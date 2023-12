မြန်မာပြည်သတင်း ဒိုင်ယာရီ November 2023

မြန်မာပြည်သတင်း ဒိုင်ယာရီ

သင့်အေးရိပ် စုဆောင်းတင်ပြသည်။

Nov 23 ။ မြန်မာပြည်တဝန်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ အရှိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့် အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်ကနေ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်အထိ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ ၃၃၅,၀၀၀ ထပ်တိုးလာကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရုံး(UN OCHA)က သတင်းထုတ်ပါတယ်။



ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြောက်ပိုင်းမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ၁၀၂၇ စစ်ဆင်ရေးကာလ တလကျော်အတွင်း အရပ်သား ၆၀ ကျော် သေဆုံးပြီး ၁၀၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း တအာင်း(တအန်း) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(TNLA)က ပြောပါတယ်။

Nov 22 ။ မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြား ပြင်းထန်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ လူဦးရေထူထပ်တဲ့ မြို့ပြနေရာတွေအထိ ကျယ်ပြန့်လာနေပြီး ၂၀၂၁ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း အကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။

Nov 21 ။ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ဖယ်ခုံမှာ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ကနေ နိုဝင်ဘာ ၁၉ အထိ ၉ရက်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၊ လက်နက်ကြီးတွေကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့ အရပ်သား ၆၈ ဦးထိရှိလာပြီလို့ ကရင်နီ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့(KHAI)က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ သေဆုံးခဲ့တဲ့အထဲမှာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးငယ် ၁၀ ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ၁၈ ဦး ပါ၀င်ပြီး ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခံရသူ ၈ဦးလည်း ရှိပါတယ်။



ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်က လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့်ထားတာကြောင့် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ မြို့နယ်တိုင်းနီးပါး လမ်းဆုံ၊ မီးပွိုင့်၊ တံတားအတက်အဆင်းနဲ့ တံတားအောက်တွေမှာ စကစ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ လုံခြုံရေးယူထားတာ ခပ်စိပ်စိပ်တွေ့နေရပြီး ကားမှတ်တိုင်အနီးအနားတွေမှာလည်း လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ရဲတပ်သားတွေ နေရာချထားတာ ထူးခြားစွာ တွေ့မြင်ရကြောင်း သိရပါတယ်။

Nov 20 ။ ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ် တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လောက်ကိုင်မြို့ကို စစ်ကောင်စီတပ်က မြို့ထဲ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မပေးဘဲ ပိတ်ထားလို့ လောက်ကိုင်မြို့မှာ ရောက်နေသူတွေ သောင်းနဲ့ချီ ပိတ်မိနေပါတယ်။ အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ အဆမတန် ဈေးတက်တဲ့အပြင် ဝယ်လို့မရတဲ့အထိ ဖြစ်နေကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လောက်ကိုင်မြို့မှာ

ဆန်နဲ့အခြေခံ စားသောက်ကုန်တွေ စျေးမြင့်နေပြီး စက်သုံးဆီ ဓာတ်ဆီ ၁ လီတာကို မြန်မာငွေ ကျပ် ၈သောင်းကျော်အထိ ပေးဝယ်နေရကြောင်း သိရပါတယ်။



ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ် တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တရားဝင်ကျောင်းပိတ်တာ မရှိပေမဲ့ လမ်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် ကျောင်းသားတွေ မလာကြတော့ဘဲ စာသင်ကျောင်းတွေ စာသင်ကြားမှု ရပ်နားထားရကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။



ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲတချို့မှာ စစ်ကောင်စီတပ်က ဓာတုလက်နက် အဆိပ်ငွေ့ဗုံးတွေ အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက် မမှန်ကန်ဘူးလို့ စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။ တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(TNLA)က နမ့်ခမ်းမြို့နယ် စခန်းသစ်လက်နက်ကြီးကုန်းကို သိမ်းယူထားတဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၈ နဲ့ လားရှိုးမြို့နယ် မိုင်းကျက်တပ်စခန်း ဝင်တိုက်တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်က အဆိပ်ငွေ့ဗုံးတွေနဲ့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း TNLA က ပြောပါတယ်။

Nov 19 ။ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေမှာ ငွေထုတ်ယူရာ လိုချင်တဲ့ပမာဏအတိုင်း ထုတ်လို့မရဘဲ ကန့်သတ်ထားတာတွေ ရှိနေကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ငွေသားထုတ်ရင် လူတဦးချင်း ကျပ်သိန်း ၂၀ ၊ ကုမ္ပဏီအတွက် သိန်း ၂၀၀ အထိသာ ကန့်သတ်ထုတ်ပေးကြောင်း သိရပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကျပ်ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းတာ၊ ဘဏ်တွေကို ယုံကြည်မှု ကျဆင်းလာတာတွေကြောင့် ၂၀၂၁ မတ်လဝန်းကျင်ကလည်း ဘဏ်တွေဆီက ငွေထုတ်ယူသူ များစွာရှိနေပါတယ်။



ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ မဟာမိတ်ညီနောင် သုံးဖွဲ့ရဲ့ ၁၀၂၇ စစ်ဆင်ရေးနဲ့အတူ အခြားပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေမှာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့် မြို့တချို့နဲ့ တပ်စခန်း ၁၅၀ ကျော်ကို စစ်ကောင်စီဘက်က လက်လွှတ်နေရပြီလို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်နဲ့ အနီးဆုံးဒေသဖြစ်တဲ့ ကယားပြည်နယ်မှာတော့ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ကပြီး ၁၁၁၁ စစ်ဆင်ရေး နာမည်နဲ့ ကရင်နီ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်အထိ တက်တိုက်နေပါတယ်။ ဒီစစ်ဆင်ရေးမှာ နေပြည်တော်နဲ့ နယ်မြေချင်း ထိစပ်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုးဗြဲမြို့၊ ကယားပြည်နယ် ဒီးမောဆိုနဲ့ လွိုင်ကော်က တပ်စခန်း ၇ ခုထက်မနည်း သိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်း ကရင်နီ ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်က ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတဝန်းက ဟန်ချက်ညီ စစ်ဆင်ရေးတွေကြောင့် မကြာခင်မှာ စစ်ကောင်စီ ကျရှုံးတော့မယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)က ပြောပါတယ်။

Nov 18 ။ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ဖယ်ခုံက မိုးဗြဲမြို့မှာ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်ကနေ ဒီနေ့ထိ ၈ရက်အတွင်း အရပ်သား ၅၂ ဦးသေဆုံးပြီး လွိုင်ကော်မြို့ထဲမှာ ပြည်သူ ၂သောင်းလောက် ပိတ်မိနေကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။



ပဲခူးတိုင်း၊ တောင်ငူနဲ့ ၄မိုင်အကွာက စစ်ကောင်စီ ခြေလျင်တပ်ရင်း(ခလရ – ၃၉)ကို မနေ့က တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ တိုက်ခိုက်ရာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီး

တိုက်ပွဲအတွင်း စကစရဲ့ လက်နက်ကြီးကြောင့် ညောင်ပင်လှက ကိုယ်ဝန်သည်အပါအဝင် ၃ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

Nov 17 ။ ကရင်နီ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)နဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF)တွေဆီ ပို့မယ့် လက်နက်ခဲယမ်းတွေ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း စစ်ကောင်စီဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNPP ဟာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၃ဖွဲ့ စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေတဲ့ ၁၀၂၇ စစ်ဆင်ရေးကို ထောက်ခံထားပြီး တခြား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေလည်း

ဒီစစ်ဆင်ရေးမှာ ပါဝင်လာဖို့ တိုက်တွန်းထားတာပါ။ ကယားပြည်နယ်ထဲက စကစ တပ်ကို ခုခံတော်လှန်နေတဲ့ ၁ လေးလုံး စစ်ဆင်ရေးတွေမှာလည်း KNPP ရဲ့ ကရင်နီ တပ်မတော် (KA)ပါဝင်ပါတယ်။



နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအရ အကျပ်အတည်းများစွာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စစ်ကောင်စီဟာ နိုင်ငံရေး ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ပြည်သူလူထု ဝေဝါးစေနိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံ ပဒိုစောတောနီး က သတိပေးပါတယ်။ မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ကို ပြန်လွှတ်ပြတာ၊ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကို ပြန်လွှတ်ပြီး အပေးအယူလုပ်တာ၊ ဆွေးနွေးတာတွေမျိုး

ရှိလာနိုင်တဲ့အပြင် စစ်ခေါင်းဆောင်နေရာ ဟန်ပြ အပြောင်းအလဲလုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့လည်း သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။

Nov 16 ။ နယ်မြေတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ ဒေသတချို့မှာ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကို လုံခြုံရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနေကြောင်း စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဝန်ခံပါတယ်။ စစ်ကိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နဲ့ ချင်းပြည်ထဲက မြို့နယ်တွေမှာ ဒီလိုဖွဲ့စည်းနေပြီး မြန်မာပြည်က အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာ စစ်သင်တန်း ပါဝင်တဲ့ သင်တန်းတွေကို မန္တလေး၊ ဇီးပင်ကြီး ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်နဲ့ ရန်ကုန်၊ ဖောင်ကြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်တွေကို တက်ရောက်ရပြီး NLD အရပ်သားအစိုးရ လက်ထက်မှာတော့ ဒီစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းထားခဲ့တာပါ။



ရခိုင်ပြည်၊ ပေါက်တော မြို့မရဲစခန်းကို ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)က ဒီမနက် ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက် စစ်ကောင်စီတပ်က လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းနဲ့ အင်အားသုံး ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် မြို့ခံအားလုံးနီးပါး ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။

Nov 15 ။ ကချင်ပြည်နယ်က မြို့နယ်အားလုံးမှာ ဖိုက်ဘာအင်တာနက်နဲ့ မိုဘိုင်းအင်တာနက်တွေ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ကတည်းက ပြတ်တောက်နေကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားအပါဝင် ကချင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ၁၈ ခု စလုံးမှာ ပြတ်တောက်နေတာ ဖြစ်ပြီး ဖားကန့်မြို့ကိုတော့ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၂၀၂၁၊ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်ကနေ ဒီနေ့အထိ အင်တာနက်လိုင်းတွေ ဖြတ်တောက်ထားခံနေရပါတယ်။



ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း အပါအဝင် နိုင်ငံ့နေရာ များစွာမှာ စစ်ကောင်စီကို ထိုးစစ်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်နဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့တွေမှာ စစ်တပ် ထောက်ခံပွဲတွေ ခပ်စိပ်စိပ် ပြုလုပ်လာပါတယ်။

Nov 14 ။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းကနေ ဒီနေ့အထိ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူ ၂သိန်းကျော်လာပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး(UNOCHA)က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။



ဧရာဝတီတိုင်းထဲက ရခိုင်ရိုးမနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ သာပေါင်း၊ ရေကြည်၊ ကြံခင်းနဲ့ မြန်အောင်မြို့နယ်ထဲက သစ်တောကြိုးဝိုင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့ ရွာတွေမှာ စစ်ကောင်စီတပ် ခမရ (၁၀၈)၊ ခလရ (၃၆)၊ ခလရ (၅၁)နဲ့ ရေကြည်မြို့အခြေစိုက် အမြောက်တပ်အမတ(၃၄၄) တပ်တွေက စစ်ကြောင်းထိုး၊ ကင်းပုန်းဝပ်တာတွေလုပ်နေပြီး

စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလည်း တိုးမြှင့်ထားကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။

Nov 13 ။ မြန်မာပြည်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၂၂ အတွင်း မြေမြှုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၅ဝဝ ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း Landmine Monitor မြေမြှုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။



၃နှစ် နီးပါး လူချင်းမတွေ့ရတဲ့ နိုင်ငံသားအကျဉ်းသားတွေနဲ့ သူတို့ မိသားစုတွေဟာ အောက်တိုဘာလ တတိယပတ်ကစ တွေ့ခွင့်ရပြီဆိုပေမယ့် သတ်မှတ်ချက်များနေလို့ တွေ့ခွင့်မရသူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ထောင်ဝင်စာတွေ့မယ့်သူဟာ အကျဉ်းသားနဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်း တခုတည်းဖြစ်ကြောင်း ပြရသလို၊ မှတ်ပုံတင်၊ ရပ်ကွက်နဲ့ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတဲ့ လက်မှတ်တွေ လိုအပ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် အဲဒီအထဲက တခုခုလိုနေရင် တွေ့ခွင့်မရဘူးလို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ကူညီနေတဲ့သူတွေက ပြောပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်မရသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပါဝင်နေပြီး အင်္ဂလန်က သူ့သားငယ် ကိုထိန်လင်း ခေါ် ကင်မ်အဲရစ်ဟာ အမေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုနေပေမဲ့ စစ်ကောင်စီဘက်က အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး။

Nov 12 ။ နိုင်ငံတဝန်းက အကျဉ်းထောင်တွေထဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ခွင့်ရဖို့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC)တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ICRC ဟာ အကျဉ်းထောင်တွေထဲဝင်ပြီး အကျဉ်းသားတွေအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ လုံးဝ ဝင်ခွင့်မရသေးပါဘူး။



စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ထီးချိုင့်မြို့မှာ စစ်ကောင်စီက လေကြောင်းကနေဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့် ၅ ရက် အတွင်း အရပ်သား ၁၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ထီးချိုင့်မြို့နယ် ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် အလောင်းကောက်ဖို့ မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။



မြောက်ပိုင်းညီနောင် ၃ဖွဲ့ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ကွမ်းလုံ၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ့်ခမ်း၊ မူဆယ်၊ လားရှိုး၊ သိန္နီ၊ လောက်ကိုင်၊ ကုန်းကြမ်း စတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက မြို့နယ် ၈ခုကို စစ်ကောင်စီက စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာထားပါတယ်။

Nov 11 ။ ပြည်ပ ပို့ကုန်တင်ပို့နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ပို့ကုန်ရငွေကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဘဏ်ငွေစာရင်းထဲနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ မပျက်မကွက် ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး မလိုက်နာရင် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရ အရေးယူမယ်လို့ စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းက US ၁ဒေါ်လာ ကျပ် ၂၁၀၀ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ပြည်ပဈေးကွက်မှာတော့ ကျပ် ၃၂၀၀ နဲ့ ၃၃၀၀ ကြားမှာရှိနေပါတယ်။



ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်နဲ့ မင်းပြားမြို့နယ်တွေမှာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်း တိုက်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက် စစ်တွေ-ရန်ကုန် ကားလမ်းမ၊ စစ်တွေမြို့၀င်ဂိတ်နဲ့ ကျောက်တန်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို စကစတပ်က ပိတ်ထားကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။



ကယားပြည်နယ်မှာ ကရင်နီအမျိုးသားများ ကာကွယ်ရေးတပ် (KNDF)၊ ကရင်နီတပ်မတော် (KA)နဲ့ မြို့ပြပျောက်ကျားတပ်၊ လွိုင်ကော်၊ မိုးဗြဲ၊ ဒီးမောဆို၊ ဖယ်ခုံ၊ ရှမ်းတောင် PDF အဖွဲ့ဝင်တွေ ပူးပေါင်းပြီး (၁၁၁၁) စစ်ဆင်ရေးကို စတင်လိုက်တဲ့အပြင် ဒီးမောဆိုမြို့နယ်က နန်းမယ်ခုံမြို့မှာရှိတဲ့ တပ်စခန်းတွေအပါအဝင် မိုးဗြဲမြို့နဲ့ လွိုင်ကော်မြို့နယ် အတွင်းက စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး စခန်း ၇ ခုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။

Nov 10 ။ မြန်မာပြည် အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍဟာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက် ဖြစ်လာတဲ့ တိုင်းပြည် မတည်ငြိမ်မှု၊ မြန်မာငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းတာမှုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကမောက်ကမ ဖြစ်နေပြီး အိမ်၊ မြေစျေးဟာ အခုဆိုရင် အရင်ထက် ၆၀% လောက် တက်သွားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့က အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများအပါအဝင် တိုက်တာအိုးအိမ် ဆောက်လုပ်ကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်း မြေစျေး၊ ဒေါ်လာစျေးတွေ တက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ စျေးတက်နေတာကြောင့် လုပ်ငန်းတွေ ရပ်နေကြရပါတယ်။



ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို အရေးပေါ် လူသားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးဖို့ US ဒေါ်လာ ၁သန်း သုံးစွဲသွားမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရုံး(UNOCHA)က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေကို ဝင်ရောက်ကူညီနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့အားလုံးက တိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန့်ပြီး အတားအဆီးမဲ့ ဝင်ရောက်ကူညီခွင့်ပြုဖို့ အရေးကြီးကြောင်း ဖော်ပြပါတယ်။

Nov 09 ။ နိုင်ငံတဝန်း ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ခုခံမှုတွေကို နှိမ်နင်းတဲ့ စစ်ဆင်ရေးအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ သူ့ရဲ့ လက်အောက်ခံတပ်တွေက ကျေးရွာတွေထဲ ဝင်ရောက်စီးနင်း မီးရှို့တာတွေကြောင့် မီးလောင်ပျက်စီးရတဲ့ နေအိမ် ၈သောင်းနီးပါး(၇၆,၉၂၃ လုံး) မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း လေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Data for Myanmar အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ နေအိမ် မီးရှို့ခံရသူတွေနဲ့ ဒေသခံတွေကတော့ စစ်ကောင်စီ တပ်သားတွေက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ ပြောဆိုကြပြီး စကစ ပြောခွင့်ရသူ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့ သူတို့တပ်သားတွေ ဘယ်တုန်းကမှ နေအိမ်တွေ မီးမရှို့ဘူးလို့ ငြင်းဆိုထားပါတယ်။



ကချင်ပြည်၊ ချီဖွေမြို့နယ် ပန်ဝါဒေသမှာ မြေရှားသတ္ထု တူးဖော်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ရပ်နားထားရာကနေ အခု ပြန်လည်တူးဖော်နေကြတာ တွေ့ရကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ကချင်အထူးဒေသ(၁) ပန်ဝါဒေသ တခုထဲမှာတင် မြေရှားသတ္တု တူးဖော်တဲ့ လုပ်ကွက်ပေါင်း ၃၀၀ လောက် ရှိနေပြီး အားပြင်းအက်စစ် သတ္တုရည် ကန်ပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော်ကို တွေ့ရှိထားကြောင်း ကမ္ဘာ့သယံဇာတ တူးဖော်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ US နဲ့ ဗြိတိန်အခြေစိုက် Global Witness အဖွဲ့က သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

Nov 08 ။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ကရင်ပြည်နယ်မှာ ပေါ်တာဆွဲခံရတာ၊ လူသားဒိုင်းအဖြစ် ခိုင်းစေခံရတာအပါအဝင် စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ အတင်းအကျပ် ဖမ်းဆီး လက်စဖျောက်ခံရသူပေါင်း ၁၅၉ ဦးခန့်ရှိကြောင်း ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG က ‘ဌာနေအိမ်မှ ပျောက်ဆုံးသူ’ ဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာတစောင်နဲ့ ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။



စစ်အာဏာသိမ်းမှု ရက်ပေါင်း ၁,၀၀၀ အတွင်း တရားရုံး မတင်ဘဲ အသတ်ခံရတဲ့သူ အနည်းဆုံး ၄,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သလို၊ အဖမ်းခံရပြီး သေဒဏ်အမိန့်ချ ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းဆုံး ၁၆၃ ယောက်ရှိပါတယ်။ သေဒဏ်ချခံရတဲ့သူတွေထဲမှာ အကျဉ်းထောင်ထဲ ရှိနေတဲ့သူ အယောက် ၁၂၀ ၊ ဖမ်းမမိလို့ မျက်ကွယ် သေဒဏ်ချခံထားရသူက ၄၃ ယောက်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP က ဖော်ပြထားပါတယ်။

Nov 07 ။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့က စတင်တဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ “၁ဝ၂၇ စစ်ဆင်ရေး” ဟာ ချိုင်းနားရဲ့ တရားမဝင် အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပြီး စစ်ကောင်စီဟာ ချိုင်းနားရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေကို အကာအကွယ်မပေးနိုင်တာ သေချာသွားတဲ့နောက် ချိုင်းနားရဲ့ သဘောထားပြောင်းလဲသွားတာလို့ ချိုင်းနား-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအကြောင်း အဓိကထား လေ့လာနေတဲ့ US အစိုးရ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဌာန USIP က မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ

ညွှန်ကြားရေးမှူး ဂျေဆန်တာဝါက သုံးသပ်ပါတယ်။



“ကောလင်းမြို့ကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ(NUG) ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်နဲ့ မဟာမိတ်တွေ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဟာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အင်အားစုတွေရဲ့ ဟန်ချက်ညီညီ ကြိုးပမ်းမှုရလဒ်”လို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်က ပြောကြားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အမှောင်မိုက်ဆုံး အချိန်ကာလတွေကို လွန်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်တဲ့ ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ဟာ နေဝင်ချိန်

ရောက်နေပြီလို့လည်း ပြောပါတယ်။

Nov 06 ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းက စစ်ကောင်စီရဲ့ ခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ ကောလင်းကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပြီး သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ခရိုင်အဆင့်မြို့ကို သိမ်းယူနိုင်တာ နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ မှတ်တိုင်တခုဖြစ်ကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။



မြောက်ပိုင်းညီနောင် ၃ဖွဲ့ အနေနဲ့ စစ်ဆင်ရေးစတဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်ကနေ ဒီနေ့အထိ ရှမ်းမြောက်ဒေသက ချင်းရွှေဟော်၊ ဖောင်းဆိုင်၊ ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း)နဲ့ သိန္နီမြို့တွေကို သိမ်းပိုက်နိုင်ရုံမက စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ စခန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကိုလည်း သိမ်းပိုက်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။



တောင်ငူအကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ကို အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ချိုချိုက လူချင်းတွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြောင်း မိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ကစပြီး အင်းစိန်ထောင်နဲ့ သာယာ၀တီထောင် အပါအဝင် အကျဉ်းထောင် တချို့မှာ သေဒဏ်နဲ့ ထောင်တသက် ကျခံနေရသူတွေကို မိသားစုဝင်တွေက ထောင်ဝင်စာ လူချင်းတွေ့ခွင့်ရပြီလို့ အကျဉ်းထောင်နဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)ရဲ့ စာရင်းတွေအရ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်သူ ၂သောင်းနီးပါး(၁၉၆၅၀) ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲက (၇၉၉၆)ဦး ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။

Nov 05 ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်မှာ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့အပြင် စစ်ကောင်စီတပ်က လေကြောင်းကနေပါ ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးရသူ တသောင်းခန့်ရှိပြီလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှုးရုံး(UNOCHA)ရဲ့ ၂၀၂၃၊ အောက်တိုဘာ ၂ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်အရ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရသူ (၈၁၃,၅၀၀) ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။



မနေ့က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်(သွင်းကုန်) မှာ ခရီးသည် ၃ ဦးရဲ့ ဝန်စည်တွေအတွင်းက တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ iPhone 15 Pro Max ၂၅၉ လုံး၊ ရွှေတုံး ၁၆ တုံး (ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီလျံကျော်) နဲ့ US ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် ၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယံကျော်ကို

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း စစ်ကောင်စီက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။



ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ တပ်စခန်းတွေ သိမ်းပိုက်ခံနေရပြီး အကျအဆုံးများပြားနေတဲ့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့၊ မိသားစုဝင်တွေကို ဖျော်ဖြေဖို့ အနုပညာရှင်တွေ ရှေ့တန်းထွက် ဖျော်ဖြေရမယ်လို့ စစ်ကောင်စီ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်အုန်းက ပြောပါတယ်။

Nov 04 ။ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ကိုးကန့် MNDAA တပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မုံးကိုးမြို့နယ် ရှင်ကျိုင်းရွာကို စစ်ကောင်စီတပ်က လေကြောင်းနဲ့ ဗုံးကြဲခဲ့တာကြောင့် ကလေးငယ် ၃ဦး အပါဝင် အရပ်သား ၅ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက ပြောပါတယ်။



သိန္နီမြို့နယ်မှာလည်း အရပ်သား ၁ဦး သေဆုံးခဲ့တာမို့ ဒီနေ့ ၁ရက်တည်းမှာတင် အရပ်သား ၆ ဦး သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ပြည်သူတွေဟာ မိုခါမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြီးနောက် အခုအချိန်ဟာ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်နေပြီမို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာမှာကိုပါ စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA) အပါအဝင် ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသလို ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာလည်း စစ်ကောင်စီတပ်က အင်အားတိုးချတာတွေရှိနေပါတယ်။

Nov 03 ။ မြန်မာပြည်တွင်း ရွှေ‌ဈေးဟာ တပတ်အတွင်း ကျပ် ၁ သိန်းဝန်းကျင် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာ အခေါက်ရွှေ တကျပ်သားကို ကျပ် ၃၅ သိန်း ၅ သောင်းဝန်းကျင်ထိ ပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။ လတ်တလော မြန်မာပြည်တွင်း ရွှေဈေးကွက်ဟာ တရားဝင် အရောင်းအဝယ်လုပ်တာ မရှိဘဲ မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာပဲ အရောင်းအဝယ်တွေ ဖြစ်နေကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောပါတယ်။



မြန်မာပြည်မှာ အာဏာသိမ်း ၂ နှစ်ခွဲနီးပါးအကြာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် နိုင်ငံတဝန်း အပြစ်မဲ့ကျဆုံးပြည်သူ ၄,၁၃၇ ယောက်၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း ၂၅,၁၉၈ ယောက်ထိ ရှိလာခဲ့ပြီလို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(အေအေပီပီ)က သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီစာရင်းဟာ ၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ကနေ ၂၀၂၃၊ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်အထိ မှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် ကျဆုံးသူတွေ

ဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။

Nov 02 ။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက မြို့နယ် ၂၂ ခုအနက် အနည်းဆုံး ၉မြို့နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတာကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရသူ ၂၃,၀၀၀ ကျော်တိုးလာပြီး စုစုပေါင်း ၃၇,၄၀၀ ကျော်အထိ ရှိလာပြီး လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီတွေ လိုအပ်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး (UNOCHA – Myanmar)က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။



ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(KIA)နဲ့ မြောက်ပိုင်းညီနောင် ၃ဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို တန်ပြန်ချေမှုန်းမယ်လို့ စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အပြင် ချင်းပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တွေက စကစတပ်စခန်းတွေကိုလည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေက တပြိုင်နက်တည်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက်ရှိနေပါတယ်။



စစ်ကောင်စီက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ထောင်ဝင်စာပို့ခွင့် ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့် အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ ကင်မ်အဲရစ်က ထပ်မံတောင်းဆိုပါတယ်။ နေပြည်တော်ထောင်မှာ ထောင် ၃၃ နှစ် ချမှတ်ခံထားရတဲ့ မိခင်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ စကစဘက်က အကြောင်းပြန်တာမရှိပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက်တွေတုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မိသားစုနဲ့ ဖုန်းပြောခွင့်ပေးတာ၊ မိသားစုဆီက ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေပို့ပေးတာကို ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ အခုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းချိန်မှာတော့ မိသားစုနဲ့ လုံးဝ ပေးမတွေ့တဲ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်မှာဖမ်းထားလဲဆိုတာတောင် အကြောင်းကြားတာမရှိပါဘူး။

Nov 01 ။ ရန်ကုန်မြို့က အငှားယာဉ်(တက္ကစီ)တွေကို တခြားမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ ကွဲပြားစွာ သိသာစေဖို့အတွက် ယာဉ်ရဲ့ကိုယ်ထည်မှာ အဝါရောင်လိုင်းတွေ မဖြစ်မနေကပ်ဖို့ ရန်ကုန်တိုင်း ပုဂ္ဂလိက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ(YRTC)က ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။



တအာင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(TNLA)၊ ကိုးကန့် တပ်မတော် (MNDAA) နဲ့ ရက္ခိုင့် တပ်တော် (AA) မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် သုံးဖွဲ့ရဲ့ ၁၀၂၇ စစ်ဆင်ရေးအတွင်း မြန်မာ – ချိုင်းနားနယ်စပ်က ချင်းရွှေဟော်၊ ဖောင်းဆိုင်၊ ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်)မြို့တွေကို လက်လွှတ်ခဲ့ရကြောင်း စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။



စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ၂နှစ်ကျော်အတွင်း ထောင်၊ စစ်ကြောရေးစခန်း၊ စစ်တပ်ဘားတိုက်တွေ အပါအဝင် ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ အသက်ဆုံးရှုံးရသူပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၅၀၇ ယောက်ရှိပြီလို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP က သတင်းထုတ်ပြန်ထား ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးမှာ အဖမ်းခံထားရတဲ့သူ ၂သောင်း နီးပါးရှိနေသေးပြီး၊ သေဆုံးခဲ့ပြည်သူ စုစုပေါင်း ၄၁၈၇ ယောက်ရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။

Oct 31 ။ US ဟာ လာမဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်က စပြီး US နိုင်ငံသားတွေနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း MOGE ကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေ မပေးဖို့ တားမြစ်တဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်ချမှတ်ကြောင်း US ဘဏ္ဍာရေးဌာနရဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့ OFAC က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုအသစ်ထဲမှာ MOGE အတွက် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်တာ၊ ချေးငွေ ထုတ်ချေးတာ၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့

အခြားဝန်ဆောင်မှု ပေးတာတွေကို တားမြစ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် US အစိုးရဟာ မြန်မာစစ်တပ်ကို ဗြိတိန်၊ ကနေဒါတို့ နဲ့အတူ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ပူးပေါင်းချမှတ်တဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်စပ်နေသူ ၅ဦး နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်အတွက် ရုရှားနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေကနေ လက်နက်နဲ့ လက်နက်အဖြစ်သုံးနိုင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူတင်သွင်းဖို့ အကူအညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၃ခုကိုလည်း အရေးယူတဲ့ စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်း ၂ ခုကတော့ မြန်မာစစ်တပ်အတွက် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူ၊ တင်သွင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Sky Royal Hero Company Limited၊ Suntac Technologies နဲ့ Suntac International Trading ကုမ္ပဏီတို့ ဖြစ်ပါတယ်။



သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူဖူးတဲ့ ဦးရဲထွဋ် အပါအဝင် လူမှုကွန်ရက်မှာ စစ်ကောင်စီကို ဝေဖန်ရေးသားတဲ့ ပြည်သူ ၃၇ ဦးကို အောက်တိုဘာလအတွင်း စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာ မန္တလေးတိုင်းက ၁၅ ဦး၊ ရန်ကုန်တိုင်းက ၇ဦး၊ မွန်ပြည်နယ်က ၇ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေက ၂ဦးစီ၊ ပဲခူးတိုင်းနဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းက ၁ ဦးစီ ဖြစ်ပါတယ်။

Oct 30 ။ ပြည်ပကို အလုပ်သမားစေလွှတ်ခွင့် အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ရယူထားတဲ့ အေဂျင်စီ ၅၀၀ နီးပါးအထိ ရှိလာကြောင်း စစ်ကောင်စီ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပါတယ်။ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီတွေဟာ စစ်အာဏာမသိမ်းခင်က ၃၀၀ လောက်ပဲ ရှိခဲ့တာပါ။



လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲအတွင်း MNDAA ကိုးကန့်အဖွဲ့က စစ်ကောင်စီရဲ့ တင့်ကား ၂စီးကို သိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး အဲဒီတင့်ကားတွေဟာ ယူကရိန်းနိုင်ငံထုတ် MT-MBMSh လို့ခေါ်တဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသုံး တင့်ကားတွေ ဖြစ်နေကြောင်း ယူကရိန်းအခြေစိုက် ilitarnyi စစ်ရေးစာစောင်က ဖော်ပြပါတယ်။

Oct 29 ။ ဒီနေ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို ဘုရားဖူး အများအပြား လာရောက်နေကြောင်း ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။ ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်း ကိုဗစ်နဲ့ အာဏာသိမ်းတာကြောင့် ဘုရားဖူးလာရောက်မှု နည်းခဲ့ရာက ဘုရားဖူးတွေများလာတာပါ။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပွဲဟာ ပုံမှန်အချိန်မှာ တနှစ်ကို ဘုရားဖူးပျမ်းမျှ သိန်း ၃၀ အထိ တိုးမပေါက်ခဲ့ပေမယ့် ကိုဗစ်ကာလ ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တနှစ်ကို ပျမ်းမျှ ၂ သိန်း လောက်ပဲ လာတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။



နေပြည်တော်အတွင်းက ခြေမြန်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ ခမရ ၃၀၂၊ ခမရ ၄၁၃၊ ခမရ ၄၁၄ နဲ့ ခမရ ၆၀၄ တို့ကို တိုက်ပွဲတွေ အချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် တိုက်စစ်ကြိုပြင်ထားဖို့ ကက(ကြည်း)က သတိပေးကြောင်း စစ်ဘက်နဲ့နီးစပ်သူတွေဆီက သိရပါတယ်။ ရှမ်းမြောက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ စစ်သားတွေ ထိခိုက်သေဆုံးမှု နည်းပါးစေဖို့၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ တိုက်ခိုက်မှု ကင်းရှင်းစေဖို့ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့တွေမှာ အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းပွဲတွေကို အန္တရာယ်ကင်းရွတ်ဖတ်ဖို့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး(ငြိမ်း) သန်းထွန်းဦးက စီစဥ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။

Oct 28 ။ ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအစိုးရလက်ထက်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့

ဦးရဲထွဋ်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖွင့်ဖို့ စစ်ဆေးနေပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ စစ်တပ်ကို ဝေဖန်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တအပြင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF) တွေကို အားပေးထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ဖမ်း ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

Oct 27 ။ ကိုးကန့်၊ တအောင်းနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် မြောက်ပိုင်းညီနောင် မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ရဲ့ ၁၀၂၇ စစ်ဆင်ရေးကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)က ထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်းနဲ့ ဟန်ချက်ညီ စစ်ဆင်ရေးတွေ ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်ေ ဒီကနေ့မှာ ဒီစစ်ဆင်ရေးကို စတင်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ အွန်လိုင်းလောင်းကစားလိမ်လည်မှု ပပျောက်ရေး၊ အွန်လိုင်းဂိမ်း(ကျဖျင်)ကုမ္ပဏီတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကို နှိမ်နင်းဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော်(MNDAA)၊ တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF/TNLA၊ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ညီနောင်မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့က ကြေညာထားပါတယ်။



US အနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ရန်သူသဖွယ် သဘောထားနေကြောင်း စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေကို US ဦးဆောင်တဲ့ အနောက်အုပ်စုက စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ စစ်ခေါင်းဆောင်က ပြောပါတယ်။

Oct 26 ။ ရန်ကုန်၊ မရမ်းကုန်းနဲ့ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်မှာ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အောင်သပြေ စစ်ကြောရေး ရဲတပ်ဝင်းမှာ ည ၇ နာရီခန့်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် နာရီဝက်အကြာ ည ၇ နာရီခွဲအချိန် တောာင်ဥက္ကလာမြို့နယ် မြဝတီဘဏ်အနီးမှာ ပေါက်ကွဲမှုထပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။



ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ကို ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ အတွက် မြန်မာပြည်ဘက်က အဆိုပြုချက် တင်သွင်းထားပြီးတဲ့နောက်၊ ယူနက်စကိုတာဝန်ရှိသူတွေက လာရောက်စစ်ဆေးဖို့ ကြန့်ကြာနေကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။

Oct 25 ။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပန်ဝါဒေသ မြေရှားသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို စစ်ကောင်စီက စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့ အတွက် ဒီနှစ် စက်တင်ဘာ ပထမ သီတင်းပတ်မှာ ယာယီရပ်နားကြောင်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ တူးဖော်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံး ၂၀၂၂ မှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ မြေရှားသတ္တု ၇၀ % ဟာ ချိုင်းနားပြည်ကဖြစ်ပြီး သူ့နောက်မှာ US ၊ သြစတြေးလျ၊ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေက အများဆုံးထုတ်လုပ်ကြောင်း US ဘူမိစစ်တမ်းက ဖော်ပြပါတယ်။



ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Grand International 2023 ရဲ့ Grand ဖိုင်နယ်ပွဲမှာ မြန်မာကိုယ်စားပြုအလှမယ် နီနီလင်းအိမ်ဟာ 1st Runner Up ဆု၊ Popular Vote ဆုနဲ့ Country’s Power ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆုကို မြန်မာအလှမယ် နီနီလင်းအိမ်က မဲပေါင်း ၂ သန်း ၃ သိန်းကျော်နဲ့ Country’s Power of the year 2023 ဆုကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှာ ဆက်လက်ကျင်းပမယ့် ၁၂ ကြိမ်မြောက် Miss Grand International 2024 ပွဲကို မြန်မာပြည်မှာ ကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။

Oct 24 ။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း အတိုက်အခံတွေအပေါ် ရက်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများအပါအဝင် ရာဇဝတ်မှုတွေ ဗြောင်ကျကျ နေရာအနှံ့ ကျုးလွန်လာတာ တွေ့ရကြောင်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ IIMM က ပြောပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုတွေ တိုးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြောင်တင်းစွာ နေရာအနှံ့ ကျုးလွန်နေပြီး ရွာတွေ မီးလောင်တာ၊ အရပ်သားများနေထိုင်တဲ့ နေရာတွေကို လေကြောင်းကနေ ဗုံးကျဲ တိုက်ခိုက်တာ ရှိနေပါတယ်။ အတိုက်အခံတွေကို ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းဖမ်းဆီးပြီး အရပ်သား၊ တိုက်ခိုက်သူ မခွဲခြားပဲ တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်တာတွေလည်း တွေ့နေရကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။



စစ်ကောင်စီ ပိုအားနည်းသွားအောင်လုပ်နိုင်မယ့် ထိရောက်တဲ့ လမ်းကြောင်းဖောက်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews က အထွေထွေညီလာခံ တတိယကော်မီတီကို ပြောပါတယ်။ ဘဏ်တွေလို အဓိက ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လေယာဥ်ဆီ ရောင်းဝယ်တာကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ပိတ်ဆို့အရေးယူတာအပါအဝင် စကစရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လာကြတာတွေကြောင့် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောခဲ့တာပါ။



၂၀၂၃ မေလကနေ ဩဂုတ်အထိ ရက်ပေါင်း ၁၂၃ ရက်အတွင်း စစ်ကောင်စီဟာ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ၂၇၂ ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၁ ရက်ကို အနည်းဆုံး ၂ကြိမ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဉာဏ်လင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၂နှစ်ကျော်အတွင်း စကစ တပ်က လေကြောင်းကနေ အကြိမ် ၁ ထောင်ခန့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၂၈၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UN OHCHR ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

Oct 23 ။ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA အဖွဲ့နဲ့ စစ်ကောင်စီကြား နားလည်မှုနဲ့ အပစ်ရပ်ထားတဲ့ ရခိုင်မှာ နှစ်ဖက်ပြန်လည် တင်းမာလာနေပြီး စစ်ကောင်စီဘက်က ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ ခရီးသွားလာမှုတွေ တင်းကြပ်စွာ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာတာ၊ အရေးပေါ်လူနာတွေ ဆေးရုံကို အချိန်မီ မရောက်ဘဲ သေဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ နေအိမ်တွေတောင် ပြန်မဆောက်နိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေမှာ စကစနဲ့ AA အဖွဲ့ နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေကနေ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။



ကိုဗစ် – ၁၉ ကြောင့် ၂၀၂၀ ကတည်းက ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ အကျဉ်းသားတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ကို အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ကစပြီး နိုင်ငံတဝန်း အကျဉ်းထောင်တွေမှာ ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ထောင်ဝင်စာ လူတွေ့ တွေ့ဆုံခွင့်ပြန်ရချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း မိသားစုဝင်တွေ၊ ရှေ့နေအဖွဲ့တွေနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း NLD ပါတီက ပြောပါတယ်။

Oct 22 ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရိုးရာပွဲတော်တွေထဲမှာ အကြီးဆုံးပွဲတော်တခုဖြစ်တဲ့ အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော်ကို ဒီနှစ်မှာ ပြန်လည် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ၄ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူ ထောင်၊ သောင်းချီ ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ တဘက်မှာလည်း နိုင်ငံတဝန်း ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံတွေဟာ အရင်လို အပြည့်အ၀ မပျော်ရွှင်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေကြပါတယ်။



မန္တလေးမြို့မှာ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဒေသတွင်းအုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူ တချို့ အပစ်ခတ်ခံရ၊ ဒေသခံတွေ ဖမ်းဆီးခံရတာအပြင် လုယက်မှုတွေ ပိုများလာနေကြောင်း မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ စကစ က စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ တင်းကြပ်ထားတဲ့ကြားက အခုလို အခြေအနေတွေကြုံနေရတာကြောင့် ဒေသခံတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို စိုးရိမ်ပူပင်နေကြတာပါ။



အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ဒေသများစွာမှာ ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားပြီး၊ မန္တလေးမြို့မှာလည်း ည ၁၂ ကနေ မနက် ၄ နာရီအထိ ညမထွက်ရအမိန့် ရှိနေပါတယ်။ မန္တလေးမှာ နေ့ဘက်အချိန် လမ်းပေါ်မှာ လုယက်ခံရတာရှိသလို၊ နေအိမ်ထဲဝင်ပြီး အနုကြမ်းစီး ပစ္စည်းယူတာလည်း ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။

Oct 21 ။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းက အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာ လုပ်ခလစာအပြည့်အဝ မပေးတာ၊ အချိန်ပိုကြေးတွေကို ခေါင်းပုံဖြတ်တာ စတဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို အလုပ်ရှင်တွေက သိသာစွာ ကျူးလွန်လာကြောင်း အလုပ်သမားအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အထည်ရေ မချုပ်နိုင်ရင် တနေ့လုပ်အားခ ၄၈၀၀ ထဲက ဖြတ်တောက်တာ၊ အခကြေးငွေမပေးဘဲ အချိန်ပို ဆင်းခိုင်းတာ၊ လုပ်သက် ၃လပြည့်ပေမယ့် အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဥပဒေပါအတိုင်း မပြောင်းပေးတာ စတဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ချိုးဖောက်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။



မြန်မာအမျိုးသမီးများသမဂ္ဂအဖွဲ့(BWU)ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ ၃ လအတွင်းမှာတင် စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြောင့် နိုင်ငံတဝန်းမှာ အမျိုးသမီး ၅၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ လက်နက်ကြီးကြောင့် ၃၀ ဦး၊ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၆ ဦး၊ ပစ်သတ်ခံရတာကြောင့် ၁၃ ဦး၊ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရသူ ၁ ဦး၊ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခံရသူ ၃ ဦး၊ အဓမ္မကျင့်ခံရပြီး အသတ်ခံရသူ ၃ ဦး၊ ရိုက်နှက် ခံရတာကြောင့် ၂ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ရတာပါ။

Oct 20 ။ ချိုင်းနား-မြန်မာနယ်စပ် မူဆယ်မြို့ ပန်ခမ်းတံတားအနီး အဆောက်အအုံတခုက ချိုင်းနိစ်တွေ ဦးစီးတဲ့ အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတခုမှာ မြန်မာပြည်သား ၄၀၀ ခန့် ပိတ်လှောင်ခံထားရကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခ ရောက်နေသူ အမျိုးသမီးငယ် တဦးက ပြောဆိုပါတယ်။ ချိုင်းနားပြည်သား ၃၀ လောက်က အဲဒီလုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး ခိုင်းစေခံနေရတဲ့ မြန်မာဝန်ထမ်း လူငယ်တွေ နေရပ်ပြန်ချင်ပေမယ့် ပြန်ခွင့်မပေးဘဲ ပိတ်လှောင်ထားတာခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။



အာဏာသိမ်းပြီးနောက် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေထဲ အရပ်သားတွေအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု ၂၂ ခုထက်မနည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့ မဟာဗျူဟာနဲ့ မူဝါဒရေးရာ လေ့လာရေး အင်စတီကျု(ISP-Myanmar)က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီသတ်ဖြတ်မှုတွေအတွင်း အရပ်သား ၅၀၂ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

Oct 19 ။ အောက်တိုဘာလအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်သား ၁၁ ယောက် ပြည်သူဘက်ကို ပူးပေါင်းလာကြောင်း CDM စစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်ကူညီနေတဲ့ ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ဆီအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၂ နှစ်ကျော်အတွင်း ပြည်သူဘက်ကို ပူးပေါင်းလာတဲ့ တပ်မတော်သား အရေအတွက် ၄,၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိလာပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ၊ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကော်မတီရဲ့ စာရင်းမှတ်တမ်းတွေအရ ဒီအရေအတွက်ဟာ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးသမိုင်းတလျှောက် အကြီးမားဆုံး ဘက်ကူးပြောင်း ပါဝင်မှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။