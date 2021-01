LA County က ကြီးမှူးကျင်းပပြီး Ethnic Media Services က စီစဉ်သော Supporting LA’s Essential Workers in the Pandemicရုပ်မြင်သံကြားတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ၁၄ရက်၊ နေ့လယ်၁နာရီက Zoom တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ Rose Basmadzhyan, Chief of the Wage Enforcement Program & Investigation Division at the LA County Department of Consumer & Business

Affairs. ; Michael Nobleza, the Executive Fellow of FUSE Corps, LA County Office of Immigrant Affairs; Monica Nguyen, the GAIN Program Director for the LA County Department of Public Social Services; Yvonne Medrano, Program Attorney of the Employee Rights

Program at Bet Tzedek Legal Services တို့က ပါဝင်ဆွေးနွေးကြပြီး ကြားခံဆွေးနွေးသူအဖြစ် Ethnic Media Services မှ Social director Pilar Marrero က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

Michael Nobleza က ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူနေထိုင်သူများအကြောင်းဆွေးနွေးရာ LA County တွင် ၁: ၃ အချိုးအစားမှာ ပြည်ပမှအခြေချရွှေ့ပြောင်း

သူများဖြစ်ကြကြောင်း၊ Essential Workers များ၏ ၄၀-၆၀ ရာနှုံးမှာ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများဖြစ်ကြကြောင်း၊ သန့်ရှင်းရေးအလုပ်သမား၊ စားသောက်

ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကုန်သိုလှောင်ရုံဝန်ထမ်းများ၊ ပစ္စည်းပို့သူများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ စသဖြင့်အလုပ်များလုပ်ကြကြောင်း၊

ယင်းတို့သည် ကိုဗစ်ကာလတွင် ရှေ့တန်းမှအလုပ်လုပ်သူများဖြစ်ကြကြောင်း၊ အချို့သောအလုပ်ခွင်များတွင် Physical distancing ရှိရန်၊ PPE များ

ရရရန်ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ရောဂါကူးစက်ရန်အခွင့်အလမ်းများကြကြောင်း၊ အလုပ်ပြုတ်သွားသောအခါ အလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်လျှောက်ကြရန်လည်း ခက်ခဲကြကြောင်း၊

ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ အမျိုးသမီးများအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြခြင်းအကြောင်း၊ bit.ly/lacoimmigrantservices တွင် အချက်အလက်များကို

လေ့လာနိုင်ကြောင်းနှင့် မရှိမဖြစ်ဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခွင်တွင် ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမှကာကွယ်နိုင်သော အခြေအနေများရရှိရေးတို့ကိုဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်။

Rose Basmadzhyan က LA County ၏ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခငွေသတ်မှတ်ခြင်းအကြောင်းများ၊ အလုပ်ရှင်များကို ကောင်တီကသတ်မှတ်ထားချက်များနှင့်မညီပါက

ဒဏ်ကြေးငွေရိုက်သည့်အကြောင်းများ၊ လုပ်ခငွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလုပ်ရှင်နှင့်ဝန်ထမ်းများကြား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းကို နေထိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းကို မခွဲခြားဘဲ

အလုပ်သမားပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်အတွက် ၁.၃ သန်းပမာဏ ရပိုင်ခွင့်လုပ်ခအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလတွင်လည်း လုပ်ခငွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး မသမာမှုရှိပါက ဝန်ထမ်းများကတိုင်ကြားလျှင် တိုင်ကြားချက်ကိုသာမက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု လုံးကို စစ်ဆေးပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသောအဖြစ်အပျက်ဥပမာများနှင့်ရှင်းပြခဲ့ပြီး အသေးစိတ်ကို

www.dcba.lacounty.gov တွင်ဖတ်နိုင်ပြီး တိုင်ကြားမှုများကို ကိုဗစ်ကာလအတွင် 1-800-593-8222 သို့ ဖုန်းဆက်တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းများ၊ State and

Federal agencies များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြောင်းတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။

Monica Nguyen က DPSS လက်အောက်ရှိ DPSS ညွှန်ကြားမှုအောက်ရှိ LA County GAIN Program အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားရာ ဖယ်ဒရယ်၊

ပြည်နယ်နှင့်ခရိုင်က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော Cash Aid system, အစားအစာအာဟာရကူညီခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ Job training အစီအစဉ်များပါဝင်ပြီး LA County တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသောလူပေါင်း ၃.၅သန်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြောင်း၊ လူမျိုးကွဲများအတွက်ဘာသာစကား

၁၉မျိုးထားပေးကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံး အများပြည်သူအတွက်လူမှုကိစ္စဝန်ဆောင်မှုပေးသောအေဂျင်စီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကာလတွင် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်

အစားအစာမလုံလောက်မှု၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုံးများပြားလာမှုများဖြစ်လာကြောင်း၊ ယခင်နှစ်ကယခုအချိန်တွင် အလုပ်လက်မဲ့နှုံးမှာ ၄.၃ရာနှုံးရှိပြီး ယခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် ၁၂.၃ရာနှုံးထိတက်လာကြောင်း၊ GAIN Program(The Greater Avenues for Independence) သည် အလုပ်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးသည့်အစီအစဉ်များပါဝင်ပြီး California

Work Opportunity and Responsibility to Kids poulation (CalWORKS) အတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်က ပေးသော ပြည်နယ်အတွက် လိုအပ်သောမိသားစုများအတွက် ယာယီအခိုက်အတန့် ထောက်ပံ့ကူညီသောအစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကျူံးဝင်သူများမှာ အသက်၁၈မှ၁၉နှစ်နှင့်အောက် ကလေးများရှိသောမိသားစုများ၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သူများ၊

ကိုဗစ်ကြောင့်မိသားစုဆုံးရှုံး/ ကွဲကွာသွားသူများ၊ Single parent ဖြစ်ပြီး စားဝတ်နေရေးရုန်းကန်နေရသူများဖြစ်ပြီး ထိုသူများသည် LA County Gain Program

မှ ပေးသော အလုပ်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ အလုပ်ရရှိအောင်ကူညီပေးခြင်း၊ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကူညီပေးခြင်း၊ Case Management , အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ

ပညာသင်ကြားရေးအခွင့်အရေးများရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းပြဿနာများ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများကိုဖြေရှင်းပေးခြင်း အစရှိသော

ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်ကြောင်း၊ ယခု အိမ်မှာနေကြရသောကာလအတွင်း သင်ကြားမှုဆိုင်ရာများကို Online မှသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး အထက်တန်းပညာ

အောင်လက်မှတ်ရရှိမည့် GED Program လည်း အင်တာနက်မှသင်ကြားနိုင်ကြောင်း၊ စာအုပ်နှင့်သင်ကြားရေးအထောက်အကူပစ္စည်းများကို လိုအပ်ပါက

ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသက်၃နှစ်အောက်ကလေးများရှိသောမိသားစုများအား ယခုခက်ခဲသောကာလတွင် Diapers များ ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း၊

GAIN Program ကိုစိတ်ဝင်စားသူများသည် 1-(877)-292-4246 သို့ တနင်္လာမှသောကြာထိ မနက်၈နာရီမှညနေ၅နာရီထိ ဖုန်းခေါ်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး

Medi-Cal, CalFresh နှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက် DPSS သို့ 1-(866)- 613-3777 သို့ တနင်္လာမှသောကြာထိ မနက်၇နာရီခွဲမှည၇နာရီခွဲထိလည်းကောင်း၊ စနေတွင် မနက်၈နာရီမှညနေ၄နာရီခွဲထိလည်းကောင်းဖုန်းဆက်နိုင်ပြီး www.getcalfresh.org, www.dpss.lacounty.gov နှင့် Facebook, Twitter, Instagram များတွင် သတင်းသစ်များကိုလေ့လာနိုင်ကြောင်းများ

ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

Yvonne Medrano က Bet Tzedek Legal Services က အခမဲ့တရားဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားရာ

နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊ လူမျိုး၊ အသက်အရွယ်၊ ကျား/မ ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ LA County တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသူများအတွက် ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြောင်း၊ နေထိုင်ခွင့်မရှိဘဲအလုပ်လုပ်နေသောအလုပ်သမားများအတွက်လည်း ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြောင်း၊ အလုပ်ခွင်တွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ အလုပ်အတွက်ရသင့်ရထိုက်သောအခကြေး

ငွေမရရှိခြင်း၊ တုန့်ပြန်ရန်ပြုခြင်းများနှင့် အလုပ်ခွင်တွင် အန္တရာယ်ကင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရေးများအတွက် ဥပဒေရေးရာလမ်းကြောင်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်

ပေးကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်ခွင်မှပြဿနာများကိုတိုင်ကြားခြင်းကြောင့် အလုပ်ဖြုတ်ခံရမည့်အရေးနှင့်အလုပ်ရှင်၏တန်ပြန်ရန်ပြုခြင်းခံရမည်တို့ကို

ကြောက်ရွံ့ကြသဖြင့် တိုင်ကြားရန်နှောင့်နှေးကြကြောင်း၊ ကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ်လက်မဲ့များပိုမိုများပြားလာပြီး အလုပ်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကျန်းမာရေးအာမခံပြဿနာများကြုံတွေ့ရကြောင်း၊

EDD လျှောက်ကြသော်လည်း နောက်ကျမှ လျှောက်သူများအဆင်မပြေကြောင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရခြင်းများရှိကြောင်း၊ EDD သံသယဖြစ်

ဖွယ်ပြဿနာများကြောင့် Bank of America ဘဏ်စာရင်းခေတ္တရပ်ဆိုင်းခံရခြင်းများကြောင့် အိမ်ငှားခနှင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ပြဿနာများလည်းကြုံတွေ့ရ

ကြောင်း၊ နေထိုင်ခွင့်မဲ့အလုပ်သမားများသည် လုပ်ခလျော့ပေးခံရခြင်းနှင့်အချိန်ပိုကြေးမရသောပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တိုင်ကြား

ရန် ကြောက်ရွံ့ကြသောကြောင့် Bet Tzedek Legal Services သည် နေထိုင်ခွင့်မရှိသူအလုပ်သမားများအပါအဝင် အလုပ်သမားများကိုဥပဒေရေးရာဖြင့် ကာကွယ်ပေးနေကြောင်း၊

ဆက်သွယ်ပြီး ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ရယူရန်အတွက် Workers’ Rights Clinic ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ညနေ၄နာရီမှ၇နာရီထိ ဖွင့်ထားပြီး ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူရန် ဖုန်း (323)-939-0506- Ext- 415ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သူများ၊ Independent Contractors များအတွက် Pandemic Unemployment Assistance လျှောက်

ထားခြင်းများကို ကူညီလျက်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။