်မှတ်မျှော်မှန်းထားသော Community များအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အိမ်ငှားခမပေးနိုင်သဖြင့်အိမ်ပေါ်မှအဖယ်ရှားခံရခြင်း

နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများအတွက် ကမ်းလှမ်းဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အသိပညာပေးခြင်းများ၊ ဥပဒေရေးရာကူညီခြင်းများ၊ ကာလတို

အိမ်ငှားခအထောက်အပံ့၊ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သော၊ ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားသောအရင်းအမြစ်များ၊ ဌာနများထံ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း

တို့ကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မ့ပေးနေကြောင်း၊ Legal Services & Short Term Rental Assistances (ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကာလတိုအိမ်ငှားခ

ထောက်ပံ့ခြင်းများ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်ဦးချင်းစီဥပဒေရေးရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ အိမ်ငှားခြင်းကိုရုတ်သိမ်းခြင်းနို့တစ်စာကိုတုန့်ပြန်ရန်

စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြင်ဆင်ခြင်း၊ တရားရုံးပြင်ပ အိမ်ရှင်အိမ်ငှားစေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်းများ၊ အိမ်ငှားခမပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်

အိမ်မှအဖယ်ရှားခံရခြင်းကို ကာကွယ်ရန်၊ သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းရန်အတွက် လိုအပ်သောဥပဒေရေးရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ တရားရုံးတွင်ရင်ဆိုင်ရာ၌၊

ပြဿနာနှင့်ဆိုင်သော စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ၌ ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အိမ်ငှား၏ဖိနှိပ်မှုနှင့်တုန့်ပြန်

ရန်လုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ပြီးခဲ့သောသုံးလ(သို့မဟုတ်) နောက်ထပ်သုံးလအတွက် (စပေါ်၊ ပြောင်းရွှေ့ကုန်ကျစားရိတ် သို့မဟုတ် အိမ်အသုံးအဆောင်

များဝယ်ယူနိုင်ရန်) ဒေါ်လာ၇,၅၀၀ ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး လျှောက်ထားရန် အကျုံးဝင်သူများမှာ LA County တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပြီး အိမ်ရှင်ထံမှ

အိမ်ငှားခြင်းကိုရုတ်သိမ်းသော နို့တစ်စာ(သို့မဟုတ်) Unlawful Detainer Complaint ရရှိထားပြီးသူများ(သို့မဟုတ်) အိမ်ရှင်၏ဖိနှိပ်နှောက်ယှက်ခြင်း

(သို့မဟုတ်)တုန့်ပြန်ရန်ပြုခြင်းခံထားရသူများ (သို့မဟုတ်) အိမ်ရှင်နှင့် COVID-19 ကိစ္စပြဿနာတက်ထားသူများ (သို့မဟုတ်) ပြောင်းရွှေ့ရမည့်အိမ်ပြဿနာကိစ္စများ

ဖြစ်ပြီး ကန့်သတ်ချက်ဖြင့်ဥပဒေကိုယ်စားလှယ်အကူအညီရရှိရန်အကျုံးဝင်သူများမှာ လူလေးဦးရှိသောမိသားစုတွင် တနှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ

၉၀, ၁၀၀ ၊ လူတစ်ဦးထဲနေထိုင်ပါက တနှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ၆၃, ၁၀၀ ရရှိသူများ၊ အပြည့်အဝ့်ဥပဒေကိုယ်စားလှယ်အကူအညီနှင့် ကာလတိုအိမ်ငှားခအထောက်အပံ့

ရရှိရန်အကျုံးဝင်သူများမှာ လူလေးဦးရှိသောမိသားစုတွင် တနှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၆, ၃၀၀၊ လူတစ်ဦးထဲနေထိုင်ပါက တနှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၃၉,၄၅၀ ရရှိသူများ

နှင့်/ သို့မဟုတ် Public Benefits ရရှိသူများဖြစ်ကြောင်း၊ မေးခွန်းများရှိပါက Stay Housed LA County အတွက် Hotline (888)-694-0040, www.stayhousedla.org

များမှလည်းကောင်း၊ DCBA ကို Hotline (833)-223-7368 နှင့် email- rent@dcba.lacounty.gov, www.rent.lacounty.gov သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းလက်းတင်ပြခဲ့သည်။

Anna Gorman, MPH, Director of Community Partnerships & Programs, Department of Health Services က Medical Legal Community

Partnership Los Angeles (MLCP_LA) အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးရာ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှစပြီး လူနာများမှ ဆေးကုသမှုခံယူရန်အတားအဆီးများ Patient barriers ကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ MLCP_LA သည် ရှေ့နေများနှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီး လူနာများ၏လိုအပ်ချက်များ

ကိုဆောင်ရွက်ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ရှေ့နေများက ဥပေဒရေးရာအကူအညီများကိုတိုက်ရိုက်ပေးပြီး၊ ရှေ့နေများက ဆရာဝန်၊ Social workers,

Community health workers နှင့်အခြားဝန်ထမ်းများကို ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနားလည်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးကြောင်း၊ လူနာများကို ဝင်ငွေနှင့်အစားအစာ

ဖူလုံရေး၊ အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်အိမ်အခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးပြသရန်ကိစ္စများ၊ ပညာရေး၊ ကလေးများနှင့်မိဘများစာတတ်မြောက်ရေး၊

တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အခြေအနေ၊ တစ်ဦးချင်းနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းလုံခြုံဘေးကင်းရေးတို့ကို ကူညီပေးကြောင်း၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှာ NLSLA, Legal Aid Foundation

of Los Angeles, Bet Tzedek Justice for all, Mental Health Advocacy Services တို့ဖြစ်ပြီး ယခု ကိုဗစ်ကာလတွင် ဝန်ဆောင်မှု

အားလုံးကို လူတွေ့မဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်၊ ဖုန်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း၊ ၂၀၁၈မတ်လမှ ၂၀၂၀စက်တင်ဘာထိ လူနာပေါင်း ၃၂၇၉ဦးကိုဝန်ဆောင်မှု

ပေးခဲ့ရာ အများဆုံးပြဿနာမှာ ဝင်ငွေပြဿနာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံးမှာ နေထိုင်ခွင့်ပြဿနာ နှင့် အိမ်ငှားခမပေးနိုင်သဖြင့် အိမ်ပေါ်မှဖယ်ရှားခံရသည့်ပြဿနာ၊ အိမ်ပြဿနာများ

ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြေရှင်းကူညီပေးရသောပြဿနာဥပမာများမှာ- ထောင်ကျသွားပါသည်ဆိုပါက Medi-Cal မဲ့သွားပြီး ထောင်မှပြန်လွတ်လာသောအခါ

ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်သဖြင့် Medi-Cal ပြန်လျှောက်ပြီး ကြန့်ကြာနေသောအချိန်တွင် ရှေ့နေက သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး အမြန်ဆုံးရရန် ဝန်ဆောင်ပေးခြင်း၊

နေထိုင်ခွင့်မရသူ အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရပါက စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက် ယာယီဆက်လက်နေထိုင်ရန် U Visa ရရှိရန် ရှေ့နေက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

Daniel Sharp, Chief, Office of Immigrant Affairs က နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဆိုင်သော Public, DACA, Temporary Protective Status အကြောင်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး

ယခင် လေးနှစ်တာကာလတွင် DACA လျှောက်ထားခြင်းသည် ခက်ခဲခဲ့ပြီး ယခုအခါ US Citizenship and Immigration Services က လက်ခံကြောင်း၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင်

DACA Program ကို အဆုံးသတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီး Supreme Court တွင် ဥပဒေရေးရာစိန်ခေါ်မှုများပြုလုပ်ရာ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် DACA အစီအစဉ်ကို မူလအတိုင်း

ုပြန်လည်ထားရှိရန် Supreme Court က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောကြောင့် DACA ရရှိပြီးသူများသည် ယခုနှစ်တွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်ကို လျှောက်နိုင်ကြောင်း၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်တနှစ်ရရှိထား

ပြီးသူများသည် သူ့အလိုလိုယခုနှစ်တွင် ၂နှစ်သက်တမ်းရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၂မှစပြီး DACA အစီအစဉ်ကို မူလသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများအတိုင်းပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း၊ အခက်အခဲရှိသူများအတွက် DACA Filing Fees Loan ကိုလည်း လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း၊ Public Charges ကိစ္စရပ်များအတွက်ကို ကိုဗစ်ကြောင့် ဆောင်ရွက်မှုကြန့်ကြာပိတ်ဆို့နေသော်လည်း

USCIS က ကိုဗစ်ကာကွယ်၊ ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းတို့တွင် ချွင်းချက်အနေဖြင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမည်ဟုအတိအလင်းပြောကြားထားကြောင်း၊ Public Charges မဟုတ်ဘဲ

LA County ရန်ပုံငွေနှင့်လည်ပတ်နေသော My Health LA ကဲ့သို့သော အစီအစဉ်များလည်းရှိကြောင်း၊ Temporary Protective Status (TPS) အကြောင်းပြောကြားရာတွင်

LA County တွင် TPS ဖြင့်နေထိုင်သူပေါင်း ၃၀, ၀၀၀ခန့်ရှိကြောင်း၊ El Salvador, Honduras, Haiti, Nepal, Nicaragua and Sudan နိုင်ငံများမှလာရောက်သူများဖြစ်ကြောင်း

သမ္မတထရန့်အုပ်ချုပ်မှုကာလတွင် ထုတ်ပြန်ထားသော TPS ကိုအဆုံးသတ်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ်ပြန်ရန် ညွှန်ကြားထားသည့် TPS ဖြင့်နေထိုင်လျက်ရှိသူများသည် အောက်တိုဘာ၄ရက်၊ ၂၀၂၁ ထိ သက်တမ်းတိုးနေထိုင်နိုင်သည်ဟု Department Homeland Security ဌာနက ကြေငြာထားကြောင်း၊ ယင်းတို့၏အလုပ်လုပ်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပါကလည်း သူ့အလိုလို အောက်တိုဘာ၄ရက်၊ ၂၀၂၁အထိ သက်တမ်းတိုးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ခွင့်သက်တမ်းတိုးဖို့ အခကြေးငွေပေးပြီး ထပ်လျှောက်စရာမလိုကြောင်း တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးသွားကြသူများက LA County တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသူများကို ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ဝန်ဆောင်မှု

များသို့ဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်ချက်များအလိုက် လျှောက်ထားကြရန်၊ ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအတွက် အကြံဉာဏ်ယူကြရန်တို့ကို တိုက်တွန်းသွားခဲ့သည်။