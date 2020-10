သရဲခြောက်တတ်တယ်ဆိုတာတော့ သိတာကြာပြီ။ ဒါမဲ့ အရင်ကလည်း အဲ့နိုင်ငံကို သွားနေကြဆိုတော့ အရမ်းဆိုးဆိုး၀◌ါး၀◌ါးတော့ ကြောက်မနေခဲ့ဘူးပေါ့နော်။

အဲ့ခရီးစဉ်က တိုးလီဒါလုပ်တုန်းက ဘန်ကောက်ကိုသွားခဲ့တာပါ။ ငယ်ငယ်လေးထဲကနေ အခု အရွယ်အထိ တခါမှ တစ်ယောက်ထဲမအိပ်ခဲ့ဘဲ..ဒီခရီးစဉ်ကတော့ တစ်ယောက်ထဲ ပထမဆုံးအ ကြိမ် အိပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ည၂ညပေါ့နော်။

အရင်က ဘန်ကောက်ကိုသွားတိုင်း သယ်ရင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ၂ယောက်အိပ်နေကြလေ။ အခုကျတော့ တစ်ယောက်ထဲအိပ်ရမယ်ဆိုတာသိတော့ စိ်တ်တော့လှုပ်ရှားနေခဲ့တာပေါ့။ ဘန်ကောက်မှာ သရဲပေါတယ်ဆို‌တာ သိတဲ့မွန်လေးက ကိုယ်တည်းရမယ့်ဟိုတယ်ကို google မှာရှာ ကြည့်တာ ပေါ့။ ဘယ်ဟိုတယ်ကတော့ ကိုယ့်ဟိုတယ် သရဲခြောက်တယ်လို့တော့ ဘယ်ပြောမလဲနော်။

အဲ့ဒါနဲ့ ဟိုတယ်လည်းရောက်ရော..ဧည့်သည်တွေကို အခန်းသော့တွေအသီးသီးပေးပြီး ကိုယ့်အခန်းကိုသွားကြတာပေါ့။ မွန်လေးကကြိုပြီးစာတွေဖတ်လာတော့ အခန်းထဲကိုမ၀◌င်ခင် တံခါးကို ၃ ချက်ခေါက်လိုက်တယ်။ အခန်းထဲတန်း၀◌င်တာနဲ့ မီးတန်းဖွင့်ပြီး ပြတင်းပေါက်လိုက် ကာ တွေကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ အဲ့နောက် အိမ်သာကလည်းသွားချင်နေတော့ ဘိုထိုင် အိမ်သာ ကို အိမ်သာမသွားခင် အရင်ရေဆွဲချလိုက်တယ်။

အထုပ်ချ ခဏနားပြီးတာနဲ့ အပြင်ပြန်ထွက်ဖို့လုပ်တော့ မီးတွေကို ဖွင့်ထားခဲ့လိုက်တယ်။ (ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက keycard နဲ့မီးဖွင့်တဲ့အခန်းတွေကတော့ keycard ဖြုတ် တာနဲ့ မီးကအော်တိုပိတ်မှာဆိုတော့ ပြတင်းပေါက်လိုက်ကာတွေပဲဖွင့်ထားခဲ့စေချင်ပါတယ်။)

ပြီးတော့ အိပ်တော့လည်း ကုတင်ရဲ့ခြေရင်းမှာ မှန်တင်ခုံကရှိနေတော့ အဲ့ဒါကိုကာဖို့ အ၀◌တ်ဖြင့်ဖြင့်၊ အိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ ကုတင်ကလည်း ၂ယောက်အိပ် ကုတင် ကြီးဆိုတော့ ဘေးဘက်မှာပိုနေတဲ့ နေရာမှာ ပါလာတဲ့ ipad ရယ်၊ ၀◌ယ်လာတဲ့ ပစ္ညည်းတွေ တင်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ကမှာလိုက်တဲ့အတိုင်း ကုတင် တစ်ပတ်ကို ပဌာန်း ရွတ်လိုက်တယ်။

နောက်တော့ လိုင်းသုံးရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်ပေါ့။ ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ထင်လဲဟင်။

နဂိုထဲကမွန်လေးက အိပ်ယာပြောင်းအိပ်ရင် ပထမတစ်ညတော့ အိပ်မပျော်တတ်ဘူး။

ခဏခဏ နိုးပြီး မျက်လုံးကဖွင့်ဖွင့်ကြည့်မိတာ။ အဲ့နေ့တစ်ညလုံး နိုးလိုက်၊

အိပ်လိုက်နဲ့ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော် ခဲ့ဘူး။ ဘာသရဲမှလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။

ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေပဲမှန်နေခဲ့လို့လား။ ကံမြင့်နေလို့လား။ ဟိုတယ်မှာပဲ

သရဲမရှိခဲ့တာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုတော့

လုပ်ဖို့က တာ၀◌န်ရှိတာပဲမဟုတ်လား။ ဒီတော့ မွန်လေးလိုပဲ..အခုစာဖတ်နေ တဲ့ချစ်တို့လည်း တစ်ယောက်ထဲ ခရီးသွားရတဲ့အခါ၊ အခန်းထဲတစ်ယောက်

ထဲအိပ်ရတာတဲ့အခါ

မကြောက်ကြစေဖို့ အခုလို အတွေ့အကြုံနဲ့ရှယ်ပြီးရေးပေးလိုက်ပါတယ်။

လုပ်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကို အောက်မှာ ထပ်ပြီး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။

တံခါး၃ချက်ခေါက်ခြင်း

အကယ်လို့များအထဲမှာ သရဲများရှိနေခဲ့ရင် အလန့်တကြားဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာတဲ့။

ပြတင်းပေါက်လိုက် ကာ တွေကို ဆွဲဖွင့်ခြင်း

သရဲဆိုတာ အမှောင်ကြိုက်တာဆိုတော့ သူတို့ကြောက်တဲ့ အလင်းကိုရအောင် လုပ်ပေးလိုက်တာပါ။

ဘိုထိုင် အိမ်သာ ကို အိမ်သာမသွားခင် အရင်ရေဆွဲချခြင်း

မကောင်းတာတွေ ကိုယ်နဲ့မထိတွေ့ဘဲ..အရင်ပပျောက်အောင်လုပ်လိုက်တာပါ။

အပြင်ပြန်ထွက်ဖို့လုပ်တော့ မီးတွေကို ဖွင့်ထားခဲ့ခြင်း

သရဲတွေက အလင်းကြောက်ပါတယ်ဆို..ဖွင့်ထားခဲ့ရတာပေါ့။

မှန်တင်ခုံကရှိနေတော့ အဲ့ဒါကိုကာဖို့ အ၀◌တ်ဖြင့်ဖြင့်၊ အိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားခြင်း

ဒီလိုထားရတဲ့ရည်ရွည်ချက်ကတော့ ညဘက်ရုတ်တရက်လန့်နိုးခဲ့ရင် ဆံပင်စုတ်ဖွားနဲ့ ထထိုင် ရင်း မှန်ထဲကြည့်မြင်ရင် သရဲလို့ရုတ်တရက်မြင်မိမှာစိုးလို့ပါ။

၂ယောက်အိပ် ကုတင် ကြီးဆိုတော့ ဘေးဘက်မှာပိုနေတဲ့ နေရာမှာ ပစ္ညည်းတွေတင်လိုက်ခြင်း

ကိုယ်အိပ်ရာတဲ့ကုတင်မှာ နေရာတွေပိုနေတယ်ဆိုရင် နေရာလွတ်မထားပါနဲ့။ ပစ္ညည်းတွေတင်ထား လိုက်ပါ။ အကယ်လို့များ သရဲရှိခဲ့ရင် သရဲကသူ့အတွက်နေရာမရှိတာမြင်ရင် လာမှာမဟုတ်လို့ပါပဲ။

ကုတင် တစ်ပတ်ကို ပဌာန်း ရွတ်လိုက်ခြင်း

စည်းချတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ နာနာဘာ၀တွေ ကိုယ့်ဆီမလာရအောင်လုပ်တာပါ။

ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်လိုက်ရင်ဖြင့် အကျိုးထူးတစ်ခုခုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း စာတွေထပ်ရေးပေးပါဦးမယ်။