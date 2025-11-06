အစိုးရ ရပ်ဆိုင်းမှုကြောင့် အာဟာရ အကူအညီ SNAP ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် လူထုအပေါ် သက်ရောက်မှု
By SweSwe Aye
အမေရိကန် မိသားစု သန်း ၄၂ သန်း အပေါ် ချက်ချင်းနှင့် ရေရှည် သက်ရောက်မှုများ
နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မှ စတင်ကာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဖြည့်စွက် အာဟာရ ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ် (Supplemental Nutrition Assistance Program – SNAP) သည် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ ရပ်ဆိုင်းမှု (shutdown) ကြောင့် ရန်ပုံငွေ အထောက်အပံ့ ရပ်တန့်သွားခဲ့ရာ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မိသားစု သန်း ၄၂ သန်း တို့သည် အသက်ရှင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော အစားအစာ အထောက်အပံ့များ ဆုံးရှုံးသွားမည့် အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ SNAP ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး American Community Media က အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၂၅ က ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
SNAP အစီအစဉ်သည် အလုပ်လုပ်ကိုင်သော မိသားစုများ၊ ကလေးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ စစ်ပြန်များနှင့် အခြားများစွာသောသူတို့အတွက် အသက်ကယ် ထောက်ပံ့ရေးဖြစ်ပြီး California ပြည်နယ်တွင် CalFresh ဟု အမည်ပေးထားသည်။ California ၌ ကလေး ၈ ဦးတွင် ၁ ဦး အပါအဝင် လူဦးရေ ၅.၅ သန်းကျော်သည် ယင်းအစီအစဉ်ပေါ် မှီခိုနေရသည်။
🛑 ချက်ချင်း အကျပ်အတည်း: အာဟာရ ထောက်ပံ့မှု ရပ်တန့်ခြင်း
၁။ ရန်ပုံငွေ ရရှိနေသော်လည်း ထုတ်ပေးခြင်း မရှိခြင်း
ဖက်ဒရယ် အစိုးရ ရပ်ဆိုင်းသွားသဖြင့် အစားအစာ ဘောက်ချာ (food stamps) ပုံစံဖြင့် ဖြန့်ဝေသည့် SNAP အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ အမေရိကန် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန (USDA) တွင် အရေးပေါ် အရန်ငွေ ဒေါ်လာ ၅.၅ ဘီလီယံ ရှိနေသော်လည်း၊ ယင်းငွေများကို ထုတ်ပေးရန် ငြင်းဆိုထားခြင်းကြောင့် လူသန်းပေါင်းများစွာ အငတ်ဘေးနှင့် ရင်ဆိုင်ရတော့မည် ဖြစ်သည်။
၂။ ပြည်နယ်များ၏ တရားစွဲဆိုမှုနှင့် စိုးရိမ်မှုများ
ပြည်နယ် ၃၀ ကျော်သည် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ ရန်ပုံငွေ ဖြတ်တောက်မှုကို မိမိတို့ဘာသာ ရန်ပုံငွေဖြည့်တင်း ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားသည်။ California အပါအဝင် ပြည်နယ် ၂၅ ခု သည် SNAP အကျိုးခံစားခွင့် ရုတ်တရက် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းအတွက် ဖက်ဒရယ်အစိုးရကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ တရားရုံး၏ ကြားနာမှုများအရ ဤအရေးပေါ် အခြေအနေတွင် အရန်ငွေများကို အသုံးပြုရန် USDA တွင် တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟု တရားသူကြီးများက မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
SNAP အစီအစဉ်သည် ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက စတင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ဆာလောင်မှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ် ဖြစ်ပြီး ဤကဲ့သို့ ရပ်တန့်သွားခြင်း မရှိခဲ့ဖူး ချေ။
ဤရက်စက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မူဝါဒ ချမှတ်သူများက လူထု၏ ကောင်းကျိုးထက် နိုင်ငံရေးကို ဦးစားပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည် ဟု ပညာရှင်များက ဝေဖန်ခဲ့သည်။ “ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝသော အစားအစာတွေဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပြီး ဒီနိုင်ငံမှာ လူတိုင်းဟာ စားပွဲပေါ်မှာ အစားအစာတွေ ရှိနေသင့်တယ်။ လူတွေရဲ့ အသက်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဟာ နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက် မဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစုတစ်စုရဲ့ အစားအစာ တတ်နိုင်မှုဟာ အပေးအယူလုပ်စရာ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။“ဟု Jamie Bussel, Robert Wood Johnson Foundation က ပြောကြားခဲ့သည်။
၃။ WIC အစီအစဉ် အပေါ် သက်ရောက်မှု
ကလေးသူငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ နို့တိုက်မိခင်များနှင့် မွေးကင်းစကလေးများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော WIC အစီအစဉ် (Women, Infants, and Children) ၏ ရန်ပုံငွေ အနာဂတ်မှာလည်း မသေချာ မရေရာ ဖြစ်နေသည်။ SNAP ရပ်တန့်ပါက ကလေး ၇ သန်းကျော်နှင့် မိသားစုများသည် အစားအစာ၊ နို့မှုန့်၊ အာဟာရ ပညာပေးမှု အထောက်အပံ့များကို ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။
Food Research & Action Center မှ SNAP ၏ ယာယီ ဒါရိုက်တာ Gina Plata-Nino က “ကလေးတွေက မေးလာမှာပါ။ ‘မေမေ ဘာလို့ ငိုနေတာလဲ။’ ဒါမှမဟုတ် ‘ဒီတစ်ပတ် ပန်းသီးတွေ ဘာလို့ မရှိတာလဲ’ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ မိဘတွေက ဘာဖြေရမလဲ။ ‘ကလေးရေ၊ အဖေတို့၊ အမေတို့က အလုပ်နှစ်ခု၊ သုံးခု လုပ်နေတယ်’ လို့ ပြောရမလား။ ပြီးတော့ အစိုးရက ငါတို့ကို နိုင်ငံရေး ကစားကွက်ထဲက စစ်တုရင်ရုပ်လို သဘောထားနေတယ် လို့ ပြောရမလား။” ဟု မိသားစုများ ခံစားရသည့် ဖိအားကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
📈 ရေရှည် ခြိမ်းခြောက်မှုများ: ဒေါ်လာ ၁၈၇ ဘီလီယံ ဖြတ်တောက်မှု
အစိုးရ ရပ်ဆိုင်းမှု အကျပ်အတည်းအပြင်၊ ရေရှည် ပိုမိုဆိုးရွားမည့် ပြဿနာလည်း ရှိနေသည်။ ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ကွန်ဂရက်မှ အတည်ပြုခဲ့သော “One Big Beautiful Bill” သည် SNAP အစီအစဉ်၏ ဘတ်ဂျက်ကို လာမည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၁၈၇ ဘီလီယံ ဖြတ်တောက်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အစီအစဉ် သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးမားဆုံး ဖြတ်တောက်မှု ဖြစ်သည်။ “ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကြားထဲကပဲ ကလေးတွေအတွက်ရော၊ မိဘတွေကိုယ်တိုင်အတွက်ပါ ရပ်တည်နေတဲ့ မိသားစုများကို ကျွန်တော် ဆက်ပြီး လေးစား အားကျနေပါတယ်။ အရာရာတိုင်း ဒီလောက် ခက်ခဲမနေသင့်ပါဘူး။” ဟု Eric Valladares, Family Connections က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
- ပြည်နယ်များအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး: SNAP ၏ အကျိုးခံစားခွင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ပရိုဂရမ် သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြည်နယ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ မှ ၁.၈ ဘီလီယံအထိ ကုန်ကျနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ပြည်နယ်များအား အစီအစဉ်ကို လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းပစ်ရန် သို့မဟုတ် ကြီးမားစွာ ဖြတ်တောက်ရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။
- အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ချက် တိုးချဲ့ခြင်း: စည်းမျဉ်းအသစ်များအရ အသက် ၅၅ မှ ၆၄ နှစ်ကြား သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အသက်ကြီးသော ကလေးများ၏ မိဘများသည် အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ချက်အသစ်များ နှင့် ကိုက်ညီရမည်။ SNAP လက်ခံနေသော ကလေးများရှိသည့် မိသားစုများ၏ ၅၅% သည် လက်ရှိတွင် အလုပ်လုပ်နေပြီး ဖြစ်သော်လည်း စည်းကမ်းသစ်များကြောင့် လူသန်းပေါင်းများစွာ အကျိုးခံစားခွင့် ဆုံးရှုံးရမည့် အန္တရာယ်ရှိနေသည်။
- ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား အကူအညီ ငြင်းပယ်ခြင်း: အဆိုပါ ဥပဒေသစ်သည် ခိုလှုံခွင့်ရသူများ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များနှင့် အကြမ်းဖက်မှု သားကောင်များ အပါအဝင် တရားဝင် နေထိုင်နေသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ အား အစားအစာ အထောက်အပံ့များ ငြင်းပယ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။
- ကျန်းမာသော အစားအသောက်စရိတ်နှင့် ဝေးကွာခြင်း: ဘတ်ဂျက် ဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် SNAP အကျိုးခံစားခွင့်များသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအသောက် ကုန်ကျစရိတ် နှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေ တိုးလာနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
🏘️ လူ့အသိုက်အဝန်းအပေါ် သက်ရောက်မှု
၁။ အာဟာရနှင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်မှု
SNAP ရပ်တန့်သွားပါက:
- မိသားစုများသည် အိမ်ငှားခ၊ ဆေးကုသမှုနှင့် အစားအစာ တို့အကြား ရွေးချယ်ရမည့် ခက်ခဲသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရမည်။
- SNAP သည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်များထဲတွင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး SNAP ၌ သုံးစွဲသည့် ဒေါ်လာတိုင်းသည် ဒေသတွင်း စီးပွားရေး လှုပ်ရှားမှု ဒေါ်လာ ၁.၈၀ ပြန်လည် ဖြစ်ထွန်းစေသည် ဖြစ်ရာ၊ ဒေသခံ စီးပွားရေးများ၊ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ကုန်စုံဆိုင်များသည် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်မည်။
- စားသောက်ကုန် သိုလှောင်ရုံများ (Food banks) သည် လုံးဝ ဝန်ပိသွားမည်။ SNAP အစီအစဉ်သည် စားသောက်ကုန် သိုလှောင်ရုံတစ်ခုက အစားအစာ တစ်နပ် ထောက်ပံ့နိုင်ချိန်တွင် အစားအစာ ၉ နပ် အထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်အတွက် ၎င်းတို့ကို အစားထိုးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
Robert Wood Johnson Foundation မှ အကြီးတန်း အစီအစဉ်အရာရှိ Jamie Bussel က ဤအခြေအနေကို အလေးပေး ပြောကြားရာတွင် “ဒီအကျပ်အတည်းဟာ ကွန်ဂရက်မှာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မူဝါဒ ချမှတ်သူတွေဟာ လူထုအရေးထက် နိုင်ငံရေးကို ဦးစားပေးဖို့ ရွေးချယ်လိုက်လို့ပါ။” ဟု ဆိုသည်။
၂။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် အကူအညီများ
Family Connections ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Eric Valladares က ၎င်းတို့ ပံ့ပိုးပေးနေသော ရွှေ့ပြောင်းမိသားစုများကြားတွင် အထူးစိုးရိမ်မှုများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
- ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် အကူအညီရှောင်ရှားခြင်း: အစိုးရ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် မူဝါဒများကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ မိသားစုများသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အေဂျင်စီ (ICE) မှ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် စားသောက်ကုန် သိုလှောင်ရုံများ သို့ သွားရောက်ခြင်းမှ ရှောင်ဖယ်နေကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မျှဝေရန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ လက်ခံခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု အခြေအနေကို ထိခိုက်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်။
- မှားယွင်းသော သတင်းများ: တရားမဝင် နေထိုင်သူများ SNAP အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသည်ဟူသော သတင်းများသည် လုံးဝ မှားယွင်းသည် ဖြစ်သော်လည်း ဤကဲ့သို့သော မှားယွင်းသော သတင်းအချက်အလက်များသည် မိသားစုများအား အကူအညီ တောင်းခံခြင်းမှ ပိုမို ဝေးကွာစေသည်။
- အကူအညီရှာဖွေခြင်း: ဤခက်ခဲချိန်တွင်၊ မိသားစုများအတွက် မျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်ရန် ဒေသတွင်း စားသောက်ကုန် သိုလှောင်ရုံများ ကို ထောက်ပံ့ပေးရန်၊ ယုံကြည်ရသော လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အသေးစား အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် အကူအညီများ ရယူရန် အကြံပြုထားသည်။
SNAP အစီအစဉ်၏ ရန်ပုံငွေ ရပ်တန့်မှုသည် နိုင်ငံသားအားလုံး ခံစားရမည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ကလေးများ ကြီးပြင်းလာစေရန်၊ ကျောင်းတွင် ကောင်းမွန်စွာ သင်ယူနိုင်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် အထောက်အကူပြုသည်။
ဤကဲ့သို့သော လုံးဝ ကာကွယ်နိုင်သည့် အကျပ်အတည်းမျိုး တွင်၊ မူဝါဒချမှတ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ကတိများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော မိသားစုများအပေါ် တာဝန်ယူမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော၊ တတ်နိုင်သော အစားအစာများကို ရရှိခြင်းသည် အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး ဖြစ်သင့်ကြောင်း ပညာရှင်များက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Center on Budget and Policy Priorities မှ သုတေသန ဒါရိုက်တာ Joseph Llobrera က အကျပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး “ဒီနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ မိသားစုတွေ အတူတကွ စားပွဲဝိုင်းမှာ စုဝေးသင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ၊ လက်ရှိအစိုးရဟာ သူတို့ရဲ့ စားပွဲပေါ်ကနေ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဖယ်ရှားလိုက်တာပါ။ ဒီရွေးချယ်မှုကြောင့် မိသားစုတွေ ဆာလောင်မနေသင့်ပါဘူး။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။