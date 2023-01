Let’s Start Our Own Library 8ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်လေး ထူထောင်ရအောင် ၈

ယခင်လက အနာဂတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်လေးတွေ ဖြစ်လာမဲ့ ခလေးငယ်လေးများနဲ့ သင့်တော်တဲ့ စာအုပ်လေးများကိုလက်လှမ်းမှီသမျှ ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ယခုလမှာတော့ မကြာခင်မှာ မိသားစုရဲ့တာဝန်၊ တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်တွေကို ပုခုံးပြောင်းပြီးတာဝန်ယူကြရမဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့၊ ထိုက်တန်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။

၁၃နှစ်နှင့် ၁၉နှစ်ကြား အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Teenagers လို့ ခေါ်တဲ့ လူငယ်လူရွယ် လေးတွေ ဖတ်ရှုရုံမက၊ သေတပန်သက်တဆုံး သိမ်းဆည်းထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ရတနာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ ဦးစွာပထမ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီးMark Twain ရဲ့ Tom Sawyer နှင့် Huckleberry Finn ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်ကို ဝယ်ဖြစ်အောင် ဝယ်ဖတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ Teenage တွေကို ဝင်ခါစ ၁၃ နှစ် ၁၄နှစ်အရွယ် လူငယ်များ လူငယ်လေးများအတွက် Tom Sawyer ကသင့်တော်ပြီး Huck Finn ကတော့ လူကြီးဖြစ်ခါနီး ၁၈နှစ်၊ ၁၉နှစ် လူငယ်များနှင့် ပိုပြီး သင့်လျော်ပါတယ်။ Tom Sawyer စာအုပ်အဖွင့်မှာ Tom လေးဟာ ဉာဏ်ကိုလွှာသုံးပြီး သူလုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေကို တခြားသူများက ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးကြအောင် လှည့်စားပြီးခိုင်းသွားပုံလေးက တကယ်ကို မှတ်သားလောက်ပါတယ်။ တဖန် ရင်ခုန်တတ်စ ဒီအရွယ်ရောက်လူငယ်လေးတွေအကြိုက် Tom နှင့် Becky တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို Twain က ဟာသမြောက်မြောက် အရွှမ်းဖောက်ပြီး ဖော်ပြထားပုံကလည်း တကယ်ကို ပညာယူလောက်ပါတယ်။

Tom Sawyer ဝတ္ထုလေးကို ဖတ်မိတဲ့လူငယ်တိုင်း စွဲလန်းနှစ်သက်သွားမှာ သေချာပါတယ်။

Huckleberry Finn ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကတော့ ပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် ၁၈နှစ် ၁၉ နှစ်အရွယ်လေးတွေအတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။ မှတ်သားစရာတွေ အများကြီးထဲမှာ Family Feud လို့ ခေါ်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ရန်ညှိုးကြီးမားစွာ ထားပြီး မိသားစုတခုနဲ့တခု အသေအကြေတိုက်ကြခိုက်ကြ၊ သတ်ဖြတ်ကြတဲ့အကြောင်းကို Twain က သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဖော်ပြထားပါတယ်။ သွေးဆူလွယ်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကို အထူးသတိပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတခုပါ။ လူသားအချင်းချင်း စာနာတတ်အောင်၊ ယိုင်းပင်းတတ်အောင်Huck နဲ့ Jim တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်း ဖွဲ့ပြထားပါတယ်။ ကျွန်ဖြစ်သူ Jim ကို Huck က သူငယ်ချင်းတယောက်လို တန်းတူထားပြီးဆက်ဆံသွားပုံကိုက မြန်မာပြည်မှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ မိသားစုက လာတဲ့သူ လူငယ်လေးများအတွက်၊ အထူးသဖြင့် အိမ်စေ၊ အိမ်ဖော်လေးတွေနဲ့နေလာခဲ့ဘူးတဲ့ လူငယ်လေးတွေကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်အောင်၊ သဘောထား မြင့်မြတ်စွာနေတတ်အောင် သင်ပေးနေသလိုပါဘဲ။ ယခုခေတ် လူငယ်လေးများဟာ လူသားအချင်းချင်း စာနာတတ်ရုံမကပါဘူး။ တိရိစ္ဆာန်လေးများကိုပါ အထူး စာနာတတ်ပါတယ်။ ကြင်နာသနားတတ်ပါတယ်။ ဒီလို လူငယ်လေးတွေကို စာရေးဆရာကြီး Jack London ရဲ့ White Fang နဲ့ The Call of the Wild စာအုပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံပေးလိုပါတယ်။ ဦးစွာပထမ White Fang ဝတ္ထုလေးကို ညွှန်းလိုပါတယ်။ လူငယ်လေးတွေဟာ တိရိစ္ဆာန်လေးများအပေါ် ရက်စက်တတ်တဲ့လူမဆန်စွာ ပြုတတ်သူတွေရဲ့အကြောင်း ကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီး လူသားချင်းသာမက၊ သတ္တဝါလေးများအပေါ် ကြင်နာသနားတဲ့စိတ်တွေ၊ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ၊ လေးစားချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေ ဖုံးလွှမ်းသွားမှာ သေချာပါတယ်။ ကြားဘူးကြမှာပါ။ A dog is a man's best friend တဲ့။ဒီစာသားလေးဟာ တကယ်ကို မှန်ပါတယ်။ လူသားတယောက်အပေါ်မှာ သစ္စာအရှိဆုံး၊ အားအကိုးရဆုံး သတ္တဝါကို ပြပါဆိုရင် ဒီသတ္တဝါလေးတွေကိုပြရမှာပါ။ သံသယ ရှိနေသေးသူများအတွက် London ရဲ့ The Call of the Wild ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးသာ ဝယ်ပေးလိုက်ပါ။ Buck ဆိုတဲ့ ခွေးလေးနဲ့ သူ့ရဲ့သခင် Thomton အပေါ်မှာထားတဲ့ သစ္စာမျိုး၊ မေတ္တာမျိုးဟာ တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ နဂိုကပင် သတ္တဝါလေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်အင်မတန် သင့်တော်တဲ့ စာအုပ်လေး နှစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်လူရွယ်လေးများကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်ရန်၊ ကြင်နာသနားတတ်ရန်၊မေတ္တာနဲ့ သစ္စာရဲ့ အရေးပါပုံများကို ဖွဲ့နွဲ့ထားတဲ့၊ ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးများ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုခေတ်မှာ Star Wars ဇာတ်လမ်းလေးတွေက လူငယ်တော်တော်များများကို ဖမ်းစားထားပါတယ်။ Luke Skywalker တို့၊ Dearth Vader တို့ဆို မသိသူ ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ အစပြုခဲ့ရာ စာရေးသူ Isaac Asimov ရဲ့ Foundation Trilogy ကိုတော့ဖတ်ဘူးသူတွေ၊ ကြားဘူးသူတွေ မများကြပါဘူး။ စိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်။ ဒီတော့ Foundation စာအုပ်လေးများကို ဝယ်ယူဖတ်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ Star Wars ရုပ်ရှင် နှစ်သက်သူတိုင်း Jedi လေးတွေကို သဘောကျကြပါတယ်။ Jedi ဆိုသူများဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးဖွံ့ဖြိုးပြီး တပါးသူများကို ၎င်းတို့၏ စိတ်ဖြင့် ခိုင်းစားနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ ဤFoundation စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုမိသူတိုင်း စိတ်ရဲ့ခွန်အားကို နားလည်လာပြီး မိမိကိုယ်မိမိ ပြုပြင်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ စာဖတ်သူအားလုံးကို နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေးများ ရေးသည့်အကျင့်လေးများ ထားကြဖို့ စာရေးသူ တိုက်တွန်းခဲ့ဘူးတာ မှတ်မိကြပါလိမ့်မည်။

ဒီအကျင့်လေးရဲ့ တန်ဘိုးကို နားလည်လိုသူတိုင်း ကမ္ဘာကျော်တဲ့ စာအုပ်လေးတအုပ်ကို ဖတ်ရှုကြဖို့ ညွှန်းလိုပါသည်။

The Diary of a Young Girl — Anne Frank ၊ ဒီစာအုပ်လေးဟာ ရင်နင့်စရာကောင်းသလို အထူးမှတ်သားစရာလည်း ကောင်းပါတယ်။

သမိုင်းဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးများအပြင် ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် မိန်းမပျိုလေး တဦးရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ၊ သနားစရာ ဇာတ်လမ်းလေးတပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူ Amsterdam ကို ရောက်ခဲ့စဉ်က ဒီ Anne Frank လေး ပုန်းအောင်းနေခဲ့ရတဲ့ Apartment လေးကို ရောက်ဖြစ်အောင် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် မိန်းမပျိုလေးရဲ့ သတ္တိကတော့ တကယ့်ကို လေးစားလောက်ပါတယ်။ ယခုခေတ် လူငယ်လေးများလည်းAnne Frank လိုသာ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေးတွေ ရေးကြမယ်ဆိုရင် နောက်လာ နောင်သားတွေ အမှတ်တရ ဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။

အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်ပါ။ စစ်အစိုးရရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံလေးများဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုင်လျှင် Anne Frank ရဲ့The Diary of a Young Girl စာအုပ်လေးလို ကမ္ဘာကျော်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်။ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ကြတာ၊ တော်လှန်ကြတာမှာ လက်နက်စွဲကိုင်မှမဟုတ်ပါ။ စာပေလက်နက်နှင့်လည်း ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင်တာကို သတိပြုမိကြပါစေ။

အထက်တွင် ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးများအပြင် အခြား ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်လေးများ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါသည်။

Angela’s Ashes by Frank McCourt

Holes by Louis Sachar

The Catcher in the Rey by J.D Salinger

