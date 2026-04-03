မြန်မာပြည်သတင်းဒိုင်ယာရီ March 2026
Mar 26 . ဒီနေ့တရက်တည်းမှာတင် မန္တလေးတိုင်းထဲက မဟာအောင်မြေ၊ ပျော်ဘွယ်၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်တွေမှာ မီးလောင်မှု ၃ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ၈၇ လမ်းနဲ့ ၃၇ လမ်းကြား မီးလောင်မှုမှာ လူငယ်တယောက် သေဆုံးကာ တယောက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ပျော်ဘွယ်နဲ့ မိတ္ထီလာမြို့နယ်တွေက မီးလောင်မှုတွေမှာတော့ နေအိမ်တွေပဲ မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
စက်သုံးဆီအခက်အခဲကြောင့် စိုက်ပျိုးထွက်ကုန် သီးနှံတွေရော မွေးမြူရေး ထွက်ကုန်တွေပါ အချိန်မီပို့ဆောင်၊ ရောင်းချဖို့ အခက်ခဲတွေ ရှိနေရာမှာ ရက်ကြာရှည်မခံတဲ့ ရောင်းကုန်တွေ အလေအလွင့်ဖြစ်တာ ပိုများလာနေကြောင်း ဒေသခံ တောင်သူ၊ ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။
Mar 25 . မြန်မာပြည်အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေကို ချိုင်းနား ယွမ်ငွေနဲ့ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က ခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့် မြန်မာပြည်က ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ် ဖောက်ကားခွင့်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း တရားဝင်လဲလှယ်ရောင်းချခွင့်တွေ ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာစစ်ကောင်စီရုံးစိုက်တဲ့ နေပြည်တော်မှာ ပြင်ပငွေလွှဲငွေထုတ်ခ နှုန်းထားတွေ ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာပြီး ငွေကျပ် တသိန်း ထုတ်ယူပါက ငွေကျပ် ၇,၀၀၀ အထိ ထုတ်ခပေးနေရကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
Mar 24 . မြန်မာပြည်ရဲ့ စပါးကျီလို့ တင်စားကြတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ စက်သုံးဆီ အခက်အခဲကြောင့် နွေစပါးရိတ်သိမ်းဆဲလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ထားရပြီး ဆက်ရိတ်သိမ်းဖို့ အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်ဟာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်အုပ်စု တစုတည်းအတွက် ၃ လအတွင်း လေယာဉ်ဆီဂါလန် ၂ သန်းနီးပါး သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း Blood Money သွေးစွန်းငွေအဖွဲ့က မတ် ၂၃ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Mar 23 . မြန်မာ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ခါးကျီးပေါင်းရောဂါကြောင့် အာရုံကြောညပ်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှု အရေးပေါ် ခံယူခဲ့ရကြောင်း စစ်ကောင်စီက သတင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
မတ်လအတွင်း စက်သုံးဆီအကျပ်အတည်းပြင်းထန်လာမှုနဲ့အတူ EV ကားဈေးနှုန်းများ သိန်းထောင်ချီတက်လာခဲ့ပြီး လူကြိုက်များတဲ့ မော်ဒယ်တချို့မှာ ဈေးနှုန်း ၃၀ % မှ ၆၀ % ထိ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
Mar 22 . အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ထက်ဝက်ကျော် ခုန်တက်လာတဲ့ စက်သုံးဆီဈေးတွေနဲ့ ဆီဝယ်ရခက်ခဲမှုတွေကြောင့် ဧရာဝတီ၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေးနဲ့ တနင်္ဿာရီတိုင်းထဲက စပါးနဲ့ တခြားသီးနှံစိုက်တဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ထားရလုဖြစ်လာကြောင်း BBC သတင်းက ပြောပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာ မိုးတိမ်တောင်တွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် ဒီမိုးတိမ်တောင်တွေ ရွှေ့လျားသွားတဲ့တလျှောက်မှာ မိုးရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်၊ မိုးထစ်ချုန်း၊ မိုးကြိုးပစ်၊ လျှပ်စီးလက်နဲ့ မိုးသီးကြွေတဲ့ဖြစ်စဥ်တွေ သတိထားကြဖို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Mar 21 . နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာအရ မြန်မာပြည်ဟာ အပျော်ဆုံးနိုင်ငံစာရင်းရဲ့ အဆင့်(၁၂၉)မှာရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆီပြတ်လပ်စရာမရှိပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးနှုန်းနဲ့အညီဖြစ်လာမယ်လို့ စစ်ကော်မရှင်ပြောခွင့်ရ ထုတ်ပြောပြီး(၁)လမပြည့်ခင်မှာပဲ ရန်ကုန်စက်သုံးဆီဈေးက ၅၅ % တက်သွားကာ ဆီဈေးနဲ့ တပြိုင်တည်းတက်လာတာကတော့ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အသုံးပြုရတဲ့ ယာဥ်တွေနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Mar 20 . ငလျင်ကြီးကာလအလွန် ၂၀၂၆ ခု၊ မန္တလေးမြို့၊ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ကျုံးပတ်လည်မှာ မဏ္ဍပ်ပေါင်း(၄၀)ကျော်နဲ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားဖို့ စီစဥ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ပြောပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စေဖို့ ကျုံးပတ်လည်မှာ လောင်းလှေတွေ၊ စဉ့်အိုးကြီးတွေနဲ့ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်များ ရေကစားနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားမှာလို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ မီးရှို့တာနဲ့ ဗုံးကြဲဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့် ဒေသခံထောင်ပေါင်း များစွာရဲ့ နေအိမ်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ၂ နှစ်နီးပါးရှိလာတဲ့တိုင် နေအိမ်တွေ ပြန်မဆောက်နိုင်သေးကြောင်း ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရ သူတွေက ပြောပါတယ်။ Data For Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရခိုင်က နေအိမ်ပေါင်း ၆,၁၂၆ လုံး
ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။
Mar 19 . စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အကျဥ်းသားနဲ့ အမှုပိတ်သိမ်းပေးခံရသူစု စုပေါင်း တသိန်းလေးသောင်းကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခေါင်းစဥ်အောက်ကနေ အမှုတွေ ပိတ်သိမ်းလို့ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြပေမယ့် လက်တွေ့မှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကိုတော့ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြရကြောင်း
BBC သတင်းက ပြောပါတယ်။
လေယာဥ်ဆီအခက်အခဲကြောင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်း ခရီးစဥ်အချို့ ဖျက်သိမ်းတာတွေ ရှိခဲ့ပြီး အဝေးပြေး ကားလက်မှတ် ဈေးနှုန်း တွေလည်း ၂ ဆနီးပါး မြင့်တက်နေပါတယ်၊။
Mar 18 . မြန်မာပြည်တဝန်းရှိ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော် အပါအဝင် မြို့ကြီးတွေမှာ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်တွေ တရက်တည်းမှာပဲ အဆမတန် ထိုးတက်သွားပြီးနောက် ဆီဆိုင်တွေမှာ ဆီရဖို့အတွက် ပြည်သူတွေ ညလုံးပေါက် ညအိပ်တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းနေရသလို၊ မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာလည်း ဈေးနှုန်းတွေ အဆမတန် မြင့်တက်နေပါတယ်။
EV လျှပ်စစ်ကားတွေကို အရင်က ၂ နှစ်ဆက်တိုက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးခဲ့ရာကနေ အခု ၂၀၂၆ ခုနှစ်က စတင်ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုရဲ့ အခွန်အကောက်ဥပဒေမှာ ထည့်သွင်းပြီး အထူးကုန်စည်ခွန် စည်းကြပ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်ပကနေ တင်သွင်းမယ့် EV လျှပ်စစ်ကားတွေကိုတော့ အထူးကုန်စည်ခွန် ၅ % စည်းကြပ်မှာပါ။
Mar 17 . ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ကွတ်ခိုင်မြို့ကို တအာန်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်(TNLA) လက်ထဲကနေ ကိုးကန့်တပ်(MNDAA) က သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ကားတွေ ပြန်သွားလာနေကြတာ တွေ့ရကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
Mar 16 . စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးကို ဒီအချိန်မှာ မလုပ်နိုင်ရင် နောက်မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ တော်ရုံလုပ်ဖို့ မလွယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ အထူးသတိချပ်ဖို့ လိုကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)ယာယီသမ္မတ “ဒူဝါလရှီးလ”က ပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၅ နှစ် အကြာမှာ စစ်တပ်က ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေ ဒီနေ့ စတင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ခေါင်းဆောင် ဦးခင်ရီ ဖြစ်လာပါတယ်။
Mar 15 . ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်က ဒေသတချို့မှာ နှစ်ရှည် ရွှေတူးဖော်တွေကြောင့် ရေအရင်းအမြစ် ပျက်စီးလာပြီး လယ်လုပ်ဖို့ခက်လာတာကြောင့် လယ်ယာအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်သူတွေ များလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ လက်အောက်ခံတွေက လူငယ်၊ လူရွယ်တွေကို ညပိုင်းမှာရော နေ့ခင်းမှာပါ လိုက်လံဖမ်းဆီးပြီး စစ်မှုထမ်းဖို့ လူပေးရမဲ့ ရပ်ကွက်တွေအတွက် ရောင်းစားနေကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
Mar 14 . စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းကရွာတွေကို စစ်တပ်က မတ်လ ၈ ရက်ကနေ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိ စစ်ကြောင်း ၂ ကြောင်းခွဲထိုးနေတာကြောင့် ရွာ(၇)ရွာထက်မနည်းက ဒေသခံ ထောင်ချီ ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေကြရကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်-ဒလမြစ်ကူး တံတားဖွင့်ပြီးချိန်မှာ သမ္ဗန်စီးတဲ့ ခရီးသည် အလွန်အမင်း ကျဆင်းလာတာကြောင့် သမ္ဗာန်သမားတွေဟာ ဝင်ငွေကျဆင်းနည်းပါးလာလို့ သမ္ဗန်တွေကို ရရာဈေးနဲ့ ပြန်ရောင်းချ လာနေကြပါတယ်။
Mar 13 . ကိုးကန့်တပ်(MNDAA) အုပ်ချုပ်မှုအောက်က ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)က သိန္နီမြို့ကို ချိုင်းနားအခေါ် “မူပန်”ဆိုပြီး တွင်ကျယ်စွာ သုံးလာပါတယ်။ သိန္နီမြို့လယ်နဲ့ အချက်အချာကျတဲ့နေရာတွေမှာ ချိုင်းနားစီမံကိန်းနဲ့ဆောက်တဲ့ အဆောက်အအုံအသစ်တွေတိုးလာသလို မြို့လယ်မှာလည်း ချိုင်းနားလူမျိုးတွေ ဖွင့်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ လောင်းကစားဝိုင်းတွေ စည်ကားနေတာပါ။
၁၉ လ ကြာ လက်လွှတ်ထားခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီမြစ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းက တကောင်းကို ပြန်ရဖို့ အတွက် အချိန် တလကျော်ကြာ တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ရပြီး တိုက်ပွဲကြီးငယ် ၈၅ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့အပြီးမှာ ပြန်ရပြီလို့ မြန်မာစစ်တပ်က ပြောပါတယ်။
Mar 12 . ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးနဲ့ ဟိုပုံးမြို့နယ်မှာ ဒီနေ့ မိုးသီးတွေ ပြင်းထန်စွာ ကြွေကျခဲ့တာကြောင့် ကြက်သွန်ခင်းနဲ့ စတော်ဘယ်ရီခြံတွေ အပါအဝင် စိုက်ခင်းဧက ထောင်နဲ့ချီ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတောင်သူတွေက ပြောပါတယ်။ တောင်ကြီးနဲ့ ဟိုပုံးဒေသဟာ စတော်ဘယ်ရီ၊ ကြက်သွန်နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစုံ အဓိက စိုက်ပျိုးကြပြီး ဒေသခံအများစုရဲ့ ဝင်ငွေကလည်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပေါ်မှာပဲ အခြေခံထားတာပါ ။
စက်သုံးဆီချွေတာဖို့ဆိုပြီး စစ်ကော်မရှင်က ကားလိုင်စင်သက်သေခံကတ်ပြား ဝှီးတက်ပေါ်က QR ကုတ်ကို စကန်ဖတ်ပြီးမှ ဆီထည့်ရတဲ့စနစ်ကို မြို့ကြီးတွေမှာ စကျင့်သုံးခဲ့ပေမဲ့ ဝှီးတက်မှာပါတဲ့ QR ကုတ်တွေကို စကန်ဖတ်ရာမှာ ပွားသုံးထားတဲ့ကားတွေရှိတာကြောင့် ဆီထည့်မရတဲ့ ပြသနာတွေလည်း ကြုံနေခဲ့ရပါတယ်။
Mar 11 . အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း စစ်ကောင်စီရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အကြိမ် ၂၀ မှာ လူပေါင်း ၁၄၀,၀၀၀ ကျော်ကို ပြန်လွှတ်ပေးတာနဲ့ အမှုရုပ်သိမ်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ/သား ၃၅,၀၀၀ ကျော်၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂၅ % လောက်သာ ရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့ မူဝါဒရေးရာ အင်စတီကျု(ISP Myanmar)က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နွေစပါးစပေါ်ချိန် စပါး တင်း(၁၀၀)ကို ကျပ်(၁၁) သိန်းအထိ ရုတ်တရက် ကျဆင်းသွားကြောင်း ဒေသခံတောင်သူတွေက ပြောခဲ့ပါတယ်။
Mar 10 . စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်တဝန်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဆက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့တာမှာ DVB က ၂၀၂၆ ဒီနေ့ထိ ကောက်ယူထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ လူ ၅ ယောက်နဲ့အထက် သေဆုံးခဲ့တဲ့ အစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ် စုစုပေါင်း(၄၅၁)ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူ(၄,၆၅၁)ယောက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း ပြောပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားတို့မှာ ကျားဖြန့်နှိမ်နင်းရေးတွေ လုပ်နေသလို US တရားရေးဌာနက ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Strike Force ကလည်း မြန်မာက ကျားဖြန့်ကွန်ရက်တချို့ကို နှိမ်နင်းတဲ့ အွန်လိုင်းစစ်ဆင်ရေးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Mar 09 . မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြီးရင် ရာထူးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)တာဝန်ကို ဒီကနေ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦးကို လွှဲပေးလိုက်ကြောင်း နေပြည်တော်သတင်းရင်းအမြစ်တွေက ပြောပါတယ်။
စစ်ကော်မရှင်ဟာ နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့(FATF)ရဲ့ အမည်ပျက်စာရင်းထဲကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ရေး အဖမ်းအဆီးနဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေ တိုးလုပ်ပြီး အပူတပြင်းကြိုးပမ်းနေကြောင်း BBC သတင်းထံက သိရပါတယ်။
Mar 08 . တနင်္သာရီတိုင်း၊ တနင်္သာရီမြို့၊ ချောင်းကြီးရပ်ကွက် ချောင်းကြီးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ မတ် ၈ ရက် မနက် ၁၁ နာရီက ရေကန်ဖောင်ဒေးရှင်း တူးရာက ရှေးဟောင်းဘုရားဆင်းတုတော်(၅၁)ဆူနဲ့ ရှေးဟောင်းခဲ ဒင်္ဂါးတွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ တနေရာတည်းမှာ ကုသမှုခံယူနိုင်မယ့် "အမျိုးသား ကင်ဆာကုသရေးဗဟိုဌာန"ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာ မနေ့က စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး "မြန်မာပြည်မှာ အသက် ၇၅ နှစ်မတိုင်မီ ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ (၁၃ ဒသမ ၉) % ရှိနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက် ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဟာ အမျိုးသားရေး တာဝန်တရပ်အဖြစ် အရေးကြီးလာတယ်''လို့ ပြောပါတယ်။
Mar 07 . အိမ်စီးကားတွေ စုံရက်/မ ရက်ခွဲပြီး မောင်းနှင်အသုံးပြုရတဲ့ ပထမဆုံးရက်မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကားအသွားအလာအရင်ကထက် ရှင်းခဲ့ပေမဲ့ အရေးပေါ်ကိစ္စရှိပြီး ကားအသုံးပြုခွင့်မရတဲ့ အခက်တွေ့နေရကြောင်း ကိုယ်ပိုင်ယာဥ်မောင်းတွေက ပြောပါတယ်။
နှစ် ၁၀၀ ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ယခင် ယစ်မျိုးဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းပြီး ဥပဒေအသစ်ပြဌာန်းလိုက်ရာ အသေးစိတ်အချက်တွေပါဝင်လာပြီး သာသနာ့ဝန်ထမ်း၊ စိတ်ပေါ့သွပ်သူ၊ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သူနဲ့ နည်းဥပဒေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသူတွေကို အရက်ရောင်းချတာ ဒါမှမဟုတ် ပေးကမ်းတာမလုပ်ရလို့ တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ရင် ၆ လ ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးကျပ်သိန်း ၁၀ မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ ထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေချမှတ်ရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။
Mar 06 . ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့အဝင် သံတံတားကြီးကို စစ်ကောင်စီတပ်က ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာ ၃ လကျော် ၄ လနီးပါး ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူ – ဒေသခံတွေ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စတဲ့အခက်အခဲတွေ ကြုံနေခဲ့ရပါတယ်။
စစ်ကိုင်းငလျင်ကြီး လှုပ်ခဲ့တာ တနှစ်ဝန်းကျင် ရှိလာပေမဲ့ ငလျင်ကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့ ဗလီတွေကတော့ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခွင့် မရသေးဘူးလို့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအသိုက်အဝန်းက ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၅ ၊ မတ်လက လှုပ်တဲ့ ငလျင်ကြောင့် မန္တလေးတိုင်းက ၁၇ မြို့နယ်မှာ ဗလီပေါင်း ၁၅၂ လုံး ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါ။
Mar 05 . ပဲခူးတိုင်း ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ကျောင်းကုန်းရွာနဲ့ ရေတွင်းကုန်းရွာတွေကို မြန်မာ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ဝင်စီးပြီး ကျောင်းကုန်းရွာသား အယောက် ၃၀ ဝန်းကျင်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေး သတင်းရင်းမြစ်အရ DVB က ပြောပါတယ်။ ဒေသခံ ရွာသား ၁၅၀ ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ အဆမတန် မြင့်တက်တာကြောင့် တရက် လုပ်အားခ ငွေကျပ် (၁၀,၀၀၀) အောက်သာ ရနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် လက်ရှိဝင်ငွေနဲ့ လောက်ငှမှု မရှိဘူးလို့ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
Mar 04 . ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၁)လအတွင်း နေ့ခင်းကြောင်တောင် လုယက်တာတွေ အပါအဝင် လုယက်၊ ဓားပြတိုက်၊ ဖောင်ထွင်းခိုးယူတဲ့ ဖြစ်စဉ် ၂၇ ကြိမ်ထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တရားခံတွေကို ဖမ်းမိတာ မရှိသေးဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
US ၊ နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာကော်မရှင်(USCIRF)ရဲ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် အစီအရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရာမှာ "မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ရည်ရွယ်ရှိရှိ ခွဲခြားအုပ်ချုပ်တဲ့ မူဝါဒကို ကျင့်သုံးနေကြောင်း" ဖော်ပြပြီး လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးချနေတယ်လို့ ကောက်ချက်ပေခဲ့ပါတယ်။
Mar 03 . ဧရာဝတီတိုင်းထဲက လေးမျက်နှာ၊ ရေကြည်၊ သာပေါင်း၊ အင်္ဂပူ စတဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိနေတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ စက်သုံးဆီ(၁)လီတာကို ကျပ်(၈,၅၀၀)ထိ ဈေးတက်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့နယ်ထဲ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကစပြီး မြန်မာစစ်တပ်က အပြင်းအထန် စစ်ကြောင်းထိုး တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် ရွာပေါင်း(၃၀)ကျော်က ဒေသခံတွေ ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရကြောင်း ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ပုလဲနယ်ထဲက BNRA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါး စစ်တပ်ဆီလက်နက်ချပြီး နောက်ပိုင်း အရင်ထက်ပို စစ်ကြောင်းထိုး စီးနင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက် ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာပါ။
Mar 02 . ဒီနေ့ တောင်သူလယ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ်မှာ စစ်ကော်မရှင်ဟာ ပြည်တွင်း အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ အကျဉ်းသား စုစုပေါင်း(၇,၃၃၇)ဦး လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ယခုလွတ်ငြိမ်းခွင့်မှာ ပါသူတွေက အဓိကအားဖြင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ ဆက်စပ် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့ အရပ်သားများဖြစ်ကြပြီး မြန်မာပြည်တဝန်း အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေ ပုဒ်မတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ(၇၃၃၇)ယောက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအမှုတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှု(၉၅၃၂)ကို အမှုပိတ်သိမ်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။
စစ်တပ်က ဒီနေ့မှာ လူထောင်ချီကို လွတ်ငြိမ်းပေးတာ၊ ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့တာနဲ့ အမှုရုပ်သိမ်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ အာဏာသိမ်းစနေ့ကတည်းက ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျခံရတဲ့အမှုတွေတော့ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။
Mar 01 . NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ နိုင်ငံရဲ့တဝက်ကို လျှပ်စစ်မီးလင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဂုဏ်ပြုပွဲတွေလုပ်ရတဲ့အထိ အောင်မြင်မှုတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ ၂၄ နာရီလုံးဝ လျှပ်စစ်မီးမလာတဲ့အချိန်တွေတောင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရကြရပါတယ်။
ချင်းလူမျိုးဖိုက်တာ ဂျော့ရှုဝါ ဗန်ဟာ ကမ္ဘာတဝန်းပရိသတ် အခိုင်အမာရှိပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ UFC ပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနွယ်ဖွား ဖိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အခု သူဟာ ဖလိုင်းဝိတ်တန်း ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဂျပန်ဖိုက်တာ တာဆုရို တိုင်ရာနဲ့ ဧပြီလမှာ ယှဥ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဖို့ ရှိပါတယ်။
Feb 28 . ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ယူနက်စကိုစာရင်းဝင် ပုဂံညောင်ဦးဒေသမှာ လုယက်၊ ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိနေပြီး လူအတော်များများ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်သလို၊ ဘယ် အဖွဲ့တွေက ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကို လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဝန်ခံပြောဆိုတာမျိုးလည်း မရှိသေးပါဘူး။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ကျွန်းဒိတ်ကျေးရွာမှာ လယ်ကန်သင်းပေါက်ရာကနေ ဘုရားဆင်းတုတော်တဆူ ပေါ်ထွက်လာရာ အဲဒီဘုရားတွေ့ရှိရာ နေရာလယ်ကွင်းထဲက ရေတွေဟာ ၉၆ ပါးရောဂါ ပျောက်တယ်ဆိုပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်ကသူတွေက လာရောက်သောက်သုံးနေကြတာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆရာဝန်တွေက ထောက်ပြကြပါတယ်။
Feb 27 . ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲက တာပိန်မြစ်ဝပေါ်မှာ ချိုင်းနားလုပ်ငန်းရှင်တွေက အလွန်အကျွံ “ရွှေ”တူးဖော်နေတာကြောင့် ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ ဒေသခံတွေက တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
တိရစ္ဆာန် မွေးမြေူရေးမှာ အစာဖတ်အဖြစ် အဓိက သုံးတဲ့ ပဲပုပ်ဖတ်ကို US ဆီကနေ ဝယ်ယူဖို့ မြန်မာ ဝယ်လက်တွေနဲ့ US လုပ်ငန်းရှင်တွေကြား လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီလို့ US သံရုံးက သတင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
Feb 26 . မြန်မာပြည်ဟာ ဆီးရီးယား၊ အာဖကန်နစ္စတန်နဲ့ ယူကရိန်းတို့ထက် ကျော်လွန်ပြီး ကမ္ဘာမှာ မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်သေဆုံးမှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် (၂)နှစ်ဆက်တိုက်ရပ်တည်နေခဲ့ကြောင်း မြေမြှုပ်မိုင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့(Landmine and Cluster Munition Monitor)က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် မန္တလေး(PDF-MDY)အနေနဲ့ NUG ရဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ရုံးချုပ်ကွပ်ကဲ မှုအောက်ကနေ"အထူးလှုပ်ရှားတပ်မ” အဖြစ် ဆက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PDF-MDY တည်ထောင်ခြင်း ၅ နှစ်ပြည့်မှာ ကြေညာထားပါတယ်။
Feb 25 . ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ မီးလောင်မှု အကြိမ်(၁၀၀) ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၄ ဦးသေဆုံး၊ ၁၁ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပြီး ဒီလမှာ(၉၁)ကြိမ် မီးလောင်ခဲ့တာကြောင်းလည်း လူသေဆုံးမှု ပိုများလာတာပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို စစ်တပ်ဘက်က လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ခပ်စိပ်စိပ်လုပ်လာနေကြောင်း ဒေသခံတွေနဲ့ အေအေနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပြီး မနေ့က ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ထဲမှာ လေကြောင်း ဗုံးကြဲခံရမှုကြောင့် ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်(၂၀)နီးပါး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရသူ တစ်ဒါဇင်ကျော်ရှိခဲ့တာပါ။
သင့်အေးရိပ် စုဆောင်းတင်ပြသည်။