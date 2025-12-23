အမေရိကားမှာ လူဦးရေလျော့နည်းလာခြင်းဟာ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းလား သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မျှော်လင့်ချက်လား
by SweSwe Aye
အမေရိကား (United States) သည် ယခင်က မတွေးဝံ့စရာဖြစ်ခဲ့သည့် လူဦးရေ ရေရှည်လျော့နည်းလာမည့် ခေတ်သစ်တစ်ခုသို့ စတင်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ မွေးဖွားနှုန်း ကျဆင်းလာခြင်း၊ လူဦးရေ အိုမင်းမင်းလာခြင်းနှင့် လူဝင်မှုနှေးကွေးလာခြင်းတို့သည် နိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော “လူဦးရေဆိုင်ရာ ထွက်ပေါက်” ကို ပိတ်ပစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိနေသည်။
American Community Media က ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၂၅ တွင် ဦးစီးကျင်းပသော ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပညာရှင်များက လူဝင်မှု အလွန်နည်းပါးသည့် အခြေအနေမျိုး၌ လက်ရှိတွင် ၃၄၃ သန်းရှိသော အမေရိကန် လူဦးရေသည် ၂၁၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၂၂၆ သန်းအထိ ထိုးဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ကြသည်။ ဤအခြေအနေသည် အရှေ့အာရှနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ အလားအလာများနှင့် ဆင်တူနေသော်လည်း ဤသို့လူဦးရေကျဆင်းခြင်းသည် စီးပွားရေးအရ ကပ်ဘေးတစ်ခုလား သို့မဟုတ် ကမ္ဘာမြေရှင်သန်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အဆင့်တစ်ခုလား ဆိုသည်ကိုမူ ပညာရှင်များကြားတွင် အမြင်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားလျက်ရှိသည်။
လူဦးရေဆိုင်ရာ လက်ရှိအခြေအနေများ
ပြောင်းလဲမှု၏ အတိုင်းအတာကို နားလည်နိုင်ရန် ပညာရှင်များက အောက်ပါ ထူးခြားသော ကိန်းဂဏန်းများကို တင်ပြခဲ့ကြသည်။
- ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ကျဆင်းမှု: ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင် ကလေး ၅ ဦးနှုန်း မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း ယနေ့တွင် ၂.၂ ဦးသာ ရှိတော့သည်။ အမေရိကား တွင်မူ ၁.၆ ဦး သာရှိပြီး ထိုပမာဏမှာ လူဦးရေ တည်ငြိမ်စေမည့် ၂.၁ ဦးနှုန်းအောက် များစွာ နည်းပါးနေသည်။
- အလုပ်လုပ်နိုင်သူနှင့် သက်ကြီးရွယ်အို အချိုးအစား: ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် သက်ကြီးရွယ်အို တစ်ဦးကို ထောက်ပံ့မည့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူ အရေအတွက်မှာ ၄ ဦးမှ ၂ ဦးအထိ လျော့ကျသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
- ကလေးထိန်းစရိတ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး: အမေရိကန် မိသားစုများသည် ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေ၏ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ကို ကလေးတစ်ဦး၏ ကလေးထိန်းကျောင်းစရိတ်အတွက် အသုံးပြုနေရသည်။
- စက်ရုပ်နှင့် AI အစားထိုးနိုင်မှု: အမေရိကား ၏ လက်ရှိ လုပ်ငန်းခွင် နာရီစုစုပေါင်း၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် AI နည်းပညာဖြင့် အစားထိုးနိုင်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ အလားအလာများ ရှိနေသည်။
လူဦးရေ လျော့နည်းလာခြင်းအပေါ် ရှုထောင့် ၃ ခု
၁။ တတ်နိုင်စွမ်းနှင့် ကျားမတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာ
Dr. Ana Langer (Director of the Women and Health Initiative at the Harvard T.H. Chan School of Public Health) က လူဦးရေ ကျဆင်းခြင်းသည် နက်နဲသော လူမှုစီးပွား ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းနှင့် မိသားစုတာဝန်ကြားတွင် ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ဖိအားပေးခံနေရသည်။
“ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ် ပြောင်းလဲသွားသူ အများစုဟာ စရိတ်စက မတတ်နိုင်တာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ခက်ခဲတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိတာနဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်တာတွေကို အကြောင်းပြကြပါတယ်” ဟု Dr. Langer က ပြောကြားခဲ့သည်။
၂။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား မြှင့်တင်ရေး လိုအပ်ချက်
Anu Madgavkar (McKinsey Global Institute) က လူဦးရေ အိုမင်းလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် “သက်ကြီးရွယ်အို ကွာဟချက်” (Senior Gap) အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ နည်းပါးလာပါက တစ်ဦးချင်း စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်းကို ထက်ဝက်ခန့် နှေးကွေးစေမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူမသည် နည်းပညာကို အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် မြင်သည်။ “ကျွန်မတို့မှာ AI ခေတ်ရဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေသူတွေက ပိုပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိလာပါလိမ့်မယ်” ဟု ဆိုသည်။
၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးကျေးဇူး
Dr. Philip Cafaro (Associate Professor of Philosophy, Colorado State University) ကမူ လူဦးရေ လျော့နည်းလာခြင်းကို ကြိုဆိုရမည်ဟု ဆိုသည်။ ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် ၂ ဘီလီယံသာ ရှိခဲ့သော ကမ္ဘာ့လူဦးရေမှာ ယခုအခါ ၈.၂ ဘီလီယံအထိ ရှိလာပြီး ကမ္ဘာမြေ၏ ခံနိုင်ရည်ထက် ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်ကတော့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်းကိုပဲ ပိုစိုးရိမ်မိပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီတိုးတက်မှုတွေက ကမ္ဘာ့ဂေဟစနစ်ကို ပျက်စီးစေလို့ပါပဲ” ဟု Dr. Cafaro က ပြောသည်။
လူမှုရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များကို ပြောင်းလဲခြင်း
အမေရိကား မှာ လူဦးရေလျော့နည်းလာခြင်းသည် လူသားတို့၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလိုမှုနှင့် ကမ္ဘာမြေ၏ သဘာဝ ကန့်သတ်ချက်များကြားရှိ အခြေအတင်ရှိနေခြင်းကို ဖော်ပြနေသည်။ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုသည် လူသန်းပေါင်းများစွာကို ဆင်းရဲတွင်းမှ ကယ်တင်နိုင်သည်ဟု အချို့က ယူဆသော်လည်း၊ ကမ္ဘာမြေသည် လူပေါင်း ၈ ဘီလီယံကို ရေရှည် ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်း မရှိဟု အချို့က ထောက်ပြကြသည်။
သို့သော် ပညာရှင်အားလုံး သဘောတူညီသည့် အချက်မှာ အမေရိကန် ၏ လူမှုရေးစနစ်များသည် ပြောင်းလဲရတော့မည် ဖြစ်သည်။ AI နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်း၊ မိခင်များကို ပိုမို ပံ့ပိုးပေးခြင်း သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မဲ့ တိုးတက်မှုထက် “ဖူလုံသော စီးပွားရေး” ကို ဦးတည်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် အမေရိကား သည် လူဦးရေ နည်းပါးမည့် အနာဂတ်အတွက် စတင် ပြင်ဆင်ရတော့မည် ဖြစ်သည်။