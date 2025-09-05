မြန်မာပြည်သတင်းဒိုင်ယာရီ July/ August 25
Aug 27 ။ စစ်ကော်မရှင်က ပြည်ပကနေ ဝင်ရောက်လာတဲ့ သွင်းကုန်တွေကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး လေကြောင်းလမ်းတွေ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်တာပါ
ပိတ်လိုက်တဲ့နောက် ပြည်တွင်းမှာ မြန်မာငွေကျပ်စျေး ပြန် မာလာပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေးငွေကြေးဖြစ်တဲ့ US ဒေါ်လာနဲ့ ထိုင်းဘတ်ငွေစျေး ဆက်တိုက်ကျနေပြီး မြန်မာငွေကျပ် တန်ဖိုး မာလာပေမဲ့ ကုန်စျေးနှုန်းတွေကတော့ မြင့်တက်နေပြီး ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံခြားဖြစ် ကုန်စည်တွေ ကန့်သတ်ရောင်းချနေရကြောင်း BBC သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
Aug 26 ။ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းက တကျပ်သားကို ကျပ် ၇၄ သိန်းအောက်ထိ ထိုးကျခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေဈေး ဒီနေ့မှာတော့ ကျပ် ၇၆ သိန်းအထက်ကို ပြန်မြင့်တက်လာပြီး၊
ပြင်ပဈေးကွက်မှာ US ဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်း တဒေါ်လာကို ၄,၃၆၀ ကျပ်ကို ပြန်မြင့်နေခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့နယ်က အရပ်သား(၂၀,၀၀၀)နီးပါး စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာ ၂ လဝန်းကျင် ရှိလာပြီး စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲတွေ ကြုံနေခဲ့ရကြောင်းနဲ့ စစ်ကောင်စီက ဩဂုတ်လ ပထမပါတ်ကစ မန္တလေးမြို့အထွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဘက်ကို ဝင်တဲ့ စစ်ကောင်စီတပ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ အပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်း ၈ မျိုးကို ကန့်သတ်လိုက်ကြောင်း DVB သတင်းအရ သိရပါတယ်။
Aug 25 ။ တရားမျှတမှုအတွက် ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစိုက်မတ်မတ် မြဲမြံစွာရပ်တည်နေကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းဟာ သူတို့အတွက် တရားမျှတ မှုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်နေကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)နဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးကောင်စီ(SAC-M)တို့က ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
သြဂုတ် ၃၁ ရက်နဲ့ စက်တင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်းမှာ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ချိုင်းနားနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ရှိနေပြီး ဒါဟာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ချိုင်းနား ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Aug 24 ။ မန္တလေး-လားရှိုး ရထားလမ်းပေါ်က (၁၂၅ နှစ်ကျော်)သက်တမ်းရှိ ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ်တံတားဟာ ဒီမနက်ပိုင်းမှာ ဗုံးထိမှန် ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပြီး စစ်ကောင်စီက ပလောင်သောင်းကျန်းသူတွေ ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာလို့ စွပ်စွဲကာ TNLA ဘက်ကတော့ စစ်တပ်က ဒရုန်းနဲ့ မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ ပြန်လှန်စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ ငွေကျပ် ၂၅၇ ဒသမ ၁၀၅ ဘီလျံကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေဟာ အာရက္ခတပ်တော်(AA)နဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(SSPP)တို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း စစ်ကော်မရှင် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို AA နဲ့ SSPP တို့က ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
Aug 23 ။ အနောက်တိုင်းဆေးပညာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်းရင်းဆေး သမားတော် မဟုတ်တဲ့ လိုင်စင်မဲ့ အပ်ပုန်း၊ ရမ်းကုတွေဟာ လူမသိအောင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ကြရာကနေ အခုနှစ်ပိုင်းမှာ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပေါ်တင်စွာ ရှိလာကြပြီး စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာပြည်မှာ ယခင်အကောင်အထည်ဖော်လက်စ စရိတ်မျှပေးကျန်းမာရေးစနစ်လည်း ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေကြောင်း BBC သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ထန်းရှောက်ခံရွာမှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေဆုံးနေတဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေ တွေ့ရှိတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ခွင့်ပြုပေးဖို့လိုကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)က ပြောပါတယ်။
Aug 22 ။ “သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်ကစပြီး စစ်ကော်မရှင် ခန့်အပ်ထားတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေက ဝန်ကြီးတွေ၊ ဒုဝန်ကြီးတွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါတီစည်းရုံးရေးနဲ့နယ်မြေစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားပြီ”လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စလော့ဂိမ်းလို့ ခေါ်တဲ့ မိုလ်ဘိုင်းဂိမ်း လောင်းကစားနည်းတွေ တောရောမြို့ပါမကျန် လူငယ်လူကြီးတွေကြားမှာ ပျံ့နှံ့နေပြီး ဒီဂိမ်းတွေကြောင့် အကြွေးတင်၊ စီးပွားပျက်ရသူ များစွာလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီဂိမ်းတွေဟာ အရှုံးများအောင် တမင်လုပ်ထားတာကြောင့် နောက်ဆုံး ဂိမ်းကစားသူသာ သေချာပေါက် ငွေကြေးဆုံးရှုံးရတာ လို့ ဂိမ်းဖန်တီးသူတွေက ပြောပါတယ်။
Aug 21 ။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး အနီးဝန်းကျင်မှာ အင်အား အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ ငလျင်တွေ ဆက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ၄ နေရာထက်မနည်း မြေငလျင် လှုပ်ခတ်မှုတွေဟာ စစ်ကိုင်း ပြတ်ရွေ့ကြောကနေ ဖြာထွက်လာကြောင်း ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်း၊ မိုးကုတ်မြို့ကို စစ်ကောင်စီတပ်က ဆေးဝါးသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့် ဆီးချို၊ သွေးတိုးကျဆေးအပါဝင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးတွေ ပြတ်လပ်ခဲ့ကြောင်း မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
Aug 20 ။ မြန်မာပြည်မှာ မြေမြှုပ်မိုင်းနဲ့ တခြားပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကြောင့် ပေါက်ကွဲခဲ့မှုဟာ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ပထမ ၃ လတာအတွင်း ဖြစ်ရပ်ပေါင်း(၁၄၀)ထိ ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တိုင်း၊ သုံးခွမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ၆၃ ကီလိုမီတာအကွာ၊ ကမ်းရိုးတန်းအနီး မြေအောက်အနက် ၁၀ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပြုပြီး ငလျင် ၃ ကြိမ် လှုပ်ခဲ့ရာ ဒေသခံများ သိသာစွာ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
Aug 19 ။ မန္တလေးတိုင်း၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကို မြန်မာစစ်တပ်က အင်အား(၅၀၀)ဝန်းကျင်နဲ့ စစ်ကြောင်း ၂ ခု ထိုးနေတာကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတွေ တိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ အနိုင်ရပါတီ တခုခုက နိုင်ငံ့တာဝန်ယူတဲ့အခါ စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံရေးထက် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပဲ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောလာပါတယ်။
Aug 18 ။ မြန်မာပြည် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ်လို့ စစ်ကောင်စီလက်အောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာပါတယ်။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ မြန်မာ - ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေးတံတားအမှတ်(၂)ကို ဖြတ်သန်းခွင့်မပြုတော့ဘဲ ယာယီပိတ်ထားလိုက်ပြီး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ခန့်ကလည်း မဲဆောက်ဘက်မှာ ကုန်ကား ရာနဲ့ချီ မြန်မာပြည်ဘက်ဝင်ခွင့် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာဘက်က ပိတ်လိုက်တာကြောင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ရပ်တန့်သွားပြီး ထိုင်းပို့ကုန် တန်ဖိုး ဘတ်ငွေ ဘီလီယံချီ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း The Nation ထိုင်းသတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
Aug 17 ။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နဲ့ မန္တလေးတိုင်း မိုးကုတ်မြို့ အပါအဝင် တအာင်းတပ်(TNLA) ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လေကြောင်းအန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်ပြီး စာသင်ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရကြောင်း ဒေသခံတွေ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကရင်နီပြည်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မော်ချီးဒေသကို မြန်မာစစ်တပ်က လေကြောင်း ဗုံးကြဲတာကြောင့် သေဆုံးပြည်သူ(၃၂)ဦးထိရှိလာပြီး ကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ စစ်တပ်ကို ထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့ ကရင်နီပြည် ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ(Interim Executive Council of Karenni State-IEC)က တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
Aug 16 ။ ဒီနေ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၅ အာဆီယံ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ် ဆီမီးဖိုင်နယ်(ဘောလုံးအားကစား)ပွဲမှာ မြန်မာအသင်းက ထိုင်းအသင်းကို ၂ – ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရပြီး ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် အကူအညီလိုအပ်နေသူ ၂ သန်းမှာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက မကူပေးနိုင်သေးတဲ့ မြန်မာပြည်သူ (၇)သိန်းလောက် ရှိနေကြောင်း UNOCHA ရဲ့ အချက်အလက်က ဖေါ်ပြပါတယ်။
Aug 15 ။ ဩဂုတ် ၁၂ ရက်နဲ့ ၁၃ အတွင်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်တဲ့ အမှုပေါင်း(၄၉)မှု၊ ပစ္စည်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်း ကျပ်(၄ ဒသမ ၄၈ ဘီလီယံ)ကျော်ထိ ရှိခဲ့ကြောင်း စစ်ကောင်စီ သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းတို့ကနေ လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ၊ တရားမဝင် ကုန်ပစ္စည်းတင် ရေယာဥ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေ၊ သစ်မျိုးစုံလုပ်ငန်းသုံး၊ စားသောက်ကုန်နဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
မတ်လ ၂၈ ရက်က လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ အင်အားပြင်း ငလျင်ကြောင့် တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ ၆ ခုမှာ ဩဂုတ် ၁၃ ရက်အထိ သေဆုံးသူ (၃,၇၇၃)ယောက်၊ ဒဏ်ရာရသူ ၅,၁၀၄ ယောက်နဲ့ ပျောက်ဆုံးသူ ၃၅ ယောက်ရှိပြီး အဆောက်အအုံတွေတွင်း ပိတ်မိနေသူတွေထဲက အသက်ရှင်သူ ၆၅၃ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ ၈၅၁ ယောက်ကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း စစ်ကောင်စီက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Aug 14 ။ မန္တလေးတိုင်း၊ မိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်း လင်းရောင်ခြည်ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ငါးပတ်တောင်အနီးကို စစ်တပ်က ဒီနေ့ည ၈ နာရီခွဲခန့်က ဗုံးကြဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ကလေးငယ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် အပါအဝင် ၂၀ ကျော်ရှိကြောင်း မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ၃၄ ရပ်ကွက်၊ ဦးဝိစာရလမ်းမပေါ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့(အကယ်ဒမီ)ရွှေစင်ရတနာရွှေဆိုင် ဓားပြတိုက်ခံရပြီး ဆိုင်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက် ပြန်လည်ခုခံခဲ့တာကြောင့် ဆိုင်ကရွှေတွေ ပါမသွားဘဲ ဓားပြတယောက်ကို ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၂၀၂၁ ကနေ ၂၀၂၅ အတွင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက ရွှေဆိုင်တွေ ဓားပြတိုက်ခံရတာ အခုချိန်ထိ(၁၇) ဆိုင် ရှိခဲ့ပါတယ်။
Aug 13 ။ အင်အားပြင်း စစ်ကိုင်းငလျင်ကြီးကြောင့် ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ၁၀ ခုမှာ ကျပ်ကုဋေပေါင်း ၈ သိန်းလောက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း စစ်ကောင်စီရဲ့ အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးရဲ့ ၄၅ %ကျော်က မန္တလေးတိုင်းကမို့ အများဆုံးဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်မှာတော့ ၄၄% လောက် ရှိပါတယ်။
စကစ လက်အောက်ခံ ဗဟိုဘဏ်က စက်သုံးဆီလုပ်ငန်းတွေအတွက် US ဒေါ်လာ ၃၂ သန်း ဒီလထဲမှာ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံရောင်းချမယ်လို့ ကြေညာရာ ဩဂုတ် ပထမသီတင်းပတ်အတွင်းမှာ ဒေါ်လာထုတ်ရောင်းမှု တကြိမ်ရှိပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ဒီတကြိမ်နဲ့ဆိုရင် နှစ်ပတ်အတွင်း ထုတ်ရောင်းခဲ့တဲ့ ပမာဏဟာ စုစုပေါင်း ၆၂ သန်းထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Aug 12 ။ မြန်မာစစ်တပ်အတွက် စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်တွေ စုဆောင်းရာမှာ အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းသင်တန်း အပတ်စဉ် ၁ စတင်ဖွင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်း Myanmar Defense & Security Institute – MDSI ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အမျိုးသားစစ်မှုထမ်းသင်တန်း အပတ်စဉ် ၁၅ ပြီးစီးလို့ အပတ်စဉ် ၁၆ အတွက် တပ်သားသစ် စုဆောင်းတာတွေ စတင်ခဲ့တာပါ။
ငလျင်ဒဏ် ခံခဲ့ရတဲ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့၊ အင်းလေးဒေသမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ မိုးရွာပြီး ရေဆက်တိုက်တက်နေတာ ၈ ပေကနေ ၁၀ ပေထိ ရှိနေတာကြောင့် ဒေသခံတွေ နေရာရွှေ့ပြောင်းနေရပေမဲ့ ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အင်းလေး ဖောင်တော်ဦး ရုပ်ရှင်တော်မြတ် ၂၁ ဌာန ဒေသစာရီ ကြွချီပူဇော်ခံပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်ကနေ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်အထိ ၁၈ ရက်ကြာ ပူဇော်ခံဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
Aug 11 ။ UNDP က ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်း လူငယ် (၇,၀၀၀) ကျော်ကို စာရင်းကောက်ယူမေးမြန်းရာ အဲဒီထဲက ၄၀ % က မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဆက် မနေလိုကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာအရ လူငယ် ၁၀ ဦးမှာ ၄ ဦးက စစ်ကောင်စီရဲ့ ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ အသက်သွင်းပြီးနောက် စစ်မှုမထမ်းချင်လို့ နိုင်ငံထဲကနေ
ထွက်ခွာချင်နေတာပါ။
မြန်မာ အောင်ဘာလေ ထီဈေးကွက်မှာ ၁,၀၀၀ ကျပ်တန် ထီလက်မှတ်တစောင်ကို ၁,၅၀၀ ကျပ်ထိ ပေးဝယ်နေရပြီး တဆင့်ခံ ပြန်လည်ဝယ်ယူရောင်းချမယ့်သူတွေ စျေးတင်ဖြန့်ရာကနေ ဈေးကွက်ထဲ ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာရတာပါ။ အောင်ဘာလေထီကို စစ်တပ်နဲ့ ဆက်နွယ်သူ၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ စိတ်မဝင်စားသူတွေပဲ ဝယ်ထိုးကြောင်း ထီလောကက ပြောပါတယ်။
Aug 10 ။ တိုက်ပွဲ၊ ငလျင်ဘေးနဲ့ ရေဘေးကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူ (၃ ဒသမ ၆ သန်း)နီးပါး ရှိလာပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး UNOCHA Myanmar ရဲ့သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်ထဲက ကရင်နီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ အားကောင်းတဲ့ ဒီးမော့ဆိုမြို့ကို ပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့ စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်တာတွေ လုပ်လာကြောင်း ကရင်နီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံကနေ BBC သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
Aug 09 ။ ၂၀၂၅၊ ဧပြီကနေ ဇူလိုင် အထိ ၄ လတာအတွင်းမှာ ဆေးရုံ/ဆေးခန်းပေါင်း ၃၀ ကျော်ကို စစ်တပ်က လေကြောင်းကနေ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ၃၇ နှစ်ပြည့် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးအထိမ်းအမှတ် ထီးသပိတ် လှုပ်ရှားမှုကို လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ အပါအဝင် နိုင်ငံတဝန်းမှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
Aug 08 ။ HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရသူတွေအတွက် အသက်တမျှအရေးကြီးတဲ့ ART ဆေးကို အရင်လို အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၊ (NGO) တွေဖွင့်ထားတဲ့ ဆေးခန်းတွေမှာ အလွယ်တကူထုတ်ယူလို့မရတော့ဘဲ ART ဆေးအပါအဝင် တီဘီ နဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါအတွက်ပုံမှန်သောက်သုံးရတဲ့ဆေးဝါးတွေကို စစ်ကော်မရှင် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံဆေးရုံတွေမှာသာ ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါတော့မယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းက မိုးစပါးစိုက်ဧက(၁၀,၀၀၀)ကျော်မှာ စပါးဖျက် ရွှေခရုတွေ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးလို့ ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
Aug 07 ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းမှုမှာ စစ်တပ်ကို အာဏာလွှဲအပ်ပေးခဲ့တဲ့ ယာယီသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကွယ်လွန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေ ပြည်ပထွက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ကောင်စီက ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်လိုက်တာကြောင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြုလုပ်မယ့်သူတွေ နည်းလာပြီး ကြိုတင်ရက်ချိန်းကို ရက်ပိုင်းပဲ စောင့်ရတော့တယ်လို့ ပတ်စ်ပို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတွေက ပြောပါတယ်။
အရင်က နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်ဖို့အတွက် အွန်လိုင်းကနေ ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူရာမှာ လနဲ့ချီ စောင့်ဆိုင်းရတဲ့ အခြေအနေ ရှိခဲ့ရာ ဒီနှစ် မတ်လကစပြီး အသက် ၁၈ ကနေ ၃၅နှစ် အတွင်း အမျိုးသားတွေကို ပြည်ပအလုပ်ထွက်လုပ်ခွင့် ပိတ်ထားတဲ့အပြင် အေဂျင်စီတခုချင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် စေလွှတ်ခွင့်မယ့် လုပ်သားဦးရေကိုလည်း ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Aug 06 ။ မတ် ၂၈ ရက်နေ့က လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ စစ်ကိုင်းငလျင်ကြီးကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်များစွာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီတပ်က ဆေးရုံဆေးခန်းတွေအပေါ် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ အရှိန်တိုးမြှင့်စွာ လုပ်ဆောင်လာနေတာကို တွေ့ရကြောင်း NUG က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုပါ ယူပြီးနောက် ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ တောင်ငူ စတဲ့ မြို့တွေကို ဆက်တိုက်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
Aug 05 ။ ကျပ်သိန်း(၅၀၀)ဆု အပါအဝင် ဆုမဲ ၁၁,၀၀၀ ကျော်ဟာ ထုတ်ယူဖို့ ပျက်ကွက်နေပြီး ဒီလကုန်ထိ လာမထုတ်ရင် အခွန်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းသွားမယ်လို့ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနက ကြေညာပါတယ်။
Justice for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ စစ်ကောင်စီဟာ ငလျင်ဘေး ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အနည်းဆုံး US ဒေါ်လာ ၅၅ သန်းကျော် အလှူငွေရထားပြီး ဒါဟာ နိုင်ငံတဝန်းမှာ ပြည်သူတွေကို ကျူးလွန်နေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် စစ်စရိတ် အထောက်အပံ့ ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Aug 04 ။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက ပိတ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း(ဘားလမ်း)ကို ဒီနေ့မှာ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)အစိုးရလက်ထက်ကတော့ အဲဒီလမ်းမှာ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ပွဲတော်တွေ၊ ညစျေးတန်းတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အခုနှစ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ (၅,၀၀၀) ကျော်လာပြီး သေဆုံးသူ အရေအတွက်(၃၀)နီးပါးထိ တိုးလာပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကူးစက်မှုအများဆုံးက ရန်ကုန်တိုင်းမှာဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားမှု ပိုများနေတာပါ။
Aug 03 ။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ညောင်ရွှေ၊ အင်းလေးဒေသမှာ ရေထပ်တက်လာလို့ ဒေသခံတွေ ရေဘေးရှောင်နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လကတည်းက ရေတက်နေခဲ့ပြီး ခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ မူလ အင်းရေထက် ၆ ပေလောက်မြင့်တက်နေပြီဖြစ်လို့ (၁)ထပ်အိမ်နဲ့နေကြသူတွေ နေလို့မရတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်က အရေးပေါ်အခြေအနေ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် မြန်မာပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိကြောင်း ချိုင်းနားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောခဲ့ပါတယ်။
Aug 02 ။ မန္တလေးမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ခွဲကျော်အတွင်း လမ်းဘေး သေဆုံးတဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့ အလောင်းတွေတွေ့တာ ယခင်ကာလထက် ပိုများလာကြောင်း လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေက ပြောပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်း၊ မိုးကုတ်မြို့က ဂေါင်းဦးကွက်သစ်နဲ့ အောင်သုခရပ်ကွက် အကြားကို ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ မြန်မာစစ်တပ်က လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် အရပ်သား (၁၁) ယောက် သေဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရသူ (၁၀)ဦးဝန်းကျင် ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
Aug 01 ။ US ကို တင်သွင်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အခွန်စည်းကြပ်မယ့် ပမာဏကို နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက် မတိုင်မီ ထပ်မံပြင်ဆင်ခဲ့ရာမှာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ အများစုက ၂၀ % ဝန်းကျင်သာ ကျသင့်တော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကိုတော့ ၄၀ %ထိ ကောက်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ မနေ့က ကျင်းပတဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်း အဝေးမှာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောခဲ့ပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)ကတော့ "စစ်ကောင်စီ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအပါအဝင် လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးဟာ တရားမဝင်းဘူး"လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
July 31 ။ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ဖို့နဲ့ လိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီး နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ အေးချမ်းသာယာရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းကြောင်း စစ်ခေါင်းဆောင်က ဒီနေ့ ကြေညာပါတယ်။ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ကာလုံအစည်းအဝေးအရ စစ်ကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းပြီး အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်မရှင်မှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန် ယူထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကပဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးနဲ့ ယာယီသမ္မတတာဝန်တွေ လွှဲယူသွားမှာပါ။
မြန်မာပြည်၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်း ၉ ခုမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်ပေါင်း ၆၃ မြို့နယ်ကို အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ကြေညာပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် ၁၅ မြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၄ မြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် ၇ မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် ၅ မြို့နယ်၊ ကရင်နီပြည်နယ် ၃ မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် ၂ မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ၉ မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်း ၅ မြို့နယ်နဲ့ မန္တလေးတိုင်း ၃ မြို့နယ် စုစုပေါင်း ၆၃ မြို့နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာခဲ့တာပါ။
July 30 ။ မြန်မာပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေဈေး (၁)ကျပ်သားကို ကျပ် ၇,၈၀၀,၀၀၀ ကနေ ကျပ် ၇,၇၆၀,၀၀၀ အထိ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကျဆင်းသွားပြီး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပြည်တွင်းရွှေဈေး ဆက်တိုက် ကျဆင်းနေကြောင်း ရွှေဈေးကွက်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှုများတဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်လို ဒီဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်းတွေကို ပြည်တွင်းမှာ ထိန်းချုပ်နိုင်၊ ပိတ်သိမ်းနိုင်တဲ့ ဆိုက်ဘာဥပဒေကို ဒီနေ့က စပြီး ကျင့်သုံးဖို့ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေကို ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ကတည်းက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ ယူကျုနဲ့ တစ်တော့ခ်တို့လို ဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတွေဟာ စစ်ကောင်စီထံ မှတ်ပုံတင်ဖို့လိုတဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကို လိုက်နာဖို့လည်း လိုအပ်တာပါ။
July 29 ။ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် အခုနှစ် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ကွမ်းခြံတွေ ရေနစ်မြုပ်နေပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းသားတွေဟာ စပါးနဲ့ယှဉ်တွဲပြီး ကွမ်း၊ ငရုတ်၊ ငှက်ပျော စတဲ့ သီးနှံတွေကို တောင်သူတယောက်(၁)ဧက ကနေ (၁၀)ဧကထိ စိုက်ပျိုးနေကြတာပါ။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၅၊ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်နေ့အထိ ငလျင်ဘေးသင့်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ နေပြည်တော်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မြို့နယ် ၄၆ မြို့နယ်က အိမ်ထောင်စု (၁၉,၇၁၄)စုကို ငွေကျပ် သန်း(၅,၉၈၀)ကျော် ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပါတယ်။
July 28 ။ ကာကွယ်ရေး ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေအနေနဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း လုပ်ရင် သေဒဏ်နဲ့ ထောင်ဒဏ်တသက်အထိ ချမယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဒီနေ့ ဥပဒေထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ‘စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းဥပဒေ’လို့ နာမည်ပေးထားပြီး
ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်း ဆိုတာ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေကို လိုက်နာရသူ၊ အဲဒီဥပဒေ မလိုက်နာရပေမဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုခုမှာ အချိန်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားတာပါ။
မြန်မာပြည်မှာ အင်အားပြင်းငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်အပြီး ၄ လကြာတဲ့ထိ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး သေချာမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးတာကြောင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့သာ ကြိုးစားနေရကြောင်း ငလျင်ဒဏ်သင့်ဒေသ ပြည်သူတွေက ပြောပါတယ်။ ငလျင်ဘေးကြောင့် နိုင်ငံတဝန်း သေဆုံးသူပေါင်း (၄,၅၂၁)ခန့် ရှိခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသူ(၁၁, ၃၆၆)ယောက်ခန့် ရှိခဲ့တာပါ။
July 27 ။ ဇူလိုင် ဒုတိယအပတ်ကတည်းက လမ်းဘေးခွေးတွေကို အစာအဆိပ်ကျွေးကာ လိုက်ရှင်းနေပြီး ဒီနေ့ထိ သေဆုံးတဲ့ခွေး အကောင်(၁၀၀)အထက် ရှိနေပြီလို့ ရန်ကုန်မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းနဲ့အခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်း လမ်းဘေးခွေး အစာအဆိပ်ကျွေးရှင်းလင်းမှုတွေ လုပ်လာကြောင်း သိရပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်း မြို့ပေါင်း ၁၃ မြို့နယ်မှာ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်ကစပြီး ဒီနေ့အထိ ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ကျော် ရေဘေးကြုံနေရကြောင်း အကူအညီပေးနေသူတွေက ပြောပါတယ်။
July 26 ။ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသူ(၁,၃၀၀)ကျော်ရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ အယောက် ၂၀ ထိ ရှိလာတာကြောင့် သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ စစ်ကောင်စီ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ အင်းလေးမှာ မိုးဆက်တိုက်ရွာပြီး တောင်ကျချောင်းရေ ကန်ထဲစီးဝင်နေတာကြောင့် ရေမြင့်တက်လာကာ ကျေးရွာဒေသခံတွေရဲ့ နေအိမ်တွေ နစ်မြုပ်နေပါတယ်။ ပင်လောင်း၊ ညောင်ရွှေ၊ ကလော၊ အောင်ပန်းဘက်က တောင်ကျရေ၊ အင်းလေးကန်အရှေ့၊ အနောက်ဘက်တွေက တောင်ကျရေတွေ အင်းလေးထဲ စီးဆင်းနေပြီး အရင်နှစ် ရေကြီးချိန် ကျန်ခဲ့တဲ့ နုန်းမြေတွေကြောင့် ပိုဆိုးရွားနေခဲ့တာပါ။
သင့်အေးရိပ် စုဆောင်းတင်ပြပါသည်။