“ကောလဟာသ၊ဂျပိုးလိပ်ဖြစ်၊မိုးခါးရေသောက် – Conspiracy Theories”

ကိုယ်ကိုးစားရသူဆိုလျှင် တစုတဖွဲ့မဆိုထားလင့် လူတဦးထဲက “ဂျပိုးကိုလိပ်”ဟု

ဖိပြောလျှင် ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ ထိုယုံကြည်သူများက အများညီ ၍”ဤကိုကျွဲ”လည်း

ဖတ်ပေးကြပါ၏။ သောက်လျှင်ရူးသည်ဆိုရသော မိုးခါးရေကို သောက်မိသူတို့က မသောက်သူကို အရူးဟေ့ဆိုတတ်လေသော ဆိုရှယ်မီဒီယာတို့၏ခေတ်။ လူတို့သည် ကိုယ့်ယုံကြည်ရာကို မိမိအတွင်းစိတ်ကအမှန်သိလျှက်နှင့်ပင် မစွန့်လွှတ်ချင်။ သိပ္ပံခေတ်၏အညွန့်များခူးစားနေကြလျှက်မှ သိပ္ပံနှင့်အချက်အလက်-‌ဒေတာတို့ကိုကိုပစ်ပယ်သည်။ ထိုမှရပ်မထား အယူတိမ်းသူတို့ပေါင်းကာ နိုင်ငံရေးအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်

အောင်/ရအောင်ပြုကြသည်။ လူနှင့်သူ၏ဦးနှောက်သည် ထိုထိုရှုတ်ထွေး/ငြင်းဆန်နေမှုကို ပိုနှစ်သက်သည်ဆို၏။

ကြီးကြီးလိမ်ပါ။ ဆင့်ဆက်လိမ်ပါ။ အကြိမ်ကြိမ်လိမ်ပါ။ သို့ဆိုပါလျှင်နှစ်လိမ်သုံးလိမ် အာလိမ်ငြမ်းဆင့် ကျိန်းကြေ၍ ဖြောင့်စူးနေသည်ထင်သတည်း။

“ဒေါ်နယ် ဂျွန် ထရမ့်”

သမ္မတထရမ့်မှ ရိုက်သွင်းပေးလိုက်သည့် “ကိုဗစ်‌ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါမဟုတ် တုပ်ကွေးမျှသာ”ဟုဆိုခြင်းနှင့် “ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရက်တို့မဲလိမ်-မသမာလုပ်သည်” ဆိုခြင်းကို လက်ခံသူမည်မျှရှိခဲ့သနည်း။ သူစံချိန်တင်ရခဲ့သော မဲ၇၄သန်းကျော်ကိုကြည့်ပါလေ၊ သမ္မတထရမ့်မဲရှုံးမှုသည် ၂၀၀၈အိုဘားမားအနိုင်ရ(၆၇သန်း)သည်ထက်မဲများသည်။ သူသည် Twitter တခုထဲသုံး၍ နိုင်ငံရေးကစား ဤကိုကျွဲဖတ်ခိုင်းသွားသည်ပင် ယူဆနိုင်သည်။

သတင်းဌာနကြီးများ၊MSM များ အချို့နှစ်ရာချီတည်တန့်ခိုင်မာနေသည့်မီဒီယာများအားလုံးကို Conspiracy Theories များဖြင့်တိုက်ခိုက်၍ရခဲ့သည်။

“စောင့်ကြည့်နေသည့်လူအုပ်ကြီး”

၂၀၀၈,၂၀၁၂,၂၀၁၆,၂၀၂၀ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတခုအတွက်မဲထွက်ပေးသူဦးရေမှာ မဲပေးနိုင်သူလူဦးရေ၏ ပျမ်းမျှ ၅၇% သာရှိသည်။ ယခု၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်သူဦးရေ ၂၅၇,၆၀၅,၀၈၈ဦး(VAP)တွင် ၁၅၉,၆၉၀,၄၅၇ဦး မဲထွက်ပေးလေရာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၆၂% သို့ရောက်ပြီး မဲပေးလေ့မရှိသည့်သူတို့တို့ထွက်မဲပေးခဲ့သည်ဟု အလွယ်ပင်တွက်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ဆိုဦး မဲပေးနိုင်လျှက်နှင့် မဲမပေးသေးသောသူ ( ၃၈% )

၉၈သန်းမျှကျန်ပါလေသေး၏။

မူလတန်းမှစ,ပညာရေးတွင် Critical Thinking သင်ခဲ့ကြရသော အမေရိကန်တို့ အလွန်စမတ်ကျပါ၏။ လူထုအများစုကြီးသည် မည်သည်ကိုမှ မည်သည့်အကြောင်းနဲ့မျှ မည်သူပြော၍မှ ပစ်လွှတ်၍မယုံကြည်ခဲ့ကြ။ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်-ဆန်းစစ်ဝေဖန် ပိုင်းဖြတ်ပြီးမှ လက်ခံကြ၏။ သူတို့မဲထွက်ပေးခဲ့ကြ၏။

“ဂျိုးဇက် ရော့ဘင်နတီ ဘိုင်ဒင်”

၄၆ယောက်မြောက်သမ္မတအဖြစ် ဂျိုးဘိုင်ဒင် တက်နိုင်လေပြီ။

၄၇နှစ်သူ၏နိုင်ငံရေးခရီးတွင် ဂျိုးဘိုင်ဒင်သည် သမ္မတအဖြစ် ၃ကြိမ်ဝင်ပြိုင်ခဲ့၏။ ၂ကြိမ်ကျ

ရှံးခဲ့ကာနောက်ဆုံးပြိုင်ဖက် လက်ရှိသမ္မတထရမ့်ကို (သမ္မတထရမ့် ၂၀၁၆အနိုင်ရစကားအရ) ဆိုလျှင်သောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်သည်ဟုဆိုရမည်။ အီလက်တိုရယ်မဲ ၃၀၆-၂၃၂ တွင်မှ ပေါ်ပြူလာမဲခေါ် လူထုမဲ ၇သန်းကျော် ပြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါ။

သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲပြီးနိုဝင်ဘာ၃ရက် မှသည် ဇန်နဝါရီ၂၀ ကျမ်းကျိန်ဆိုပြီးချိန်အထိ ဤခရီးလမ်းကြမ်းလှသလို အမေရိကသမိုင်းတွင် အဆိုးဆုံးပြိုင်ဖက်၏ရုန်းကန်မှုကိုလည်း

ကြုံရပါ၏။ မဲရှုံးသူသမ္မတထရမ့်သည် မဲရလဒ်ပြောင်းနိုင်ရန်၆၂ကြိမ်တရားရေးတင်

ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ၆၁ကြိမ်ရှုံးသည်။ ထိုနှင့်တရားရေးနှင့် လူအများစုဆန္ဒကိုငြင်းပယ်ကာ အကြမ်းဖက်၍ အာဏာရယူရန်အထိပင်ကြံစည်ခဲ့သည်ဟု သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်ပါလိမ့်မည်။

“၂၀၂၁၏ နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ရိုလာကိုစတာ”

အမေရိကန်တို့ ပြည်တွင်းစစ်(၁၈၆၁-၆၅)ကိုအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၁၈-၂၀) စပန်းနစ်

ဖလူကမ္ဘာ့ရောဂန္တရကပ်ကိုကုနိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာစစ်ကြီး၂ခု(၁၉၁၄-၁၈, ၁၉၃၉-၄၅ )ကိုအနိုင်ယူဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာစီးပွားပျက်ကပ်ကြီး( ၁၉၂၉-၃၃)ကိုလွန်နိုင်ခဲ့သည်။ မြို့ပြ

လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများ(၁၉၅၄-၆၈)ကို အတည်ပြုပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအကုန်ပြုံ ကျနေသော ကမ္ဘာ့ရောဂန္တရကပ်+ ကမ္ဘာ့စီးပွားကျဆင်းမှု+မြို့ပြလှုပ်ရှားပုန်ကန်မှုများနှင့် လက်ရှိသမ္မတအာဏာလွဲငြင်းဆန်ရုန်းကန်မှုများကို တပြိုင်တည်းကြုံနေရသလိုပါ။

စီးပွားဆုတ်ကပ်ကြီး Great Recession Dec 2007-Jun 2009)ကို အမေရိကအစိုးရမှ နိုးဆွ‌ထောက်ပံ့ငွေများပုံအော၍ ကုစားအောင်မြင်ခဲ့သည်။ အခြားနိုင်ငံများလည်း ထိုနည်းသုံးလုပ်ကြရင်းအောင်မြင်ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့၏။ ယခုလည်း ထိုနည်းသာသုံးပါလိမ့်။ သို့ဆို

သော် Stimulus packageငွေများအဘယ်ကလာသနည်း။

အမေရိကားအတွက်မှု အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဗဟို ကမ္ဘာသုံးငွေ ဒေါ်လာ

ထုတ်ရာနိုင်ငံဖြစ်သဖြင့် ကိုယ့်ဆီမှကိုယ်အကြွေးယူခြင်းပြုနိုင်သည်။ မည်မျှယူသည်ဖြစ်စေ တိုင်းပြည်ဒေဝါလီခံရန်အခြေမဆိုက်နိုင်ကြောင်း ငွေကြေးဘုရား၂ဆူမှဤသို့ဆိုထားဖူး၏။

“But you don’t default. The U.S. has been smart to issue its debt in its own currency.” – Warren Buffett

“The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default.” – Alan Greenspan

အမေရိကားတွင်ကိုဗစ်စဖြစ်သည်မှ ဇန်နဝါရီအထိ ၄သိန်းမျှသေစေခဲ့ကာ ဇန်နဝါရီ

ဒုတိယအပတ်တွင်တရက်ကွယ်လွန်နှုန်းသည်ပင် လေးထောင်တန်းရောက်၍ ၉/၁၁ အကြမ်းဖက်ခံနေ့ သေသူအားလုံး ၂၉၇၇ကိုကျော်လွန်နေပါ၏။ ပစ္စုပ္ပန်ကြည့်ဖြေရှင်းရမည်မှာ ကိုဗစ်ရောဂါနှင့်သူ၏ကူးနှုန်း/သေနှုန်းဖြစ်၏။ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်အကိုင်စီးပွားရေး

လုပ်ငန်းများ အားပြည့်မလည်ပါတ်နိုင်။ ပညာသင်ကျောင်းများပိတ်ထားရခြင်းအတွက်

ပညာရှာအရွယ်ကလေးလူငယ်များအိမ်တွင်းနေရ၍ မိဘများအလုပ်ထွက်မလုပ်နိုင်။ လုံးလည်လိုက်ကာဆွဲချဖြစ်နေသည့် ကိုဗစ်ကိုအရင်ရှင်းရပါမည်။ သို့ဆိုသော် ယခင်အစိုးရ ထရမ့်၏ဖိတွန်းအားဖြင့် ကမ္ဘာစံချိန်ယူ အမြန်ဆုံးထုတ်/ထွက်နိုင်ခဲ့သော ကိုဗစ်ကာကွယ်‌ဆေးကို သုံးနိုင်သည်။ ကာကွယ်ဆေးအကျိုးရလဒ်မှာထိ‌ရောက်လွန်းရကား ထိုဆေးစွမ်းအားဖြင့်ကိုဗစ်ကိုအနိုင်ယူရင်း အမေရိကားစီးပွားရေးဆွဲတင်သွားပါလိမ့်မည်။

၉/၁၁ ကိုအမေရိကန်တို့ မည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့သနည်း။

အမေရိကားမှအစပြု၊ နိုင်ငံတကာ၏ လေကြောင်း/လေဆိပ်/ခရီးသွားစနစ်ကြီးတခုလုံး

ပြောင်းပြန်လှန်ခံခဲ့ကြရသည်။ လေကြောင်းဖြင့်ခရီးသွားလျှင် လုံခြုံရေးစစ်ဆေးခံရန် ၃နာရီ

ကြာမျှကြိုတင်ထွက်ကြ အစစ်ခံရပြီး တကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်း သယ်ယူရာတွင် ပင်ကန့်သတ်

ချက်များလှပါပေ့။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြလူတိုင်း၏ အချိန်နာရီသန်းပေါင်းများစွာ အလဟဿဖြစ်ရသည်အထိ ပြင်ဆင်ရသည်များပါ။ လူနေမှုစနစ်သည်ပြင်/ပြောင်းခဲ့ရ၏။

သို့အရကောက်ပါလျှင် ကိုဗစ်-၁၉နှင့်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါတို့ကို အမေရိကန်တို့ မည်သို့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း နောက်မဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပါမည်နည်း။

ယခု၂၀၂၁မှသည် ကမ္ဘာကအံ့သြရင်သပ် နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ပြောင်းမှုကြီးများလာပါလိမ့်မည်။

ဆေးသိပ္ပံဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ မြန်လွန်း/မှန်လွန်းရကား မကြာမတင်မှနှစ်များတွင် ဗိုင်းရပ်စ်

ကိုကျော်၍ ကင်ဆာပင်ကုသပျောက်ကင်း ကာကွယ်နိုင်သောခေတ်ရောက်တော့မည်။ ယခုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်နည်းပညာသစ် mRNAသည် “ကာကွယ်ဆေးတော်လှန်ရေး”

၏စလုံးရေစ,ဖြစ်သည်။ (၁၈၇၆)ခုနှစ် အလဇန်းဒါးဂရေဟန်ဘဲလ်မှ သူ့လက်ထောက် သို့ပထမဆုံးစကား””Mr. Watson–come here–I want to see you.” ကဲ့သို့သောအချိန်။ အင်တာနက်ချိန်ဆက်ပြီး၍ ပထမဆုံးအီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှု (၁၉၇၁ )ကို Ray Tomlinson မှ QWERTYIOP စာတန်းတွဲပို့သည့် ကာလမျိုးတည်း။

လူ၏ အသေးဆုံးဆဲလ်မှသည် DNAထိုမှဆက်စပ်၍ RNA အထိလှမ်း ကိုင်ကြည့်နေလာပေရာ လူ၏အကြောင်းအလုံးစုံသိရန်ခေတ်လည်းမဝေးတော့ပြီ။

ဒါဝင်သီအိုရီ (၁၈၅၉ ) အရ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ၍လူဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသော ခြုံငုံပြောသည့်

သီအိုရီခေတ်မဟုတ်တော့ပြီ။ ကျွနု်ပ်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပါဝင်ပါတ်သက် မျက်မြင် နေသည့် ခေတ်ကာလတွင်ရယ်ပါ။

“အမေရိကားတွင်ပြုလုပ်သည်”

အမေရိကနိုင်ငံရေးသည် လူပုဂ္ဂိုလ် တဦး၏ အာဏာပါဝါ၊ပေါ်ပြူလာနှင့် မောင်းနှင်နေခြင်းမဟုတ်။ ရွေးကောက်ခံလူထုကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ဖွဲ့ထားသော ဥပဒေပြုမဏ္ဏိုင် ကွန်ဂရက် (ဟောက်စ်+စိနိတ်)တွင်များစွာမူတည် ပေရာ ဟောက်စ်အမတ်များ ၏သက်တမ်း ဖြစ်သော ၂နှစ်တွင်တခါရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကြရသည်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲတွင် သက်တမ်း၆နှစ်ရှိသော စိနိတ်တာ ၃ပုံ၁ပုံလည်း ရွေးကောက်ခံကြပြောင်း ကြရပါသည်။ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဖြစ် သော ၄နှစ်တခါမှသာ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးချိန်ခွင်လျှာလိုက်ပြောင်းသည်မဟုတ်။ လူသား၏မူလ စိတ်ခံကွဲပြားမှုတွင် အခြေခံထား သည့် ရှေးရိုးစွဲနှင့် လွတ်ပြန့်စွဲ (Conservative/Liberal) အယူစွဲ ကိုင်ထားသော ပါတီကြီး၂ခုသာရှိသည့် သဘောမူ၍ နိုင်ငံရေးတွင်အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လာနိုင်သလို ပြန်လာကြသည်သာ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးသည် အာဏာရှင်နိုင်ငံ ရေးကဲ့သို့ရှုံးထွက်ဟူသည်မရှိ။

လူဖြူ/လူမည်း/လူညို/လူဝါအသား ရောင်စုံ၊ မည်သည့်လူမျိုးမဆို အဘယ် နိုင်ငံတွင်မွေးသူမဆို အမေရိကန် ဖြစ်နိုင်သည်။ အမေရိကားဟူသည် ကမ္ဘာ့ လူမျိုးစုံစုပေါင်းနေထိုင်နေသော သီးသန့် မဟုတ်သည့်ကမ္ဘာလေး တခုသဖွယ်ရယ်ပါ။ ထိုထို ကမ္ဘာလေးတိုးတက်လျှင်ကမ္ဘာကြီးတိုးတက်သည်။

America First! ခေတ်ကုန်သွား၍Buy American! ခေတ်ရောက်ပြီ

