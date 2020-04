ဝဇ္ဇီတိုင်း၊ဝေသာလီပြည် ဘီလူး၀င်ပြီး လူများသေကြေပျက်စီးကြသောအခါ ဗုဒ္ဓကြွတော်မူ၍ ရတနသုတ်ကိုဟောကြားတော်မူသည်။

ရတနသုတ်တွင် “ဧတေန သစ္စေန သုဝတ္ထိ ဟောတု”ဟူ၍စာကိုယ်အပိုဒ်တိုင်း၌ပါသည်။ “ဤသစ္စာစကားကြောင့်သတ္တ၀ါအများချမ်းသာကြပါစေ။” ဟူ၏။

အလိမ်တချက် အသက်သန်း

ယခုကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ်ရောက်ခဲ့သော COVID-19 ၏ သမိုင်းလိုက်ပါလျှင် အမှန်မပြောထိန်ချန်ခြင်းကြောင့် လူတို့အသက် များစွာဆုံးရှုံးရသည်ဟုသိပါလိမ့်မည်။ ဇတ်လမ်းစုံခင်းပြပါမည်။

ချိုင်းနားအစိုးရ၏တရား၀င်မှတ်တမ်းများအရ ကိုရိုနားဗိုင်းရပ်စ်၏ (လက်ရှိ)လူနာသုညမှာနို၀င်ဘာလ၁၇ ၂၀၁၉ဆေးရုံတက်Hubeiဒေသသား အသက်၅၅နှစ်အမျိုးသားဖြစ်၏။

ထိုမှရောဂါပွားများကူးစက်နေပြီးနောက် လူနာပေါင်း (၁၈၀ဦး) ရှိသော ဒီဇင်ဘာ၂၇ရက်နေ့တွင် ချိုင်းနားအစိုးရသည် ဒေသဆိုင်ရာကပ်ဘေး epidemic အဖြစ်ကြေညာသည်။

ဒီဇင်ဘာ ၂၇ရက်နေ့တွင် ဝူဟန်မြို့ဆေးရုံ၏အရေးပေါ်ဌာနမှဆရာ၀န် Dr Ai Fen သည် SARS ကဲ့သို့ဖျားနာရောက်လာသူလူနာမှတ်တမ်းကြည့်၍ မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေDr Li Wenliangကိုပြောရာမှတဆင့် WeChat တွင်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဒီဇင်ဘာ၃၁ရက်တွင်မှ ချိုင်းနားအစိုးရမှ WHO ကိုတရား၀င်အသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ဇန်နဝါရီ ၅တွင် ချိုင်းနီစ်းပညာရှင်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်၏ဂျီနုန်းဗီဇတွက်ချက်သိရှိသော်လည်း မကြေညာ။ ဇန်န၀ါရီ၁၃တွင်မူ ချိုင်းနားပြင်ပ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ပထမဆုံး ကိုဗစ်လူနာအဖြစ်တွေ့ရှိသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၅တွင် Chinese Disease Control Emergency Centers မှ “risk of human-to-human transmission is low”. ဟုတီဗီမှတဆင့်ကြေညာသည်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ နှစ်သစ်ကူးရက်နီး၍ ဝူဟန်မြို့မှ လူ၅သန်းထွက်ခွာသွားပြီးနောက်တွင် ဝူဟန်မြို့ကို ပိတ်စို့ခြင်းဖြစ်သည်။

အင်္ဂလန်၏ University of Southampton လေ့လာစမ်းစစ်မှုအရ ချိုင်းနားမှ ၁-၂-၃ပါတ်စောကြေညာခဲ့ပါမှုကမ္ဘာသို့ကူးစက်နှုန်းအား ၆၆-၈၆-၉၅%အထိလျော့ကျနိုင်သည်ဆိုပါသည်။

ချိုင်းနားမှ အချိန်နောက်ကျကြေညာခြင်းနှင့် ကူးစက်/သေနှုန်းစာရင်းကို အမှန်အတိုင်းအသိမပေးခြင်းတို့သည် ကမ္ဘာ့ရောဂန္တရကပ်ကြီးဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါ၏။ ( ထိုစဥ်ကာလက တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးစက်နှင့် သေဆုံးခြင်းအကြောင်းအရာကို တိကျစွာသိနိုင်သည့် နည်းပညာမသိသေး)။ မတ်လ၁၁ရောက်၍ ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း၁၁၀ကျော်ကူးစက်ပြီးမှ WHO သည် COVID-19 အားကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ Pandemicအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်။

Ground Zero မူလဘူမိမြေ၏ ကူး/သေ/ပျောက်ကင်းအချက်အလက်ကို ကြည့်ကာ အချက်အလက်အဖြစ်အရယူ ဆေးပညာရှင်တို့ဒေတာသွင်းတွက်ချက် နောင်မည်သို့မည်ပုံရင်ဆိုင်ရမည်တွက်ချက်ရသည်ဖြစ်ရာ မူလပေးထားချက်အမှားများကြောင့် မိုဒယ်တွင်အဖြေထုတ်မှားယွင်းခြင်းသို့ရောက်လေသည်။ နိုင်ငံနိုင်ငံရေးသမား/ခေါင်းဆောင်များကလည်း ပညာရှင်ထုတ်မိုဒယ်အရသာခန့်မှန်းရ၍ ကိုဗစ်ရောဂါကိုများစွာအထင်သေးခြင်းရောက်ကြရကာ ထိုအထဲ သြစတေးလျှမှသည် ဥရောပတလွှားနှင့် သမ္မတထရမ့်သည်လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်၏။

သမ္မတထရမ့်မှ ဇန်န၀ါရီ ၃၁တွင် ချိုင်းနားမှအမေရိကအ၀င် လေယာဥ်ခရီးစဥ်များကိုကန့်သတ်သောအခါ WHO မှ၀င်ရောက်စွတ်ဖက်မှုလည်းရှိကာ ထိုထိုသောအကြောင်းများကြောင့် သမ္မတထရမ့်မှ WHO အားဘက်ဂျက်ဖြတ်မည်ဟုလည်းကောင်း။ ဂျပန်ဒု၀န်ကြီးချုပ်မှလည်းကောင်း WHO ကို CHO ဟုခေါ်ရမည်အထိပင်ဆိုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါထိမ်ချန်မှုများတွင် WHO လည်းတာ၀န်ကြီးစွာရှိပါသည်။

မည်သို့ဖြစ်စေ ဖြစ်ပြီးသည်တို့ပြီးခဲ့ပါပြီ။

ဧပြီလ၈ရက်နေ့တွင် မူလဂရောင်းဇီးရိုးဝူဟန်သည်လည်း ကူးစက်သူမရှိမူ၍ပိတ်ဆို့ထားချက်များအလုံးစုံဖယ် ဖွင့်လိုက်ပြီကြေညာသည်။

နိုင်ငံရေးဇတ်ခုံနှင့် စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်ခြင်းတို့ကားပြီးဦးမည်မဟုတ်။ ကိုဗစ်ခေတ်ငြိမ်အေးချိန်တွင် စနစ်တကျ လေ့လာပြန်ရေးပါလိမ့်မည်။ ထိုထိုအချက်ကိုမူတည်၍ Domino effectကဲ့သို့တခုလဲ၍ ဆင့်ဆက်လာမည်။ ကိုဗစ်ကမ္ဘာရောဂန္တရကပ်သည် လူသားတို့ကိုမည်သည့်သတင်းစကားပေးချင်သနည်း။ လူသားတို့သေချာမသိသေး။ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရာရရေးရုံးကန်ဆဲကာလဖြစ်ပါ၏။

120nm RNA ဗိုင်းရပ်စ်အစွမ်း

လူသားတို့၏အသက်ရုအင်္ဂါအဆုတ်ကိုထိခိုက်စေသော ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့စက်ရုံကြီးများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာဖြင့် မောင်းနှင်ရသည် ကား/သင်္ဘော/လေယာဥ်များကို လုံး၀နီးပါးရပ်တန့်စေလိုက်ရကား မြို့ကြီးများ၏လေထုညစ်ညမ်းမှုမှာ ၃၀%-၄၀% ထိကျခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ဂြိုလ်တုမှတ်တမ်းပုံများကြည့်လျှင် သန့်ရှင်းကြည်လင် ကမ္ဘာမြေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်သည်။

တနည်းအားဖြင့် မည်သည့်နိုင်ငံမျှလက်ခံလိုက်နာမလုပ်နိုင်သည့် ဖန်လုံအာနိသင်ရှိဓာတ်ငွေ့တို့ထုတ်ခြင်းမှာ လများစွာရုတ်တရက်ထိုးကျခြင်းသို့ရောက်သည်။ အမေရိကား၏စီးပွားရေးနှင့်အတူ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ရက်ပိုင်းအတွင်းဗြုန်းကနဲ့ ရပ်လိုက်ကြရသည်။ ယခုထိမည်သည့်မည်ချိန်ပြန်ဖွင့်ရမည်ပင်မသိရသေး။ တိုက်ဆိုင်သည်လောမသိ ..

လူတို့အသက်ရူခြင်းကို ဒုက္ခပေးသော အရွယ် 120nm ရှိSARS-CoV-2ဗိုင်းရပ်အစွမ်းဖြင့် 1 trillion cubic km ရှိ‌သောကမ္ဘာ့မြေ၏ လေထုသန့်ရှင်းကြည်လင်ရလေသတည်း။

World War Covid ကာလတူအတွင်းချိန်ကိုက်ကျလျှက် ရေနံစျေးအားပြိုင်မှုများဖြစ်လာ၍ ကမ္ဘာအထုတ်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံကြီးများဖြစ်သော အမေရိကား။ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ရုရှားတို့၏ ရေနံစျေးနှုန်းများလည်းကျဆင်းလာရကား ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်ခြင်း/ထွက်ခြင်း၏အဓိက Factor ရေနံစီးပွားရေးသည်လည်းအကျဖက်ပါ။ Climate Changeအတွက် ‘point of no return’မရောက်အောင် ကောင်းသောထုံးတမ်းသစ်ကို ချရေးရန်အချိန်ပါ။

ကမ္ဘာသို့ ထုံးတမ်းသစ်နိဒါန်း(New World Order)

ကိုဗစ်ခေတ်ပြီးနောက်ကမ္ဘာကြီးသည် ထုံးတမ်းသစ်တို့ရေးရပါမည်။

တဦးနှင့်တဦးဆက်ဆံဆက်သွယ် ချစ်ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယဥ်ကျေးမှုမြို့ပြတို့တည်ဆောက်ထားသော လုသား၏မူလ ဆိုရှယ်ဘဝကို ကိုဗစ်‌ရောဂါက ပြောင်းပြန်လှန်ခိုင်းနေလေသည်။

လူတဦးချင်းစီ၏နေ့စဥ်သဘာ၀ လူချင်းနီးနားနေထိုင်မျက်လုံးခြင်းဆုံ စကားပြောခြင်း။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း ထုံးတမ်းများပျောက်မည်။ တွေ့ဆုံပွဲနှင့်အစည်းအဝေးများ။စာသင်ကြားရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးတို့လည်း အင်တာနက်နှင့် visual ထိတွေ့နိုင်စွမ်းမရှိသော သဘာ၀ယောင်များခေတ်ချင်းနင်းဝင်ရောက်သွားမည်။ ခရီးသွားလာ ကူးလူးဆက်ဆံခြင်းတို့လျှော့ကျသွားနိုင်သလော?

ကပ်သည် ကမ္ဘာထုံးတမ်းကို အသစ်ပြင်ဆွဲနိုင်သည့်တန်ခိုးအားရှိသည်။ ကမ္ဘာစစ်ခေါ်သောသတ္တန္တရကပ်ဘေးသည် ကမ္ဘာနိုင်ငံများ၏မြေပုံ(နယ်နမိတ်) တို့ကိုအသစ်ဆွဲပေးခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။

ကိုရိုနားဗိုင်းရပ်စ်ကိုနှိုက်သည် အသက်ကြီးသူများ၏ခုခံအားလျှော့နည်းမှုကို အခွင့်ယူကာ ပိုသတ်/သေ/ကူးစေနိုင်သည်။

ယခုနောက်ပိုင်းအချက်အလက်ကောက်ယူမှုများအရ လူမည်းများတွင် သိသာစွာအဖြစ်များ/လွင့်ပါးသေဆုံးများသည်ဆိုကြပြန်သည်။

တဖန် ကိုရိုနားဗိုင်းရပ်စ်သည်မူလမှမျိုးကွဲ ၃မျိုး ၈မျိုးစသဖြင့်ကွဲပြားကာ လူ၏အသက်အားထိခိုက်နိုင်မှုတွင် ဒေသရာသီဥတုလိုက်ကွဲပြားသွားသည် သိကြပြန်သည်။

(ဥပမာဆိုရလျှင် အမေရိကအနောက်ပိုင်းသို့ရောက်သော ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် အရှေ့ပိုင်းနယူးယောက်သို့ ဥ‌ရောပမှတဆင့်ခံရောက်လာသောဗိုင်းရပ်စ်၏ လူ့အသက်ချွေနိုင်အားမတူ)

လာမည့်အနာဂါတ်ကမ္ဘာ Post WWC၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းသစ်များရေးကြရာတွင် ထိုသို့ခွဲခြားချက်တို့ အမြုတေခံရမည်ရမည်ဖြစ်ရကား အသက်တန်း/လူမျိုးဇာတိနွယ်ခွဲခြားခြင်း၊ မတူလူ့အဖွဲ့အစည်းများ/နိုင်ငံရေးစနစ်များ ဒေသန္တရပိုင်းခြားရမှုများမြင်ကြရနိုင်သည်။

ကမ္ဘာစီးပွားရေးထိပ်တန်းနိုင်ငံကြီးများ ၁-၂-၃-၄-၅သည်လည်း အစီအစဥ်ပြောင်းပါလိမ့်မည်။ အလွယ်ပြောင်းမည်ကားမဟုတ်။ တွန်းတိုက်ရုန်းကန်မှုကြီးပါမည်။

ကပ်သုံးပါး(ရောဂန္တရကပ်၊ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်၊ သတ္တန္တရကပ်၊)

ရောဂါကပ်ကြရောက်ပြီးလျှင် အငတ်ဘေးဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်သည်ကျလွယ်ပါသည်။ ယခုခေတ်ပင် ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြပြီမဟုတ်ပါလား။ ဆိုင်ရာအစိုးရများကတိုင်းပြည်၏ငွေအရင်းများစွာမြုတ်ခါ ကယ်တင်နေကြရပေရာ ထိုကြားမှပင် WTO ခန့်မှန်းချက်အရ ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှု (32%)အထက်အထက်ကျမည်။ Global GDP 1-2%ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားကျလျှက် ပြန်ကယ်တင်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင် အင်အားလက်နက်များသုံးကာ အပြန်အလှန် အရင်းအမြစ်လုပွဲများဖြစ်လာနေသေးပေရာ ထိန်းညှိနိုင်ခြင်းမရှိပါလျှင် သတ္တန္တရကပ်၊ စစ်ပွဲကြီးများဘေးသို့အချိန်မရွေးဆင်းသက်နိုင်လေသည်။

အနှစ်၁၀၀ကြာမှတခါဖြစ်တတ်သော ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေးတွင်သင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်ဆင်နွဲနေခြင်းဖြစ်ပါ၏။

နောင်ရာစုနှစ်များသို့တိုင် ကျန်ရစ်ပြောစမတ်ပြုကြပါလိမ့်မည်။ မြန်မာနည်းကပ်ဆေးခြင်း ခေါ်ကောင်းခေါ် နိုင်ပါမည်။ သင်/ကိုယ်နှင့် ချစ်သောသူများမပါသွားပဲ ကမ္ဘာအကျိုးပို၍တိုး ဆောင်စေခြင်းငှာ

သစ္စာ-မှန်သောတရားကိုသာလက်ကိုင်ထားပါ။ သစ္စာတွင်ကပ်ကျော်နိုင်သည့် စွမ်းအားရှိသည်။

သစ္စာတည်သောအခါဝယ် သြဇာလေးနက် ပေါ်ဆီတက်သည်။

