အမေရိကား မြို့ကြီးများတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အင်အားသုံး ဆောင်ရွက်မှုများ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် လူထုခုခံတွန်းလှန်မှုများ မြင့်တက်လာ
by SweSwe Aye
Minneapolis ရှိ ICE (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အကောက်ခွန်အရာရှိများ) ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြစဉ်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သူ Rene Nicole Goode အသတ်ခံရပြီးနောက်၊ ပြင်းထန်သော ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုများမှသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လူထုခုခံလှုပ်ရှားမှုကြီးအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့သည်။
American Community Media မှ ပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများက ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ အင်အားသုံးဆောင်ရွက်မှုများသည် အထောက်အထားမဲ့များအပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့် ကျောင်းများကဲ့သို့သော အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကိုပါ ထိခိုက်လာစေသည့် “ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအဆင့်” သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
Sanctuary Schools များ၏ တိုက်ပွဲ
Minneapolis တွင် Goode သေဆုံးမှုသည် မိဘများနှင့် ဆရာဆရာမများအကြား အင်အားကြီးမားသော စုစည်းမှုတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ TakeAction Minnesota ၏ co-executive director ဖြစ်သူ Amanda Otero က မိဘပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သော ကွန်ရက်တစ်ခုသည် ကျောင်းသားများ ကျောင်းအသွားအပြန်တွင် ဘေးကင်းစေရန် ကျောင်းပေါင်း ၄၀ တွင် “ဘေးကင်းလုံခြုံရာကျောင်းအဖွဲ့များ” ကို ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျမတို့ရဲ့ ရပ်ကွက်တွေ၊ ကျောင်းတွေမှာ နေ့တိုင်း ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်က ဘေးထိုင်နေခဲ့သူတွေ အခုလို အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်လှုပ်ရှားလာတာမျိုး တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူး။”
“ဘေးကင်းလုံခြုံရာကျောင်းတွေမှာ အဓိကတာဝန် သုံးခုရှိပါတယ် – ICE ရဲ့ ရန်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ ကင်းလှည့်တာ၊ အိမ်ပြင်မထွက်ရဲတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် အချင်းချင်းကူညီတာနဲ့ ICE တွေကို မင်နီဆိုတာပြည်နယ်ကနေ ထွက်သွားဖို့ တောင်းဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပူးပေါင်းတွန်းလှန်မှုများ
ခုခံတွန်းလှန်မှုများသည် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ Chicago တွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် ဖက်ဒရယ်အင်အားသုံးမှုများကို ထောက်ခံနေသော အဖွဲ့အစည်းများကို နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်စေရန် “အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပြုရေး” (Mass non-cooperation) နည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြုနေကြသည်။
“လူတိုင်းက သူတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို သိလာကြပြီ။ တံခါးမဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ ဝရမ်းတောင်းဖို့ စတဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တာတွေကို ကောင်းကောင်း နားလည်လာကြပါတယ်။”
ဥပဒေကြောင်းအရ တိုက်ပွဲနှင့် “အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှု”
လူထုက စုစည်းလာသည်နှင့်အမျှ ရှေ့နေများသည်လည်း Department of Homeland Security (DHS) ၏ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော ပြောဆိုချက်များကို တုံ့ပြန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။ National Immigration Project ၏ Staff Attorney ဖြစ်သူ Ann Garcia က အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ အပါအဝင် ဆန္ဒပြသူများကို pepper spray ဖြင့် ပက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် အိမ်အထိ လိုက်လံနှောင့်ယှက်ခြင်းများအတွက် တရားစွဲဆိုထားမှုများကို ထောက်ပြခဲ့သည်။
“DHS နဲ့ အိမ်ဖြူတော်က သူတို့ရဲ့ အခြေခံရပိုင်ခွင့်ကို အသုံးပြုပြီး အိမ်နီးချင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ‘ပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်သမား’ တွေအဖြစ် သတ်မှတ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ Rene Goode ကို တရားလက်လွတ် သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကျမတို့ ဒါကို ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကြောက်စိတ်ကြောင့် နှုတ်ဆိတ်မနေကြဖို့ လိုပါတယ်။”
သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Mark Tushnet က လက်ရှိဖြစ်ရပ်များကို ၁၈၅၀ ပြည့်နှစ်များက Fugitive Slave Act ကို မြောက်ပိုင်းသားများ ခုခံတွန်းလှန်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကလည်း တရားရုံးတွင် အနိုင်ရရန် ခက်ခဲခဲ့သော်လည်း ထိုခုခံမှုများက လူထု၏ သဘောထားကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
“ကျွန်စနစ်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ အိပ်ရာဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့ နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကပဲ ဒီလိုခုခံမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာပါ။”
အဓိက အချက်အလက်များ (Key Facts)
|ကဏ္ဍ
|အချက်အလက်
|သမိုင်းဝင် အင်အားဖြန့်ကျက်မှု
|Minneapolis ရှိ ICE အင်အား (အေးဂျင့် ၃,၀၀၀ ခန့်) သည် အမေရိကန်မြို့တစ်မြို့အတွက် သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။
|လူထုဆန္ဒ ပြောင်းလဲလာမှု
|စစ်တမ်းများအရ Independents ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ICE ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လွန်ကဲနေပြီဟု ယုံကြည်ကြသည်။
|ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု
|ပေါက်ကြားလာသော ICE မှတ်တမ်းအရ အေးဂျင့်များကို ဝရမ်းမပါဘဲ အိမ်ထဲဝင်ခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရသည်။
|အပြန်အလှန်ကူညီမှု မြင့်တက်လာခြင်း
|ချီကာဂိုမြို့တစ်ခုတည်းမှာပင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၇၀၀ ကျော်က မိသားစုများကို ကူညီပေးနေသည်။
“တရားရုံးတွေကိုပဲ အားမကိုးပါနဲ့။ လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်မှ တရားရုံးတွေက လိုက်ပါလာမှာပါ။” ဟု Mark Tushnet က ဆိုပါသည်။