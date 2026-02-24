   

SEARCH

Related Articles

ACoMMyanmar Gazette

၂၀၂၆ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ – ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်များအကြား အားပြိုင်မှုများ ပြင်းထန်လာ

ACoMMyanmar Gazette

United States ၏ နှစ် (၂၅၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်မတိုင်မီ လူမျိုးစုများ၏ သမိုင်းကြောင်းများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန် ခေါင်းဆောင်များ တိုက်တွန်း

ACoMMyanmar Gazette

အမေရိကား မြို့ကြီးများတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အင်အားသုံး ဆောင်ရွက်မှုများ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် လူထုခုခံတွန်းလှန်မှုများ မြင့်တက်လာ

ACoMMyanmar Gazette

Federal အစိုးရ၏ အကြံပေးအဖွဲ့တွင် ကာကွယ်ဆေးအပေါ် သံသယရှိသူများ ပါဝင်လာမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ သတိပေး

kaiFebruary 24, 20262min1610

by SweSwe Aye

၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်မှ ၂၇ ရက်အတွင်း ပြုလုပ်မည့် ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မတီ (Advisory Committee on Immunization Practices-ACIP) ၏ အစည်းအဝေးသည် အမေရိကားပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၏ အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးသော အလှည့်အပြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ တုပ်ကွေး၊ RSV နှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကဲ့သို့သော ရာသီအလိုက် ကာကွယ်ဆေးများအတွက် စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိသည့် ဤကော်မတီသည် လက်ရှိတွင် အဖွဲ့ဝင်အသစ်များနှင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါသည်။

ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး Robert Kennedy သည် ယခင် ACIP အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး ကာကွယ်ဆေးအပေါ် သံသယရှိသူများ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဝင်အသစ်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ လက်ရှိကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း အခြေအနေသစ်များနှင့် ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးပွဲကို American Community Media က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၆ က ကျင်းပခဲ့သည်။

အန္တရာယ်ရှိသော ဦးတည်ချက်များ

ထိုအပြောင်းအလဲကြောင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်များအား အသည်းရောင်အသားဝါ (B) ပိုး ကာကွယ်ဆေး ထိုးရန် အကြံပြုချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ပိုလီယို (အကြောသေ) ကာကွယ်ဆေးကို မဖြစ်မနေ ထိုးနှံရမည့် စာရင်းမှ ဖယ်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းကဲ့သို့သော အငြင်းပွားဖွယ်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။

အန္တရာယ်ရှိသော လမ်းကြောင်းသို့ ဦးတည်နေသဖြင့် လက်ရှိအစိုးရ၏ လမ်းကြောင်းအပေါ် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်မိကြောင်း Dr. Richard Besser, CEO of the Robert Wood Johnson Foundation and former acting director of the Centers for Disease Control and Prevention က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ “လက်ရှိကော်မတီဟာ ကာကွယ်ဆေးကို အစွန်းရောက် ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာ Besser က ဆိုသည်။ “ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသူတွေ ဒီကော်မတီထဲ ရောက်လာတာဟာ နိုင်ငံအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေ ပေးနိုင်မယ့် အခြေအနေ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဆက်ပြောသည်။

ရောဂါများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမှုနှင့် ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာခြင်း

ထိုသို့သော မူဝါဒအပြောင်းအလဲများသည် ကာကွယ်ဆေးဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သော ရောဂါများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမေရိကား၌ ကင်းစင်သွားပြီဟု သတ်မှတ်ခဲ့သော ဝက်သက်ရောဂါသည် ပြည်နယ်အတော်များများတွင် ပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာနေပြီ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ် စစ်တမ်းတစ်ခုအရ မိဘ ၆ ဦးလျှင် ၁ ဦး (၁၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) မှာ ၎င်းတို့၏ ကလေးများကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ဆုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

ရောဂါအမျိုးအစား၊ ACIP ၏ လက်ရှိရပ်တည်ချက်နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုဇယား

သတိပြုစရာ ကာကွယ်ဆေးACIP ရဲ့ လတ်တလော အပြုအမူလူထုအပေါ် သက်ရောက်မှု
Hepatitis B (အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီ)မွေးကင်းစကလေးများ ထိုးနှံရန် အကြံပြုချက်ကို ပယ်ဖျက်။နောင်ဆယ်စုနှစ်များမှာ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်လာနိုင်။
Polio (ပိုလီယို အကြောသေ)မဖြစ်မနေ ထိုးရန် မလိုကြောင်း Chair က အကြံပြု။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပိုလီယိုတိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေ။
COVID-19ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကို ကန့်သတ်ခြင်း။ပြင်းထန်သော ရောဂါနှင့် ဆေးရုံတက်ရမှုများ မြင့်တက်လာနိုင်။

“နိုင်ငံရေးသမားတွေဆီကနေ ဆေးပညာဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်တွေကို မယူကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်” ဟု Dr. Besser က ကလေးမိဘများကို သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သိပ္ပံနည်းကျ အချက်အလက်များကို အခြေခံသည့် အမေရိကန် ကလေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (AAP) နှင့် အခြားသော ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် ဆေးပညာရှင် အဖွဲ့အစည်းများထံတွင်သာ မေးမြန်းလေ့လာရန် ၎င်းက ဆိုပါသည်။ “သင်ယုံကြည်ရတဲ့ မိသားစုဆရာဝန်၊ သူနာပြု ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ နိုင်ငံရေး ဆူညံသံတွေနဲ့ ကင်းဝေးသူတွေဆီမှာပဲ အကြံဉာဏ်တောင်းပါ” ဟု Dr. Besser က အကြံပြုထားသည်။

United States သည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) မှ နှုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းကြောင့်လည်း နောင်တွင် ဖြစ်ပွားလာမည့် ကပ်ရောဂါများအတွက် ပိုမို ထိခိုက်လွယ်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ကြောင်း ကျန်းမာရေးခေါင်းဆောင်များက သတိပေးထားသည်။

Post Views: 161

previous၂၀၂၆ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ - ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်များအကြား အားပြိုင်မှုများ ပြင်းထန်လာ

nextအောင်မြင်သူများသုံးသော အင်္ဂလိပ်စာ (၂) English for Success (2)

Leave a Reply