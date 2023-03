မြန်မာ့ဂဇက်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မတ် ၂၀၂၃

“ဥတုရာသီ လူထုကိုမှီ”

ကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ကောင်းကင်မြစ်ကြီးများစိုက်ဆင်းလာသည်။ ရာသီတွင်းယခုထိ ၁၁စင်းရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း မပြီးသေးပေ။ Atmospheric river/ကောင်းကင်မြစ်ဟူသည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပေါ်တွင်စုဖွဲ့ထားသော မိုးတိမ်တိုက်ကြီးများဂျက်လေစီးကြောင်းလမ်းအတိုင်းလိုက်ပါစီးမျောရင်း မြေပေါ်ရောက်သော်မိုး/ဆီးနှင်းအဖြစ်သွန်းရွာချခြင်းဖြစ်၍ တိမ်တိုက်ကြောကြီးမှတကြိမ်သွန်းချသောပျမ်းမျှရေထုသည် မစ္စီစစ်ပီမြစ် မြစ်ဝရေထု၏၁၅ဆရှိသည်နှင့်နှိုင်းခေါ်ခြင်းပါ။

ကယ်လီဖိုးနီးယားသည်လည်း ၁၀နှစ်ကျော် သွေ့ခြောက်ခြင်းမှလွတ်ကင်းသွားသလို ဆည်မြောင်းချောင်းကန် ရေလှောင်တမံတို့ ရေပြည့်/အချို့ရေလျှံခဲ့ကြသည်။ ရာသီဥတုသမိုင်းအရ နှစ်၁၅၀မှ နှစ်၂၀၀ပျမ်းမျှတွင် ကောင်းကင်မြစ်ကြီးများထိုးစိုက်ဆင်းကာ မဟာရေလွှမ်း/ရေကြီးခြင်းရှိသည်ဆိုပါသည်။ ၁၈၆၁-၆၂ တွင် ၄၃ရက်ကြာမိုးမုန်တိုင်းသည် အလယ်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားကို မိုင်၃၀၀အလျားရှိမြေထဲပင်လယ်ငယ်တခုထိဖြစ်စေခဲ့ဖူးသည်။ ယခုကောင်းကင်မြစ်များသည် ထိုသံသရာအလှည့်မပါသေး။ အဆိုပါကောင်းကင်းမြစ်/မုန်တိုင်းများသည် အမေရိကပြည်တခွင်လွှမ်းခြုံဖြတ်ကျော်ပြီး အန္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာဖက်ချီသည်ဖြစ်ပါ၏။ သို့ဆိုသော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှသည် အမေရိကပြည်၏အရှေ့ဖက် အရှေ့မြောက်ဖက်တို့၌လည်း မုန်းတိုင်း၊အထူးသဖြင့်မြောက်ဖက်မှ အိဆင်းလာသော အာတိတ်အအေးထုနှင့်ရောသမသော် ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းတည်း။ အနှုတ်ဒီဂရီ၃-၄၀ ရောက်သည်အထိခိုက်ခိုက်တုံအေးခဲသွားသော အဆိုပါဒေသ/ပြည်နယ်များသည် သိပ္ပံပညာရှင်များတွက်ချက်ပြနေကြသော ကမ္ဘာပူနွေးသည်ကို ပျက်ရယ်ပြုနေသလိုပါ။

သမ္မတထရမ့်လည်း “Whatever happened to Global Warming?”ဟု၂၀၀၈ကတွိဖူးသည်။ အချို့က ရာသီဥတုClimateနှင့် မိုးလေဝသ Weatherကို မသိနားမလည်၍ပြောခြင်းပါတဲ့။ ပူနွေးခြောက်သွေ့စေသော El Ninoကိုချေဖျက်သော La Niñaဟုခေါ်သော ရာသီဥတုဖြစ်စဥ်ဟုလည်းဆိုကြသည်။ La Niñaကြောင့်ကမ္ဘာ့ဒေသ/နိုင်ငံတို့ စိုစွတ်မိုးများ အအေးပြန့်နှံသွားသည်ဆို၏၊ ကမ္ဘာသည်သူ့အလိုလို မိခင်သဘာဝတရားနှင့်ပေါင်းကာ ပြန်လည်ချိန်ညှိသည်လော?။

လက်တွေ့တွင်မူကား ကယ်လီဖိုးနီးယား၏မိုးကြီးရေလျှံတလတည်းတွင် အီတလီ၏ ဗင်းနစ်မြို့ကြီး၌တခါမကြုံစဖူးရေခန်းခြောက်ကာ ရေမြို့တော်၏ တိုးရစ်ဇင်ပျက် ရေကြောင်းခရီးသွားခက်ကုန်၏။ Climate Change ကြောင့်ဥတုရာသီအစွန်းရောက်သဖြင့် နေ့စဥ်/အပတ်စဥ် ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသတို့ ပြင်းထန်နေပါသည်။ ယခုLa Niñaသည်ပင်လျှင် ၂၀၂၀မှစတင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းတွင် သက်တမ်း၃နှစ်နှင့် အကြာဆုံးတခုဆိုသတည်း။

မည်သို့ဆိုစေ ကမ္ဘာ့ဥတုရာသီဆိုးဝါးလာခြင်းကို ထိပ်ဆုံးမှသိသာစွာခံစားနေရသည်မှာ အရှေ့အနောက်သမုဒ္ဒရာနှစ်စင်းကြားညပ်နေသော အမေရိကပြည်ထောင်စုပါ။ ထိုမှသည် ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးလည်း ခံစားရကြပါလိမ့်မည်။ မတ်လ ၂၀ထုတ်ပြန်သော ကုလသမဂ္ဂ၏IPCC’s synthesis report တွင်လည်း ‘points of no return’ပြန်လမ်းမရှိအချိန်သို့အလွန်နီးကပ်နေကြောင်းပြဆိုသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပညာရှင်များကမူ အမေရိကနှာစေးလျှင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖျားနာသည်ဟု အစဥ်အဆက်လက်ခံထားခဲ့ကြ၏။

“ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာသုံးငွေ”

ယခုလ၈ရက်နေ့မှစ၍ အမေရိက၏ဘဏ်၃ခု၂ရက်စီခြား၍ပြိုသည်။ ဆန်ဒီယေးဂိုမြို့ရှိ ၁၉၈၈တည်ထောင် Silvergate Bank ၊ စီလီကွန်ဗယ်လီဒေသအခြေပြု၍ ၁၉၈၂ကတည်ထောင် SVBနှင့် နယူးယောက်မြို့တွင် ၂၀၀၁တည်ထောင် Signature Bank တို့ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်တန်ဖိုးပမာဏမှာ ဒေါ်လာဘီလီယံ (၁၁.၃၆)(၂၀၉)နှင့်(၁၁၀.၄)ပါ။ အမေရိကား၏FDIC ခေါ်အာမခံရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် အပ်နှံငွေဒေါ်လာငွေ ၂၅၀,၀၀၀ အထိကို ဘဏ်ပြုတ်သည်ဖြစ်စေ ကြားမှဝင်၍ပေးလျှော်ပါ၏။ ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထိုအထက်ပိုရောက်လျှင်ကား အာမမခံနိုင်။ သို့သော် သမ္မတဘိုင်ဒင်ကြားဝင် ဖက်ဒရယ်မှနေ၍ ဘဏ်စနစ်ပြိုလဲခြင်းမရှိအောင် အာမခံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် တည်ငြိမ်သွားမည် မျှော်လင့်ရလေသည်။ ဖက်ဒရယ်သည် ဒေါ်လာထရီလီယံရှင်ဖြစ်၍ပါ။

ဘဏ်ပြုတ်ခြင်းတို့၏ လက်တွေ့မျက်မြင်အကြောင်းရင်းမှာ အပ်နှံထားသူများ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် တပြိုင်တည်းရက်ဆက် ငွေထုတ်ယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။ မူလအားဖြင့် ဘဏ်အကြောင်းလုံးစေ့သိသူ ဘဏ်၏အရာရှိကြီးများလုပ်ရပ်ကြည့်ကာ အချင်းချင်းလက်တို့ ဦးသူထုတ်စတမ်းလုပ်ကြရ၍ ဘဏ်တွင်ပြန်ထုတ်ရန်ငွေမရှိ ပြုတ်လေသည်။

ယခုဘဏ်ပြုတ်ခြင်းကိုကြည့်လျှင် SVBသည် သာမန်သမရိုးကျဘဏ်များကဲ့သို့ အပ်နှံငွေကို လှည့်ချေး/မြုတ်နှံခြင်းဖြင့် အတိုးကြားအမြတ်စားခြင်းမဟုတ်ပဲ အစိုရဘွန်း၏အတိုးကိုတည်မှီခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုပါသည်။ ငွေဖေါင်းပွမှုကိုတိုက်ဖျက်မည်ဆိုကာ ဖက်ဒ်မှ ၂၀၂၂-၂၃အတွင်း အတိုးနှုန်းကို သုံညနီးပါးမှ ၄.၅%-၄.၇၅%အထိ ၈ကြိမ်အတွင်းအမြန်ဆွဲတင်ခဲ့ရကား ထိုအကျိုးဆက်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ဒေါ်လာစျေးတက်လွန်ကာ ဘွန်းနှင့်ဝယ်ရောင်းလုပ်သူများထိကုန်ခြင်းပါ။

မည်သို့ဆိုစေ အမေရိကား၏ဘဏ်ကြီး၃ခုစထိသည်နှင့် အင်္ဂလန်၊အိန္ဒိယ၊ချိုင်းနား၊စင်္ကာပူတို့၏ဘဏ်/ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အသံထွက်လာသည်။ အမေရိကန်ဘဏ် ၁၈၆ခုမှာ လူတဝက်မျှ အပ်နှံငွေငွေထုတ်လိုက်ပါကSVBကဲ့သို့ ပြိုနိုင်ချေအန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ဆန်းစစ်မှုတချို့ကဆိုသည်။ လောလောဆယ်အထိ အမေရိကတခွင် ဘဏ်များအားလုံးပေါင်း စျေးကွက်တန်ဖိုးဆုံးရှုံးမှုမှာ ၂ထရီလီယံဒေါ်လာရှိနေပြီဟုဆိုပါသည်။ ဒိုမီနိုပြိုသကဲ့သို့အတွဲအတိုင်းလာမည်လောမည်သူမှမသေချာ။ သေချာသည်မှာ သက်တမ်း ၁၆၇နှစ်ရှိ ဆွစ်ဇာလန်၏ဒုတိယအကြီးဆုံး ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းကြီး Credit Suisse (CS)ကိုလည်း ဆွစ်ဗဟိုဘဏ်မှ ဒေါ်လာ၅၄ဘီလီယံထုတ်ချေးကယ်တင်လာသည့်သတင်းနှင့် နောက်ဆုံး UBSမှ လက်လွှဲယူမည့်သတင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ဆင်ဆင်အတွဲလိုက်ကြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားကျဆင်းမှု (၂၀၀၇-၂၀၀၉)ကဖြစ်ဖူးသည်။ ထိုစဥ်က သမ္မတဘုရှ်နှင့် သမ္မတအိုဘားမားတို့ လူထုအခွန်ဆောင်ငွေ ဘီလီယံထောင်ချီထုတ် ကယ်တင်ခဲ့ဖူး၏။ ယခုသမ္မတဘိုင်ဒင်သည်ထိုစဥ်က ဒုသမ္မတဖြစ်ခဲ့၍ ထိုနည်းလမ်းအတိုင်းလိုက်လာမည်လော မသိကြသေး။ ထိမ်းချုပ်နိုင်ပုံရသဖြင့် လူထု၏အခွန်ငွေကိုမသုံးဟု ဆိုထားလေသည်။ အမေရိက၏အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ၃.၄% နှင့်၆၄နှစ်အနိမ့်ဆုံးဖြင့် စီးပွားရေးမှာခိုင်မာလျှက်ကားရှိနေပါ၏။

စူပါပါဝါ ၃နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး/စစ်ရေး

မတ်လ၁၀ရက်နေ့က ဘေဂျင်းတွင် ဘာသာရေးဂိုဏ်းကွဲနိုင်ငံကြီး၂ခုဖြစ်သည့်အီရန်နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတို့ ချိုင်းနားကြားဝင်စေ့စပ်ပေးခြင်းဖြင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် ဆယ်စုနှစ်၄ခုကျော် တင်းမာမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြသည်။ ၄င်းတို့မှာ ကမ္ဘာ့ရေနံအထုတ်နိုင်ဆုံးသောနှစ်နိုင်ငံများဖြစ်ရကား ရုရှားနှင့်မိတ်ဖက်ထားသော ချိုင်းနားအတွက် စွမ်းအင်မှာ စိတ်ချရသောအခြေအနေတွင်ရောက်ခဲ့ပြီဆို၍ရမည်။ ကုန်ကြမ်းကိုလည်း အရှေ့တောင်အာရှ၊ အာဖရိက၊ တောင်အမေရိကနှင့်သြစတေးလျှတို့မှ အထူးရယူထားသောချိုင်းနားသည် သူ၏ကုန်ချောအများစုဝယ်ယူနေသောအမေရိက/ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်ကား အဆင်မပြေ၊ ထိုင်ဝမ်အကြောင်းပြုစစ်ရေးတင်းမာလျှက်ရှိပါသည်။ စစ်ရေးအတွက် ချိုင်းနား၏ရေတပ်ကို အဆင့်မြှင့်ခဲ့ရကား ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းစစ်သင်္ဘောပေါင်း၁၄၈စင်းရေချတပ်တော်ဝင်ခဲ့၏။ မတ်လဆန်းတွင်တိုင်းပြည်၏ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိပ်ကို ဂျီဒီပီ၏ ၇.၂% ဒေါ်လာ၂၂၄.၈ဘီလီယံသို့မြှင့်ခဲ့၍ အမေရိကား၏ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိပ်၈၁၆.၇ဘီဘီယံ(၂၀၂၂)နှင့်စာလျှင်များစွာနည်းသော်လည်း လုပ်အားခစျေးသက်သာသော ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်စွမ်းအားနှင့်ယှဥ်ထိုးလျှင် အလွန်ကြီးမားသော စစ်အင်အားကိုတည်ဆောက်/ရယူနေသည်မှာ သိသာသည်။ မတ်လ၁၅ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးပါတီများအဆင့်မြင်ဆွေးနွေးပွဲမိန့်ခွန်းတွင် သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်မှရည်ရွယ်စိန်ခေါ်သည့် သဘောများစွာထည့်သွင်းပြောဟောခဲ့သည်။

မတ်လ၁၇ရက်တွင် ရှရှား၏သမ္မတပူတင်အား ICCခေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး(အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၃)မှ ယူကရိန်းနီးယန်းကလေးသူငယ်များအား ပြန်ပေးဆွဲ/နေရာရွေ့ပြောင်း/နိုင်ငံသားအဖြစ်သိမ်းသွင်း စသည်စစ်ရာဇဝတ်မှုတို့ဖြင့်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည်။ ICC သက်ဝင်တည်ထောင်ခဲ့သော ၂၀၀၂မှစ၍ သမိုင်းတလျှောက် ခေါင်းဆောင်ပေါင်း ၅၂ဦးကို အပြစ်ရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးရာတွင် တကယ်တန်းအရေးယူနိုင်သည်မှာ ၃၀ဦးဖြစ်ပါ၏။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အမြဲတန်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော ICC အဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ်သည့် ရုရှား၏လက်ရှိသမ္မတအား ဖမ်းဆီးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ထိုလုပ်ရပ်သည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်မည်ဖြစ်သလို သမ္မတ/အာဏာလက်လွတ်ချိန်၌လည်း အတိုင်းအတာတခုသို့သက်ရောက်လာမည်မလွဲပါ။ ဘီလီယံနာတဦးဖြစ်သော ပူတင်၏ ငွေကြေးဖြုန်းတီးပျော်ပါး လောကနိဗ္ဗာန်ခံစား/စံစားနိုင်ရာဒေသမှာ ဥရောပမဟုတ်ပါလော။ ထိုဥရောပနှင့် တချိန်ကျစကားပြောရှောင်ရှားရမည်အဖြစ်သည် သမ္မတပူတင်အား အိပ်မက်ဆိုးများပေးတော့မည်ဟု သိသာပါသည်။

မတ်လ၁၈တွင် အမေရိကသမ္မတဟောင်းထရမ့်မှ သူ့အားနယူးယောက် မာန်ဟတ်တန်ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖမ်းဆီးမည်ဖြစ်၍ တနိုင်ငံလုံးရှိထောက်ခံသူများမှ ဆန္ဒပြကြပါရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော်မှုကို သူပိုင်ထရုဆိုရှယ်မီဒီယာမှပြုလာသည်။ မည်သည့်မှတ်တမ်းတင်အရာရှိ အကြံပေးမှမပါပဲ သမ္မတပူတင်နှင့်နှစ်ဦးတည်းသီးသန့်စည်းဝေးခဲ့ကြဖူးသော သမ္မတထရမ့်သည် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၃၀အတွင်းအမှုပေါင်း၄၀၉၅ခုရင်ဆိုင်နေ/ပြီးသူဖြစ်ပါသည်။ ထိုသည်များအနက် ယခုထောင်ကျကိန်းသို့ဆိုက်သည်မှာ လိင်ဖျော်ဖြေရေးမင်းသမီးစတုမ်မီဒန်နီယယ်ဆိုသူနှင့် ကာမဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းပြု နှုတ်ပိတ်ခကို ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးရန်ပုံငွေထဲမှပေးခြင်းကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ ရီပါ့ဗလစ်ကန်ပါတီခေါင်းဆောင်များမှ အဆိုပါပြစ်မှုသည် နိုင်ငံရေးအရဖိအားပေးပြုလုပ်ခြင်းဟုဆိုကြပြီး အမေရိက၏အမြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်တွင်အယူခံတင်ကြရန်အထိ တိုက်တွန်းထားကြလေသည်။ ၁၈၇၂ခုနှစ်က သမ္မတယူလစ်ဇီးဂရန့်အား မြင်းလှည်းမောင်းကြမ်းသဖြင့် ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် လူမဲရဲအရာရှိကဖမ်းဆီး ဒေါ်လာ၂၀ဒဏ်ကြေးချသည့်အမှုမှလွဲ၍ အမေရိကသမိုင်းတွင် သမ္မတ(ဟောင်း)အားဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းမဖြစ်ဖူးပါ။

သမ္မတဟောင်းထရမ့်အား အရေးယူဖမ်းဆီးခဲ့လျှင် လာမည့်၂၀၂၄ရွေးကောက်ပွဲ၌ ထရမ့်သောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ အီလွန်မတ်စ်က သူ၏တွိတာတွင်တွိရေးခဲ့သည်။

သမုဒ္ဒရာထက်ခဏတက်သည့်ရေပွက်ပမာ

ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်အင်ပါယာတို့သည်အတက်အကျရှိပါ၏။ ပထမနှင်ဒုတိယတို့လည်း ပြိုင်ရလုရလေ့ရှိပါ၏။ ဤဖေါ်ပြအဖြစ်များသည် ကမ္ဘာခေါင်းဆောင် စူပါပါဝါနေရာ နှစ်ရာချီနီးပါးရယူထားသော အမေရိကပြည်ထောင်စုသို့ သဘာဝကျစွာရိုက်ခတ်နေသည်များပါ။ အမေရိကပြည်သည် အပြင်နိုင်ငံ(များ)မှစစ်တိုက်၍ကျဆုံးခြင်းဖြစ်မည်ကားမဟုတ်။ အတွင်းမှစည်းလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲပါမှ အထွေထွေကျဆင်း၍ ချိုင်းနား/ရုရှားတို့ နေရာလှယ်ယူနိုင်ပါလိ့မ်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရန် အေးဂျန့်/ချောဆီ/ချောစာအဖြစ်အပျက်တခုလိုပါသည်။ ထ,ဖြစ်လာ/မလာမည်သူမျှတတ်အပ်မပြောနိုင်။ ကမ္ဘာသုံးငွေဒေါ်လာ၏ မူလဖခင် ဒီမိုကရေးစီနိုင်ငံအမေရိကပြိုလျှင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမည်သို့ဖြစ်ကျန်ရစ်မည် မည်သူမှလည်းမသိ။ အစားဝင်မည်မှာ အာဏာရှင်တပိုင်းAutocracyစနစ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ရကား ဒီမိုကရေစီကျဆုံးပါလျှင် မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများ ကြီးစွာပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ ထို့အတူ ပညာ/ဝါ/သဘာဦးစားပေးသောပရိုတို့၏တိုင်းပြည်အမေရိကသည် အခက်အခဲအကြပ်အတည်းတိုင်းကို အကျိုးရှိအောင်သုံး၍ တဆင့်တက်သွားနိုင်သည့် အမေရိကန်ပါဝါရှိသည်ကလည်း သေချာသည်။ စစ်လက်နက်၊ကွန်ပြူတာ၊အင်တာနက်နှင့်ဆဲလ်ဖုံးတို့ဖြင့် ကမ္ဘာ့လူနေမှုစနစ်ကိုပြောင်းစေခဲ့သောအမေရိကားသည် အေအိုင်နတ်ဥာဏ်/အာကာသယဥ်ပျံ/ဆေးသိပ္ပံနည်းပညာဖြင့် ကမ္ဘာကိုဆက်ဦးဆောင်ဦးမည်လော?။ ယခုနှစ်ပိုင်းတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကျလိမ့်မည်။