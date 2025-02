မြန်မာ့ဂဇက်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၅

၂၀၂၅သည် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းများစွာနှင့်အတူ အမေရိကားသို့ ဆိုက်ရောက်လာသည်။ သဘာဝဘေးနှင့် လူလုပ်ဘေးရှိရာတွင် မြန်မာတို့အဆို ရန်သူမျိုးငါးပါး (ရေ၊မီး၊မင်း၊ခိုးသူ၊ မချစ်မနှစ်သက်သောသူ) တို့ကို သတိရဖွယ်ဖြစ်၏။

Lunar နှစ်သစ်မှာလည်း ဇန်နဝါရီ ၂၉ တွင်ကျရောက်ပြီး ယခုနှစ်သည် မြွေနှစ်ဖြစ်သည်။ နှစ် ၆၀ တွင်တခါလာသော သစ်သားမြွေ ဖြစ်သတဲ့။ အကောင်၁၂မျိုးတွင် မြွေသည် နားလည်ရ အခက်ဆုံးတဲ့။ အသိဉာဏ်ပညာ ၊ စိတ်ရှည်ခြင်း နဲ့ ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်များ၊ အသစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်း အချစ်ရေးအထူးသဖြင့်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုပါသတဲ့။ ထို့အပြင် နာဆာ၏အဆိုအရ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ တွင် ဂြိုဟ်ကြီး ၇လုံး (Mars, Jupiter, Uranus, Venus, Neptune, Saturn, Mercury တို့ တတန်းထဲစီသွားကာ နက္ခတ်တို့စုံလင်မည်။



“ဘုရားသခင်တို့၏ စစ်ပွဲလောက”



ယခုခေတ်ကမ္ဘာကြီးကို နောင်အနှစ်၁၀၀ မှ AI နတ်ဥာဏ်ကိုးလူသားများ ပြန်ကြည့်သုံးသတ်ကြပါလျှင် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်လူသားများဟု ဆိုမည်ထင်သည်။ လူ့သမိုင်းအရ ကမ္ဘာမြေ၏ အပျက်အဆီးဆုံးရှုံးမှုများလှသော စစ်ပွဲကြီးမျာအများစုသည် ဘာသာရေးအခြေခံ/အရေခြုံစစ်ပွဲများသာဖြစ်ကြသည်။ ခရူးဆိတ်စစ်၊ ဂျီဟတ်စစ်တို့မှသည် အမည်နာမတော် မတူသည့် ဘုရားသခင်တို့ အချင်းချင်းခင်းသည့်စစ်ပွဲများသာ။ လူသားတို့သည် မိမိ၏ မွေးရာနိုင်ငံ ဇာတိ လူမျိုး တို့ကိုကျော်လွန်ပြီး မိမိကိုးကွယ်ရာဘာသာရေးပေါ် တွင်ဘဝမြုတ်နှံကာ သစ္စာတရားထားကြခြင်းသည် ပဋိပက္ခများ၏ မူလဘူတဟု ဆိုချင်၏။



“နတ်သမီးများ၏မြို့တော်လောင်ကျွမ်းခြင်း”



ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်နေ့တွင် နတ်သမီးများ၏မြို့တော် “City of Angels”သမိုင်းစံချိန်တင်လောင်ကျွမ်း၏။ ယခုထိအိမ်ခြေ/အဆောက်အဦး ၁၆၂၀၀ နှင့် လူ ၂၉ဦးသေဆုံးစာရင်းပေါက်ခဲ့သော မီးလောင်မှုများတွင် စီးပွားရေးအရပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုမှ ၂၅၀-၂၇၅ဘီလီယံရှိလေသည်။ L.A metropolitan area တွင် အိမ်ခြေ ၄.၈သန်းကျော်၊ လူ ၁၈.၄၂ သန်းနှင့် ရှိရာ အချိုးချကြည့်လျှင် လောင်ကျွမ်းမှုမှာမပြောလောက်ပါဟု ဖြေနိုင်ပါသည်။

သို့သော် ဟောလိဝုဒ်မင်းသားမင်းသမီးအိမ်များနှင့် ကြေးရတတ်သန်းကြွယ်အိမ်များပါနေသဖြင့် ကမ္ဘာသို့ လော့စ်အိမ်ဂျလိစ်မြို့ကြီးပျက်မတတ်သော သတင်းစကားပေါက်ရောက်သွားပုံပေါ်လေသည်။ Fake News များလည်းမရှား

မီးမလောင်မီ ၂ရက်က ဟောလိဝုဒ်တွင် ၈၂ကြိမ်မြောက် Golden Globe Awards ကျင်းပစဉ် က ဘုရားသခင်၏အမည်နာမကို ရယ်သွမ်းသွေးသုံးနှုန်းပြော၍ ဆိုသည်နှင့်လည်း အတင်းဆွဲညှိ၊ ဒဏ်ခတ်ခံသည်ဟု ဆိုသူများလည်း မရှား။ ဟောလိဝုဒ်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးမီးလောင်နေပုံများ မြို့လည်ခေါင်မိုးမျှော်တိုက်မြင့်များ တန်းစီမီးညွှန့်ထိုးနေပုံများဖြင့် AI ခေါ်နတ်ဉာဏ် ၏ ပုံရိပ်တုနည်းပညာသုံး ကောလဟာသထုတ်ခဲ့ကြခြင်းသာ။

နှစ်စဥ် ပုံမှန်ဝင်လေ့ရှိသော ဆန်တာအန်းနာအမည်ရ အရှေ့လေပြင်းသည် မီးလောင်သည့် ည၌ ၁၀ဘီးထရပ်ကားကြီးအနည်းဆုံး တဒါဇင်ကို တုံးလုံးလဲစေခဲ့လောက်အောင်ပြင်းထန်ခဲ့သည်။ လေထိုးမှုသည် တနာရီ မိုင်၁၀၀ နှုန်းရောက်ခဲ့သဖြင့် လေထိုးချိန်၌ လက်သီးဆုပ်ခန့် မီးစတခု၏ လွင့်ထွက်နှုန်းမှာ တစက္ကန့်လျှင် ပေ၁၅၀မျှရှိ၍ကမ္ဘာ၏ အကောင်းဆုံးမီးသတ်သမားများဟု အဆိုရှိသော ကယ်လီဖိုးနီးယားမီးသတ်၏ ရေဖြန်းချလေယာဥ်/ဟယ်လီကောပတာများ ကောင်းကင်မတက်နိုင် မြေပြင်တွင် မီးသတ်ကားများ ကပ်မရ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဤအချက်သည် ဤမျှပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေခြင်း အကြောင်းရင်းပါ။ ဤသူသည် တိုက်ဆိုင်စွာ ၂၀၂၃ ဟာဝိုင်ရီ/မာဝီကျွန်းရောက်စဉ်ကလည်း လေပြင်းနှင်းမီး အတွဲကို မျက်ဝါးထင်ထင်ကြုံခဲ့ဖူး၍ ကောင်းစွာလက်ခံသဘောပေါက်ပါ၏။

၂၀၂၆တွင် FIFA World Cup နှင် ၂၀၂၈ တွင် ကမ္ဘာအိုလံပစ်ကျင်းပမည့် မြို့ကြီးဖြစ်၍ အိန်ဂျလိနိုတို့ မြို့ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်/ စိတ်ဓာတ်များ ပြန်မြှင့်တင်သွားမည် မလွဲပါ။



“ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်များ -EOs”



သမ္မတထရမ့်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၀ တွင်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကာ ၄၇ မြောက်အမေရိကသမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ တပတ်အတွင်း ဒါဇင်ချီသော EO များလက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ အထူးအဓိကရည်ရွယ်သည်မှာ ရှေ့သမ္မတဘိုင်ဒန်၏ အမိန့်/ပေါ်လစီများကို ပယ်ဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဇန် ၃၀ အထိထုတ်ပြန်ခဲ့သည် EO ခေါင်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

Withdrawing from the Paris climate agreement, Issuing pardons for January 6 defendants, Declaring a national border emergency, Rescinding 78 Biden-era executive actions, Pausing the TikTok ban, Creating a policy recognizing only two genders, Declaring a national energy emergency and ‘unleash’ oil production in Alaska, Reclassifying federal employees, making them easier to fire, Revoking electric vehicle targets, Renaming the Gulf of Mexico, Leaving the World Health Organization, Put a freeze on refugee admissions, Ending birthright citizenship, Removing ‘barriers’ to AI innovation and investing in digital financial assets, Declassifying MLK and JFK files, Review of disaster agency Fema, Start a process to ‘develop an ‘American Iron Dome”,’Reshaping the military, Gender-affirming care, Migrant detention center at Guantánamo Bay.

ရွေးကောက်ပွဲကတိအတိုင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ထူးခြား၍ ပွဲဆူစေသည်များအဖြစ် ပဲရစ်သဘောတူညီချက်မှနှုတ်ထွက်ခြင်း၊ J6 ပစ်မှုကျများအား လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးခြင်း။ WHO မှနှုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကျား/မ နှစ်မျိုးတည်းသာ ပေါ်လစီထားခြင်း။ ဖက်ဒရယ်ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်မှ ရပ်စဲပစ်ရန်ကြိုးစားခြင်း။ အမေရိကပိုင်နက်မြေမွေး-အမေရိကန်အလိုလိုဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းအားပြင်ခြင်း အမိန့်တို့ဖြစ်သည်။

သမ္မတထရမ့် အမည်တင်သွင်းလိုက်သော ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်များကို စိနိတ်မှကြားနာပြီး အတည်ပြုပေးလျှက်ရှိရာတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာသူ မာကိုရူဘီယို၏ နိုင်ငံခြားသို့ ပေးပို့နေသော Aids အကူအညီအားလုံးအား ရက်၉၀ သုံးသပ်စဉ်းစားမည်ဟူ၍ ရပ်ခဲ့ခြင်းနှင့် အမိမြေဝန်ကြီးဋ္ဌာနဝန်ကြီးခရစ်စတီနွေန်း ၏ ဗန်နီးဇွဲလားနိုင်ငံသားများအား ယာယီကာကွယ်ခိုလှုံခွင့် TPS အား ကြားဖြတ်ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းသည် ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ကြီးစွာသောရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေခဲ့၏။ အမေရိကားတွင် TPS ဖြင့်နေသူ (မြန်မာအပါအဝင်) ၈၆၃,၈၈၀ ရှိပါသည်။

ပဲရစ်သဘောတူညီချက်မှ အမေရိကပြည်ထောင်စုနှုတ်ထွက်ပစ်၍ ၂၀၂၄-၂၅ အတွက်ပေးဆပ်ရန်ကျန်သည့် ဒေါ်လာ ၉၆.၅သန်းကို နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဟောင်း ဘီလီယံနာသူဋ္ဌေးကြီး မိုက်ကယ်ဘလုမ်းဘတ်ဂ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စိုက်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ WHO တွင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ထူထောင်သူ ဘီလီယံနာ ဘီလ်ဂိတ်၏ (BMGF) ဖောင်ဒေးရှင်းမှ နှစ်စဥ် သန်းရာချီထည့်ဝင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၂၄ ထည့်ဝင်ထားမှုမှာ ဒေါ်လာ၆၈၉.၆၂ သန်းဖြစ်ပါသည်။



“ထရမ့်တူးပွိုင့်အို – Trump 2.0”



အမေရိကားနေသူ အေးရှန်း/မြန်မာတိုင်းမှာ အမေရိကပြည်တည်ထောင်ခဲ့သူ ဥရောပသားဇာတိနွယ်များ၏ မျက်စိ/အမြင်ထဲတွင် ရွေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူ Immigrantများသာဖြစ်ပါသည်။ ရှေးကာလများက နေးတစ်အိန္ဒိယန်းများ၊ လူမည်းများ ၊ချိုင်းနီးစ်(အေးရှန်း)များအတွက် ဥပဒေသီးသန့် (Naturalization Act of 1790, Early U.S. Citizenship Laws (1790–1870), Indian Trade and Intercourse Act (1790), Dred Scott v. Sandford (1857)) တို့ ထုတ်၍ပင်အမေရိကနိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ခွင်ပိတ်ပစ်ဖူးခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။

Immigrant ဟူသည် အမေရိကပြည်အတွက် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဖြစ်စေရန် လူဦးရေ/လုပ်အားလိုသည်မူ၍ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတပ်ကာ ခေါ် သွင်းထားသူများသာဖြစ်ပါ၏။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ပေါ် လစီတွင် EB-5, EB-3, O-1, E-2, L-1 , H-1B, J-1, F-1, B-1/B-2 , H-2A/2B, K-1, R-1, U, T, S Visas များ၊ TPS, Refugee, Asylee, DV Program တို့မှာ Immigrant ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ရှိသောကိုတာထား ညှိထိန်းထားသည့် ကိန်းဏန်းများရယ်သာ။ ထိုထိုကိန်းဂဏန်းသည် မူလထူထောင်သူဥရောပသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာသည်ဟု ယူဆလျှင် လျော့ချနှင်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။

သမ္မတကြီးထရမ့်၏ အထင်ရှားဆုံးရွေးကောက်ပွဲကတိမှာ ” Mass Deportation” ဖြစ်သည်။ ကတိထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖေါ် နိုင်ရန် ယခင် ၄၅ သမ္မတသက်တမ်းမှသူများကို စွမ်းအားမြှင့်ပေးထားပေရာ သူဆိုလိုသည့်သမိုင်းတွင်မရှိစဖူးသော သည့် နှင်ထုတ်ခြင်းအဆင့်/ လူအများဆုံးကို ရောက်သွားနိုင်စရာရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ပထမရက်၁၀၀အော်ပရေးရှင်းကာလတွင် တိုးမြှင်ဖမ်းဆီးခြင်းများ များပြားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းပေါ် သက်ရောက်မှုမူတည်၍ နောက်လများတွင်လည်း ရှေ့နေ/အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တိုင်ပင်ကာ သတင်းစာတွင်ရေးထားထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သလို ရှေ့နေများ အစိုးရဝန်ထမ်းများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ခေါ် ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်လည်းရည်ရွယ်ထားပါသည်။

မြန်မာ့ဂဇက်သည် အမေရိကပြည်တွင်း မြန်မာဘာသာဖြင့် သက်တမ်းအကြာဆုံးလစဉ်ထုတ်နိုင်သော ပုံနှိပ်မီဒီယာဖြစ်၍ မြန်မာ-အမေရိကန်တို့အကျိုးသာ မျှော်ကိုးပါမည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားပြီဖြစ်ကာ ရွေးကောက်ပွဲရာသီလည်းမဟုတ်သဖြင့် ပါတီစွဲနှင့် ဘက်လိုက်မည်ကားမဟုတ်။ သမ္မတထရမ့်မှာ မဲအများစုရရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်၍ အမေရိကန်အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ၄နှစ်တာ သမ္မတကြီးသာဖြစ်ပါသတည်း။ Trump 2.0 ကို ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုး တန်းတူညီမျှ ခံစားကြပါကုန်။

နာဇီ/အော့ဇဝစ်စခန်းအနှစ်၈၀ပြည့် ဇန်နဝါရီ ၂၇ အထိန်းအမှတ်တွင်ပြောသော ထိုစဉ် အသက် ၁၄နှစ်သမီးနှင့်ပြန်လွတ်လာသည့် ဂျူးအမျိုးသမီးကြီး Estelle Laughlin(ယခုအသက်၉၄နှစ်) ၏ စကားနှင့်သာအဆုံးသတ်လိုသည်။

လူသားအချင်းချင်း ချစ်ကြပါ။ LOVE!