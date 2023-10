Myanmar Gazette Oct 2023

Half Moon Bay ဓမ္မာနန္ဒာဝိဟာရကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်ဦးသြသဓတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေဖရုံသီးပွဲတော်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရွှေဖရုံသီး မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး။

First Baptist Kachin Chruch ရဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲသတင်း။

Southern California Burma Chinese Association ရဲ့ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား။

New York နဲ့ Los Angeles က The Way musical film ရုပ်ရှင်ပြတဲ့သတင်း။

မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ကျနော်ဆရာဝန်လောင်းဆောင်းပါး။

မောင်မိုးညိုရဲ့ 2020 Census မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့အခြေပြ ဆောင်းပါး။

ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က မြန်မာဘက်ခြမ်းက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဆီ ၅ကြိမ်တိုင်

ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Rev. Htwe Din Nyunt နဲ့ အမေးအဖြေ။

အောက်တိုဘာအလှပန်း ခြူးမြတ်စိုးဦး။

တိမ်မည်းရဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပျံသန်းခရီးသွား။

တိုင်းရင်းဆေးသခွားပင်။

လစဉ်ဖော်ပြနေကျ ဆရာမျိုးကျော်မြင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆောင်းပါး၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ သုတ၊ ရသ ဖတ်စရာစုံလင်စွာ၊ ဓာတ်ပုံဝေဝေဆာဆာနဲ့ မြန်မာ့ဂဇက် အောက်တိုဘာထွက်နေပါပြီ။ မြန်မာဆိုင်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာ အခမဲ့ရယူပါ။





===>မြန်မာဂဇက်သို့ ကဗျာ၊ စာမူ၊ သတင်းပို့လိုလျှင် Editor@MyanmarGazette.net သို့ အခြားနေရာတွင်မဖေါ်ပြဖူးကြောင်းခံဝန်ချက်ရေး၍ပို့ပါ။

===>pdf မှာလိုလျှင် အမည်နှင့် email ရေးသား၍ Subject: Subscriptions ခေါင်းစဥ်ဖြင့်ပို့ပါ။

===>အိမ်/အိမ်ခန်း၊ အလုပ်ရှိ/အလုပ်ရှာ၊ ကားဝယ်ရောင်း/လူရှာစသည့် Classifieds များ “အခမဲ့” ထည့်လိုလျှင် Editor@MyanmarGazette.net သို့ အမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုံးနံပါတ်နှင့်တကွ ရေးပို့ပေးပါက ဦးစွာထွက်မည့်လတွင် ဖေါ်ပြပါမည်။