အမှတ်တရများစွာကိုဖန်တီးပေးတဲ့နေရာ- Barnes Park – SweSwe Aye

ပန်းခြံများနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် နှစ်ကာလများကြာရှည်လာသည်နှင့်အမျှ ထင်ရှားသောမိုင်တိုင်များကို နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူစွာ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ Los Angeles တွင်နေထိုင်သော မြန်မာပြည်မှလာရောက်အခြေချလာသူများသည် San Gabriel Valley တွင် လူဦးရေထူထပ်ပါသည်။ Monterey Park မြို့သည် San Gabriel Valley တွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာအများစုနေထိုင်ကြသောမြို့ဖြစ်သည်။ မြန်မာများ US သို့ ရွှေ့ပြောင်းလာချိန် ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းတွင် တကြိမ်၊ ၁၉၈၈နောက်ပိုင်းတွင် တကြိမ်၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်များတွင် Los Angeles သို့ စစချင်းရောက်ရှိလာသောမြန်မာအများအပြားသည် ဘဝကိုအသစ်တဖန်ပြန်စရန်အတွက် အာရှသားပိုင်လုပ်ငန်း အများအပြားရှိပြီး မြန်မာကွန်မြူနတီအင်အားတောင့်သော Monterey Parkတွင် အများပြည်သူအပမ်းဖြေရန် ပန်းခြံ၁၄ခုရှိသည်။

မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ဗဟိုအချက်အချာ Barnes Park

Los Angeles မြန်မာကွန်မြူနတီတွင် တနှစ်ထက်တနှစ် ပိုမိုများပြားလာသောမြန်မာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူအများပါဝင်နိုင်သည့် မြန်မာသင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အတွက် နေရာကို ရှာဖွေကြရာ ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ ဧပြီတွင် Barnes ပန်းခြံ၌ပြုလုပ်မည်ဟု သင်္ကြန်ပွဲကိုဦးစီးသူများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ “ မြန်မာတွေသိတဲ့နေရာလဲဖြစ်တယ်။ အဓိကက ဖျော်ဖြေရေးစင်မြင့်နဲ့ လူတွေကြည့်ဖို့ ထိုင်ခုံတွေရှိတယ်။ လူအရေအတွက်လဲ ဆံ့မယ့်နေရာကို လိုက်ရှာတဲ့အခါ Barnes Park ကိုပဲ Monterey Park ကနေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာတွေက ညွှန်းပါတယ်။ တကယ်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာလဲ အစားစားဖို့နေရာ၊ ဖျော်ဖြေရေးနေရာ၊ ကားပါကင်နေရာတွေ အကုန်အဆင်ပြေပြီး ၂၀၀၆ခုနှစ် သင်္ကြန်ပွဲဟာ နေရာကြောင့် ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ၂၀၀၆သကြ်န်ပွဲဦးဆောင်စီစဉ်သူတစ်ဦးဖြစ်သော ကိုခိုင်က ဆိုသည်။ “ ကျနော်တို့က ၂၀၀၅သင်္ကြန်ကို Temple City က Church မှာလုပ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၆မှာ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာပြည်သင်္ကြန်ပုံစံနဲ့နီးစပ်တဲ့ outdoor အရသာကိုပေးချင်တာမို့ Barns Park ကို ကျနော်တို့ငှားပြီးကျင်းပခဲ့တာပါ”

“ Barnes ပန်းခြံက Los Angeles က မြန်မာကွန်မြူနတီအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ အစပြုရာလို့လဲ ပြောလို့ရတယ်။ မြန်မာကွန်မြူနတီရဲ့သမိုင်းမှာ ဒီပန်းခြံကို ချန်ထားခဲ့လို့မရဘူး” Southern California Burmese Association တည်ထောင်သူနှင့် နာယကဖြစ်သူ Dr. Phillip Kaw က ဆိုသည်။ Dr. Kaw သည် Monterey Park တွင် ၁၉၈၅ခုနှစ်ထဲက စတင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ SoCal မြန်မာကွန်မြူနတီ၏ အင်အားအကြီးမားဆုံးပထမဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Southern California Burmese Association ကို ၂၀၀၆တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အသင်း၏ ပထမဆုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည့် မြန်မာနှစ်သစ်ကူးမဟာသင်္ကြန်အခမ်းအနားကို Barnes ပန်းခြံ တွင် ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ လူထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ဧပြီလဒုတိယပတ်တွင် Southern California Burmese Association ၏ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲကို ဆက်တိုက်ကျင်းပခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များလဲ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာကွန်မြူနတီနှင့် US ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆက်ဆံမှုသည် Barnes Park တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာသင်္ကြန်အခမ်းအနားများတွင် အစပြုခဲ့သည်။

မတူကွဲပြားသောလူ့အသိုင်းအဝိုင်းများချိတ်ဆက်ပေးသည့် ပန်းခြံထက်ပိုသော Barnes Park

တနှစ်ထက်တနှစ်ပိုမိုများပြားလာသော နေထိုင်သူများအတွက် Monterey Park တွင် ပန်းခြံ၁၄ခုရှိသည်။ မြန်မာပြည်မှ ရွှေ့ပြောင်းလာကြသူများထဲမှ ၁၉၈၈ အရှေ့ပိုင်းအစောပိုင်းရောက်လာကြသော မြန်မာတရုတ်အသိုင်းအဝိုင်း၏ စုစည်းမှုနှင့် အသင်းအဖွဲ့များသည်လည်း Monterey Park ရှိ Barnes Park တွင် စတင်ခဲ့သည်။ “ မြန်မာတရုတ်တွေထဲမှာ Southern California Nan Yang Alumni Association အဖွဲ့ကို ၁၉၉၅ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်တော့လဲ ဒီ Barnes Park မှာပဲ စခဲ့တာပါပဲ” ဟု အသင်းတည်ထောင်သူများထဲတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သော Dr. Kaw ကဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၆၂ခုနှစ်တွင် ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရက ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းသောအခါ မြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအများအပြား ပြည်သူပိုင်အသိမ်းခံခဲ့ရပြီး ၁၉၆၂မှစပြီး ၁၉၇၀၊ ၁၉၈၀ကျော်နှစ်များထိ မြန်မာတရုတ်များသည် US သို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ကြသည်။ “ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာဗျာ Nan Yang ကျောင်းမှာ အခြေခံပညာကျောင်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေက US ရောက်လာတဲ့အခါ ပြန်ဆုံကြဖို့ အသင်းထောင်ကြတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက်နေကြတာလဲ ဝေးတော့ အသင်းရဲ့ နှစ်ပတ်လည်ညစာစားပွဲတွေမှာပြန်ဆုံကြတယ်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်မှာ အသင်းရဲ့ညစာစားပွဲကို Barnes Park မှာလုပ်တော့ ပြန်မဆုံဘူးထင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံကြတာ အရမ်းဝမ်းသာပြီး မမေ့နိုင်စရာပါပဲ” ဟုMonterey Park တွင်နေထိုင်သူ ဦးYork Chwa က ဆိုသည်။ Chwa သည် US သို့ ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့သူ အသက်၇၀ကျော် senior citizens ဖြစ်သည်။

“Barnes Park ရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်က ပန်းခြံမှာ Indoor activities အတွက်လဲ သီးသန့်အဆောက်အဦးငှားပေးတယ်။ ကျမတို့ Southern California Nan Yang Alumni Association ညစာစားပွဲတွေဆိုရင် ခမ်းမထဲမှာ လုပ်တယ်။ ခမ်းမထဲမှာဆိုတော့ တီးဝိုင်း၊ Karaoke တွေနဲ့ သီချင်းတွေဆိုလို့လဲ ရတယ်။ “ ဟု အသက်၇၀ကျော်ရှိပြီးဖြစ်သော Monterey Park တှင်နေထိုင်သူ Lilian Shar က ပြောပြသည်။

Senior Citizens များအတွက် ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ရာ လုံခြုံတဲ့ပန်းခြံ။

အသင်းအဖွဲ့များ၏လှုပ်ရှားမှုများအပြင် Monterey Park တွင်နေထိုင်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားလေ့ကျင့်ရာနေရာကောင်းသည် Barnes Park ဖြစ်သည်။ “ ကျနော်တို့ senior citizens တွေက ဒီပန်းခြံမှာပဲ မနက်စောစောထလမ်းလျှောက်တယ်။ အားကစားလုပ်တယ်။ senior citizens မိတ်ဆွေတွေက ဒီပန်းခြံမှာ အားကစားလုပ်ရင်းမှာ ဆုံကြရတာမို့ ဒီပန်းခြံရှိလို့ အိမ်မှာချည်းမနေရဘဲ ဒီပန်းခြံမှာ တွေ့ကြ၊ စကားပြောကြရတာ” ဟု York Chwa က ဆက်ပြောသည်။ Barnes Parkသည် Monterey Park ၏ သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေသောအချက်အချာနေရာတွင်တည်ရှိသဖြင့် Covid 19 ကာလများတွင်လဲ senior citizens များသည် အိမ်တွင်အထီးမကျန်ဘဲ ပန်းခြံတွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရခဲ့ကြသည်။

“ ပန်းခြံက လုံခြုံရေးကောင်းတာကို ကျနော်သဘောအကျဆုံးပါ။ ညနေပိုင်းမှာ tennis ရိုက်လဲ၊ basket ball ကစားလဲ ညဘက်မှောင်ချိန်၉နာရီ၊ ၁၀နာရီဆိုလဲ အနီးဆုံးမှာ ရဲစခန်းရှိတော့ ရာဇဝတ်မှုနည်းတယ်။ senior citizens တွေအတွက် ဒီပန်းခြံက လုံခြုံတယ်။ Monterey Park City Hall နဲ့ကလဲ နီးနီးလေး။ ရဲစခန်းက ပန်းခြံနဲ့ အနီးဆုံးမှာရှိတယ်။ “ ဟု York ကပန်းခြံလုံခြုံရေးအကြောင်းကို ဆက်ပြောသည်။

ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရာနဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံတွေ့ဆုံရာ။

“Barnes ပန်းခြံမှာက လူမျိုးစုံလာကြတော့ မြန်မာမိတ်ဆွေအချင်းချင်းသာမဟုတ်ဘဲ ကျမတို့ မြန်မာပြည်ကအခြေချတဲ့သူတွေနဲ့ တခြားလူမျိုးတွေ ဆုံကြတွေ့ကြတယ်။ သူတို့တွေ ဘာအားကစားတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာခွင့်လဲရကြတယ်။” ဟု Lilian Shar က ပန်းခြံတွင် အခြားကွန်မြူနတီများနှင့်အဆက်အသွယ်ရသည့်အကြောင်းကို ပြောပြသည်။ “ ဒီပန်းခြံကိုလာကြရင်း တခြားလူမျိုးတွေ Tai Chi ကစားတာကိုမြင်ရတော့ ကျနော်တို့အသင်းမှာ senior citizens တွေ ကျန်းမာရေးအတွက် Tai Chi ကစားဖို့ ပထမဆုံးအကြံဉာဏ်ကို ရခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ကို Tai Chi သင်ပေးနေတဲ့ ဆရာမကိုလဲ လွန်ခဲ့တဲ့၁၅နှစ်က ဒီပန်းခြံမှာပဲ တွေ့ခဲ့ပြီး အသင်းက senior citizens တွေကို သင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု York Chwa က ဆိုသည်။

လစ်ဟာချက်များအတွက်ပေါင်းကူးတံတား Barnes Park

2020 American Community Survey ကိုအခြေခံပြီး တွက်ချက်ထားသော AAPI data အရCalifornia တွင်နေထိုင်ကြသောမြန်မာများ၏ ၃၁.၁% သည် LA County တွင်နေထိုင်ကြပြီး Pew Research Center က ၂၀၁၉တွင် ထုတ်ပြန်သော မြန်မာလူဦးရေအထူထပ်ဆုံး မြို့ပြနေရာ၁၀ခုတွင် Los Angeles သည် နံပါတ်၇တွင် ရှိကာ လူဦးရေ ၆၀၀၀ ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် Southern California တခုလုံးတွင် မြန်မာဘာသာရေးဘုန်းကြီးကျောင်းများစွာ၊ မြန်မာခရစ်ယာန်ကျောင်းပေါင်းများစွာရှိသော်လဲ ယနေ့ထိ မြန်မာကွန်မြူနတီစင်တာ တစ်ခုမှ မရှိချေ။ ထို့ကြောင့် ကွန်မြူနတီ၏လှုပ်ရှားမှုများသည်ပုဂ္ဂလိကအခမ်းများနှင့်ပြည်သူပိုင်နေရာများအပေါ် မှီခိုနေကြရသည်။

မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထ်ိန်းသ်ိမ်းကာ မြန်မာရိုးရာအကများကို Southern California မှာရော၊ အခြားမြို့များကိုပါသွားရောက်ဖျော်ဖြေကြသည့် မျိုးဆက်သစ် အထက်တန်းကျောင်းသူလေး၅ဦးသည် မြန်မာအကအဖွဲ့လိုက်ယိမ်းအတွက် လေ့ကျင့်ကြသောအခါ Barnes Park တွင် အပတ်စဉ် ပိတ်ရက်များတွင် လေ့ကျင့်ခဲ့ကြရသည်။“ အကတိုက်ကြတဲ့အခါမှာ ကလေးတွေက ကျောင်းသူလေးတွေ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေဆိုတော့ ညနေပိုင်းမှာစိတ်မပူရတာက အနီးအနားမှာ ရဲစခန်းရှိတယ်။ မီးသတ်ရှိတယ်။ Barnes Park ကပန်းခြံရဲ့ အနေအထားရော၊ သန့်ရှင်းမှုနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုရောက သိပ်ကောင်းတာမို့ ကိုပဲ ကျမတို့က ရွေးတာပါ” ဟု ကလေးမိခင်တစ်ဦး က ပြောကြားခဲ့သည်။

“ သမီးတို့က San Francisco Bay Area ကို မြန်မာသင်္ကြန်အတွက် မြန်မာအကသွားကကြရတဲ့အခါမှာ ခရီးစားရိတ်၊ ဟိုတယ်စားရိတ်၊ အဝတ်အစားဖိုးတွေကုန်တော့ မြန်မာကွန်မြူနတီစင်တာကလဲမရှိတော့ Barnes Park မှာ စုပြီးအကတိုက်ကြတော အခန်းဖိုးအကုန်အကျ သက်သာတယ်။ Picnic area မှာစားပွဲခုံ၊ ထိုင်ခုံတွေ ပေးထားတော့ အိမ်ကစားစရာတွေယူလာပြီး စားကြတော့ နေလယ်စာဖိုးလဲ သက်သာတယ်။ Barnes Park က သမီးတို့့မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် တထောင့်တနေရာကနေ ကူညီပေးတယ်” ဟု ၁၁တန်းကျောင်းသူ KaiTamsin Bwor က ဆိုသည်။

၂၀၂၄ဧပြီက အကတိုက်နေစဉ် ထိုင်ဝမ်လူမျိုးများ၏ပွဲတော်ကျင်းပချိန်နှင့်ကြုံသဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာခွင့်ကြုံခဲ့သည်ဟုလဲ သူမက ပြောကြားခဲ့သည်။ “ Barnes Park မှာအကတိုက်တဲ့အခါမှာ အခြားအာရှလူမျိုးတွေရဲ့ပွဲတော်တွေ လေ့လာခွင့်ရရုံသာမက ညနေပြန်တဲ့အချိန်ဆိုရင် Spanish လူမျိုးတွေက မုန့်တွေ၊ အရုပ်တွေလာရောင်းကြတော့ Monterey Park ၇ဲ့ multiculture ကို ဒီပန်းခြံမှာလေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်” ဟု Bwor က ဆက်ပြောသည်။