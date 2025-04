English for Emergencies (3) – Prof: Myo Kyaw Myint

ယခင်လက မတတ်သာ၍ ရဲအရာရှိများနှင့် ပတ်သက်ခဲ့ရပါက ဘယ်လိုနေထိုင်ရမည်၊ ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံရမည် စသဖြင့် အတော်အသင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ လိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့ ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုပါသည်။

ယခုလတွင်တော့ ရုတ်တရက် နေထိုင်မကောင်း၍ ဖြစ်စေ၊ accident တစ်ခုခုနှင့် ကြုံကြိုက်၍ဖြစ်စေ၊ ဆေးရုံသို့ သွားရမည်ဆိုပါက ဆေးရုံဝန်ထမ်းများ၊ သူနာပြုများ၊ ဆရာဝန်များနှင့် ပြောနိုင်ဆိုနိုင်အောင်၊ ပြောတတ်ဆိုတတ်အောင် ဖော်ပြပေးလိုပါသည်။

ဦးစွာပထမ စာဖတ်သူအားလုံးကို health insurance ရှိနေပါစေ။ မရှိသေးပါက မဖြစ်မနေ ရယူထားပါဟု သတိပေးလိုပါသည်။ ဤနိုင်ငံတွင် health insurance မရှိခဲ့ပါက အလွန်ပင် ဒုက္ခရောက်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးကို လျှော့တွက်၍ မရပါ။ မိမိကိုယ်မိမိ နေထိုင်မကောင်း မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု မထင်ကြပါနှင့်။ insurance ရှိသူများကိုလည်း လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ အဆင်သင့်ဆောင်ထားဖို့ သတိပေးပါရစေ။

Accident ဖြစ်၍ သတိလစ်နေခဲ့ပါက စာရွက်စာတမ်း ရှိမှသာ insurance ရှိမည်၊ ဘယ်ဆေးရုံကို ပို့သင့်သလဲ စသဖြင့် မိမိကိုလာရောက်ကူညီသူများ၊ ကယ်တင်သူများက သိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကြုံကြိုက်၍ ပြောလိုက်ပါရစေ။ လူတိုင်း လူတိုင်း health insurance ရှိနိုင်စေရန် စွမ်းစွမ်းတမံကြိုးစားခဲ့သည့် သမ္မတဟောင်းကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် Obama တို့ Biden တို့ကို ကျေးဇူးတင်သင့်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ သမ္မတကြီးနှင့်ဆိုရင် မြန်မာအများစုသည် Health insurance လုံးဝမရှိဘဲ ဒုက္ခလှလှ တွေ့ကြရမည်မှာ သေချာပါသည်။ Democrat များ၏ ကျေးဇူးကို မြန်မာများ မမေ့သင့်ပါ။

ကဲ မပြောကောင်းမဆိုကောင်း နေထိုင်မကောင်း၍ ဆေးရုံသို့သွားရပြီ ဆိုပါတော့။ Emergency ကို ရောက်နေပြီဆိုပါတော့။ သူနာပြုများ၊ ဆရာဝန်များ မေးလေ့ရှိသည့် မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုတော့ သိထားသင့်ပါသည်။

“On a scale of one to ten, with ten being the highest and one being the lowest, what number would you give your pain?”