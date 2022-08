မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်ကို အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်လာစေဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်လေးတွေ ထူထောင်ကြဖို့ စာရေးသူက တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့သည်မှာ မကြာလှသေးပါ။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်စာ တတ်ကျွမ်းလိုသူ မြန်မာလူငယ်အချို့သည် မိမိတို့၏ ဝါသနာနှင့် ကိုက်ညီသည့် စာအုပ်လေးများကို စတင်စုဆောင်းနေကြသည်ကို ဝမ်းသာအားရဖွယ် ကြုံတွေ့ရပါသည်။ အချို့သော လူငယ်များက ၎င်းတို့၏ စာကြည့်တိုက်လေးများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး e-mail တဆင့်ပေးပို့ပေးသည့်အတွက် စာဖတ်ပရိသတ်ပါ ဝမ်းသာကြည်နူးခွင့် ရအောင်၊ နမူနာယူလို့ရအောင် ပြန်လည်ဖောက်သည်ချလိုက်ပါသည်။

ပထမဆုံး စာကြည့်တိုက်လေးကတော့ မြန်မာကျောင်းသူလေးတဦးဖြစ်တဲ့ Sworu ရဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးပါ။ သူကတော့ သူနှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ စုဆောင်းထားတာပေါ့နော်။ တကမ္ဘာလုံးက လေးစားကြည်ညိုတဲ့ His Excellency Dalai Lama ရဲ့ The Art of Happiness ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးတအုပ်ထဲနဲ့ Sworu ရဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့ပါ။

ဖတ်ဖူးသူတိုင်း သဘောတူကြမှာပါ။ မဖတ်ဖူးသေးရင်တော့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ အခြားစာအုပ်တွေလည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Josuha F Milburn ရဲ့ Minimalism ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကတော့ ယခု ခေတ်စားနေတဲ့ Minimalism အယူအဆလေးကို နားလည်လိုသူတိုင်း ဝယ်ယူထားသင့်ပါတယ်။ လောဘလွှမ်းမိုးနေတဲ့ ခေတ်ကာလကြီးမှာ ငြိမ်းဧချမ်းသာစွာ နေရရေးအတွက် အားဆေးတခွက်ဆိုရင် မမှားနိုင်ပါ။ လူတွေအများစုက အဝယ်ကြမ်း၊ အသုံးကြမ်းနေချိန်မှာ လောဘကို နိုင်အောင်သတ်ပြီး ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ဝတ်၊ ရတာလေးနဲ့ ဝအောင်စားတတ်ဖို့၊ တနည်းအားဖြင့် မဖြုန်းကြဖို့၊ မလိုဘဲနဲ့ မသုံးကြဖို့ သင်ကြားပေးတဲ့ စာအုပ်လေးတအုပ်ပါ။ Less is more ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးရဲ့ အနှစ်သာရကို ပီပီပြင်ပြင် ‌ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့စာအုပ်လေးမို့ ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။

စာရေးသူ နှစ်သက်တဲ့ နောက်စာအုပ်လေးတအုပ်ကတော့ ပေါ်တူဂီ စာရေးဆရာကြီး Paulo Coelho ရဲ့ The Alchemist ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို စာရေးဆရာက မူလ ပေါ်တူဂီဘာသာနဲ့ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို The Alchemist လို့ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာလိုတောင် ဘာသာပြန်ထားတာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ original ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတာကို ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ အသည်းစွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင် ဖတ်ကြည့်မှ အရသာ သိမဲ့ စာအုပ်မျိုး ဖြစ်နေလို့ ဒီလောက်ဘဲ ပြောလိုပါတယ်။

Sworu ရဲ့ စာကြည့်တိုက်မှာ ပါဝင်နေတဲ့ အခြားစာအုပ်လေးများဟာလည်း အထူးကို တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ စာအုပ်စာပေ၊ လူ့မိတ်ဆွေ ဆိုသလိုပါပဲ။ ဘက်စုံ၊ ထောင့်စုံက ပညာပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေပါ။

ဒုတိယ ဖော်ပြပေးလိုတဲ့ စာကြည့်တိုက်ပိုင်ရှင်လေးကတော့ စာရေးသူရဲ့ တပည့်ဟောင်းတယောက်ပါ။ သူမရဲ့ နံမည်ကို ဖော်ပြခွင့် မပြုတော့ မှတ်ရလွယ်အောင် Anahita လို့ပဲ ခေါ်ကြပါစို့။ ဆရာဆိုတာ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကို လေးစားမှု ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်ကို သူတို့က လေးစားမှာ မဟုတ်လား။ စာကြည့်တိုက်လေး ဖော်ပြခွင့် ရတာဘဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။ Anahita ရဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးမှာ David Lambert ရဲ့ Body Language 101 ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးက စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးပါ။ စာဖတ်သူတိုင်း ဝယ်ယူထားသင့်ပါတယ်။ ဘာသာစကား ကွဲပြားခြားနားတာနဲ့ Body Language လည်း ကွဲပြားခြားနားတတ်တာမို့ အထူးကို နားလည်ဖို့ လိုတဲ့ကိစ္စလေးတခုပါ။

ဉပမာအားဖြင့် အမေရိကန်အများစုဟာ စကားပြောတဲ့အခါ ၎င်းတို့အနား တိုးကပ်လာတာကို မနှစ်မြို့ကြပါ။ ခင်မင်သယောင်နဲ့ ဟိုကိုင်ဒီကိုင် လုပ်တာကို လုံးဝမကြိုက်ပါ။ Please keep your hands to yourself နဲ့ give me some space ဆိုတဲ့စကားလေးတွေ သုံးပြီး တားမြစ်တတ်ကြတယ်။

Anahita ရဲ့ အခြားစာအုပ်လေးတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ နံမည်ကြီး The Outsiders ကိုတော့ ဖတ်ဘူးကြသူများမှာပါ။ မဖတ်သေးရင် ဖတ်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ အခြားစာအုပ်တွေထဲက ထူးထူးခြားခြား ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးကတော့ Steve Harvey ရဲ့ Act Like A Lady Think Like A Man နံမည်လေးနဲ့ကို ဖတ်ကြည့်ချင်စိတ် ပေါ်ပေါက်စေတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။

ဒီလတော့ ဒီမှာဘဲ ရပ်ကြပါစို့။ အခြားသူများလည်း မိမိတို့ရဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးများကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို့ပေးရင် အခွင့်ကြုံသလို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။

