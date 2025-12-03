အမေရိကား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အလှည့်အပြောင်း – ၂၀၂၆ အတွက် ကြီးမားသော ဖြတ်တောက်မှုများနှင့် ကုန်ကျစားရိတ်မြင့်တက်ခြင်းများ
By SweSwe Aye
၂၀၂၆ ခုနှစ်သည် အမေရိကား၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိနိုင်မှုနှင့် တတ်နိုင်မှုအတွက် ဆိုးရွားသော အပြောင်းအလဲများ ယူဆောင်လာရန် အသင့်ဖြစ်နေသည်။ ယင်းအပြောင်းအလဲများသည် Medicare နှင့် Medicaid အစီအစဉ်များ၏ ဘတ်ဂျက်ကို ကြီးမားစွာ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအတွက် စည်းမျဉ်းအသစ်များ ချမှတ်ခြင်း နှင့် Affordable Care Act (ACA) ၏ အဓိက ထောက်ပံ့ကြေးများ (key subsidies) သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး American Community Media က နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၂၅ တွင် ဆွေးနွေးပွဲတခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာ-
- Tomas Bednar, Senior Vice President & Counsel, Healthsperien LLC
- Amber Christ, Managing Director for Health Advocacy, Justice in Aging
- Sophia Tripoli, Senior Director, Health Policy, Families USA
တို့က ဦးဆောင်ဟောပြောခဲ့ကြပြီး Sunita Sohrabji က ကြားခံဆွေးနွေးသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးသူ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သုံးဦးလုံးက နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးပမ်းရရှိခဲ့သော ကျန်းမာရေး အာမခံ ရရှိမှုတိုးတက်မှုများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ကြီးမားသော ငွေကြေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး ယင်း၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည် ဝင်ငွေနည်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအပေါ် အချိုးမညီစွာ ကျရောက်စေမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
💰 ကြီးမားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ များ- ဖြတ်တောက်မှုများနှင့် ပရီမီယံ နှုန်းထား မြင့်တက်မှုများ။
ဤအကျပ်အတည်း၏ အဓိကအချက်မှာ လူများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုက်ရိုက်မြင့်တက်စေပြီး အကြောင်းရင်းများမှာ အစိုးရ အစီအစဉ်များ၏ ရန်ပုံငွေကို လျော့နည်းစေမည့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည့် ထောက်ပံ့ကြေးများကြောင့် ဖြစ်သည်။
အဓိက အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ။
၁။ ACA ပရီမီယံနှုန်း မြင့်တက်ခြင်း: ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အခွန်သက်သာခွင့်များ မပါရှိပါက၊ ACA ဈေးကွက် မှတစ်ဆင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ဝယ်ယူသည့် အမေရိကန် စားသုံးသူများသည် ၎င်းတို့၏ လစဉ် ပရီမီယံနှုန်းများကို ၇၀% ကျော် မြင့်တက်လာသည်ကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အချို့နေရာများတွင် ၁၀၀% ကျော် အထိ မြင့်တက်လာနိုင်သည်။
Tomas Bednar က အမေရိကန် ၂၂ သန်းခန့် (တစ်ဦးချင်း ဈေးကွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏ ၉၂% ခန့်) သည် ဤအခွန်သက်သာခွင့်များကို ရယူကြကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ “ဒီထောက်ပံ့ကြေးကို ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဟာ စားသုံးသူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အကြီးအကျယ် မြှင့်တင်ဖို့ တိုက်ရိုက်အကျဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၂။ Medicare ဖြတ်တောက်မှုများ: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများက လာမည့်နှစ်တွင် Medicare ဘတ်ဂျက်ကို ဒေါ်လာ ၄၅ ဘီလီယံ ဖြတ်တောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး၊ နောက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅၃၆ ဘီလီယံ အထိ ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
၃။ Medicaid ဖြတ်တောက်မှုများ (HR1/OBBBA): “One Big Beautiful Bill” ဟုလဲသိကြသော HR1 ဥပဒေ သည် နောက် ၁၀ နှစ်အတွင်း Medicaid ဘတ်ဂျက်မှ ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံနီးပါး (ဒေါ်လာ ၉၁၁ ဘီလီယံ) ကို ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။
Sophia Tripoli က “အမေရိကားရဲ့ ရှောင်လွှဲမရတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို တွန်းအားပေးနေတဲ့ နံပါတ်တစ် အကြောင်းရင်းဟာ ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်တယ်။ လွန်လွန်ကျွံကျွံ သုံးစွဲခြင်း မဟုတ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခြင်း မဟုတ်။ ဒါဟာ ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ဧရာမကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများအဖြစ် ပေါင်းစည်းလာကြပြီး ထိုအခါ စနစ်သည် ၎င်းတို့ပေးဆောင်သော စောင့်ရှောက်မှု၏ အရည်အသွေး (တန်ဖိုး) အတွက် မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့ပေးဆောင်သော ဝန်ဆောင်မှုအရေအတွက်သာ အခကြေးငွေကို သတ်မှတ်ကြောင်းကို Tripoli က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
🛑 Medicaid နှင့် Medicare အစီအစဉ်များ တိုက်ခိုက်ခံနေရခြင်း။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များက အစိုးရ အစီအစဉ်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်းက အားအနည်းဆုံး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို၊ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို မည်သို့ ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့သည်။
၁။ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအပေါ် သက်ရောက်မှု: Amber Christ (Justice in Aging) က အိမ်ထောင်စု အရင်းအမြစ်များ ပြန်လည်ခွဲဝေမှုအပေါ် ပြောကြားရာတွင် ဝင်ငွေနည်း အိမ်ထောင်စုများသည် အဓိကအားဖြင့် Medicaid နှင့် SNAP အစီအစဉ်များ ဖြတ်တောက်မှုများကြောင့် နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၁,၂၀၀ (၃%) ခန့် ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အချမ်းသာဆုံးများကမူ အခွန်သက်သာခွင့်များ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“HR1 ဟာ ဝင်ငွေ အနိမ့်ဆုံး လူတွေအတွက် အစိုးရအစီအစဉ်တွေကို ဖြတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့် ဒီနိုင်ငံမှာ အချမ်းသာဆုံး လူတွေအတွက် အခွန်ဖြတ်တောက်မှုတွေကို တကယ်ပဲ ပေးဆောင်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်” ဟု Amber Christ က ဆိုသည်။
၂။ အကျိုးခံစားခွင့် နှစ်ခုရရှိသူများ အန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း: Medicare အာမခံ ရရှိပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးသော သက်ကြီးရွယ်အို ၁၂.၅ သန်း နှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် Medicaid သည် Medicare ၏ ကြီးမားသော လစ်ဟာမှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသောကြောင့် အရေးပါလှသည်။ Medicaid သည် ရေရှည် စောင့်ရှောက်မှု (သူနာပြု စောင့်ရှောက်မှု၏ ၆၀% ကျော်) နှင့် သွား၊ မျက်စိ၊ အကြားအာရုံစသည့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ရွေးချယ်နိုင်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ပေးချေသည်။
၃။ Optional Cuts ဖြတ်တောက်မှုများ: ပြည်နယ်များသည် ဖက်ဒရယ် ဖြတ်တောက်မှုများကြောင့် ကြီးမားသော ဘတ်ဂျက်လိုငွေများ ရင်ဆိုင်ရသောအခါ၊ optional Medicaid အကျိုးခံစားခွင့်များ (home and community-based services ကဲ့သို့သော optional သုံးငွေ၏ ၅၁%့) ကို ပထမဆုံး ဖြတ်တောက်မည် ဖြစ်ရာ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို institutional care များသို့ ပို့ရန် တွန်းအားဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။
၄။ အလုပ် လိုအပ်ချက်များ: HR1 သည် Medicaid သို့ အလုပ် လိုအပ်ချက်များ အသစ်များကို ထည့်သွင်းထားရာ၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လူပေါင်း ၅ သန်း သည် ၎င်းတို့ အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် မဟုတ်ဘဲ “ထိုအရာများကို သက်သေပြဖို့အတွက် ရှုပ်ထွေးသော စာရွက်စာတမ်း အလုပ်ကိစ္စများ” ကို မကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အာမခံ ဆုံးရှုံးမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ၎င်းသည် Medicaid တိုးချဲ့အစီအစဉ်မှ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ လူဦးရေ (အသက် ၅၀ မှ ၆၄ နှစ် အရွယ် လူကြီးများ) ထဲမှ နာတာရှည်ရောဂါရှိသူများနှင့် caregivers များကို အဓိက သက်ရောက်စေသည်။
✈️ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ။
အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးသစ်၏ မူဝါဒ အပြောင်းအလဲများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ရရှိမှုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကန့်သတ်နေပြီး “အေးခဲစေသော အကျိုးသက်ရောက်မှု” ကို ဖန်တီးနေကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။
၁။ Public Charge Rule: ထရမ့် အစိုးရသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၏ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာကို အကဲဖြတ်ရာတွင် Medicaid ကဲ့သို့သော အစိုးရ အကျိုးခံစားခွင့်များကို သုံးစွဲခြင်းအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားခွင့်ပေးသည့် Public Charge Rule ကို ပြန်လည် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
Tomas Bednar က ဤစည်းမျဉ်းသည် တရားဝင် အရည်အချင်းပြည့်မီနေလျှင်ပင်၊ “ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ အများအပြား အဆိုပါ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရယူလိုစိတ်ကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် သို့မဟုတ် လျော့နည်းသွားစေရန် အလားအလာရှိသည်” ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။
၂။ Medicaid ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အကျုံးဝင်နေသူများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း: HR1 တွင် “Medicaid အစီအစဉ်အတွက် သိသာထင်ရှားသော ဖြတ်တောက်မှုများ” ပါဝင်ပြီး၊ အရေးပေါ် Medicaid ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အကျုံးဝင်နေသည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလူဦးရေ၏ အချို့သော အုပ်စုများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
Amber Christ က HR1 သည် တရားဝင် နေထိုင်ခွင့်ရှိသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ သန်းပေါင်းများစွာ (ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်ရရှိသူများ အပါအဝင်) အတွက် Medicare အကျုံးဝင်ခြင်းကို အဆုံးသတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ Medicare အခွန်များ ပေးဆောင်ခဲ့သူများအတွက်ပင် အာမခံ ရရှိမှု ရုတ်တရက် ရပ်စဲခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယခင်က မဖြစ်ဖူးသေးပေ။
🛠️ ရှေ့ဆက်မည့်လမ်း- စနစ်ကို ပြန်ပြုပြင်ခြင်း (Systemic Reform)။
Premium tax credits သက်တမ်းတိုးပေးခြင်းသည် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးကြောင်းကို ဆွေးနွေးသူသုံးဦးက သဘောတူခဲ့သော်လည်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီရေး အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရန်မှာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းနေပြီး ယင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ကြောင်းကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
Sophia Tripoli သည် မြင့်မားသော ဈေးနှုန်းများ၏ အဓိက အကြောင်းရင်းများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် စနစ်တကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှုပြုရန် ရှင်းလင်းသော အစီအစဉ်တစ်ခုကို ချမှတ်ခဲ့သည်။
“အာမခံ ရရှိမှုနှင့် လက်လှမ်းမီတတ်နိုင်မှု တို့ဟာ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်များ ဆက်လက် မြင့်တက်နေချိန်မှာ ကျန်းမာရေးအာမခံကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းဖို့၊ တိုးချဲ့ဖိုနဲ့ ကာကွယ်ဖို့တွေက ပိုပြီးခက်ခဲနေပါတယ်” ဟု Sophia Tripoli က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကွန်ဂရက်မှ လိုအပ်သော အဓိက မူဝါဒ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ-
- ကော်ပိုရေးရှင်း စုစည်းမှု ကန့်သတ်ခြင်း: ဈေးကွက် အားသာချက်ကို ရယူခြင်းအားဖြင့် ဈေးနှုန်းများကို အလွန်အကျွံ တောင်းခံနေသော ကော်ပိုရိတ် ကျန်းမာရေး စနစ်များကို တားဆီးရန် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ဈေးနှုန်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု: Consumers များက ဆေးကုသမှု မခံယူမီ ကုန်ကျစရိတ်ကို သိရှိနိုင်စေရန် ဆေးရုံများနှင့် ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်အားလုံးအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ဈေးနှုန်းကို dollars နှင့် cents အားဖြင့် ထုတ်ဖော်ရန် တောင်းဆိုခြင်း။
- ဆေးဝါး ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း: ဆေးဝါး ကုမ္ပဏီများက မူပိုင်ခွင့် အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးနှုန်းများ မြှင့်တင်နိုင်စေသည့် ဥပဒေရေးရာ ဟာကွက်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်း။
- ငွေပေးချေမှု ခေတ်မီအောင် ပြုလုပ်ခြင်း: ဝန်ဆောင်မှုပမာဏများအလိုက် ကုန်ကျငွေပေးချေရခြင်းစနစ်မျိုးသာ မဟုတ်ဘဲ (ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် အခကြေးငွေတစ်ခုစီ ပေးဆောင်သည့် စနစ်မှ ရွေ့လျားပြီး) ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက လူများကို ဆက်ပြီး ကျန်းမာနေစေရန်အတွက်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုက မည်သို့ဆောင်ရွက်သည့်အပေါ် ကုန်ကျငွေပေးချေခြင်းမျိုးဖြင့် ကုန်ကျစားရိတ်ငွေပေးချေမှုကို ခေတ်မီအောင်ပြုပြင်ခြင်း။
မဲဆန္ဒရှင်များသည် ဤအပြောင်းအလဲများအတွက် နိုင်ငံရေး အမြင်ကွဲပြားမှုမရှိဘဲ အသင့်ရှိနေကြောင်း သဘောတူညီမှု ရှိခဲ့ကြသည်။ Families USA ၏ စစ်တမ်းအရ မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ၉၁% သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် ကွန်ဂရက်နှင့် သမ္မတတို့က အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။