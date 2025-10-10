Reseda နှင့် Pacoima ဒေသခံတို့၏ ဘေးကင်းပြီး အသုံးဝင်သည့် ပန်းခြံ အိပ်မက်များ
by Swe Swe Aye
Los Angeles County တစ်ဝှမ်းရှိ ဝင်ငွေနည်း ရပ်ကွက်များနှင့် လူမျိုးစုများ နေထိုင်ရာ ဒေသများစွာတွင် ဘေးကင်းပြီး အရည်အသွေးမြင့် ဒေသခံ ပန်းခြံတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ရရေးသည် အိပ်မက်တစ်ခုအဖြစ်သာ ကျန်ရှိနေသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းပါးခဲ့ခြင်းက မြေစိမ်းဧရိယာများ လက်လှမ်းမီမှုတွင် သိသာသော ကွာဟချက်များကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး၊ ညစ်ညမ်းမှု မြင့်မားခြင်းနှင့် အပူချိန် လွန်ကဲခြင်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ဤဒေသများတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ Los Angeles City နှင့် Los Angeles County တို့သည် LA Park Needs Assessment နှင့် Measure A ရန်ပုံငွေ ကဲ့သို့သော အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ဤသမိုင်းဝင် မမျှတမှုကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ ဤကြိုးပမ်းမှုများသည် ပန်းခြံအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် မျှတမှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ကို အဓိကထားသည့် အနာဂတ် ပန်းခြံ စီမံကိန်းများကို လွယ်ကူ ချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ပန်းခြံရှားပါးသော ရပ်ရွာလူထု နေထိုင်သူများအတွက် ဤမူဝါဒ ပြောင်းလဲမှုများသည် ကြာမြင့်စွာ ဆိုင်းငံ့ထားသော အပြောင်းအလဲအတွက် မျှော်လင့်ချက် အလင်းရောင်ကို ပေးစွမ်းနေပါသည်။
Reseda – ကြီးမားသော လိုအပ်ချက်နှင့် ကြီးမားသော မျှော်လင့်ချက်များ
San Fernando Valley (ဆန်ဖာနန်ဒို တောင်ကြား) ရှိ Reseda ဒေသကို တရားဝင်အားဖြင့် “ပန်းခြံရှားပါးသော” ဧရိယာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် ပန်းခြံ လိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်ချက်အရ Reseda/West Van Nuys ဧရိယာသည် ၉၆ မှတ် (အလွန် လိုအပ်သည်) ရရှိခဲ့ရာ၊ ပန်းခြံများ ပိုမို လိုအပ်ခြင်းနှင့် အပန်းဖြေ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းရန် ပြင်းထန်သော တောင်းဆိုမှုကို ညွှန်ပြနေသည်။
San Fernando Valley တွင် နှစ် ၃၀ ကျော် နေထိုင်လာခဲ့သည့် ဦးစောဇံ ကဲ့သို့သော ဒေသခံများအတွက် လိုအပ်ချက်သည် ပန်းခြံဧရိယာ ပိုမို ရရှိရုံသာမကဘဲ လုံခြုံရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ကိစ္စများလည်း ပါဝင်နေသည်။
“ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပန်းခြံမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ လုံခြုံရေးစနစ် ရှိဖို့ပါပဲ။ ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ လမ်းလျှောက်သူတွေကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ လုံခြုံရေး အစောင့်တွေ အမြဲရှိစေချင်တယ်” ဟု ဦးဇံက ရှင်းပြသည်။ “ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကတော့ လူတိုင်း ဘေးကင်းတယ်လို့ ခံစားရစေဖို့အတွက် ပန်းခြံတစ်ခွင်လုံးမှာ ၂၄ နာရီ CCTV ကင်မရာတွေနဲ့ ညဘက်မှာ လုံလောက်တဲ့ လမ်းမီးတွေ ရှိနေစေဖို့ပါပဲ။” ဤလုံခြုံရေးအပေါ် အလေးပေးမှုသည် ခုနစ်မိုင်အကွာ ပနိုရာမာ စီးတီးပန်းခြံတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော သေနတ် ပစ်မှု ကဲ့သို့သော လက်တွေ့ ကမ္ဘာ အန္တရာယ်များကို တိုက်ရိုက် တုံ့ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဦးဇံက ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စယ်ရီတော့စ် ပန်းခြံတွင် လူသတ်မှုနှင့် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က မက်အာသာ ပန်းခြံရှိ ရေကန်မှ ရုပ်အလောင်း ဆယ်ယူခဲ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်ကိုလည်း ထောက်ပြခဲ့သည်။
CSUN ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စနစ် အင်ဂျင်နီယာနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ ကထိကဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဇံက San Fernando Valley တွင် မကြာခဏ ဖြစ်တတ်သည့် ရေကြီး ရေလျှံမှု ပြဿနာများကို ပန်းခြံ အသစ် ဒီဇိုင်းများတွင် ဖြေရှင်းရန်နှင့် သန့်ရှင်းသော သောက်ရေ ပန်းများ လုံလောက်စွာ ထားရှိရန် အလေးပေး ပြောကြားခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝက မြန်မာ့ အားကစား ချန်ပီယံဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်ကြူကြူက ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ သက်သာ ချောင်ချိရေးကို ဦးစားပေးသည့် ပန်းခြံတစ်ခုကို အိပ်မက် မက်သည်။ “ကျွန်မက အားကစားသမား တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ပန်းခြံမှာ လမ်းလျှောက်ဖို့ ဧရိယာ ကျယ်ကျယ်နဲ့ မသန်စွမ်းသူတွေအတွက် သီးခြားနေရာတစ်ခု ရှိစေချင်တယ်။ မသန်စွမ်းသူတွေ ပန်းခြံကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဘီးတပ် ကုလားထိုင်နဲ့ သွားလာနိုင်တဲ့ ပန်းခြံမျိုးလည်း ဖြစ်စေချင်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ “ကျွန်မတို့က အိမ်နားမှာ သစ်ပင်တွေနဲ့ ပန်းတွေရှိတဲ့ သာယာတဲ့ ပန်းခြံလေး လိုချင်တယ်။ အရိပ်ရတဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရောင်စုံပန်းတွေ ရှိနေရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေလျော့စေဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်” ဟု ဒေါ်ကြူက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးဇံ ကလဲ ဤအမြင်ကို ထောက်ခံပြီး၊ ပန်းခြံ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အနားယူရာ နေရာအဖြစ် အလေးပေး ပြောကြားသည်။ “ကျွန်တော်တို့ အသက်ကြီးလာပြီး ဖျားနာလာတဲ့အခါ အေးအေးချမ်းချမ်း အနားယူဖို့ ပန်းခြံကို လာကြမှာပါ” ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။ ထို့အပြင် အယ်လ်ဇိုင်းမား ကဲ့သို့သော ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသူများ အပါအဝင် မောပန်းလွယ်သူများအတွက် လမ်းလျှောက်လမ်း တစ်လျှောက် ပြေးလမ်းနှင့် ထိုင်ခုံများ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Pacoima – ဘေးကင်းရေးနှင့် ရပ်ရွာလူထု ဗဟိုချက်များ
Reseda ၏ အရှေ့ဘက် မိုင် အနည်းငယ် အကွာတွင် လူဦးရေ ထူထပ်သော Pacoima သည် ဆင်တူယိုးမှား ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး “ပန်းခြံ လိုအပ်မှု မြင့်မားသော” ဧရိယာအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၊ လေဆိပ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းစေသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြား ညှပ်နေခြင်းကြောင့် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းပါးခဲ့ခြင်းက ပန်းခြံ လက်လှမ်းမီမှုကို ထိခိုက်စေပြီး ပန်းခြံဧရိယာ နည်းပါးမှုကြောင့် ပန်းခြံရှားပါးမှုနှင့် မြင့်မားသော ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် ကလေးဘဝ အဝလွန်နှုန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
Pacoima ဒေသခံ ဒေါ်ဌေးစိုးသည် ဘေးကင်းမှု၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့် ရပ်ရွာလူထုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကို အဓိကထားသည့် ပန်းခြံ အိပ်မက်ကို မျှဝေခဲ့သည်။ “Pacoima မှာရှိတဲ့ ပန်းခြံတွေမှာ အဓိက အချက်နှစ်ချက် လိုချင်ပါတယ်– သန့်ရှင်းပြီး လုံခြုံဖို့ပါပဲ။ အိမ်သာတွေ သန့်ရှင်းစေချင်တယ်။ အမှိုက်ပုံးတွေကို သေချာရှင်းပြီး အချိန်မှန် ရှင်းစေချင်တယ်။ အဲဒီ အချက်နှစ်ချက် ပြည့်မီရင်တော့ တတိယအချက်က ပန်းခြံတွေမှာ အားကစား ခန်းမတွေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး စင်တာတွေ ရှိစေချင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဒေါ်စိုး၏ ရည်မှန်းချက်သည် သူမ ရပ်ရွာ ပွဲများကို တက်ရောက်ဖူးသည့် Monterey Park ရှိ Garvey Ranch Park ကဲ့သို့ ချမ်းသာသော နေရာများရှိ ပန်းခြံများမှ စိတ်ကူး ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ပန်းခြံထဲမှာ ရပ်ရွာလူထု အစည်းအဝေး ခန်းမတွေ ရှိတယ်။ ပန်းခြံဘေးမှာ မွန်ထယ်ရေးပါ့ခ် သမိုင်း ပြတိုက် ရှိတယ်။ ကျွန်မတို့လို အငြိမ်းစား သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း လုပ်ကြတယ်။ ပြတိုက်မှာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း လုပ်တဲ့အခါ လူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရတယ်။ အလုပ်ပြီးရင် ပန်းခြံထဲမှာ လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်။ ပါကိုင်းမားမှာ အဲဒီလို ပန်းခြံမျိုး ရှိစေချင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။ ယင်းက ပန်းခြံသည် အပန်းဖြေရာနေရာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုချက်အဖြစ်ပါ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် နေရာတစ်ခုကို အိပ်မက် မက်နေခြင်းကို ဖော်ပြသည်။
စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး စားပွဲဝိုင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း
ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းများသည် ဒေသခံများ ဦးဆောင်သည့် အပြောင်းအလဲအတွက် တွန်းအားပေးလျက် ရှိသည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Pacoima Beautiful သည် Bradley Green Alley Network နှင့် Pacoima Wash Greenway ကဲ့သို့သော ပရောဂျက်များတွင် တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နေပြီး ဖြေရှင်းချက် အားလုံးကို ရပ်ရွာလူထု ဦးဆောင်ရမည်ဟု အလေးထား ပြောကြားသည်။
“သမိုင်းကြောင်းအရ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ပန်းခြံ နည်းပါးတဲ့ အရှေ့မြောက် ဆန်ဖာနန်ဒို တောင်ကြားလို နေရာတွေမှာ ပစ်မှတ်ထား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” ဟု မြို့တော် စီမံကိန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Roxy Rivas က ပြောကြားသည်။ “ဖြေရှင်းနည်းများတွင် အသုံးမပြုသော မြေကွက်များ သို့မဟုတ် ပိတ်ထားသော လမ်းများ ကဲ့သို့သော နေရာများကို ရပ်ရွာလူထု ပန်းခြံများနှင့် မြေစိမ်းလမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်”။ ထို့အပြင် “အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်တဲ့အခါ ရပ်ရွာလူထု အဖွဲ့ဝင်များက စစ်မှန်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ သေချာစေခြင်းပါပဲ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
LA County သည် ပန်းခြံ မျှတမှုအပေါ် ပြန်လည် အာရုံစိုက်လာသည်နှင့်အမျှ ဦးစောဇံ ကဲ့သို့သော ဒေသခံများ၏ မျှော်လင့်ချက်များလည်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ “ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက် ပန်းခြံတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ပိုရှိလာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက် ပန်းခြံတွေ အကောင်အထည် ပေါ်လာနိုင်ရင် ပန်းခြံ မျှတမှုဟာ နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်တွေအတွက် ရေရှည် တည်တံ့မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ဦးဇံ ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီး၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင် ၎င်းတို့၏ ကြာမြင့်စွာ ဆိုင်းငံ့ထားသော အိပ်မက်သည် အမှန်တကယ် ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟူသော ခိုင်မာသည့် အကောင်းမြင်စိတ်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။