အစိုးရထောက်ပံ့မှုများ ရပ်ဆိုင်းခြင်းကြောင့် အမေရိကား၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကုန်ကျစရိတ်အတွက် သန်းနှင့်ချီသော ပြည်သူများ အခက်တွေ့ – SweSwe Aye
မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော KFF ၏ လေ့လာမှုအရ United States တွင် သုံးစွဲနေသော ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာတိုင်းတွင် ၁ ဒေါ်လာမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်သည် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (GDP) ၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ၊ တိုးပွားလာသော ကုန်ကျစရိတ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြောင့် အမေရိကန်ပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာသည် ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များအကြား တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမည့် အကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပညာရှင်များက သတိပေးထားသည်။
American Community Media က ကျင်းပသော ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ပညာရှင်များက ဖက်ဒရယ်အခွန်သက်သာခွင့်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း၊ ဆေးဝါးဈေးနှုန်းများ အဆမတန်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ဈေးကွက်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုများကြောင့် အမေရိကား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည် အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်နေကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။
ထောက်ပံ့ကြေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုကြောင့် ပေးဆောင်ရမည့် ပရီမီယံကြေးများ မြင့်တက်လာခြင်း
အာမခံလျှောက်ထားနိုင်သည့်ကာလ ပြီးဆုံးသွားသည်နှင့်အမျှ Affordable Care Act (ACA) အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ထားသည့် အမေရိကန်ပြည်သူ သန်း ၂၀ ခန့်သည် လစဉ်ပေးဆောင်ရမည့် ပရီမီယံကြေး (Premium) များ နှစ်ဆ သို့မဟုတ် သုံးဆအထိ မြင့်တက်လာမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အထူးအခွန်သက်သာခွင့်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားခြင်းကြောင့် လူပေါင်း ၁.၄ သန်းသည် ကျန်းမာရေးအာမခံကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီး၊ မတ်လတွင် ဤအရေအတွက်သည် ၄ သန်းအထိ ရှိလာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းရသည်။
Anthony Wright (Executive Director, Families USA) က ဤဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုများသည် လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော “လုံးဝတားဆီးနိုင်သည့်” ကိစ္စများဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
“ဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ လူသန်း ၂၀ အတွက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပရီမီယံကြေးတွေက နှစ်ဆလောက် မြင့်တက်သွားတာပါ။ အချို့ကိစ္စတွေမှာ သုံးဆ၊ လေးဆအထိတောင် ရှိပါတယ်”
“အာမခံလျှောက်ထားတဲ့ကာလ ပြီးသွားပေမဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာဖို့အတွက် တိုက်ပွဲကတော့ မပြီးသေးပါဘူး။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဝင်ငွေအချိုးအစားထက် ပိုပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် မသုံးရအောင် အာမခံချက်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။”
စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု – ဒေါ်လာ ၂၇,၀၀၀ တန် မိသားစုအစီအစဉ်
ဤအကျပ်အတည်းသည် အာမခံမရှိသူများအတွက်သာမကဘဲ အလုပ်ရှင်ကပေးသော အာမခံထားရှိသူများအပေါ်တွင်လည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ မိသားစုလိုက် အာမခံထားရှိရန် ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်မှာ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၂၇,၀၀၀ ခန့် ရှိနေပြီး၊ ၎င်းမှာ ကားသစ်တစ်စီး၏ တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှနေသည်။
Dr. Neale Mahoney (Professor of economics at Stanford University and George P. Shultz inaugural fellow at the Stanford Institute for Economic Policy Research) က အမေရိကားသည် အခြားနိုင်ငံများထက် ကျန်းမာရေးအတွက် နှစ်ဆပိုမိုသုံးစွဲနေသော်လည်း ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စောင့်ရှောက်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ “ဈေးနှုန်းများ အဆမတန်မြင့်မားနေခြင်း” ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဆေးဝါးဈေးကွက် လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု
ဆေးဝါးကုန်ကျစရိတ်သည်လည်း အမေရိကားပြည်သူများအတွက် အဓိက အခက်အခဲတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Merith Basey (Patients for Affordable Drugs) က မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှု အားနည်းချက်များကြောင့် အမေရိကန်များသည် တူညီသော ဆေးဝါးများအတွက် အခြားချမ်းသာသောနိုင်ငံများထက် ၄ ဆမှ ၈ ဆအထိ ပိုမိုပေးဆောင်နေရကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
“ဆေးဝါးကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ပိတ်ပင်ပြီး ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုကို ရှောင်လွှဲနေကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေ မဝယ်နိုင်ရင် ဆေးတွေရှိနေလည်း အပိုပါပဲ။”
အဓိကအချက်များ
- ဂျီဒီပီ၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း: ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်သည် အမေရိကန်စီးပွားရေး၏ ငါးပုံတစ်ပုံနီးပါး ရှိလာသည်။
- အာမခံလက်မဲ့ဖြစ်မှု: ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမှုကြောင့် လူပေါင်း ၄ သန်းခန့် ကျန်းမာရေးအာမခံ လက်လွှတ်ရမည့်အရေးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
- အသေးစားလုပ်ငန်းများ အခက်တွေ့: တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၂၇,၀၀၀ ခန့်ရှိသော မိသားစုအာမခံစရိတ်ကြောင့် အလုပ်ရှင်များမှာ ဝန်ထမ်းများကို လစာတိုးပေးရန်နှင့် အလုပ်သစ်ခန့်ရန် ခက်ခဲနေသည်။
ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှု၏ ရလဒ်
Medicare ၏ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုများအရ အသုံးအများဆုံး ဆေးဝါး ၁၀ မျိုးကို ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဈေးနှုန်းလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်သူ ၁၀ ဦးတွင် ၉ ဦးမှာ ဆေးဝါးဈေးနှုန်း လျှော့ချရန် လွှတ်တော်မှ ပိုမိုပြတ်သားစွာ လုပ်ဆောင်စေလိုကြသည်။
ရှေ့ဆက်ရမည့်လမ်း
ဆွေးနွေးသူများက အသက် ၅၀ ကျော်သူများအတွက် Medicare အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်တိုးမြှင့်ရန်၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းလုပ်ငန်းများ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို တားဆီးရန်နှင့် ဈေးသက်သာသော Generic ဆေးဝါးများ ဈေးကွက်ထဲသို့ အမြန်ရောက်ရှိလာစေရန် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အကြံပြုခဲ့ကြသည်။
“ဆေးဝါးကနေ ဆေးရုံစရိတ်အထိ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က တခြားနိုင်ငံတွေထက် ဈေးနှုန်းတွေ ပိုပေးနေရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစရိတ် မြင့်တက်လာတာဟာ လုပ်ခလစာနည်းပါးခြင်းနဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။” ဟု Dr. Mahoney က ပြောကြားခဲ့သည်။