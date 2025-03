“မြန်မာ့ဂဇက်.. အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၅”

ယူကရိန်း-ရုရှားစစ် ၃နှစ်ပြည့်သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ တွင် ဥရောပခေါင်းဆောင်များနှင့် ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်တို့ ကိဗ်မြို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ သမ္မတထရမ့်မပါချေ ။ အမေရိကားသည် ရုရှားကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လည်း ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် ယူကရိန်း/အီးယူမပါပဲ ၁၈ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၏ သဘောတူညီချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါ။

“လက်နက်နဲ့ သယံဇာတလဲလှယ်ပွဲ”

ယူကရိန်းသယံဇာတများ၏ ၅၀ စစ်စရိပ်အဖြစ်ယူမည်၊ အတိုး၁၀၀ နှုန်းထား ၁ဒေါ်လာညီ လက်နက်တန်ဖိုးကို ၂ဒေါ်လာညီ သယံဇာတနှင့် ပြန်ပေးရမည် ထိုဒေသများ၏ လုံခြုံရေးအဖြစ် အမေရိကန်တို့ ဝင်ရောက်မည် ဟု ဆိုခကာ ထိုကိစ္စကို စာချုပ်ချုပ်မည်ဟု သမ္မတထရမ့်မှဆိုခဲ့သည်။

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ဂြိုဟ်ကြီး၇လုံးတန်းသောနေ့တွင် ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီသည် လက်နက်နှင့် သယံဇာတလဲလှယ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရန်ဟူ၍ အိမ်ဖြူ‌တော်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့မီဒီယာများအားလုံးရှေ့ဝယ် သမ္မတနှစ်ဦးတို့ ကတောက်ကဆဖြစ်ကြပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးပွဲပျက်သွားလေသည်။သမ္မတထရမ့်မှ ဇယ်လန်စကီးအား “မင်းက တတိယကမ္ဘာစစ်နှင့် လောင်းကြေးထပ်ကစားနေတယ်”ဟုဆိုလိုက်ခြင်းသည် ပြင်းထန်လှသော်လည်း ထိုပြောဆိုချက်တွင် နောင်ဆက်ညှိနှိုင်းလိုသည့် သတင်းစကားပါနေသည်။ ထရမ့်သည် တတိယကမ္ဘာစစ်ရပ်မည့်သူဟု ကိုယ်တိုင်ယူဆထားသည့်သူဖြစ်၍ပါ။

“ချာချီနှင့် ဇယ်လန်စကီ”

ဤအဖြစ်သည် ၁၉၄၁ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က အမေရိကသမ္မတရုဇဗဲ့နှင့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီတို့၏ အမေရိကစစ်သင်္ဘောပေါ်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကို အမှတ်ရချိန်ထိုးစရာဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ဗြိတိန်၏အခြေအနေသည် ယခု ယူကရိန်းထက်များစွာဆိုးနေခဲ့ပြီး နာဇီဂျာမဏီမှ လန်ဒန်မြို့ကိုပင် ဗုံးကြဲနေ၍ဗြိတိန်ပါလီမန်အဆောက်အအုံလည်းအကြီးအကျယ်ပျက်ဆီးထားသည်။ ရို့ဇဗဲ့သည် စစ်ရှံးလုလုချာချီအားဖိ၍ပြောဆို အလိုရှိရာတောင်းယူရာတွင် ဗြိတိန်အင်ပါယာ၏ကိုလိုနီများအားစွန့်လွတ်ရန်ဦးတည်ထားလေသည်။ စစ်ကြီးပြီးပါက ကိုလိုနီနယ်များ၏ ဆန္ဒသဘောအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်/ တနည်းအားဖြင့် လွတ်လပ်ရေးပေးရမည်ဟူ၍ဖြစ်၏။ ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏ ဝန်ကြီးချုပ်အနေဖြင့် မည်မျှခက်ခဲမည့်ဆုံးဖြတ်ချက်နည်း။ သို့သော် အမေရိကဆီမှ အကူအညီတောင်းရန်ရောက်လာသူ ချာချီပြတ်သားခဲ့ပါသည်။

ဤတွင်သမိုင်းအရကောက် ဆိုလိုချင်သည်မှာ ဇယ်လန်စကီ/ထရမ့်တွေ့ဆုံမှုနှင့် ရုဇဗဲ့/ချာချီ တွေ့ဆုံမှုအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ ရို့ဇဗဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ခဲ့သော ချာချီသည် နောက်ပိုင်းတွင် ရို့ဇဗဲ့နှင့်ဆက်ဆံရေးအလွန်ကောင်းခဲ့သည်။ ကမ္ဘာစစ်လည်းသူနိုင်သည်။

ယခုဇယ်လန်စကီမှာမူ ပြန်လှန်ငြင်းခုန်လျှက်မှ အိမ်ဖြူတော်မှ ထွက်သွားပါရန်အထိ ပြောဆိုခံလိုက်ရသည်။ သူ၏ယူကရိန်းတွင် မည်သည့်ရွေးချယ်စရာရှိပါသနည်း။

“စာချုပ်၏ နောက်ကွယ်”

CSIS ၏စစ်တမ်းများအရ ယူကရိန်း၏သယံဇာတဟူသည် ဆိုဗီယက်ယူနီယံခေတ် လွန်ခဲ့သော နှစ်၃၀-၆၀ ရှေးစနစ်များဖြင့် တွေ့ရှိထားမှုကို အခြေခံထားသောစာရွက်ထဲရှိကိန်းဂဏန်းများဟုဆိုပါသည်။ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာ၍ တိကျသော စာရင်းဇယားထွက်လာရန်မူ ပျမ်းမျှ ၁၈-၂၀နှစ်ကြာမည်ဖြစ်ပြီး မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းများအတွက် သန်း၅၀၀ မှ ၁ဘီလီယံ ကုန်ကျစရိပ်ရင်းရမည် ဟုထုတ်ပြန်ထား၏။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် အဆိုပါ သယံဇာတစကားဘယ်ကစလာပါသနည်း။

မြေရှားသတ္တုတွဲများကို အများဆုံးသုံးရသည်မှာ ဘက်ထရီများနှင့် ချစ်ပ်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ဖြစ်သည်။ မြေရှားသတ္တုတွဲကို အများဆုံးအသုံးပြုနေသည့် ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးမှာ အီလွန်မတ်စ်၏ Tesla နှင့် ချစ်ပ်ထုတ်နေသည့် TSMC တို့ဖြစ်ကြ၏။

“New World Order 2.0 ကမ္ဘာအာဏာစဉ်သစ်”

ပထမနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို ဖြစ်စေ/စတင်ခဲ့သော ဂျာမဏီသည် ယခုဖေဖော်ဝါရီရွေးကောက်ပွဲတွင် အစိုးရ/ချန်စလာပြောင်းခဲ့သည်။ လက်ယာယိမ်းပါတီ CDU/CSUမှ ထိုင်ခုံ ၂၀၈ခုံ( ၂၈.၅၂%) နှင့် အများစုဖြစ်ခဲ့၍ နာဇီဂျာမဏီကော်ပီဟုဆိုစမတ်ရှိကြသည့် AfD ပါတီသည် ၁၅၂ခုံ ( ၂၀.၈%)ရထားပေရာ ဂျာမာန် ၅ဦးတွင် ၁ဦးအဓိပ္ပါယ်ပါ။ လက်ရှိအာဏာရပါတီ SPD သည် ခုံ၁၂၀ (၁၆.၄၁%) သာရသည်။ ချန်စလာသစ် Merz သည် NATO အဖွဲ့အစည်းအားဖျက်သိမ်းပစ်၍ အမေရိကားနှင့်အမှီအခိုကင်းသော လွတ်လပ်သောဥရောပ တည်ထောင်ရန်ပင် ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ကမ္ဘာလက်ရှိအခြေအနေတို့မှာ ကမ္ဘာ့အာဏာစဉ်သစ် ပြန်ဆွဲရမည့်ကိန်းဆိုက်နေ၏။

ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသည့်နောက် Yalta, Crimea တွင် အမေရိကသမ္မတရို့ ဇဗဲ့၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံမှ စတာလင်နှင့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီတို့တွေ့ဆုံမှုသည် ယခုမြင်တွေ့နေကြရသော ကုလသမဂ္ဂနှင့် လက်ရှိကမ္ဘာအာဏာစဉ်သစ်၏ အစဖြစ်သည်။

သို့ဖြင့် ယူကရိန်း/EU ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ အမေရိကား၊ ယူကေနှင့် ရုရှားတို့ တွေ့ဆုံ၍ New World Order 2.0 ပြန်ဆွဲကြမည့်ခေတ်ရောက်သွားနိုင်သလို ဂျာမဏီဦးဆောင်မှုဖြင့် EUသည် တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဆီလည်းမောင်းနှင်သွားနိုင်ပါသည်။

“မှန်းရခက် ထရမ့်ပေါ် လစီ”

ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့သော ရုရှားသည် အနောက်နိုင်ငံများ၏ ဆန်ရှင်/ပိတ်စို့မှုဖိအားများမှ ရုန်းထွက်ကာ ချိုင်းနားနှင့်သွားရောက်ပူးပေါင်းလိုက်သဖြင့် တွက်ဆထားသလောက် ဒဏ်မဖြစ်သွား၍ သမ္မတထရမ့်မှ ပေါ် လစီပြောင်းကစားသည်ဟု ဆိုချင်ဆိုနိုင်မည်။ တနည်းအားဖြင့် ရုရှားကို အမေရိကားဖက် ပြန်ဆွဲယူမည်လော မဆိုနိုင်။

ဤသို့ပြုခြင်းသည် အမေရိကား၏ နှစ်၈၀ ကျော်ကြာထူထောင်ထားသော ဂုဏ်သိက္ခာကိုမူများစွားထိခိုက်သည်။ လုံခြုံရေးကတိပေးထားသော နိုင်ငံမှ ခွာပြဲခြင်းသည် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအတွက် ကျယ်လောင်သော ခေါင်းလောင်းခေါက်သံဖြစ်သွားပြီး နိုင်ငံတိုင်း မိမိအကျိုးစီးပွားဦးတည် စစ်ရေးထောင်ကြမည့် အခြေအနေရောက်သွားနိုင်လေသည်။

ယခင်သမ္မတဘိုင်ဒန့်၏ ပြိုင်ဖက်ဖြစ်လာမည့်ချိုင်းနားအား ဒုတိယစူပါပါဝါမှ အဆင့် ဆွဲချမည့် ပေါ်လစီတို့သည် ထိရောက်မှုရှိပုံမရပေ။ ရုရှား ယူကရိန်းစစ်တွင် ချိုင်းနားသည် ကြားမှဝင်အမြတ်များစွာထွက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်။ နှစ်ထောင်ချီ စီးပွားရေးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသော ချိုင်းနား၏ ချင့်ချိန် တွက်ဆမှုများကို မြင်ကြရသည်။ ဥရောပနှင့် အာရှ နိုင်ငံများမှ အမေရိကဆုတ်ခွာသမျှ ချိုင်းနားမှတိုးဝင်နေသည်။ အာဖရိကနှင့် တောင်အမေရိကသို့လည်း BRI ပေါက်ခဲ့ပြီ။ အမေရိကားနှင့် ခွာပြဲဟန်ပြုလာသော EU နှင့်လည်း ယခင်EV နှင့်ပါတ်သက်၍ ဖြစ်ထားသော ကုန်သွယ်စစ်ကိုပင် ပြန်ချိန်ညှိရန်ကမ်းလှမ်းနေသည်တွေ့ရ၏။ ယခု သမ္မတထရမ့်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာပေါ် လစီမှာ မည်မျှ သက်ဝင်ထိရောက်မည်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်စောပါသေးသည်။

“Soft power ပြိုပျက်ချိန် “

အကျိုးအမြတ်မယူဖောင်ဒေးရှင်းကြီးများဟူသည် အစိုးရထံအခွန်ဆောင်ရမည့်ငွေနှင့် ကိုယ့်အမည်ခံ တည်ထောင်ထားခြင်းများသာဖြစ်သည်။ 501(c)(3) organizations ဟု ခေါ်သည်။ NPO, NGO, ဖောင်ဒေးးရှင်းကြီးများသို့ ငွေလှူတန်းသူများသည် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းထံမှ အခွန်ဆောင်နံပါတ် tax ID တောင်းယူကာ မိမိ၏ နှစ်ကုန်အခွန်စာရင်းတွင်ဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အခွန်‌ငွေ ကင်းလွတ်ခွင့်ရကြသည်။ အစိုးရသို့ ပေးသွင်းရမည့်ငွေကို လှူတန်း၍ ကိုယ့်အမည်ခံလိုက်ခြင်းသာ။

ပျမ်းမျှ အားဖြင့် အမေရိက NPO လှူတန်းငွေတိုင်း၏ ၃၅% မျှသည် အထွေထွေအသုံးစာရိပ်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးလက်ခံရမည့်သူထံသို့ ၆၅ % သာရောက်လေ့ရှိပါသည်။

သမ္မတကနေဒီလက်ထက်တွင် အမေရိကားသည် အာဏာပါဝါကို နိုင်ငံတိုင်း၏ ရုံးအဖွဲ့အစည်း/တဦးချင်းစီရောက်အောင် ၁၀၀% ငွေပုံ၍ USAID ဖြင့် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးကမ်းတည်ဆောက်ထားခဲ့သည်။ Soft power ဟုခေါ်သည်။ သမ္မတထရမ့်သည် ထို Soft power ကို ယုံကြည်အားကိုးပုံမရ ဖျက်သိမ်းပစ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဤသို့ဖြင့် ကမ္ဘာလွှမ်းထားသော အမေရိကား၏ နက်ဝပ်အဆင့်ဆင့်တို့ ပြိုကျပျက်ဆီးနေချိန်လည်းဖြစ်သည်။

“စာသုံးစောင်”

ကမ္ဘာတလွှမ်း အပေးကြမ်းခဲ့သောအမေရိကားသည် သူ၏ အာဏာပါဝါတို့ကို ပြန်လျှော့ချရင်း ထောက်ပံ့ဆေးဝါး အခြေခံရိက္ခာများ ဖြတ်ပစ်သည်မူ၍ အခြားနိုင်ငံမှ ကလေးသူငယ်များ ဒုက္ခသည်များ၏ ဘဝများကိုရင်းနေရသည်ဟုမြင်နိုင်သော်လည်း အမေရိက ပြည်တွင်းအခြေအနေမှာလည်း ဗြောင်းဆန်လျှက်ရှိပါ၏။

DoGE မှဦးဆောင်၍ email ပို့ခဲ့သော “Fork in the Road” .“What did you do last week?” “What did you do last week? Part II,”စာ၃စောင်သည် ခိုင်မြဲသေချာလှပါသည်ဆိုသော အမေရိကား၏ ဖက်ဒရယ်ဝန်ထမ်းများ၏ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝ အလုပ်အကိုင်နှင့် အိမ်ထမင်းအိုးကိုင်လှုပ်နေပေရာ ၂.၄သန်းမျှသော ဝန်ထမ်းများသည် နေ့လောညလောအခြေအနေဖြစ်၏။ အမေရိကန်များပင် သိန်းချီအလုပ်ဖြုတ်ခံရ ကန်ထရိုက်တာများ/ NPO များ ငွေဖြတ်ခံရချိန်ဝယ် အခြားနိုင်ငံများအရေး အပရိကဖြစ်ကုန်သည်။

နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများ၏ ပညာတော်သင်စရိပ်ဖြတ်တောက်ခံရသည့်အကြောင်းပြောနေကြချိန်တွင် အမေရိကပြည်တွင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနပင် ဖျက်သိမ်းပစ်မည်ဟူသောအခြေအနေပါ။ အမေရိကန်ကလေးသူငယ် ကျောင်းသားများအတွက် ဘက်ဂျက်စရိပ်များလည်း ဖြတ်တောက်ခံနေရချိန်တည်း။

နိုင်ငံရေးဓလေ့အားဖြင့် ဤသို့သော ဇတ်ကြမ်းတိုက်မျိုးကို သမ္မတသစ်တိုင်း ပထမရက်၁၀၀ တွင်လုပ်လေ့ရှိသည်။

အသက်အောင့်၍သာ စောင့်ကြပါလေ။