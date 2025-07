အရေးပေါ်သုံး အင်္ဂလိပ်စာ(၆)English for Emergencies (6) – Prof; Myo Kyaw Myint

အမေရိကားတွင် ရောက်နေကြသည့် မြန်မာအများစုမှာ ကားမောင်းနေစဉ် accident နှင့် ကြုံတွေ့ရမည်ကို လွန်စွာ ကြောက်တတ်ကြပါသည်။ အကယ်၍ accident နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့လျှင် ဘာလုပ်ရမည်၊ ဘယ်လို ပြောရဆိုရမည်ကို မသိသူများ ရှိပါသည်။ အချို့မှာ သိနေသည့်တိုင် အင်္ဂလိပ်စကား ကောင်းကောင်း မပြောနိုင်၍ မိမိပြောချင်သည်ကို မပြောတတ်သူများလည်း ရှိပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ပြောမှား၊ ဆိုမှား ဖြစ်ခဲ့ရင် မိမိဘက်က မှန်ပါလျက်နှင့် အရှုံးပေါ်ပြီး accident ဟာ မိမိရဲ့အပြစ် ဖြစ်သွားတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်လေးများကို အထူး သတိပြုစေလိုပါသည်။

License မပါဘဲ ၊ မရှိဘဲ လုံးဝ ကားမောင်းဖို့ မစဉ်းစားပါနှင့် ။ အလားတူပင် Car insurance မရှိဘဲ ကားမောင်းဖို့ လုံးဝ မကြိုးစားသင့်ပါ။ License မရှိသေးရင် ရလာသည်အထိ စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် စောင့်ပါ။ Insurance မရှိသေးလျှင် မြန်မာ Insurance agent များနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဝယ်ယူထားပါ။

State Farm တို့ Farmer’s တို့လို နံမည်ကြီး Insurance companies များနှင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် မြန်မာ Insurance agent များ ရှိပါသည်။ ထိုသူများသည် မြန်မာအချင်းချင်း ကူညီဖို့ အစဉ်သင့်ပါ။ ထိုလူများထံ အကူအညီတောင်းပြီး Car insurance ကို ဝယ်ယူထားပြီးမှ ကားမောင်းပါ။ License ရော၊ Proof of insurance ပါ လက်ထဲတွင် ရောက်နေပြီ ဆိုပါစို့။ ကားမောင်းသည့် အခါတိုင်း ၊ မိမိ လက်ထဲတွင် License ရှိနေဖို့ လိုပါသည်။ Proof of insurance စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း ကားထဲတွင် ဆောင်ထားဖို့ လိုပါသည်။

ထို့အပြင် Registration documents များကိုလည်း ကားထဲ၌ ထည့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ accident နှင့် ကြုံခဲ့လျှင် Police officers နှင့် ကြုံခဲ့လျှင် အလွယ်တကူ ထုတ်ပြနိုင်ရန် စီစဉ်ထားဖို့ လိုပါသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ accident မဖြစ်ရန် ရှောင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်။ သို့သော် မတတ်သာလို့ Accident နဲ့ ကြုံရပြီဆိုရင်တော့ ဘာလုပ်ရမယ်၊ ဘာပြောရမယ်ဆိုတာကို ကြိုတင် စဉ်းစားပြီး ပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကားတိုက်မိပြီ ဆိုပါစို့။ ပထမဆုံးတဖြတ် Driver ကို “Are you okay? ” ဟု မေးစမ်းလိုက်ပါ။ အကယ်၍ Passenger များ ကားပေါ် ပါလာခဲ့လျှင် “Is everyone okay?” ဟု ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး မေးလိုက်ပါ။ ရန် မလိုပါနှင့်။

accident ဆိုတာ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ မည်သူမဆို မှားတတ်ပါသည်။ ရန်လိုခဲ့လျှင်၊ ရန်စကားနှင့် စခဲ့လျှင် သာမန် accident လေးမှ misdemeanor တို့ Felony တို့အထိ တိုးသွားပြီး ကြီးမားသောပြဿနာတခု ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။

အရေးကြီးဆုံးမှတ်ထားဖို့ကတော့ ဒီ accident ဖြစ်ရတာ မိမိရဲ့အပြစ်လို့ ယောင်ပြီး မဝန်ခံလိုက်ပါနှင့်၊ တဖက် driver ရဲ့ အပြစ်လို့လည်း မစွပ်စွဲလိုက်ပါနှင့်။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာစကား တခုဘဲရှိပါသည်။

Let’s exchange insurance information သို့မဟုတ် We should exchange information မိမိရဲ့ စာရွက်စာတမ်းများကို ပြပါ။

Here is my information. Now, may I have yours?

ဒီလိုပြောပြီး တဖက် driver ရဲ့ information ကို ကူးယူထားပါ။ insurance ချင်း စကားပြောကြပါလိမ့်မည်။ မိမိရဲ့ အပူမဟုတ်တော့ပါ။ accident အများစုဟာ ယခုလိုဘဲ ပြီးဆုံးသွားလေ့ ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ တဖက် Driver က License လည်း မရှိ၊ insurance လည်း မရှိခဲ့ရင်တော့ ထိုသူနှင့် ခပ်ဝေးဝေးမှာနေပြီး 911 ကိုသာ ဆက်လိုက်ပါ။ တဖက်က

What is the nature of your emergency ? လို့ မေးလာသည့်အခါ

“I just got in an accident and the other driver is not cooperating.

I am at _ . I need help.” ဟု ရှင်းပြဖို့ လိုပါသည်။

ထို့နောက် ရဲများရောက်ရှိလာရန် စောင့်နေရုံပါ။ ရဲများ ရောက်လာသည့်အခါ

Here are my documents.

My license and proof of insurance. I don’t think it’s my fault.

The other driver has no documentation or the other driver is refusing to provide any documents.

စသဖြင့် ရှင်းပြလိုက်ရင် ကိစ္စ ပြီးပါပြီ။ Accident နှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး တပတ်၊ နှစ်ပတ်ခန့်ကြာသည့်အခါ insurance မှ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် စကားပြောရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ မြန်မာ insurance agent များမှင့် ဆက်သွားထားသူများအတွက်တော့ စိုးရိမ်စရာ လုံးဝမလိုပါ။ ထိုသူများက ကူညီပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မြန်မာ insurance agent များ မရှိသည့်နေရာတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ သို့မဟုတ် မြန်မာ insurance agent များနှင့် မသိခဲ့သူများ ဖြစ်ခဲ့လျှင် ၊ မိမိတတ်သမျှ၊ မှတ်သမျှနှင့် စခန်းသွားရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စကားပြောတတ်ဖို့ လိုပါသည်။ ဖြစ်ခဲ့သည့် accident ကို အရိုးဆုံး၊ အရှင်းဆုံး Describe လုပ်ပေးပါ။ ဥပမာ –

The car ahead of me stopped suddenly. I was able to stop because I was driving at a normal speed.

But the car behind me couldn’t. He was driving a bit fast. He hit me from behind.

နောက်ထပ် ဥပမာတခု ထပ်ပေးပါဦးမည်။

The light turned green, so I started moving into the intersection. He ran a red light and smashed into me. He is totally in the wrong.

အချို့ insurance မှ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရိုင်းတတ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကား ကောင်းကောင်း မပြောတတ်မှန်းသိလျှင် ပို၍ရိုင်းတတ်ပါသည်။ ထိုသူမျိုးနှင့် ကြုံခဲ့ရလျှင် ဖုံးကိုသာ ချလိုက်ပါ။ မိမိ၏ agent ကို ဆက်ပြီး complain လုပ်ပါ။ ရိုင်းရိုင်းဆိုင်းဆိုင်း ပြောဆိုသူများကို သည်းခံစရာ မလိုပါ။ စာဖတ်သူအားလုံး accident များနှင့် ကင်းဝေးကြပါစေ။ အကယ်၍ ကြုံကြိုက်ခဲ့လျင်လည်း ကူညီပေးနိုင်မည့် မြန်မာနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။