Let’s Build Our Own – Libraryကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်လေး ထူထောင်ရအောင်

မြန်မာ့သမိုင်းတွင် စာရေးဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကို မသိသူ မရှိကြပါ။ မျိုုးချစ်ကြီးတယောက်အနေဖြင့် ကမ္ဘာက သိကြပါသည်။ ဆရာကြီး၏ များပြားလှသော စာပေများအနက်မှ "အရူးလွယ်အိတ်" ဆိုသည့် စာတမ်းလေးကို အထူးသဘောကျမိပါသည်။ လူတွေအားလုံးဟာ တကယ်တော့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နှင့် ရူးနေကြသူများ မဟုတ်ပါလား။ ပုထုဇနော ဉမ္မတကော ဆိုတဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ ဒီတော့ ဒီလမှာတော့ စာရေးသူရဲ့ လွယ်အိတ်ထဲမှာ ရှိနေမဲ့၊ တနည်းအားဖြင့်တော့ စာပေရူးသူ တယောက်ရဲ့ စာအုပ်စင်မှာ ရှိနေသင့်တဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြားစာအုပ်လေးများကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး စာအုပ်ကတော့ ဂျပန်စာရေးဆရာ Kobo Abe ရဲ့ The Woman in the Dunes ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ မှတ်မိပါသေးတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားမိမှန်း မပြောပြတတ်အောင် ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါလားလို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန် ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာ ပြောလို့မရပါ။ ကိုယ်တိုင် ဖတ်ကြည့်ကြပြီး ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ကြပါလို့သာ ပြောလိုပါတယ်။ ဒုတိယစာအုပ်လေးကလည်း ဂျပန်စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်သူ Nakamura ရဲ့ စာအုပ်လေးတအုပ်ပါ။ အမည်က The Thief လို့ နာမည်ပေးထားပေမည့်၊ ခါးပိုက်နှိုက်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ရေးသားသီကုံးထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်စကတော့ စာရေးသူတို့ ကျောင်းသားဘဝက ခါးပိုက်နှိုက်တွေ ဓါးနှင့်ထိုးလိုက်လို့ သေသွားရသူ၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားတဉီးဖြစ်သူ ကိုဖေခင်ကို သွားပြီး သတိရမိပါတယ်။ ကိုဖေခင် သေသွားတဲ့နောက် ခါးပိုက်နှိုက်တွေကို နှိမ်နင်းပြစ်လိုက်လို့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ ခါးပိုက်နှိုက်ရန် တော်တော်ငြိမ်းသွားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီ The Thief ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို မဖော်ပြလိုပါ။ ကိုယ်တိုင်သာဖတ်ရှုပြီး အရသာခံကြည့်ကြပါ။ ဖတ်ပြီး တွေးတောရမဲ့၊ သုံးသပ်ရမဲ့၊ မှတ်သားရမဲ့ စာအုပ်လေးတအုပ်ပါ။ နောက်ထပ် ရည်ညွှန်းလိုတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး Graham Greene ရဲ့ Our Man in Havana ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ စာဖတ်သူများ စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့နော်။ လေယာဉ်မောင်းတယောက်က သူ့အလုပ်သူလုပ်ပြီး လေယာဉ်ဘဲ မောင်းနေရှာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လို spy လို့ ခေါ်တဲ့ သူလျှိုတယောက်က ဒီလေယာဉ်မောင်းသမားကို သူ့ရဲ့ spy စာရင်းမှာ ထည့်ထားလိုက်တယ်။ တနေ့မှာတော့ spy မဟုတ်တဲ့၊ သူလျှိုမဟုတ်တဲ့ ဒီလေယာဉ်မောင်းလေးခမျာ တဖက်ရန်သူက တကယ့်သူလျှိုလို့ထင်ပြီး သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အဆုံးကိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ဖတ်ရှုကြည့်မှ သိကြမှာပါ။ ဒီ Our Man in Havana ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ဝယ်ယူပြီး ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ။ သိမ်းဆည်းထားပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ James Bond ဆိုတဲ့ spy မျိုးက ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာသာ ရှိပါတယ်။ တကယ့်သူလျှိုအစစ်တွေကတော့ စာရေးသူတို့ စာဖတ်သူတို့နှင့် မခြားလှပါ။ စာရေးသူရဲ့ စာအုပ်စင်၊ တနည်းအားဖြင့် အရူးလွယ်အိတ်ထဲမှာ နောက်ထပ် ရောက်နေတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ Mystery Genre မှာ ပါတဲ့ စာအုပ်လေးတအုပ်ပါ။ စာရေးဆရာကြီး Steve Thayer ရဲ့ The Wheat Field ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါ။ Silent Snnow နှင့် The Weatherman စတဲ့ စာအုပ်များဖြင့် နာမည်ကျော်လာသူ Steve Thayer ဟာ ဒီ The Wheat Field မှာတော့ ပညာစုံ ပြထားပါတယ်။ စာဖတ်ပြီး တွေးတောစရာတွေ မဆုံးနိုင်ဖြစ်စေမဲ့ စာအုပ်မျိုးပါ။ အလားတူ စာအုပ်လေးကတော့ John Sandford ရဲ့ Buried Prey ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ The Washington Post သတင်းစာကြီးက ဒီစာအုပ်လေးကို ယခုလို ညွှန်းထားခဲ့ပါတယ်။

Some secrets can’t stay buried – the brilliant new Lucas Davenport thriller from the number – one New York Times – bestselling author is filled with his trademark razor-sharp plotting and some of the best characters in suspense fiction Buried Prey is further proof that “John Sanford is at the top of his game.”

နောက်ထပ်ဖော်ပြလိုတဲ့ စာအုပ်လေးကတော့ တရုတ်စာရေးဆရာ Liu Heng ရဲ့ The Obsessed ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါ။ ဒီစာအုပ်လေးကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ရိုးလှတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဒီ ရိုးတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမှာဘဲ ဆန်းပြားတဲ့အဖြစ်လေးတွေ ပါလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေး တအုပ်သာ မကပါ။ Liu Heng ရဲ့ စာအုပ်လေးများကို ဝယ်ယူဖတ်သားကြပါ။ သိမ်းဆည်းထားကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ အရူးလွယ်အိတ်ထဲမှာ နောက်ထပ်တွေ့ရမဲ့ စာအုပ်လေးကတော့ စာရေးဆရာ John Le Carre ရဲ့ The Spy Who Came in from the Cold ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါ။ ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်း ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို ယခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။

At the height of the Cold War, British spy Alce Learnas is nearly ready to retire, but first he has to take on one last dangerous assignment. Going deep undercover, he poses as a drunken, disgraced former MI5 agent in East Germany in order to gain information about colleagues who have been captured.