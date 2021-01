Defend the Constitution ကို ဖွဲ့စည်းပုံကို.. ကာကွယ်မည်.. လို့.. ရေးတာပါ..။ Constitution ကို.. မြန်မာလို.. ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတဲ့.. ။ ဘယ်သူက.. ရှည်ပြီး.. Law ဆိုတဲ့.. ဘာသာပြန်.. “ဥပဒေ” စာလုံးကြီးထည့်တယ်မသိ..။ ပညတ်သွားရာ.. ဓာတ်သက်ပါ..။ အားတိုင်း.. ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်.. ပြင်ချင်စိတ်ပေါက်ကုန်ကြတာပဲ..။ Law က.. ဥပဒေကိုး..။ Constitution နဲ့.. ဘာဆို..ဘာမှမဆိုင်..။

အဲဒါကြောင့်.. အတို.. “ခြေဥ”အစား.. ဥမထည့်ပဲ.. “ဖွဲ့စည်းပုံ”လို့ပဲ.. ရေးပါတယ်..။ ;p

ဒီနေ့မှာ.. .. အမေရိကားရဲ့.. U.S. Joint Chiefs of Staff က.. ဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်မည် လို့.. သူ့တပ်(တွေ)ကို.. သတင်းစကား.. အကြောင်းကြားတဲ့…အကြောင်းပါ..။

Joint Chiefs of Staff ဆိုတာက..

The Joint Chiefs of Staff is made up of the top eight military officials in the country. It includes the chair and vice chair, the Commandant of the Marine Corps, the chiefs of staff of the Army, Navy, Air Force, Space Operations and the National Guard Bureau. Chair of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley was appointed by President Donald Trump last December. He and the other members are military advisors to the president, the secretary of defense and the National Security Council.

အမေရိကားရဲ့.. Joint Force မှာ.. ၁.၃သန်းသော.. တပ်သားတွေနဲ့.. ၈၁၁,၀၀၀ ပြည်စောင့်တပ်သားတွေရှိပါတယ်..။

သူ့စာအရ.. ဇန်နဝါရီ ၆ရက်နေ့က.. အမေရိကားရဲ့ ကွန်ဂရက်၊လွှတ်တော်ရုံးကြီးနဲ့.. ဖွဲ့စည်းပုံအရ အလုပ်လုပ်နေတဲ့.. မဲစာရင်းအပြီးသတ်ရေတွက်နေမှုကို.. အကြမ်းဖက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ပြီး.. လွှတ်တော်ရုံးထဲ ဥပဒေမဲ့လုပ်ကြတာတွေလည်းမြင်ကြရပါတယ်… တဲ့..။

လွှတ်လပ်စွာပြောဆိုစည်းရုံးနိုင်ခွင့်ရှိခြင်းဟာ ..ဘယ်သူ့ကိုမှ..အကြည်ညိုပျက်အောင်..၊ အကြမ်းဖက်.. အုံကြွခွင့်ပေးထားတာမဟုတ်ကြောင်းပါတဲ့..။

ဇန်နဝါရီ ၂၀မှာ.. ရွေးကောက်ခံသမ္မတဂျိုုးဘိုင်ဒင်ဟာ.. ၄၆ယောက်မြောက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ပါမယ်… တဲ့..။ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ငန်းကို ကြားဖြတ်‌နှောက်ယှက်သူဟာ.. စစ်ဥပဒေကိုချိုးဖေါက်ရာရောက်ကြောင်းလည်း.. ဆိုထားပါတယ်..။

စာအသေးစိတ်လည်း .. တွဲ.. တင်ပေးထားပါတယ်..။ အမေရိကားမှာ… စစ်တပ်က..အာဏာသိမ်းမှာတို့… ဘာတို့.. ယုံကြည်သူများ.. ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်.. ဖတ်တော်မူ..။

၁၇ရက်နေ့.. ပြည်နယ်အသီးသီးရဲ့.. လွှတ်တော်ရုံးတွေကို.. လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဝင်စီးဖို့စီစဥ်နေကြောင်း.. အက်ဖ်ဘီအိုင်က.. သတိပေးထားပါတယ်..။ ဆိုင်ရာပြည်နယ်စောင့်တပ်တွေလည်း.. ချထားပါပြီ..။

ဖက်ဒရယ်တပ်တွေကလည်း.. ပြည်နယ်တွေဖက်ကရပ်တည်.. အသင့်သဘောပါ..။

အမေရိကားရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အရ. ပြည်နယ်တွေမှာ.. ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်စောင့်တပ်အပါအဝင်.. လက်နက်ကိုင်ရဲတွေလည်းရှိတာမို့.. ဧရာမစစ်အင်အားပါ..။

သာမန်လူ အေအာ-၁၅ကိုင်ထားတယ်ဆိုတာ.. အမေရိကတပ် လက်နက်နဲ့နှိုင်းရင်.. “လေးဂွ”ကိုင်ထားတဲ့.. သဘော…

အမေရိကားရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလဲ.. နောက်ဆုံးခရီး ဥရောပကိုလှည့်ဖို့ရာမှာ.. ဥရောပနိုင်ငံရေး..စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေက.. တွေ့ဖို့ရာငြင်းပယ်လို့.. တပ်ခေါက်ပြန်လာရတဲ့.. သဘောရှိပါတယ်..။

ဖွဲ့စည်းပုံကို.. ချိုးဖေါက်… အကြမ်းဖက်ဖို့ ညွှန်ကြားသလိုဖြစ်သွားဟန်ရှိတဲ့.. သမ္မတတဦး၏ကျဆုံးခန်းမှာ.. သမ္မတဖက်က.. ဘက်မှားရပ်တည်သူတွေအနေနဲ့ …သမိုင်းမှာ.. ကျန်ရစ်မှာပါ.။

ရိုးရိုုးကျန်ရင်တော်သေး..။ အနာဂတ်ပျောက်.. အလုပ်အကိုင်မဲ့ဖြစ်ရင်.. တော်တော်လေး.. မလွယ်..။

အကြမ်းဖက်မှုကို.. ထောက်ခံထားပုံရတဲ့.. သမ္မတထရမ့်သားသမီး..ဆွေမျိုးများနဲ့.. အနီးကပ်အရာရှိများကိုလည်း.. နောက်နောင်အလုပ်အကိုင်ခန့်ဖို့ပေးဖို့…မသင့်ကြောင်း. .. စာတွေထုတ်.. အသိတွေပေးနေပါတယ်..။

သို့သော်…

သမ္မတထရမ့်ကို.. ရှေးကမဲပေးထောက်ခံ.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်ပါတီကို.. ထောက်ခံ.. ကိုယ်ကကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်တာနဲ့… အခုလို ကမ္ဘာသိအကြမ်းဖက်မှုကို.. အားပေးထောက်ခံတာလုံးဝ(လုံးဝ) မတူကြောင်းပါနော..။

တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းစေသတည်း.. ။

https://www.cnbc.com/2021/01/12/pompeo-cancels-last-diplomatic-trip-as-biden-team.html

