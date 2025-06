” မြို့ပြပန်းခြံများရဲ့ ထိပ်တန်းမြို့၁၀၀နှင့် ဘယ်လိုပြုပြင်ကုစားမလဲ”

လူအပန်းဖြေရန် သို့မဟုတ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်စိတ်အပန်းဖြေရေးအကျိုးကျေးဇူးများသည်အရေးကြီးလှသော်လဲ မြို့ပြပန်းခြံများသည် လူအပန်းဖြေရန် သို့မဟုတ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်စိတ်အပန်းဖြေရန်နေရာများထက် သာလွန်သည်။

အကျိုးကျေးဇူးတွေက အရေးကြီးတယ်။ အမိုက်စား စစ်တမ်းအသစ်တစ်ခုအရ ပန်းခြံများသည် ပန်းခြံများအဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ယနေ့ခေတ် လူမျိုးစုံပါဝင်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပိုမိုရှားပါးလှသော မတူကွဲပြားသော နောက်ခံများမှလူများ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံေ/းအတွက် ပန်းခြံများသည် မရှိမဖြစ်နေရာများအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်းကို မဲဆန္ဒဖြင့်ဆုံးဖြတ်သောအချက်အလက်သစ်များက ဖော်ပြထားသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ထက်ဝက်ကျော်သည် သူတို့နှင့် လူမှုနယ်ပယ်(သို့) စီးပွားရေးနောက်ခံမတူညီသည့်သူများနှင့် ပန်းခြံများကိုသွားရင်းလာရင်း စကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ပန်းခြံစနစ် ခိုင်ခိုင်မာမာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိသောမြို့များတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်များ၊ မြို့တမြို့စီအလိုက် အရပ်သားအဖွဲ့အစည်းများများပြားခြင်းများ၊ ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များကို အောင်မြင်စွာပျိုးထောင်နိုင်ခြင်းများ နှုန်းထားများမြင့်မားသည်ဟုလဲ ထိုအချက်အလက်က ဖော်ပြသည်။ American Community Media က ဦးစီးကျင်းပသော” မြို့ပြပန်းခြံများရဲ့ ထိပ်တန်းမြို့၁၀၀နှင့် ဘယ်လိုပြုပြင်ကုစားမလဲ” ဆွေးနွေးပွဲကို မေ၂၃၊ ၂၀၂၅ က ကျင်းပခဲ့သည်။

Will Klein, Director of Parks Research, Trust for Public Land က 2025 Parkscore Index ကို တင်ပြခဲ့သည်။ ကလေး၂၈ဦးပါဝင်သော လူသန်း၁၀၀တွင် အိမ်အနီးမှ၁၀မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်သွား၍ရသည့် ပန်းခြံမရှိကြချေ။ Parkscore Index မှာ ပုဂ္ဂလိက(သို့)နိုင်ငံပိုင်ပန်းခြံအဖွဲ့အစည်းများရှိသောမြို့များကို ဧက၊ တန်းတူညီမျှရှိမှု၊ ပန်းခြံများကိုသွားရောက်နိုင်မှု၊ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် သင့်လျော်လိုအပ်သောပစ္စည်းများရှိမှု အဓိကအချက်၅ချက်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး နံပါတ်၁မှ၁၀၀ထိ သတ်မှတ်သည်။ ၂၀၂၅ခုနှစ်အတွက် နံပါတ်၁မှာ Washington, DC, ၂။ Irvine, CA 3. Minneapolis, MN 4. Cincinnati, OH 5. St. Paul, MN 6. San Francisco, CA 7, Arlington, VA 8. Seattle, WA 9. Portland, OR 10. Denver, CO တို့ဖြစ်သည်။ ” ပန်းခြံတွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆွေသစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ လူ၃ယောက်မှာ၂ယောက်ဟာ သူတို့ဒေသတွင်းပန်းခြံထဲမှာ တယောက်ယောက်ကို စတွေ့ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်” ဟု Klein က ဆိုသည်။ ပန်းခြံများသည် အရပ်သားခေါင်းဆောင်များကို ပျိုးထောင်ပေးသည်။ ” ထိပ်တန်းပန်းခြံစနစ်ကောင်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေဟာ တယောက်နဲ့တယောက်ပိုပြီး အဆက်အသွယ်ရှိကြတယ်။ ပိုပြီးညှှိုုနှိုင်းစေ့စပ်ကြတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေပိုများတယ်” ။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်များအရ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်မှာ ပန်းခြံများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဟာလဲ ပိုမိုဈေးတက်လာပြီး ၂၀၂၄ခုနှစ်တွင် ဒေသတွင်းပန်းခြံများအတွက် စုစုပေါင်း ဖယ်ဒရယ် grants မှာ ၅% သာ ရှိခဲ့သည်။

Justin Cutler, Commissioner of Parks & Recreation, City of Atlanta က Atlanta Public Schools ကျောင်းများနှင့် Trust for Public Land (TPL) အပါအဝင် Children and Nature Network, Kaboom စသော အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မိတ်ဖက်ပြုကာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော Atlanta Schoolyards Project အ‌ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Atlanta Schoolyards Project တွင် ကျောင်းတွင်းကစားကွင်းများတိုးချဲ့ရေး၊ ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့ထိတွေ့နိုင်မှုရရှိရေး၊ Department of Watershed Management နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကျောင်းမြေပြင်တွင် stormwater ထိန်းသိမ်း၇ေးများကိုလဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၃ခုနှစ်တွင် San Francisco, California တွင် အစည်းအဝေးတက်ခဲ့ပြီး San Francisco ရှိ ကွန်မြူနတီအသီးသီးမှ စာသင်ကျောင်းဝန်းများကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ Michigan မှ Grand Rapids ထံမှလဲ လိုအပ်သော ဖက်စပ်သဘောတူစာချုပ်ကိုရရှိခဲ့ပြီး Atlanta သို့ အဆိုပါအချက်များယူဆောင်လာခဲ့ကာ Atlanta Schoolyards Project ကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ကျောင်းများတွင် ရေကူးကန်၊ တင်းနစ်ကွင်း၊ ဂေါက်သီးရိုက်ကွင်းများကို ကျောင်းသားများအတွက် ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ School district သည် ဘတ်ဂျက် $500, 000 သက်သာခဲ့သည်။ ၁၀မိနစ်လမ်းလျှောက်အကွာတွင်ပန်းခြံရှိသောရာနှုံးသည် ၂၀၂၄တွင် ၇၉%မှ ၂၀၂၅တွင် ၈၂% ထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ” ကျနော်တို့မြို့ရဲ့ Park Score ဟာ ၂၀၂၄ မှာ နံပါတ်၂၅ကနေ ၂၀၂၅မှာ ၂၁ထိ မြင့်လာခဲ့ပါတယ်” ဟု Justin Cutler က ဆိုသည်။ Justin Cutler က ကျောင်းဝန်းတွင်းရှိ ကစားကွင်းများ၊ အများပြည်သူပန်းခြံများလုံခြုံရေးနှင့် Vandalism နှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိထားစရာအချက်ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

Guillermo Rodriguez, California State Director and VP-Pacific Region, Trust for Public Land က ” ဒီနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးရဲ့ပန်းခြံစနစ်တွေဆိုတာက ကျနော်တို့ကွန်မြူနတီတွေအတူတကွဆုံတွေ့နိုင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကွန်မြူနတီတွေမှာ Covid ကာလတွေတုန်းက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အိမ်ရှေ့နဲ့နောက်ဖေးခြံတွေက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပန်းခြံတွေပဲမဟုတ်လား” ဟုဆိုသည်။ လူသန်းတစ်ရာသည် အိမ်အနီးအနားတွင် ပန်းခြံမရှိကြချေ။ ကလေးများပါဝင်သော၂၈မီလျံသောလူပမာဏသည် အိမ်နှင့်၁၀မိနစ်လမ်းလျှောက်သွား၍ရသော ပန်းခြံမရှိကြချေ။ ” ကျနော်ဟာ ၁၀၀%သော နေထိုင်သူတွေဟာ ၁၀မိနစ်လမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့ပန်းခြံရှိတဲ့မြို့၂မြို့ Boston နဲ့ San Francisco မှာနေထိုင်နေပေမယ့် အခု Los Angeles မြို့ရဲ့ပန်းခြံအဆင့်ကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ်” ဟု Rodriguez က ဆိုသည်။ Los Angeles မြို့သည် California တွင် အကြီးဆုံးမြို့တမြို့ဖြစ်သော်လဲ Trust for Public Lands ၏ နှစ်စဉ်ပန်းခြံစနစ်အရ အဆင့်၉၀ တွင် ရှိနေသည်။ လွန်ခဲ့သော၅နှစ်က အဆင့်၄၉မှာရှိနေခဲ့သည်။ တနှစ်ပြီးတနှစ်မှာ Los Angeles ၏ပန်းခြံအဆင့်သည် ထိုးကျခဲ့သည်။ လူ၁.၅သန်းမှာ နေထိုင်ရာအိမ်နှင့်နီးနီးနားနားမှာ ပန်းခြံများမရှိကြချေ။

” Los Angeles မှာ စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အမှန်က ရေရှည်စီမံကိန်းမျိုး။ ဒီမြို့ရဲ့ ပန်းခြံစနစ်တွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့မှာလိုတဲ့အာရုံစိုက်မှုမျိုးကို မရခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးအကြိမ် Los Angeles ပန်းခြံစနစ် Master Plan ရခဲ့တာဟာ Tom Bradley မြို့တော်ဝန်လုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၃ခုနှစ်ပဲ။” ဟု Rodriguez က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ Master Plan (သို့) Capital Plan သည် ၅နှစ်မှ၁၀နှစ်ထိကြာသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ Park score system သည်ထိုးကျသွားခဲ့သည်မှာ ပန်းခြံများ၏စနစ်ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနည်းသွားသောကြောင့်လဲ ဖြစ်သည်။ တနိုင်ငံလုံးမှာ အများပိုင်(သို့)ပုဂ္ဂလိကပန်းခြံများအတွက် ရန်ပုံငွေများတိုးတက်များပြားလာသော်လဲ Los Angeles အတွက်မှာ ဒုံရင်းသာရှိနေခဲ့သည်။ နောက်စိန်ခေါ်မှုတချက်မှာ – Los Angeles ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့်သဘာဝနယ်မြေများသည် ညီမျှစွာရှိနေသည်မဟုတ်ဘဲ လူကုန်တန်များနေထိုင်သောအရပ်များတွင်သာ စုပြုံနေကြသည်။ ” တန်းတူညီမျှ” ရှိရေးသည် Los Angeles ၏ နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေခဲ့သည်။

ဤအခြေအနေများမှာ အနှုတ်သဘောဆောင်နေသော်လဲ အဆုံးသတ်မဟုတ်သေးချေ။ Trust for Public Land သည် ရှေ့တန်းကရပ်တည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ချီးကျူးဖွယ်ကွန်မြူနတီခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ခဲ့ပြီး the City of Los Angeles အတွက် အရေးကြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန် တာဝန်ရှိသူများထံ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပန်းခြံများအတွက်သာတူညီမျှရှိရေးကို တဦးချင်း၊ ခေါင်းဆောင်းများ၊ လူထုထဲက အဖွဲ့အစည်းများက အများပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပြန်လည်ရဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ Los Angeles River သည် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးသောအခွင့်ကောင်းဖြစ်သည်။ ” Los Angeles ရဲ့အနာဂတ်ဟာ ဒီမြို့ရဲ့ Public open space တွေကို ပိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ အစိုးရအေဂျင်စီတွေနဲ့ ဘယ်လိုပိုပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သလဲဆိုတာနဲ့ ကျနော်တို့ အဲ့ဒီ့ကိုဘယ်လိုရောက်အောင်သွားမလဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။” ဟု Rodriguez က ဆိုသည်။

City of LA’s Park Needs Assessment Steering Committee တဦးဖြစ်သော Yvette Lopez-Ledesma, Greening America’s Cities Fellow က park needs assessment ဆိုသည်မှာ မြို့ကလိုအပ်သော ဆက်စပ်နေသည့်ပန်းခြံများ၊ ပန်းခြံ၏ infrastructure များနှင့် မည်သို့မည်ပုံဆက်သွားမည်ဆိုခြင်းများကို ဆုံးဖြတ်သောကိစ္စဖြစ်ပြီး ကွန်မြူနတီအတွက် အရေးကြိးသော ထိပ်တန်းဦးစားပေးခြင်းများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက်သတင်းပေးရာတွင် အသုံးဝင်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Greening America’s Cities သည် လူဦးရေထူထပ်သောမြို့ပြများမှလူများကို သစ်ပင်များ၊ သစ်တောများနှင့်ထိတွေ့ဖို့ အဓိကထားသည်။ ” အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာမို့ City of LA Parks တွေကို သုံးတဲ့သူ လူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ ကျမနှိုးဆောင်ချင်ပါတယ်။ အရင်းအမြစ်တွေအားလုံးဟာ ဘာသာစကားပေါင်းစုံနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်” ဟု

Yvette Lopez-Ledesma က ဆိုသည်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်များသည် City of LA Department of Parks and Recreation နှင့်မိတ်ဖက်ပြုပြိး park advocates, land initiatives များနှင့်အတူ park needs assessment ကို လုပ်ဆောင်ကြပြီး ရည်ရွယ်ချက်မှာ လတ်တလောနှင့် အနဂတ်လိုအပ်ချက်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် မြို့၏ပန်းခြံများတိုးတက်၇ေးအတွက်အခွင့်အလမ်းများကို သတ်မှတ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ပန်းခြံများသည် လူများအတွက် အပမ်းဖြေရာသာမကချေ။ local food banks များသည် ပန်းခြံများတွင်အစားအစာများဝေကာ child care services များကို ပန်းခြံများမှာ ရနိုင်သည်။ မီးဘေးသင့်သူများအတွက် , FEMA နှင့်အခြားအဖွဲ့များသည် ပန်းခြံများတွင်အခြေချပြီး အစားအသောက်၊ အသုံးအဆောင်များကိုလဲ ပန်းခြံများတွင် ဝေသည်။ ” ပန်းခြံတွေမှာ အဆောက်အဦးတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲရတာတွေ၊ ပန်းခြံနဲ့ မြေကွက်လပ်တွေကို ထိန်းသိမ်းရတာတွေအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အလွန်အရေးကြီးပေမယ့် ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထက် အများကြီးပိုတဲ့အကျိူးရလာဒ်ကို ခံစားရမှာပါ” ဟု Lopez-Ledesma က ပြောကြားခဲ့သည်။