မြန်မာပြည်သတင်းဒိုင်ယာရီ July 2023

မြန်မာပြည်သတင်းဒိုင်ယာရီ

သင့်အေးရိပ် စုဆောင်းတင်ပြသည်။

July 17 ။ စစ်ကောင်စီက ရခိုင်ဒေသ၊ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရတဲ့ ဒေသတွေက အိမ်ထောင်စုတွေကို ထောက်ပံ့တာတွေ

ပြုလုပ်ပေးနေပြီး ဇူလိုင်လထဲမှာတော့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာစုတွေဆီလာရောက် ထောက်ပံ့တာတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရသေ့တောင်မြို့နယ်က မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့်

ကျေးရွာပေါင်း ၅၀ ကျော်ရဲ့ ၉၅ % နီးပါး ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ UNOCHA မြန်မာရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရကတော့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေရဲ့

ခရီးသွားခွင့်တွေလည်း ကန့်သတ်ခံထားရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။



NUG ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ US ကနေ ဒရုန်းတွေ၊ သံချပ်ကာမော်တော်ယာဉ်တွေ၊ ရေဒါစောင့်ကြည့်မှုကိရိယာတွေ ဝယ်ယူဖို့အပါအဝင်

လက်နက်မဟုတ်တဲ့ အကူအညီနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတွက် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅၂၅ သန်း အကူအညီတောင်းခံထားကြောင်း သိရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ မြန်မာအရေးဟာ

US အစိုးရပိုင်းရော လွှတ်တော်မှာပါ သိပ်ပြီး အားမကောင်းတာကြောင့် ဒီအကူအညီတောင်းခံမှုတွေ ရမလားဆိုတာကို ဝါရှင်တန်နိုင်ငံရေးသုတေသီတွေကတော့ သံသယ ရှိနေကြပါတယ်။

July 16 ။ မြန်မာပြည်အနှံ့ ထောင်တွေနဲ့ ရဲအချုပ်တွေက ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကြားမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖြန့်ချိတာတွေ၊ သုံးစွဲတာတွေ အရင်ထက်ပိုများနေကြောင်း

မကြာသေးခင်က ပြန်လွတ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေက ပြောကြပါတယ်။ စစ်အာဏာထပ်သိမ်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အကျဉ်းထောင်တွေထဲ မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စ

အရေးယူတာမျိုးမတွေ့ရဘဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပဲ စောင့်ကြည့်တင်းကျပ် ဖိနှိပ်တာတွေ ရှိကြောင်း ပြောကြပါတယ်။



စစ်ကောင်စီက လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအပါအဝင် အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံ ကျူးလွန်နေတာကို နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေဖြစ်တဲ့ ICC၊ ICJ တို့မှာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ

မလုပ်နိုင်မချင်း စစ်ကောင်စီဟာ အရေးပေါ်ကာလ သက်တမ်းတိုးပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှာပဲလို့ NUG ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဆာဆာက ပြောပါတယ်။

July 15 ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Jaishanker ဂျေရှန်းကား က အိန္ဒိယ- မြန်မာ- ထိုင်း ၃ နိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် ပြန်လည်ကြိုးစားမယ်လို့

ပြောပါတယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကိစ္စဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် အခက်အခဲ အကြီးအကျယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။



ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်တာ အခုဆိုရင် ၂ လ ပြည့်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မုန်တိုင်းသင့်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကတော့

အခုအချိန်ထိ နေအိမ်တွေ မပြုပြင်နိုင်ကြသေးသလို အရေးပေါ် စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီတွေ လိုအပ်နေကြဆဲပါ။



မြန်မာပြည်တဝန်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ မလုံခြုံမှုတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရသူ ၂သန်းနီးပါး ရှိလာနေကြောင်း လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းရေးရုံး

(UN OCHA)က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။

July 14 ။ မြန်မာပြည်မှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ အာဆီယံကြေညာချက်ကို စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက

ကန့်ကွက်ပယ်ချကြောင်း ပြောပါတယ်။ ၅၆ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အစည်းအဝေးကို ဇူလိုင် ၁၁ ကနေ ဇူလိုင် ၁၃ အထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ

ဂျာကာတာမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ အစည်းအဝေးအပြီး ပူးတွဲကြေညာချက်မှာ မြန်မာပြည်တွင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၊ လက်နက်ကြီးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှု၊

အရပ်ဘက်အဆောက်အအုံတွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင် အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့

အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။



စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ လက်ရှိနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေကို အနိုင်ယူဖို့ဆိုတာဟာ ရုပ်ဝတ္တုပိုင်းအရရော စိတ်ဓာတ်ပိုင်းအရပါ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့

မန္တလေး သပိတ်ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာတေဇာစန်း က ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။



နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်မှာ အကျဉ်းချ ခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒွန် ပရာမွတ်ဝီနိုင်းရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေဟာ

သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့ စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ ဇူလိုင် ၉ ရက်က နေပြည်တော်မှာ

လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ လွတ်လပ်စွာ ပူးတွဲပြောကြားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမဟုတ်တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို

NLD ဗဟိုအလုပ် ကော်မတီဘက်က သံသယရှိနေတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖမ်းဆီးခံရချိန် ပြောကြားချက်ဖြစ်တဲ့ “ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် စုံညီအစည်းအဝေး လွတ်လပ်စွာမကျင်းပနိုင်ခင်

သူ့ရဲ့သဘောထား ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားအတိုင်း ပြည်သူနဲ့အတူ ရပ်တည်နေတယ်”ဆိုတဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့လည်း သွေဖည်နေကြောင်း

ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဘက်က ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အားပေးကြောင်းနဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေကြောင်းလည်း ထိုင်းဝန်ကြီးက အာဆီယံ

အစည်းအဝေးမှာ ထည့်သွင်းပြောခဲ့တာပါ။

July 13 ။ မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာပြည်ရဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ် ပျက်စီးသွားကြောင်း နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်သော

ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း အမည်ရ Free Expression Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာ့ တရားစီရင်ရေးဟာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ

ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့် လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးတခု ဖြစ်မလာတဲ့အပြင် တကျော့ပြန် အာဏာသိမ်း နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အာဏာရှင် တရားစီရင်ရေးအဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားကြောင်း

အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြပါတယ်။



နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က

ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၃ ဇူလိုင်၊ ၁၃ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာ အခုလို ပြောခဲ့ကြောင်း စစ်ကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။

အရေးပေါ်ကာလ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ချက်ထဲက နံပါတ် ၁ အချက် ဖြစ်တဲ့ “တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး”ကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီးမှသာ နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့

“ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပရေး” ကို ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။



ဒီနှစ်မိုးရာသီအတွင်း ကလေးငယ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်နေတဲ့ ပြင်းထန်တုပ်ကွေးနဲ့ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်၊ လေပြွန်ရောင်ရောဂါကြောင့် အသက် ၅ နှစ်အောက်

ကလေးတွေအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ မူကြိုကျောင်း ၅ခုထက် မနည်း ပိတ်ထားရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။

July 12 ။ နိုင်ငံခြားငွေ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ခွင့် လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုဟာ ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမိန့်နဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာမှုမရှိတာကြောင့်

လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုပြီး စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ Kannan Trading Co, Ltd၊

Net Change Co, Ltd၊ Thira Aung Si Trading Co , Ltd၊ Riverwood Group Co, Ltd၊ Global Myanmar Services Co, Ltd၊ D-Gold Trading Co, Ltd၊ Aurum Image Co, Ltd၊

Hi Welcome Travel @ Tours Co, Ltd၊ Sweeties Pearls Co, Ltd၊ Chase Travels & Tours Co, Ltd တို့ ဖြစ်ပါတယ်။



မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံရတာ အရင်ကာလတွေထက် များနေပြီး အကာအကွယ်မဲ့နေကြောင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အလုပ်သမားရေးအဖွဲ့တွေ၊

အလုပ်သမားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေက ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံး ၁ဝ နိုင်ငံစာရင်းမှာ ပါကြောင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်(ITUC)ရဲ့ ၂ဝ၂၃ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ညွှန်းကိန်းမှာ ဖော်ပြခံထားရပါတယ်။



ဈေးကွက်ထဲ ရောင်းချနေတဲ့ အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေ အရင်ထက် ၂ဆနီးပါး ဈေးမြင့်တက်သွားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့က ဆေးဝါးရောင်းချသူတွေက ပြောပါတယ်။

ဇွန်လ တတိယပတ်လောက်က စပြီး တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာရာ လက်ရှိမှာ Decolgen၊ Neo Mixagrip၊ Paracap၊ Fluza စတဲ့ အခြေခံဆေးဝါးတွေဟာ ဇွန်လဆန်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့

စျေးထက် ၂ဆနီးပါး မြင့်တက်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။

July 11 ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို အာဏာပိုင်တွေက အကျဉ်းထောင်တွေကနေ ပြင်ပခေါ်ထုတ်ပြီး နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့အပြင် သူတို့ကို ကူညီတဲ့

ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့

တာဝန်ရှိသူတဦးက အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဓားစာခံ အနေနဲ့ ဖမ်းဆီးပြီး အခုလို သတ်ဖြတ်နေတာဟာ နာဇီတွေ ဂျူးတွေကို သတ်တဲ့ ပုံစံမျိုး

ဖြစ်နေကြောင်း ပြောပါတယ်။



၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေနဲ့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက် စစ်ကောင်စီဟာ

မြန်မာနိုင်ငံသား တွေကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်ထွက်လုပ်ကြဖို့ အားပေးနေကြောင်း ဒီနေ့ထုတ် Nikkei Asia သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဟာ ပြည်ပရောက်

မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေက ပြန်ပို့တဲ့ငွေကို နိုင်ငံခြားငွေအရင်းအမြစ်အဖြစ် ရှုမြင်တဲ့အတွက် ဒီလိုအားပေးတာလို့ သတင်းမှာ ပါရှိပါတယ်။



ပြီးခဲ့တဲ့ မေလနဲ့ ဇွန်လမှာ အသတ်ခံရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းဆုံး ၁၅ ယောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဒိုက်ဦးထောင်က ၁၀ ယောက်၊ မြင်းခြံထောင်က ၂ယောက်၊

သာယာဝတီထောင်က ၁ယောက်နဲ့၊ စစ်ကြောရေးစခန်းက ၂ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကစလို့ မြန်မာပြည်က အကျဉ်းထောင်တွေကို ဝင်ထွက်ကူညီခွင့်ရခဲ့တဲ့

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ(ICRC)လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းက ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကပ်ရောဂါ ကာလကန့်သတ်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းထောင်ထဲကို ဝင်ခွင့်ရပ်သွားပြီး

စစ်အာဏာသိမ်းနောက်ပိုင်းမှာလည်း ဝင်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။

July 10 ။ စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ၂နှစ်ခွဲနီးပါးအတွင်း စစ်ကြောရေးစခန်း၊ အချုပ်နဲ့ ထောင်တွေမှာ သတ်ဖြတ်ခံရသူ ၁၂၈၄ ယောက်ရှိသွားပြီလို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ

ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(AAPP)က သတင်းထုတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဒေသအသီးသီးက အဖမ်းခံရပြီး တရားရုံးမရောက်ဘဲ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF)

အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ပါဝင်ကြောင်း AAPP က ပြောပါတယ်။



မိုခါမုန်တိုင်းအလွန် ရခိုင်ဒေသက စစ်ဘေးဒုက္ခသည် စခန်းတွေနဲ့ နေရာအတော်များများမှာ ယခုရက်ပိုင်း ရာသီတုတ်ကွေး အဖြစ်များလာကြောင်း

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အကူအညီပေးနေသူတွေနဲ့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ရခိုင်မှာ ဆေးဝါးသယ်ယူခွင့်နဲ့ ခရီးသွားလာခွင့်တွေကို စစ်ကောင်စီက ကန့်သတ်ထားတာကြောင့်လည်း

ရာသီတုတ်ကွေး ပိုအဖြစ်များနေပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုရဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။

July 09 ။ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ ပဲခူးတိုင်းက နယ်မြေတချို့ကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) နယ်မြေတွေထဲမှာ ၂၀၂၃ ပထမ ၆လအတွင်း

တိုက်ပွဲပေါင်း ၂၄၉၅ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း KNU က သတင်းထုတ်ပါတယ်။



ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်(ဗကသ) ပဲခူးတိုင်း ဒုဥက္ကဌ ကိုခန့်လင်းနိုင် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၄ယောက်ဟာ

ဒိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်ကနေ ဇွန်လ(၂၇)ရက်က ရွှေ့ပြောင်းချိန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဗကသက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

July 08 ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်ခြမ်းကို စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ အင်အား ၃၀၀ နီးပါးအသုံးပြုပြီး စစ်ကြောင်း ၃ခုခွဲ စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်

ဒေသခံ ၃သောင်းနီးပါး ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရုံး(UN OCHA)ရဲ့ ၂၀၂၃၊ ဇွန် ၁၃ ရက် စာရင်းအရ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းက ဒေသခံ ၇၆၅,၂၀၀ ဦး နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရကြောင်း သိရပါတယ်။



မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း အင်တာနက်နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာအသုံးပြုမှုတွေကို ပိုပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပိတ်ပင်လာခဲ့သလို၊ မြို့နယ်

၅၀ ထက်မနည်းမှာ အင်တာနက်နဲ့ ဖုန်းလိုင်း ဆက်သွယ်မှုတွေ ပိတ်ပင်ခံနေရတာ ၁နှစ်ကျော်လာပါပြီ။ စစ်ကောင်စီဟာ ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့

လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာသူတွေရဲ့ အသံတွေ တိတ်သွားအောင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးချမှုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်နေကြောင်း

ဗြိတိန်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တခုကလည်း လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ တင်ပြထားပါတယ်။

July 07 ။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးမှာ မြန်မာစစ်ကောင်စီကို တက်ရောက်ခွင့်ပြုတာဟာ စစ်ရေးစွမ်းရည်တွေကို အာဆီယံက

ဆက်လက်ကူညီပေးနေတာ ဖြစ်တာလို့ အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Justice for Myanmar(JFM)က

တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။



စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့ အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သတင်းစာဆရာ ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ အနုပညာရှင်၄ဦးဖြစ်တဲ့

မေပန်းချီ၊ သရုပ်ဆောင် မြတ်သူသူ၊ အဆိုတော် ရွှေရည်သိန်းတန်၊ အဆိုတော် မေလသံစဉ်တို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း မိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။

သူတို့ဟာ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ပဇီကြီးကျေးရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ ဝမ်းနည်းကြောင်းရေးသားခဲ့တဲ့အတွက် အများပြည်သူကို ဆူပူအောင် လှုံ့ဆော်တယ်ဆိုပြီး

စကစ က ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

July 06 ။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး စံချိန်တင်ကျဆင်းလာတာနဲ့အတူ အခြေခံ စားသောက်ကုန်စျေးနှုန်းတွေ ကြီးမြင့်လာပြီး စစ်ကောင်စီဘဏ်နှစ်ခု

ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခံရပြီးမှာ ကုန်စျေးနှုန်းတွေ ပိုပြီးမြင့်တက်လာလို့ အခြေခံလူတန်းစားတွေ အခက်အခဲများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တွေက ပြောပါတယ်။



ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်း စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကို RFA က လက်လှမ်းမီသလောက် မှတ်တမ်းပြုစုတဲ့အခါ စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူး၊ ကရင်၊ ချင်းနဲ့

ကယားပြည်နယ်တွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပြီး၊ အဲဒီလို တိုက်ခိုက်ခံရလို့ သေဆုံးတဲ့ အရပ်သား အနည်းဆုံး ၁၈ ယောက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့

အကြိမ်ရေကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ ၁၀ ကြိမ်၊ ပဲခူးတိုင်းမှာ ၁ကြိမ်၊ မကွေးတိုင်းမှာ ၂ကြိမ်၊ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ၁၂ ကြိမ်၊ ချင်းပြည်နယ်မှာ ၂ကြိမ်၊ မွန်ပြည်နယ်မှာ ၁ကြိမ်

လို့ ဖော်ပြပါတယ်။

July 05 ။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေဟာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ အကြမ်းဖက်ခံနေရကြောင်း အမျိုးသမီးအရေးနဲ့

လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓမ္မကျင့်တာ၊ ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းတာတွေကြောင့် ၂၀၂၃၊ ဧပြီ၊ မေနဲ့ ဇွန် ၃လထဲမှာပဲ

၁၁၁ ယောက် သေဆုံးခဲ့ပြီး ၆၇ ယောက် အဖမ်းခံထားရတယ်လို့ မြန်မာ့အမျိုးသမီးများသမဂ္ဂ(BWU)က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။



စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၂နှစ်ကျော်လာချိန် လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အကြီးအကျယ် မြင့်တက်နေတာကြောင့် နောက် ၆လ၊ သို့မဟုတ် ၁နှစ်အတွင်းမှာ

စီးပွားရေးအရ ကျရှုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေက သတိပေးပါတယ်။ စစ်အာဏာမသိမ်းခင် ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလကုန်မှာ US ၁ဒေါ်လာကို မြန်မာငွေ

၁၃၄၀ ကျပ်သာ ရှိခဲ့ရာက ယခု ၂၀၂၃ ဇူလိုင်မှာ ပြင်ပ‌ပေါက်ဈေး ၁ဒေါ်လာ ၃၀၆၅ ကျပ်ထိ ၃ဆနီးပါး ဈေးမြင့်တက်‌နေပါတယ်။

July 04 ။ စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီကနေ ၂၀၂၃ ဇွန်လကုန်ထိ ၂နှစ်ကျော်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေက ချင်းလူမျိုး ၄၆၈ ဦးကို

သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ချင်းလူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေလာရေးအဖွဲ့တခု ဖြစ်တဲ့ ချင်းရေးရာအဖွဲ့ချုပ်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။



မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမသုံးလပတ်အတွင်း ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ US ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃၈ ဘီလီယံ ကျော်ရှိနေကြောင်း

စစ်ကောင်စီ ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ သိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်အနေနဲ့ အခု ၂၀၂၃ ဧပြီကနေ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ၃ လ ဝန်းကျင်အတွင်း ပြည်ပပို့ကုန်တင်ပို့မှုကနေ

ဝင်ငွေအဖြစ် US ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၉၉ရ ဘီလီယံသာ ဝင်ရောက်ထားပြီး သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအတွက် US ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၃၇၈ ဘီလီယံထိ သုံးစွဲထားကြောင်း စကစ

စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေအရ သိရပါတယ်။

July 03 ။ မြန်မာ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသဖြစ်တဲ့ ပုဂံမှာ လက်ရှိ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဘုရားဖူးလည်ပတ်သူတွေ နည်းပါးနေတာကြောင့် မြင်းလှည်းသမားတွေ

စီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့သလို့ ပြေးဆွဲနေတဲ့ မြင်းလှည်း အစီးရေဟာလည်း အရင်ကထက် တဝက်လောက် လျော့နည်းသွားကြောင်း ဒေသခံ မြင်းလှည်းသမားတွေထံက သိရပါတယ်။



ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ပုဂံဒေသမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းခဲ့မှု ကြုံရတဲ့အပြင် ၂၀၂၁ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပေါ် မှီခို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေရတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေရော လုပ်ငန်းရှင်တွေပါ အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။



ရွှေနဲ့ ဒေါ်လာဈေး ကစားတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကို စစ်ကောင်စီက ဆက်လက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် (MFTB) နဲ့ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်(MICB)တို့ကို USက ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ကြောင်း

ဇွန်၂၁ ရက်မှာ ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်လာနဲ့ ရွှေဈေးတွေ မြင့်တက်လာတာပါ။

July 02 ။ အရှေ့တီမောနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရသစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲကို မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြုပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီ ဒေါ်ဇင်မာအောင်

တက်ရောက်ခွင့် ရပါတယ်။ အရှေ့တီမောဟာ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေထဲ NUG အစိုးရကို ပထမဆုံး တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုတဲ့ နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။



အရှေ့တီမောနိုင်ငံအစိုးရသစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲကို မြန်မာပြည် ကိုယ်စားပြု တက်ရောက် ခွင့်ရခဲ့တဲ့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်က

အခုလိုဖိတ်ကြားခဲ့တာဟာ အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို အလားတူ သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့တဲ့ အရှေ့တီမောနိုင်ငံက

နိုင်ငံရေးနဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးအရ ထောက်ခံအားပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။

July 01 ။ စစ်တပ်အကျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းတခုဖြစ်တဲ့ Mytel က လုပ်ခွင့်ရထားတဲ့ အောင်ဘာလေအွန်လိုင်းထီကို စိတ်ဝင်တစားဝယ်ယူ ကံစမ်းသူ နည်းပါးနေကြောင်း

ထီကိုယ်စားလှယ်အသိုက်အဝန်းက ပြောပါတယ်။ စကစ ဟာ ရောင်းအားကျနေတဲ့ ထီစနစ်ကို အွန်လိုင်းထီနဲ့ အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ပထမဆုံးရောင်းချတဲ့လမှာတင်

အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ ထီလုပ်ငန်း အသိုက်အဝန်းက ဆိုပါတယ်။ ပြည်သူအများစုဟာ စစ်အာဏာသိမ်းမူကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ စကစ လက်ထက်မှာ ထီမထိုးတဲ့ အာဏာဖီဆန်ရေးလူပ်ရှားမူ

ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။



စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ၂နှစ်ခွဲနီးပါးအတွင်း စစ်ကြောရေးစခန်း၊ အချုပ်နဲ့ ထောင်တွေမှာ သတ်ဖြတ်ခံရသူ ၁၂၈၄ ယောက်ရှိသွားပြီလို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ

ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။

Jun 30 ။ မြန်မာပြည်က ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ပေးပို့တဲ့ အကူအညီတွေကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ကန့်သတ်တားဆီးနေတာဟာ

စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက ပြောပါတယ်။ မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာ နှိမ့်ချဆက်ဆံတာ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးစေတာနဲ့

စုပေါင်းပြစ်ဒဏ်ပေးတာတွေကို ပြုလုပ်နေပြီး ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကို ဖျက်ဆီးတာ၊ စျေးဆိုင်တွေ မီးရှို့တာ၊ ရေတွင်းရေကန်တွေ ဖျက်ဆီးတာ၊ မိမိရပ်ရွာဒေသ ပြန်ပြီး

စားစရာလာရှာတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို အစုအပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်တာတွေ ကျူးလွန်နေကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။



ဗမာပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(BPLA)က ၁နှစ်ခွဲကာလအတွင်း စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲ ၄၀ ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ

စကစ တပ်သား ၉၀ ကျော် သေဆုံးပြီး ၁၆ ဦး လက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။

Jun 29 ။ စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ အပါအဝင် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် ခံရမှုတွေကြောင့် ၂၀၂၃၊ ဧပြီလကနေ ဇွန်လအထိ ၃လအတွင်း တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၁၁ ခုမှာ

အမျိုးသမီး ၁၁၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ(BWU)က ဇွန် ၂၈ ရက်မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ

အများဆုံးဖြစ်ပြီး လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲမှု၊ ဖမ်းဆီးခံရပြီးမှ သတ်ဖြတ်ခံရမှု၊ မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ ပစ်သတ်ခံရသူတွေလည်း ပါဝင်ကြောင်း BWU ရဲ့ စာရင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။



စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးမောင်ဝိတ် ပြန်လွတ်လာပါတယ်။ ဦးမောင်ဝိတ်ဟာ

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင် NLD အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ အဂတိလိုက်စားခဲ့ကြောင်း စစ်ကောင်စီက တရားစွဲတဲ့အမှုတွေမှာ တရားလိုပြ သက်သေအဖြစ်

ထွက်ဆိုခဲ့သူပါ။

Jun 28 ။ မြန်မာပြည်မှာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုးရွားစွာ ချိုးဖောက်ခံနေရဆဲပဲလို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့

နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာကလေးသူငယ်တွေ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဟာ ၂ဝ၂၁ ကထက် ၂ဝ၂၂ မှာ ပိုဆိုးလာကြောင်း

ပြောပါတယ်။



နျူကလီးယားအခြေခံတဲ့ အပူစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရေးကိစ္စ စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံပိုင် အဏုမြူစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်း(Rosatom)က

တာဝန်ရှိသူတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းတွေ ဖော်ပြပါတယ်။ ယူကရိန်ကို ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ ရုရှားနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ တရားမဝင် အာဏာသိမ်းထားတဲ့

စစ်ကောင်စီတို့ကို နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက ဝိုင်းဝန်းဖယ်ကြဉ် ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေ ပြုလုပ်နေချိန် ရုရှားနဲ့ မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ဆက်ဆံနေကြတာ

ဖြစ်ပါတယ်။

Jun 27 ။ US အခြေစိုက် Pact Global Microfinance Fund (PGMF) ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ၂၆ နှစ်ကြာ အသေးစားချေးငွေတွေ ထုတ်ပေးနေရာကနေ စစ်ကောင်စီရဲ့

ဖိအားကြောင့် မြန်မာပြည်က ထွက်ခွာတော့မှာပါ။ PGMF အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်အသစ်တင်မယ်ဆိုရင် အကျိုးအမြတ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အနာဂတ်မှာ လွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့

စစ်ကောင်စီက တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် ထွက်ခွာရတာလို့ ဘုတ်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။



ဇွန်လအတွင်း နိုင်ငံတဝန်းဖမ်းဆီးခံရသူ ၁၄၀ ဦးရှိခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ စစ်ကောင်စီကို ပြင်းထန်စွာ ခုခံတော်လှန်နေတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း

ဖမ်းခံရသူ (၄၆) ဦးရှိခဲ့တဲ့အပြင် စစ်ကောင်စီတရားရုံးတွေကနေ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ၊ အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မတွေနဲ့ မတရားထောင်ချခဲ့သူ

စုစုပေါင်း ၈၁ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။

Jun 26 ။ မိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် နေအိမ်တွေ၊ စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က လယ်သမားတွေဟာ မိုးဦးရာသီလယ်ထွန်ရမယ့်အချိန်

ရောက်နေပေမယ့် ယခုထိ လယ်မထွန်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ မုန်တိုင်းအဓိကပြင်းထန်စွာ ၀င်ရောက်ခံခဲ့ရတဲ့ ရသေ့တောင်၊ စစ်တွေ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ပေါက်တောစတဲ့မြို့နယ်တွေက

လယ်သမားတွေ ခက်ခဲနေကြတာပါ။



ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIO) ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ လိုင်ဇာမြို့က အထက်တန်း ကျောင်းတွေမှာ ၂၀၂၃ – ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း(ဆယ်တန်း)လာတက်သူ

အရင်နှစ်တွေကထက် ၂ဆနီးပါးတိုးလာတယ်လို့ ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။

Jun 25 ။ စစ်ရေးပစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတဝန်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကို မတိုက်ခိုက်ဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့

ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့တွေကို ညွှန်ကြားထားကြောင်း NUG သမ္မတရုံး တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ပေါင်ကြေးနီ

စီမံကိန်းအနီး ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့ PDF တွေရဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် လတ်တလောမှာ စိုးရိမ်စရာတွေ ဖြစ်နေတာပါ

ဒေါ်လာနဲ့ရွှေစျေး မြင့်တက်လာတာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးက နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း ဈေးကစားသူ၊ တရားမဝင်နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်သူ၊ တရားမဝင်နိုင်ငံခြားငွေ လွှဲပြောင်းသူ ၅၁ ဦးနဲ့ ကုမ္ပဏီသုံးခုကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့ စစ်ကောင်စီ ဗဟိုဘဏ်က ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။

Jun 24 ။ မကွေးတိုင်းထဲက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF)တပ်ရင်း ၅ ခုကို တပြိုင်နက် လက်နက်တပ်ဆင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ၁နှစ်ဗျူဟာနဲ့အညီ စစ်ဆင်ရေးစီမံချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နေပြီး လက်နက်တပ်ဆင်တာတွေ

ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။



မြန်မာ-ချိုင်းနားနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှာ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ၂၀၂၃၊ သြဂုတ်လကစပြီး ဘဏ်စနစ်နဲ့ငွေပေးချေရမယ်လို့ စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ

စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇွန် ၂၃ ရက်မှာ ကြေညာပါတယ်။

Jun 23 ။ ရန်ကုန်မြို့က အငှါးယာဉ်တက္ကစီတွေအနေနဲ့ ယာဉ်စီးခကောက်ခံရာမှာ အကွာအဝေးအပေါ် မူတည်ပြီး ကီလိုမီတာစနစ်နဲ့ ကောက်ခံဖို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း

စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ (YRTC)က ပြောပါတယ်။ ခရီးစဉ်စတင်တာနဲ့ ပုံသေ ၁၅၀၀ ကျပ် ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ခရီးအကွာအဝေးပေါ်

မူတည်ပြီး ၁ ကီလိုမီတာ ၆၀၀ ကျပ်နှုန်းနဲ့ ယာဉ်စီးခပေးချေရမယ့်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။



စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြပြီး အမြန်လမ်း မိုင်တိုင်နေရာအနှံ့အပြားမှာ စစ်တပ်၊ အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပေါင်းပြီး

စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေ ပြုလုပ်ကာ ခရီးသွာပြည်သူတွေဆီကနေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ငွေတောင်းခံနေကြောင်း ခရီးသွားပြည်သူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်ဆေးရေး ဂိတ်မှာလည်း

ခရီးသည်တွေကို မှတ်ပုံတင်ကိုင်ပြီး အောက်ဆင်းခိုင်း ၊ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းရတဲ့အပြင် ယာဉ်တွေမှာ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ပစွည်းတွေ စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့် လမ်းခရီးအချိန်

ပိုကြန့်ကြာတာမျိုးလည်း ကြုံနေရပါတယ်။



စတီရီယိုခေတ်ဦး နာမည်ကြီးအဆိုတော် စိမ်းမို့မို့(ခ)ဒေါ်စမ်းယုကြည် (အသက် ၆၄နှစ်)ဟာ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။

Jun 22 ။ US သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်နဲ့ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ ယနေ့ အိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံပြီးနောက် မြန်မာ့အရေး ပူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ

မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေဟာ ပိုဆိုးလာတာကြောင့် အထူးစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း၊ ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို အမြန်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လိုကြောင်း တောင်းဆိုချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။

အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးထားတာမရှိဘူးလို့ တုံ့ပြန်ပြီး ဝေဖန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။



စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို လက်မခံဘဲ လက်နက်ကိုင်ခုခံတော်လှန်နေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကနေ အချင်းချင်းဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုတွေ

ဆက်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့ ၂၀၂၃၊ ဇွန်လအထိ နိုင်ငံတဝန်း PDF တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်း ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်စဉ် ၅ခု ရှိခဲ့ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၉ ယောက်

သေဆုံးခဲ့ကြောင်း RFA က သီးခြားပြုစုထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ သိရပါတယ်။

Jun 21 ။ ဇွန်လ ၁၄ ရက်ကနေ ၂၁ ရက်အထိ ၁ ပတ်အတွင်း လူမှုကွန်ရက် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင် ရေးသားမိသူ ၅၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း

စစ်ကောင်စီက သတင်းထုတ်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တယ်လီဂရမ်နဲ့ Tik Tok အကောင့်တွေမှာ စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင် ရေးသားသူတွေကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေတွေနဲ့

အရေးယူထားကြောင်း သတင်းစာတွေကနေ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ ၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီကနေ ၂၀၂၃ ဧပြီလကုန်ထိ ၁ နှစ်ကျော်အတွင်း Facebook၊ TikTok နဲ့ Telegram

စာမျက်နှာတွေမှာ စစ်တပ်နဲ့ စကစကို ဆန့်ကျင်ရေးသားသူနဲ့ တခြားသူတွေ တင်တာကို ပြန်ဝေမျှသူ အနည်းဆုံး လူ ၁၀၅၀ ဖမ်းဆီး အရေးယူခံထားရပါတယ်။



အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနက တည်ထောင်လိုက်တဲ့ Spring Development Bank (SDB) နွေဦးဘဏ်အကြောင်း

ပြည်သူလူထုကို ဇူလိုင်လအတွင်း စတင်မိတ်ဆက်မယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ US ဒေါ်လာ၊ စင်ကာပူဒေါ်လာ၊ မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ထိုင်းဘတ်ငွေတွေ

ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်၊ ငွေလွှဲနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။

Jun 20 ။ အာဏာသိမ်း ၂နှစ်ကျော်အတွင်း သေဆုံးရတဲ့ အရပ်သား ၈၆၀၀ ကျော်ရှိနေပြီလို့ အရပ်ဘက် သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ISP Myanmar က ဖော်ပြပါတယ်။

စစ်ကောင်စီကို သတင်းပေးသူလျှိုလုပ်လို့ ဆိုပြီး စွပ်စွဲအသတ်ခံရတဲ့သူက ၄၀၀၃ ယောက်၊ တိုက်ပွဲတွေမှာ သေဆုံးရတဲ့သူ ၂၄၅၄ ယောက်နဲ့ AAPP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ

ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့ စာရင်းအရ စစ်ကောင်စီတပ်က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရသူ ၂၁၈၃ ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ISP Myanmar က ဆိုပါတယ်။

Jun 19 ။ မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အမျိုးသမီးတွေအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ၁၁၇ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)ရဲ့

အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နဲ့ ကလေးသူငယ် ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေက အများဆုံးကျူးလွန်ခဲ့ပြီး ၁၀၈ ကြိမ်အထိရှိခဲ့ကြောင်း

ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။