English for Emergencies (10) – Prof Myo Kyaw Myint
အရေးပေါ်သုံး အင်္ဂလိပ်စာ (၁၀)
ယခုလတွင် November 25 ၌ အမှန်တကယ်ပင် အရေးပေါ်အဖြစ်နှင့် ကြုံတွေ့ရမည့် အမေရိကနိုင်ငံရောက် မြန်မာလူမျိုးအချို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် information လေးများ၊ expression လေးများကို ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် TPS ခေါ် Temporary Protected Status ဖြင့် နေထိုင်နေသော မြန်မာလူမျိုး ၈ထောင်ကျော် ရှိသည်ဟု သိရပါသည်။
Temporary Protected Status မှာ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးနေရသော Visa မျိုးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ မင်းမဲ့စရိုက် ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့်၎င်း၊ မဆုံးနိုင်သော ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်၎င်း၊ Biden Administration က မေတ္တာဖြင့် ဂရုဏာဖြင့် အမေရိကားရောက် မြန်မာများအတွက် Temporary Protected Status ကို ထုတ်ပေးထားခဲ့ပါသည်။
ထို TPS ကို ယခု administration က ဆက်လက်၍ သက်တမ်းတိုးပေးမည်၊ သို့မဟုတ် မတိုးပေးတော့ဘူးလား မည်သူမျှ မသိနိုင်ပါ။ ယခင်နှစ်များကတော့ ထို TPS သက်တမ်းကုန်ဖို့ နီးလာသည့်အခါ၊ နှစ်လခန့် လိုလာသည့်အခါ TPS နှင့် နေသူများကို reapply လုပ်ဖို့ USCIS က e-mail ပို့လေ့ရှိပါသည်။ ယခု TPS နှင့် နေထိုင်သူများအတွက် နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းမှာ November 25 တွင် ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်လအလိုလောက်တွင် အမြဲတမ်း Reapply လုပ်ဖို့ သတိပေးသည့် e-mail ပို့လေ့ရှိသော်လည်း ယခုဆို နှစ်လ ကာလ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ပုံမှန်ဆိုလျှင် Sept 25 က TPS နှင့် နေထိုင်သူ မြန်မာများ reapply လုပ်ဖို့ သတိပေးသည့် e-mail လာသင့်ပါသည်။ သို့သော် ယခု October လလယ်လောက် ရောက်နေသော်လည်း TPS သက်တမ်းတိုးဖို့ အရိပ်အယောင်မျှပင် မတွေ့ရသေးပါ။
ဒီတော့ TPS နှင့် နေထိုင်နေကြရသော မြန်မာများအတွက် စိုးရိမ်စရာ၊ ပူပန်စရာဖြစ်လာပါသည်။ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါသည်။ ဒီလိုဘဲ မျှော်လင့်ချက်လေးဖြင့် စောင့်နေရမှာလား။ တစ်စုံတခု လုပ်ရမှာလား စသဖြင့် ပေါ့နော်။
Before we continue, I wish to make it perfectly clear that I am not going to give any legal advice as I am not a lawyer, and I am not qualified in any way to provide the readers with legal advice. In fact, whatever I say below should be construed as simply suggestions. I am writing here in English to make my intentions perfectly clear.
ဦးစွာပထမ USCIS website ၌ မြန်မာပြည်အတွက် ဖော်ပြထားသည့် စာသားလေးကို ကြည့်ရအောင်။
If you currently have TPS under Burma’s designation and would like to keep your TPS, you must re-register during the 60-day period that runs from March 25, 2004 through May 24th, 2024. We encourage you to re-register as soon as possible within the 60-day re-registration period.
ယခုနှစ် November 25 တွင် ကုန်ဆုံးတော့မည့် TPS သက်တမ်းအကြောင်း ဘာဆိုဘာမျှ မဖော်ပြထားသေးပါ။ ဒီတော့ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည် USCIS ၏ Reapply လုပ်ဖို့ သတိပေးသည့် e-mail ကို မစောင့်တော့ပါ။ မိမိဘာသာမိမိ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး reapply လုပ်လိုက်ကြပါသည်။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ ဖိတ်ခေါ်ချက်မရဘဲ reapply လုပ်လိုက်လျှင် rejection ထိသွားမည်လား စိုးရိမ်၍ reapply မလုပ်ရဲကြသေးပါ။ ဒါကတော့ ကာယကံရှင်များကိုယ်တိုင် ချင့်ချိန်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ စာရေးသူတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ Re-register လုပ်လိုက်ပါ၊ မလုပ်ဘဲနေပါ စသဖြင့် တိတိကျကျ အကြံမပေးသင့်ပါ။
အကယ်၍ Re-register လုပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက မိမိဘာသာမိမိ Form ကို fill out လုပ်နိုင်ပါသည်။ မခက်ခဲလှပါ။ အကယ်၍ အမှားလုပ်မိမှာ စိုးလျှင် မိမိထက် အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းသူတစ်ယောက်ယောက်ကို စစ်ဆေးခိုင်းပါ။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူများကတော့ ရှေ့နေရှေ့ရပ်ပင် ငှါးကြပါသည်။ ရှေ့နေအပေါ်တည်၍ ၅၀၀ တစ်ထောင်မှ သုံးလေးငါးထောင် ကုန်နိုင်ပါသည်။ အမေရိကား၌ ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် ရမည်ဆိုလျှင် ပေးကြမည့်သူက များပါသည်။
ရှေ့နေငှါးသင့်သည်၊ မငှါးသင့်ပါဟု စာရေးသူ မပြောလိုပါ။ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရမည့်ကိစ္စသာ ဖြစ်ပါသည်။ TPS မှာ ယာယီသာ အသုံးဝင်ပါသည်။ ဒီတော့ TPS နှင့် နေနေရသော မြန်မာအချို့က Asylum လျှောက်ဖို့ စဉ်းစားလာကြပါသည်။ Asylum ကို လျှောက်လိုသူတိုင်း USCIS website ၌ ဖော်ပြထားသည့် အောက်ပါအချက်လေးများကို သတိပြုရပါလိမ့်မည်။
You may apply for Asylum if you’re at a port of entry or in the US. You may apply for Asylum regardless of your immigration status and within one year of your arrival.
ဒီလိုရေးထားတော့ အမေရိကားရောက်နေတာ တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာများ၊ အထူးသဖြင့် TPS နှင့် နေနေကြသည့် မြန်မာများအတွက် မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့ဘူးလားဟု မေးစရာ ဖြစ်လာပါသည်။ သို့သော် USCIS website ၌ပင် ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုလို ဖော်ပြထားပါသည်။
You will not be eligible to apply for Asylum if you: Filed your application after being in the US for more than one year. However, you may qualify for an exception if you show
- Changed circumstances materially affecting your Asylum eligibility or
- Extraordinary circumstances relating to your delay in filing.
Asylum လျှောက်လိုသူများသည် ရှေ့နေရှေ့ရပ် ငှါးရမ်းလေ့ရှိပါသည်။ TPS လောက် မလွယ်၍၎င်း interview ခေါ်မှာ သေချာနေသည့်အတွက်၎င်း ရှေ့နေရှေ့ရပ်၏ အကူအညီကို ရယူကြသူ များပါသည်။ အထူးသဖြင့် interview ၌ ရှေ့နေကပါ မိမိနှင့်အတူ လိုက်ပါခွင့်ရှိသည့်အတွက် ပို၍ အဆင်ပြေပါသည်။ ရှေ့နေအများစုမှာလည်း အခကြေးငွေကို အတော်အသင့်သာ ယူကြပါသည်။ စေတနာအပြည့်ဖြင့် ကူညီကြတာ များပါသည်။ TPS လျှောက်လွှာဖြည့်စဉ်အခါ၌၎င်း၊ interview ၌၎င်း စကားတစ်လုံးမှားသွားလျှင် မိမိအတွက် ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်၍ ထိုက်သင့်သလောက် ပေးထိုက်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ TPS နှင့် နေထိုင်သူအားလုံး သက်တမ်းတိုးခွင့် ရကြပါစေဟု ဆုတောင်းပေးရင်း နားပါဦးမည်။