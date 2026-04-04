California တွင် သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအသစ်များ ခေါ်ယူခြင်း
By Myanmar Gazette
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း California မြေဧရိယာ၏ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို လောင်ကျွမ်းခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်ရန်အတွက် California ပြည်နယ်သည် ပြည်နယ်တွင်း သစ်တောများကို ကာကွယ်ရန် ခေတ်မီပြီး ကွဲပြားစုံလင်သော လုပ်သားအင်အားစုသစ်ကို အားကိုးလာနေပြီ ဖြစ်သည်။
California Forestry Association (Calforests) တွင် ဝန်ထမ်းသစ်များ တိုးချဲ့ခေါ်ယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် မြှင့်တင်ရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို American Community Media (ACoM) က ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို Calforests ၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူ Matt Dias က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
တောမီးကို ကာကွယ်ဖို့ –
CAL FIRE မှ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ထားသော ဤအစီအစဉ်သည် ပုဂ္ဂလိက သစ်တောကဏ္ဍတွင် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသော ဝန်ထမ်းအင်အားကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် ယခင်က အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခဲ့သော အမျိုးသမီးများ၊ လူနည်းစုများနှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုပါ တက်ကြွစွာ စုဆောင်းရန် ရည်ရွယ်သည်။
တောမီးအန္တရာယ်သည် လုပ်ငန်းခွင်၏ ပုံမှန်ဝန်ထမ်းစုဆောင်းမှုထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဆိုးရွားလာနေချိန်တွင် ဤအစီအစဉ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် သစ်တောကုမ္ပဏီများသည် ဒေသခံ ကျေးလက်လုပ်သားများကိုသာ အားကိုးခဲ့သော်လည်း လုပ်သားအင်အား အိုမင်းလာမှုကြောင့် ပြည်နယ်တစ်ဝန်းမှ အသံသစ်များကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
“California မှာ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး သစ်တောထွက်ကုန်ကဏ္ဍ တစ်ခုတည်းကတော့ ဒါကို မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ တကယ့် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တောမီးအကျပ်အတည်းကို တိုက်ဖျက်ဖို့ မိတ်ဖက်တွေအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကျနော်တို့ အသံသစ်တွေကို ဖိတ်ခေါ်နေတာပါ” ဟု Matt Dias က ဆိုသည်။
သစ်တောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ သစ်ပင်များ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မီးရှို့ခြင်း (Prescribed Burning) သည် ကြီးမားသော မီးဘေးဒဏ်ကို ကာကွယ်ရန် အဓိက ခုခံစစ်ဖြစ်သည်။ သစ်တောများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် “သန့်ရှင်းသောရေ၊ သန့်ရှင်းသောလေ” နှင့် California ၏ သဘာဝအလှများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တောအုပ်အတွင်းသာမကဘဲ ကျယ်ပြန့်သော အခွင့်အလမ်းများ –
California ၏ ပုဂ္ဂလိက သစ်တောလုပ်သားအင်အားစုမှာ လက်ရှိတွင် လူဦးရေ ၅၅,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး caforestryworkforce.com ဝဘ်ဆိုက်တွင် လက်ရှိ၌ အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးကို ဖော်ပြထားကာ မကြာမီ နှစ်ဆအထိ တိုးလာရန် မျှော်မှန်းထားသည်။
သစ်တောလုပ်ငန်းခွင်ရှိ အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစားများ –
|ကဏ္ဍ
|အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှုများ
|အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
|ဂဟေဆော်သူများ၊ လျှပ်စစ်သမားများနှင့် ကုန်တင်ကားမောင်းသူများ။
|ပညာရှင်
|သစ်တောပညာရှင် (Foresters)၊ အိုင်တီ (IT) ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (Procurement) မန်နေဂျာများ။
|စီမံခန့်ခွဲရေး
|လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် (HR)၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လူထုဆက်ဆံရေး (PR) မန်နေဂျာများ။
အတားအဆီးများကို ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ပညာရေး –
ဤအစီအစဉ်၏ အဓိကပန်းတိုင်တစ်ခုမှာ မြို့ပြနှင့် လူနည်းစု လူ့အသိုက်အဝန်းများကို သစ်တောလုပ်ငန်းနှင့် ဝေးကွာစေခဲ့သည့် အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ အတိတ်ကာလက လုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် LA နှင့် Bay Area ကဲ့သို့သော မြို့ပြဒေသများသို့ ဆက်သွယ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း Matt Dias က ဝန်ခံခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသူများအတွက်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လေ့ကျင့်သင်တန်းများ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ပညာရေး လမ်းကြောင်းများ –
- တက္ကသိုလ်များ – Cal Poly Humboldt၊ Cal Poly San Luis Obispo နှင့် UC Berkeley တို့တွင် ခိုင်မာသော အစီအစဉ်များ ရှိသည်။
- နည်းပညာ – ပြည်နယ်တစ်ဝန်းရှိ ကောလိပ်များတွင် ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်စနစ် (GIS) နှင့် သဘာဝသယံဇာတဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း Matt Dias က တောအတွင်း ဆင်းရမည့် အလုပ်များသည် ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သော်လည်း ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်များစွာမှာ မသန်စွမ်းသူများအတွက်ပါ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ထားကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
မည်သို့ ပါဝင်နိုင်သနည်း –
စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် calforests.org သို့မဟုတ် caforestryworkforce.com ဝဘ်ဆိုက်များတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
“ဆက်ခံမယ့်သူတွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်” ဟု Matt Dias က နိဂုံးချုပ် ပြောကြားခဲ့သည်။ “ကျနော်တို့က ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိသူတွေကို ရှာဖွေနေတာပါ။ အင်အားအားလုံးနဲ့ ပူးပေါင်းကြရအောင်။”