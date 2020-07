“နှစ် ၁၀၀ ပုံပြင်”

လူသားသည် အသက်တမ်းအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတွေးအခေါ်ပြောင်းသည်/မတူသည်ဖြစ်၍ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သူများသည် လူထုကို အသက်တမ်းအလိုက်အုပ်စုများခွဲပြီးလေ့လာဆန်းစစ်ကာ ပေါ်လစီဆွဲကြရသည်။

စားဝတ်နေရေး ပညာရေးတွင် လုပ်ကိုင်တွေးခေါ်ပုံ အသက်တမ်းအလိုက်တူရာစု အုပ်စုခွဲကြသည်။ သို့နှင့်မျိုးဆက်ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။ မျိုးဆက်ခံလူသားသည် မိဘ၏အတွေးအခေါ်/ဘာသာရေး/နည်းပညာတော်လှန်ရေး/နိင်ငံရေး/စီးပွားရေးကို ထင်ဟတ်တုံ့ပြန်ရသည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံ မျိုးဆက်သတ်မှတ်ခြင်း တူချင်မှတူမည်။ လူသားအဦးစီတိုင်းမျိုးဆက်တခုကို ကိုယ်စားပြုရပါ၏။

ပြီးခဲ့သော နှစ်၁၀၀ သည် လူသားမျိုးဆက်၅ခုကိုကိုယ်စားပြုခဲ့သဖြင့် အဆိုပါနှစ်၁၀၀ပုံပြင်ကို သမိုင်းကောက်အချက်အလက်ထုတ်ကြည့်ပါစို့။

“Silent Gen (1925-45)”

ယခုနှစ်တွင် အသက် ၇၅-၉၅နှစ် ကြားဖြစ်ကာ ယခုကိုဗစ်ကာလတွင် အမေရိကား၌ရော ကမ္ဘာ၌ပါ အသေအပျောက်အများဆုံး သက်ကြီးမျိုးဆက်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၂၉ကမ္ဘာစီးပွားပျက်ကပ် မိဘများထိသည်ကိုမှီသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတွင်ရှိသည်။ ဂျူးလူမျိုး၆သန်းကိုလူမျိုးသုဥ်းသတ်ဖြတ်သော နာဇီပါတီနှင့် ကမ္ဘာစစ်ကြီးမီးမွေးသူဟစ်တလာကိုသိသည်။ ၁၉၅၂ကိုရီးယားစစ်။ ၁၉၆၄-၇၅ဗီယက်နမ်စစ်ကြီးများတွင်လည်းပါ၀င်ဆင်နွဲရသူတို့ဖြစ်ကာ Martin Luther King Jr, Malcolm X, Black Panthers၏ မြို့ပြအခွင့်အရေးရုန်းကန်တောင်းဆိုမှုအပြင် ဟစ်ပီယဥ်ကျေးမှု(၁၉၆၀-၇၀)တို့တွင်လည်းပါဖူးသည်။ အဆိုပါမျိုးဆက်အောက်တွင် အမေရိကားသည် ကမ္ဘာ့စူပါပါဝါနေရာကို တင်းပြည့်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုတိုင်းပြည်ကပြန်ထောက်ပံ့နေရပြီဖြစ်သော မျိုးဆက်လူဦးရေ ၂၄သန်းခန့်ကျန်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထိုမျိုးဆက်မှာ လွတ်လပ်ရေးမရခင် ကိုလိုနီခေတ် သူ့ကျွန်ဘဝမွေးသည့်သူများဖြစ်အပြင် ထိုခေတ်လူငယ်များ၏ ပညာရေးစည်းစနစ်တကျမရှိခဲ့။ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုလက်လှမ်းမမှီသည်ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအရ အတွေးအခေါ်တွက်ကိန်းမှားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာစစ်ကြီးကြား အတင်းညပ်ခဲ့သည်။ မိအေးနှစ်ခါနာခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာစစ်ကြီးထဲတရွတ်ဆွဲပါခဲ့သလို တိုင်းရင်းသားတို့မှာလည်း အချင်းချင်းရန်သူဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုထိတိုင်မပြီးနိုင်သော ပြည်တွင်းစစ်ကြီး အမွေထားခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် တိုင်းပြည်နုနုကို မုန်တိုင်းထန်အောင် လက်ဝဲ-လက်ယာအတွေးအခေါ်အရထိပ်တိုက်တွေ့စေ၍ တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်သွားသူများ၏ မျိုးဆက်တည်း။ မြန်မာတို့၏ပျမ်းမျှအသက်တမ်းနှင့်ချိန်ဆလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွင် သိပ်ကျန်ရစ်နေမည်မထင်။

“Babyboomer (1946-64)”

ကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက် Silent Gen တို့၏သားသမီးများ ဘေဘီဘုမ်မာမျိုးဆက် ယခုအသက် ၅၆-၇၄ တန်းမှာ တကယ်ကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါ၏။ စစ်အတွင်းကျဆုံးခဲ့သူများကို ပြန်ဖြည့်ရန် သဘာဝတရား၏ တွန်းတိုက်အားပေးကြမ်းချက်ဆိုချင်ဆိုနိုင်မည်။ ထိုမျိုးဆက်တွင် မိသားစုတခုအတွင်း ညီအကိုမောင်နှမများသည်ကိုတွေ့ကြရမည်။ ရေဒီယို/တီဗီ/ပုံနှိပ်မဂ္ဂဇင်း/သတင်းစာအသုံးဆုံးမျိုးဆက်ပါ။ သားသမီးမြေးမြစ်များကို အမှီလိုက်ကာFB လည်းမိသားစုနှင့်ဆက်သွယ်ရန် မျိုးဆက်၏၉၀% ကသုံးစွဲကြသည်။ စစ်အေးခေတ်တွင်း ဟစ်ပီများဖြစ်ကာ မြို့ပြလူအခွင့်အရေးအသီးအပွင့်များနှင့်လည်း တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ကြသည်။ ဗီယက်နမ်စစ် မှီသည်။ ရပ်ခိုင်းသည်။ ရစ်ချက်နစ်ဆင်(၁၉၆၉-၇၄)ကို သမ္မတအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်စေသည်။ အမေရိကားပြည်ကို ယခုနေရာရောက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့/ထိန်းထားနိုင်သောမျိုးဆက်တည်း။ ယခု အမေရိကပြည်တွင် ၇၆သန်းရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မူ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီရန်ကုန်အစိုးရဘဝ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း၏စစ်အာဏာသိမ်း(၁၉၆၂)ခြင်း ပြည်သူပိုင်လုပ်ခြင်းများကို အခံစားရဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၄တွင် အခြေခံဥပဒေစိတ်ကြိုက်ဆွဲ မဆလပါတီထောင် စစ်သားနှင့်လူထွက်များဖြင့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သည်ကို တိုက်ရိုက်ခံစားရသောမျိုးဆက်လည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၄တွင်မြန်မာတိုင်းရင်းသား၁၄၄မျိုး/၁၉၉၀တွင် ၁၃၅မျိုးစသဖြင့် လုပ်ချင်ရာလုပ်၍ ခွဲခြားတွန်းထုတ်အုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာ၍ အမေရိကားသို့ပြောင်းခိုလာသူ ပထမမြန်မာ-အမေရိကန်မျိုးဆက်ဖြစ်၏။

“Gen X (1965-79)”

Gen X မျိုးဆက်မှာ ယခုအသက် ၄၁-၅၅ အသက်တန်းများဖြစ်ကာ အမေရိကားနိုင်ငံရေးသမားများတွင်အများအပြားတွေ့နိုင်သည်။ Boomer တို့လက်မှလွဲယူ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သည့် လူများစုမျိုးဆက်ဖြစ်လာပါပြီ။

FB,Twitter နှင့် TVမှီခိုလွန်းသူများဖြစ်၏။ သတင်းစာ/မဂ္ဂဇင်းဖတ်ကာ ရေဒီယိုလည်းနားထောင်ပြီး ကွန်ပြူတာခေတ်စမ်းတွင် ကြီးပြင်းလာသူများတည်း။ စစ်အေးခေတ်(1947 – 1991)ကိုမှီသည်။ စစ်အေးခေတ်အပြီး သမ္မတရော်နယ်ရီဂင်(၁၉၈၁-၈၉)ကိုချစ်သည်။ အီရတ်စစ်(၂၀၀၃-၂၀၁၁)ကိုမှီသည်။ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြသည်။ အာရတ်ရုန်းကန်ထကြွမှု(Arab Spring)(၂၀၁၀-၂၀၁၂)နှင့် Refugeeအများဆုံးပေါက်ကွဲပြောင်းရွေ့မှုများကို အတွေးအခေါ် ဗျူဟာအရပါတ်သက်သည်။ ပြင်းထန်ရုန်းကန်ရသော ခေတ်ကြီးတွင်ကြီးပြင်းသူများမဟုတ်သဖြင့် ခံစားမှုမပြင်းထန်။ မျှောလိုက်သူများဖြစ်သည်တဲ့။ အမေရိကားတွင် လူဦးရေ ၈၂သန်းရှိနေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်တော့ Gen X သည် ၈၈အရေးတော်ပုံကို ထိရောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

ထိုအကျိုးဆက်ကြောင့် ထိုခေတ်မဆလအစိုးရအပါအ၀င် စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အတွဲလိုက်ပြုတ်ကျခဲ့သည်မဟုတ်လော။ ထိုနောက်မျိုးဆက် နဝတ/နအဖဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလည်း အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်မကျန်တော့ပြီ။ လူထုကိုယ်စားလှယ်အများစုပါသော လွတ်တော် အစိုးရ တို့ဖြင့် တိုင်းပြည်မဏ္ဏိုင်၃ရပ်လုံးကို အစားထိုးပစ်နိုင်ခဲ့သည့် မျိုးဆက်တည်း။

လက်နက်ကိုင်တော်လှန် သူပုန်ထသည်အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ လုပ်ဆဲမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းမှာမနေ နိုင်ငံတကာသို့ စထွက် အခြေချလာကြသော မဟာမြန်မာရွေ့ပြောင်းမှု (၁၉၉၀-၂၀၀၀)မျိုးဆက်ဖြစ်သလို အမေရိကားတွင် ပြောင်းခိုသူအများဆုံး မြန်မာမျိုးဆက်ရယ်ပါ။

“Millennials (Gen Y)(1980-94)”

WaPo ဆောင်းပါးအဆိုအရ ကံမကောင်း(ဆုံး)သောမျိုးဆက်ဆိုထားပြီး ကိုယ့်အတွက်ချည်းများသဖြင့် Me Me Me မျိုးဆက်လည်းတွင်သည်။ အသက် ၂၆-၄၀တန်းဖြစ်၍ Boomer, Gen xမိဘများနှင့် တအိမ်ထဲအတူနေသူများပင်တွေ့ကြရမည်။ အကြမ်းဖက်မှု ၉/၁၁ ဖြင့်အမေရိကား၏ ခရီးသွားနှင့်လူနေမှုစနစ်ကြပ်ကြီးခေတ်ကို လူငယ်ဘဝတွင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရသလို အီရတ်စစ်ပွဲနှင့်လည်း တန်းတိုးသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့လျှံထွက်လာသော ပြောင်းခိုသူများ လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် ကြုံရကာ အမျိုး/ဘာသာစကား/သာသနာစုံတွင် ကျင်လည်နေထိုင်ရသူများဖြစ်လာသည်။ Internet of Things (IoT) အင်တာနက်/နက်ဝပ်ချိပ်ဆက်ထားသော ပစ္စည်းများခေတ် တော်လှန်ရေးကို ပါဝင်ပါတ်သက်သူများဖြစ်၍ ထိုမှ ၂၀၀၈ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွင်လည်း ကွက်တိကြီးရင်ဆိုင်ရသလို အမေရိကား၏သမိုင်းတလျှောက်တွင် ကျောင်းတက်/ပညာတတ်အများဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ရကား ကျောင်းကြွေး/အိမ်ကြွေးလည်း အနစ်ဆုံးမျိုးဆက်ရယ်ပါ။ အမေရိကားတွင် လူဦးရေအများဆုံး ၉၅သန်း ရှိသည့် ယခုအမေရိကား၏အလုပ်သမား/ဝန်ထမ်းထု မျိုးဆက်ကြီးလည်းဖြစ်သည်။

သတင်းစာမဖတ်ကြတော့သော်လည်း TVကြည့်သေးသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတိုင်းတွင် အကောင့်ရှိပြီး အင်တာနက်နှင့် စမတ်ဖုံးကိုလွန်စွာမှီခို ကောင်းစွာသုံးစွဲပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း Gen Y သည် ၁၉၈၈ကိုမှီယုံရှိသလို ထိုခေတ်နောက်ပိုင်း နဝတ/နအဖ လက်ထက်စစ်အာဏာရှင်နှင့်ရုန်းကန်မှုများတွင် ပါဝင်ပါတ်သက်ကြရသည်။ ၂၀၀၇ Saffron Revolution တွင်မူ Gen Y သည်အများဆုံးစွမ်းနိုင် လုပ်သွားခဲ့သည်ဆိုရမည်။ ၂၀၀၇ သင်္ကန်းရောင်တော်လှန်ရေးသည် မြန်မာ့စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ကုန်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်း၏နောက်ဆုံးတော်လှန်ရေးပါတည်း။ ယခုခေတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ဝင်ပါနေရာရမှုအလွန်နည်းသေးသည်။

Gen Z (1995-2015)

ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်ကျောင်းသား(အသက် ၁၈-၂၂ကြား)ဖြစ်သည့် အသက်၅-၂၅မျိုးဆက်ပါ။ တိုင်းပြည်၏အရေးအကြီးဆုံးအနာဂတ်ကြီးဟု ဆိုရမည်။ အမေရိကားတွင် လူဦးရေ ၇၄သန်းရှိသည့် ကျောင်းသား/ပညာသင်ဆဲနှင့် အလုပ်ဝင်စမျိုးဆက်ပါ။ အမေရိကား၏ခေတ်ကောင်းမွေး မျိုးဆက်ဖြစ်ရကား စစ်ပွဲမထိတွေ့ဖူး။ အခက်အခဲကြီးများဟူ၍ မရှိ။ သို့သော် ရှေ့မျိုးဆက်တို့အပေါ် တွန်းတိုက်လှုပ်ရှားမှုများသည့်မျိုးဆက်ဆိုရပေမည်။

ပထမဆုံးမျိုးဆက်ရှင်မွေးသောနှစ် ၁၉၉၅ မှာပင် အင်တာနက် ရှိနှင့်နေပြီး အရွယ်ရောက်သော ဆယ်ကျော်သက်ဘဝတွင် Apple ၏ ပထမဆုံးiPhone(၂၀၀၇)အသင့်ရှိပြီ။ IoT ပစ္စည်းအဖုံးဖုံတို့ သုံးစွဲနေသည် မိဘ Gen X နှင့် Millienal တို့အိမ်တွင်အလိုက်သင့်မွေးဖွားကြီးပြင်းကြကာ နည်းပညာနှင့်ရင်းနှီးပြီးမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။

အကြောင်းအရာတခုခုကို အင်တာနက်တက်ရှာပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံသည်။ တရက် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျမ်းမျှ ၃နာရီအချိန်သုံးကာ အင်တာနက်နှင့်တချိန်လုံးချိပ်ဆက်ထားသည့် IoT မျိးဆက် အီးမေးလ်ကို ပုံမှန်မသုံးမစစ်ဆေးသောမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းအတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးပြီး Text Message စာရိုက်ပို့မြင်ကို ဗီဒီယိုပုံနှင့်တကွတွဲသုံးသည့် Youtube မျိုးဆက်ဖြစ်၏။ မိဘတို့၏ အကြွေးပိဘဝကိုမြင်ရကား ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုမသုံး သမရိုးကျဘဏ်နှင့် အကြွေးပေးစနစ်ကို မယုံကြည်။ စစ်တမ်းများအရ ပညာတတ်ဘွဲ့ရမိဘနှင့်အတူနေသော သားသမီးမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။

လူဖြူအများစုနည်းသွားပြီး ကမ္ဘာလူမျိုးအသီးသီး ရောသမမွေများသော မျိုးဆက်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်လူမျိုးခွဲခြားမှုနည်းကာ ကမ္ဘာ့အခြားတိုးတက်သော တိုင်းပြည်ရှိ မျိုးဆက်တူများနှင့်လည်း ချိပ်ဆက်ထားတတ်ကြသည်။ စမတ်ဖုံးအသုံးဆုံးမျိုးဆက်နှင့် ကမ္ဘာမြေနှင့်သူတပါးအတွက် ၀င်စဥ်းစားပေးတတ်ကာ နည်းပညာဖြင့်၀င်ရောက်ကူညီတတ်သည်။ ယခုသမ္မတထရမ့်၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို ညီညာဖျဖျနည်းပညာဖြင့်အနှောက်အယှက်ပေးနိုင်ဆုံးမျိုးဆက်လည်းဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ Gen Z သည် ဂိမ်းများ/အနုပညာများတွင်နစ်နေတတ်ကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာလည်းအသုံးနည်းပုံရသွားသည့် ပရဟိတလုပ်လိုသော မျိုးဆက်တည်း။ ပညာရေးထက် ငွေရှာ နိုင်ငံခြားသွား ကျောင်းတက် အလုပ်လုပ်အခြေချခြင်းတို့တွင် အနာဂတ်ပျောက်နေပုံရပါသည်။ မြန်မာဓလေ့အရ ကလေးစာရင်းသွင်း လူကြီးသူမများနှင့်တန်းတူမထားသေးသဖြင့် ငုတ်နေသောဤမျိုးဆက်သည် စာပေ/တီဗီ/အားကစားတို့နှင့်လည်း အလှမ်းဝေးပုံပေါ်သည်။ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ဒီမိုကရေစီခေတ်သစ်ဦးကို မှီသည်။ သို့သော် သူတို့နေရာကားမရှိ။

“အတိဇာတ [အတိ+ဇာတ] လွန်၍-ဖြစ်သော-မွေးဖွားလာသော၊ သူ”

မျိုးဆက်တို့အသက်တမ်းဖြတ်သည်မှာ ကမ္ဘာနိုင်ငံများမှ ပျမ်းမျှယူသည်ထက် စူပါပါ၀ါတိုင်းပြည်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများကို အခြေပြုဆွဲသည်ဖြစ်ကြပါသည်။ ဤသည်ကို အမိအရဖမ်းနိုင်ပါလျှင် ဖမ်းနိုင်သူသည် နိုင်ငံရေး/စီးပွားရေးအောင်မြင်သာတည်း။လာမည့်ဆယ်စုနှစ်တို့မှာ အာရှနိင်ငံတို့ စူပါပါ၀ါသို့တက်လှမ်းမည့်ခေတ်များဖြစ်သဖြင့် ချိုင်းနား။ ကိုရီးယား။ ဂျပန်။ အင်ဒိုနီးရှားတို့၏ မျိုးဆက်များနှင့် သူတို့ဘဝအတွေးဓလေ့များလည်းထည့်သွင်းတွက်ကြရမည်။ မည်သို့ဆိုစေ လူ့ယဥ်ကျေးမှု စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးတို့သည် နှစ်စဥ်ပြောင်းလဲနေယုံမက ရှေးရှေ့ကနှင့်မတူ တိုးတက်နေရကား နောက်မျိုးဆက်တိုင်းသည် ရှေ့မျိုးဆက်တို့ထက် သာသည် ဆိုရပါမည်။ အတိဇာတ များမဟုတ်ပါလား။

မိမိတို့ အသိုင်းအဝိုင်း/လူနေမှု/တိုင်းပြည်တိုးတက်လိုလျှင် ရှေ့နေရာရပြီးမျိုးဆက်က နောက်မျိုးဆက်ကို နေရာပေး/လေ့ကျင့်ပေးရမည်။

ကမ္ဘာ၏အနာဂတ် Gen Z မျိုးဆက်သစ်တို့၏ ဦး‌နှောက်နှင့်အတွေးတို့သည် အမြဲအင်တာနက်ပေါ်ရောက်နေကာ အုပ်စုလိုက်ကြီး နက်ဝပ်ချိပ်ဆက် ပူးပေါင်းယှဥ်တွေးခေါ် သည့်သဘောဖြစ်လာနေသည်။ တဦးတည်း၏ဥာဏ်မဟုတ်။ ဧရာမဦးနှောက်ကြီးသဘောတည်း။ တနည်းအားဖြင့် အတိ-လွန်၍ များသိသာစွာသာလွန်ကြပြီ။

မျိုးဆက်သစ်ကိုနေရာပေးပါ။ လမ်းဖယ်ပေးပါ။ မျိုးဆက်သစ်(တို့)ကလည်းကူညီပါ။

ယခု ကမ္ဘာ့တွင် ရောဂန္တရကပ်ဆိုး ကျရောက်နေသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါသည် မျိုးဆက်ကိုမကြည့်။ နိုင်ငံရေးကိုမကြည့်။ လူမျိုး/နိုင်ငံသားကိုမကြည့်။ ဤကာလမျိုးတွင် စစ်ပွဲများ လူမျိုးခွဲခြားနှိမ့်ချမှုများ ဘာသာရေးအယူအဆများ အကုန်ခေတ္တမေ့ထားပါ။ စစ်ပွဲများရပ်ထားပါ။

မျိုးဆက်အားလုံးက ကျရာနေရာမှ ရင်ဆိုင်ကြရမည်။ အသက်ရှင်သန်နေရစ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဆုလာဘ်တပါးရယ်ပါ။

ဆိုင်ရာ နှစ်၁၀၀ပုံပြင်ကို ဘေးဖယ်ထားပြီး လူသားမျိုးနွယ်ကြီး အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် ဖြေရှင်းရင်း ချစ်ကြပါစို့။

အသက်ရှုကာMaskတပ် အပြင်ထွက်ပါလေ။ ။

