ယခုလမှာတော့ အနာဂတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်လေးများဖြစ်တဲ့ ခလေးငယ်လေးတွေအတွက် စာအုပ်ကောင်းလေးများ ညွှန်းလိုပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ မြေးလေးများဖြစ်ကြတဲ့ ဇေယျာ၊ သူရိန်၊ သော်တာ၊ ဝေယံနဲ့ သီဟံလေးတို့မှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရှိနေကြတဲ့ စာအုပ်လေးများအနက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး စာအုပ်လေးတွေကို အခြားခလေးငယ်များပါ အရသာခံယူနိုင်အောင် စေတနာနဲ့ ညွှန်ပြလိုပါတယ်။ ခလေးအရွယ်ထဲက တကယ်ကို ရသမြောက်တဲ့ စာပေရတနာလေးတွေကို ဖတ်ရှုပြီး ကြီးထွားလာတဲ့ ခလေးတယောက်ဟာ သားကောင်း၊ သမီးကောင်းတယောက် ဖြစ်လာဖို့ဟာ မြေကြီးလက်ခပ် မလွဲပါ။ ဉီးစွာပထမ အားလုံးကြားဘူးကြတဲ့ Dr.Seuss ရဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို ညွှန်းလိုပါတယ်။ Oh, The Places You Will Go ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးဟာ preschool နဲ့ KG ကျောင်းသားကြီးများနဲ့ အထူးသင့်တော်တဲ့ စာအုပ်လေးဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဟာသလည်း မြောက်ပါတယ်။ ဘဝရဲ့အတက်အကျလေးများကို ရွှင်ရွှင်မြူးမြူး ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ သားလေးတို့၊ သမီးလေးတို့ရဲ့ စာအုပ်စင်မှာ ရှိကို ရှိထိုက်တဲ့ စာအုပ်လေး တအုပ်ပါ။ Dr.Seuss ရဲ့ စာအုပ်လေးများအနက် လူသိအများဆုံး၊ နံမည်အကြီးဆုံးစာအုပ်လေးကတော့ The Cat in The Hat ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ် ဘဝကပင် Language ရဲ့ rhyme လေးတွေ၊ rhythm လေးတွေကို အကြိုက်တွေ့သွားအောင်၊ ကလေးတယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲ စွဲသွားအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ Dr.Seuss ရဲ့ အခြားစာအုပ်များ ဖြစ်တဲ့ Green Eggs and Ham နှင့် The Lorax အစရှိသော စာအုပ်များမှာလည်း ဝယ်ယူသိမ်းဆည်းထားသင့်သည့် စာအုပ်စာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်ပါသည်။ ခလေးသူငယ်များ အထူးစိတ်ဝင်စားသည့် တိရစ္ဆာန်လေးများမှာ တိရစ္ဆာန်ရုံတွင် မတွေ့ရနိုင်သော Dinosaur နှင့် Dragon တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ Dragon ကို နှစ်သက်သည့်ခလေးတိုင်း Dragons Love Tacos ဆိုသည့်စာအုပ်လေးကို သဘောကျမည်မှာ သေချာလှပါသည်။ စာရေးသူ Adam Rubin နှင့် Illustrator ၊ Daniel Salmieri တို့ ပူးပေါင်းဖန်ဆင်းထားသည့် Dragons Love Tacos ဆိုသည့် စာအုပ်လေးမှာ ရယ်စရာကောင်းသလို၊ ခလေးများကို သူငယ်ချင်းသစ်များနှင့် ဆက်ဆံရသည့်အခါ အစဉ်ပြေချောမွေ့စွာ ဆက်ဆံတတ်ရန် သင်ခန်းစာလေးများလည်း ပေးထားပါသည်။ ခလေးငယ်လေးများအတွက် စာသားများပါမက သရုပ်ဖော်ပုံလေးများကပါ အထူးအရေးကြီးသည့်အတွက် စာရေးဆရာ တယောက်ထဲကို မကြည့်ရပါ။ Illustrator ကိုပါ အထူးသတိပြုဖို့ လိုပါသည်။ စာရေးဆရာရော၊ ပန်းချီဆွဲသည့် Illustrator ပါ တော်မှ စာအုပ်ကောင်းလေး ဖြစ်လာပါသည်။ ခလေးများကို တခါတရံ စာသားများထက် ရုပ်ပုံလေးများက ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါသည်။ A picture is worth a thousand words ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်းပေါ့နော်။ ခလေးငယ်များနဲ့ အထူးသင့်တော်တဲ့ နောက်ထပ် စာအုပ်လေးကတော့ စာရေးဆရာမ Jane Yolen နဲ့ Tim Warnes တို့ရဲ့ How Do Dinosaurs Say Goodnight ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ အထူးသဖြင့် အိပ်ယာ မဝင်ခြင်လို့ ညီးညူနေတတ်တဲ့ ခလေးများကို သိပ်ရလွယ်အောင် အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ရုပ်စုံလေးများကလည်း အထူးပြောင်မြောက်တဲ့အတွက် ခလေးငယ်များ နှစ်သက်မှာ သေချာလှပါတယ်။ Dinosaur တို့ Dragon ထက် ခလေးများ ချစ်သူကတော့ တခြားသူ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ရဲ့ မိခင်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခလေးငယ်တိုင်း မိခင်ရဲ့မေတ္တာကို လိုလားကြပါတယ်။ မိခင်ရဲ့ မေတ္တာကို ခလေးတိုင်း မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ မိဘရဲ့ မေတ္တာကို ခလေးတိုင်း နားလည်သဘောပေါက်စေတဲ့ I Love You to The Moon and Back ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးဟာ အထူးကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ စာရေးဆရာမ Amelia Hepworth ရဲ့ ဤစာအုပ်လေးကို Illustrator ဖြစ်သူ Mark Teague က ခန့်ငြားလှပသည့် ရုပ်စုံလေးများဖြင့် ခြယ်မှုန်းထားပါသည်။ မိခင်တယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ခလေးငယ်များ နားလည်နိုင်သည့် စကားလုံးလေးဖြင့် လှပစွာ ဖော်ပြထားသည့် ဤစာအုပ်လေးမှာ ခလေးငယ်တိုင်း ပိုင်ဆိုင်ထားသင့်ပါသည်။ အလားတူ စာအုပ်လေးမှာ စာရေးဆရာ Sam McBratney နှင့် Illustrator Anita Jeram တို့၏ Guess How Much I Love You ဆိုသည့် စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါသည်။ မိဖတို့ရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ မေတ္တာကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးမို့ ဝေဖန်သူတယောက်က ယခုလို ချီးမွန်းထားပါတယ်။ "Guess How Much I Love You" by Sam McBratney, is a tale about the bonds of love between parent and child. It's a beautiful exposition of how we perceive that love and its grandeur. That love seems limitless to us and we can hardly express it. But mostly it's about how awesome we are as parents. စာအုပ်လေးတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ခလေးအများစုကတော့ အရုပ်လေးတွေ၊ ကစားစရာလေးတွေလောက်တော့ မမက်ကြပါ။ တခါတရံ မိဘများက စာဖတ်ဖို့ ဆွဲဆောင်လေလေ၊ ပို၍တောင် စာဖတ်ဖို့ မုန်းတီးသွားတတ်ပါသည်။ ကစားသာ မက်နေတတ်ပါသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားခဲ့သည့် စာအုပ်လေးများနှင့် စာဖတ်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဖန်တီးဖို့ ခက်ခဲနေသည် ဆိုကြပါစို့။ လက်မြှောက်အရှုံးပေးစရာ မလိုပါ။ စိတ်ဓာတ် ကျစရာ မလိုပါ။ ငါ့သားလေး၊ သမီးလေးကတော့ စာအုပ်စာပေကို စိတ်ဝင်စားမဲ့ခလေး မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်စရာ မလိုပါ။ There's a book to please everyone ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပါဘဲ။ ခလေးလည်း ကြိုက်စေရမည်၊ လူကြီး အလိုလည်း ပြည့်စုံရမည် ဆိုတဲ့ Pop-up လေးတွေ ရှိပါသေးသည်။ Pop-up စာအုပ်လေးတွေကို မလိုလားတဲ့၊ မနှစ်သက်တဲ့ ခလေးငယ်ကို စာရေးသူ မတွေ့ဘူးပါ။ Pop-up စာအုပ်လေးတွေဟာ ပညာပေးသလို၊ ကစားလိုသူ ခလေးများအတွက်လည်း အထူး အသုံးတည့်ပါသည်။ Pop-up လေးများအနက် ဖော်ပြပါ စာအုပ်လေးများမှာ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် ခံညားသလို၊ ပုံလေးများမှာလည်း ခလေးငယ်များကို အထူးဆွဲဆောင်နိုင်ပါသည်။ အနာဂတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်လေးများ ဖြစ်တဲ့ မိမိတို့ရဲ့ သားငယ်၊ သမီးငယ်လေးများ၊ မြေးလေးများကို ဖော်ပြပါ စာအုပ်လေးများဖြင့် လူတော်လူကောင်းလေးများ ဖြစ်လာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း နားပါဉီးမည်။

Pop-up Peekaboo! Bedtime: Pop-up Surprise Under Every Flap!

Why Hippo Loves the Water

Pop-up Dinosaurs: A Pop-up Book to Get Your Jaws Into (Priddy Pop-up)

