Myanmar Gazette Newsletter XXII

“Utica, New York က အလယ်တန်းကျောင်းသား Nyah Mway သေဆုံးမှုနဲ့ ကွန်မြူနတီရဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲ” – By SweSwe Aye

Nyah Mway ဆုံးပြီး နောက်နှစ်ပတ်



ဇူလိုင်၁၃၊ ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ မနက်၁၁နာရီ – Utica မြို့၊ New York ပြည်နယ်ရှိ 220 Memorial Parkway မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင် လူရာပေါင်းချီပြီး စုဝေးနေကြသည်။ ကရင်ဝတ်စုံဝတ်ထားသူများထဲတွင် ကလေးငယ်များလည်းပါဝင်သည်။ Utica community မှ လူဖြူ၊ လူမည်းများလည်းပါဝင်စုရုံးနေကြသည်။ ” He was 13. He can away. He was tackled. He was beaten. He was executed”ဟု ရေးထားသောဆိုင်းဘုတ်ကို ကိုင်ထားသော လူဖြူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် မြန်မာ၊ ကရင်လူအုပ်များထဲတွင် အတူရပ်ကာ အခမ်းအနားအစီအစဉ်စတင်စကားပြောမည့်နေရာသို့ မျှော်ကြည့်နေသည်။ ” ငါတို့ သူ့ကို အရမ်းသတိရတယ်။ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ သူဟာ မသေသင့်ဘူး” ဟု ပြောသည့် မြို့ခံကရင်လူငယ်များသည် အခမ်းအနားအထိမ်းအမှတ် တီရှပ်အဖြူကို ဝတ်ထားသည်။ လမ်းလျှောက်ပွဲကိုချီတက်ရန်ရောက်ရှိလာသော သူများကို ထို တီရှပ်အဖြူအရှေ့ဘက်ခြမ်းပေါ်မှာ “Justice For Nyah Mway “ဟုရေးထားသောစာတမ်းအဆုံးမှာ Nyah Mway က ပြုံးပြီးကြည့်နေသည်။ ထိုလူငယ်သည် Nyah Mway၏မိသားစုများနှင့် ကရင်မြို့ခံများစကားပြောမည့်နေရာဘက်သို့လှည့်လိုက်သောအခါ သူ၏တီရှပ်ကျောတွင် ” WE ARE THE FUTURE” ဟူသောစာလုံးများကို တွေ့ရသည်။။

၈တန်းအောင်ပြီး နောက်နှစ်ရက်၊ ဘယ်တော့မှ အိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့ Nyah Mway

ကရင်ပြောင်းခိုသူ Refugeeအဖြစ် Utica မြို့တွင် လွန်ခဲ့သော၉နှစ်ခန့်က ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော အသက်၁၄နှစ်အရွယ်ရှိ အလယ်တန်းကျောင်းသား Nyah Mway ကို လွန်ခဲ့သော၁၅ရက်ခန့်က Utica မြို့တွင် ရဲများဖမ်းဆီးကာ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ Nyah Mway သည် သူ အဌမတန်းအောင်မြင်ပြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းပြီးမြောက်သည့် နောက်နှစ်နှစ်မှာ ရဲအပစ်ခတ်ခံရပြီး ရုတ်တရက်ဆုံးပါးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ” သူ့ဝမ်းကွဲ ညီအစ်ကို ကျမသားလေးနဲ့ Nyah Mway က အခုကျောင်းဖွင့်ရင် အထက်တန်းကျောင်းအတူတူသွားကြမယ်ဆိုပြီး ပျော်နေကြတာ” ဟု Nyah Mway၏ အဒေါ်က ဆိုသည်။ ဇွန်၂၈၊ ၂၀၂၄ ညမှာ ဘာဘီကျူးပါတီကို သွားပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနှင့် အတူ အိမ်ပြန်လာစဉ် 900 block of Shaw Street မှာ ရဲများရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကို ခံနေစဉ်မှာ ရဲက လက်နက်ပါလားမေးမြန်းစဉ် ညာမွေးသည် ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ရဲသုံးဦးက လိုက်လံဖမ်းဆီးပြီး ရဲနှစ်ဦးက Nyah Mway ကို မြေကြီးပေါ်လှဲချကာ သူ့ကိုဖိထားပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန် အနီးမှ ရဲတစ်ဦးက Nyah Mway ကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်နေရသည့်အနီးဝန်းကျင်မှသူတစ်ဦး မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်Facebook ဗွီဒီယိုတွင် ရဲတစ်ဦးက အခြားရဲနှစ်ဦးရောက်လာချိန်မှာ Nyah Mway ကို ထိုးကြိတ်ခဲ့ခြင်းကို မြင်နိုင်သည်။ စုစုပေါင်းရဲ၃ဦးနှင့် အသက်၁၃နှစ်အရွယ် Nyah Mway တို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခြင်းတွင် သေနတ်သံတစ်ချက်တွင် Nyah Mway သည် မလှုပ်မယှက်နိုင်တော့ဘဲ ငြိမ်ကျသွားခဲ့သည်။

အခင်းဖြစ်စဉ် ဇွန်၂၈ ည

ရဲများက ပြေးလိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးစဉ် ညာမွေးသည် သူ့တွင်ပါလာသော Replica of Glock 17 Gen 5 handgun သေနတ်တု ကို ထုတ်သည့် ဓာတ်ပုံကို ရဲဌာနကထုတ်ပြန်သော bodycam video တွင် အနီရောင်နှင့်ဝိုင်းပြပြီး ရဲကို သေနတ်နှင့်ချိန်သည် ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ City of Utica, NY Police Department ၏ဇွန်၂၉ရက်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ညာမွေးသည် New York State Vehicle and Traffic Law 1156a. ကိုချိုးဖောက်ပြီး လမ်းပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နေသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကာ ထိုအနီးဝန်းကျင်တွင် လတ်တလောဓားပြမှုဖြစ်ပွားမှုတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်လူများနှင့် Nyah Mway နှင့် သူ့သူငယ်ချင်း သည်ရုပ်ချင်းဆင်ကြသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ” ရဲကထုတ်ထားတဲ့ bodycam ဟာ တည်းဖြတ်ပြုပြင်ထားသလား။ အပြည့်အစုံပါလို့ ဘယ်လောက်ထိ ယုံကြည်စိတ်ချရသလဲ။ video တောက်လျှောက်မှာ Nyah Mway က ရဲကို သေနတ်နဲ့လှည့်ချိန်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ video ကို ရပ်ပြီး ဓာတ်ပုံပဲအသေပြထားပြီး အနီနဲ့ဝိုင်းထားတာကို တွေ့ကြရတယ်။ ကျနော်တို့မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်” ဟု Utica မြို့၊ယခင် Refugee Settlement Program director တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုချိန်ထိ Utica ရှိ ကရင်ပြောင်းခိုသူများကို လိုအပ်သောအကူအညီများကို စေတနာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေသော community leader တစ်ဦးဖြစ်သော Utica Karen Community မှ Daniel Cribb က ပြောကြားခဲ့သည်။

Utica ရဲကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ bodycam နဲ့ စောဒကတက်စရာအချက် တွေ

Officer Patterson ၏ bodycam တွင် ” သူ့ သေနတ်ကိုင်ထားတာကို ကျနော်တွေ့တယ်။ သူ့ကိုကျနော်မြေကြီးပေါ်ကို လှဲချလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ နပန်းလုံးကြတယ်။ သူ့ဘေးမှာ သေနတ်ထွက်ကျလာတာကို ကျနော်တွေ့တယ်။ အဲ့ဒီ့မှာ Husnay က သေနတ်တစ်ချက်ပစ်လိုက်တယ်” ဟု Officer Patterson ပြောထားသည်။ မြေပြင်တွင် ရဲနှင့် နပမ်းလုံးနေသော Nyah Mhway ကို အနီးမှ သေနတ်နှင့် ပစ်ခဲ့သူ Police Officer Patrick Husnayသည် Utica Police Department တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်မှာ ၆နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း City of Utica, NY Police Department ၏ Facebook page တွင်ဖော်ပြထားသည်။

Utica Police Department က ထုတ်ပြန်သည့် အခင်းဖြစ်စဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော bodycam ဗွီဒီယိုများတွင် မြေပြင်ပေါ်လဲကျနေသည့် Nyah Mway အနီးကို လက်နှိပ်ဓာတ်မီးဖြင့်ထိုးထားပြီး အလင်းများဖုံးနေပြီး သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာအနီးတွင် သေနတ်ကို မမြင်တွေ့ရချေ။ ” ရဲရဲ့ပြောကြားချက်အရ ကလေးက ဒီသေနတ်တုကို ကိုင်တာရှိချင်ရှိမယ်။ မရှိချင်မရှိဘူး။ ဒါက ရဲရဲ့ပြောပြချက်အရပေါ့လေ။ Bystander ရိုက်ထားတဲ့ video ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ရဲက ကနဦးပြောတဲ့ shoot out ဆိုတဲ့ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုမျိုး လုံး၀ မရှိဘူး။ ကျနော့်အမြင်အရပြောတာပေါ့။ ဖြစ်စဉ်မှာက ရဲဘက်က Nyah Mway ကို တစ်ချက်ထဲပစ်တာ။ သူတို့အချင်းချင်းတောင် မင်းဘာလို့ပစ်လဲဆိုတာမေးနေတာတွေကို သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ bodycam video မှာမြင်နေရတာပဲ။” ဟု Daniel က ဆိုသည်။ ” သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ညဘက်အိမ်ပြန်လာချိန်မှာ မလိုအပ်ဘဲ တားစစ်တယ်။ မလိုအပ်ဘဲ လူ့အသက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတာက အင်မတန်ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ကျနော်တို့လူမည်းကွန်မြူနတီမှာ ရဲတွေရဲ့ ရက်ရက်စက်စက်အပြုအမူတွေ၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေများစွာကို ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ အသက်၁၃နှစ်ကလေးရဲ့အသက်ကို သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီး နှုတ်ယူသွားတယ်ဆိုတာဟာ ဘာအကြောင်းရင်းမှ မရှိဘဲ တကယ့် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာပါပဲ။ ရဲက တားပြီးစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာ ထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပေးတဲ့ အပြစ်ဒဏ်ဟာ သတ်ပစ်လိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်မျိုး ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်ဘူး။ သူ့ကိုယ်သူ အန္တရာယ်ကင်းအောင် ထွက်ပြေးတဲ့အချိန် သူ့အိမ်နဲ့ ၂လမ်း ၃လမ်းကျော်မှာ သေနတ်ပစ်ခံရတာ။ ရယ်စရာကောင်းတာက ရဲကထုတ်တဲ့ bodycam မှာ ဒီကောင်လေးက သေနတ်နဲ့ရဲကို ချိန်ပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ သူ့နောက်ကိုပြေးလိုက်တယ်။ မိသွားတော့ မြေကြီးပေါ်လှဲပြီး ကောင်လေးကို ထိုးကြိတ်ကြတယ်။ စက္ကန့်ပိုင်းတောင် မကြာခင် ကောင်လေးကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်လိုက်တယ်။ ရဲ၃ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်။ ရဲဘက်က excuse ကလက်ခံစရာမရှိဘူး။” ဟု Justcie Nyah Mway လမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်သူဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိဖို့ သရုပ်ပြညွှန်ကြားခဲ့သူ Senya Bekui, Citizen Action of New York က မြန်မာ့ဂဇက်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။

Justice For Nyah Mway လမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲ

Nyah Mway အတွက် ၂မိုင်ခရီး ဆန္ဒထုတ်ပေါ်လမ်းလျှောက်ကြသော လူတချို့

ညမွေးသေနတ်ပစ်ခံရပြီးသေဆုံးရခြင်းအတွက် တရားမျှတမှုရရှိဖို့ US ရှိ California, Pennsylvania, New York ပြည်နယ်တို့ရှိ မြို့အသီးသီးမှ ကရင်မြန်မာန်မြူနတီများအပါအဝင် မြို့ခံ ကရင်၊ မြန်မာများ၊ လူဖြူ၊ လူမည်းများ လူ၆၀၀၀န်းကျင်သည် 220 Memorial Parkwayမှ Mohawk Valley Community College ထိ ၂မိုင်ခရီးကို လမ်းလျှောက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ” ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ရဲသုံးယောက်ရင်ဆိုင်ရပြီး ကလေးတစ်ယောက်သေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက် တရားမျှတမှုကို လိုချင်တယ်။ တရားမျှတမှုဆိုတာက ဥပဒေနဲ့ အရေးယူခြင်းပဲ.။ Nyah ရဲ့ကိစ္စကို ကော်ဇော်အောက်ထဲ ထည့်ဖုံးလိုက်တာမျိုး ကျမတို့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ Utica မြို့တော်ဝန်ကို Nyah Mway အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စကို တိုင်းသိပြည်သိ ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ အရေးတယူထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ တောင်းဆိုထားတယ်။” လမ်းလျှောက်ချီတက်ခြင်းမစခင် ကရင်မိသားစုများနှင့် Nyah ၏ မိသားစုများကနဦးစကားပြောရာတွင် ကရင်လူငယ်အမျိးသမီးတစ်ဦးက ပရိသတ်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးများကတွေ့ရှိချက်တွေကို ပြောရုံဖြင့်ရဲအရာရှိများသည် ပြည်သူတွေများ၏ ယုံကြည်မှုကို ရမှာကြောင်း၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ရှုံ့ချပြီး Nyah Mway လို လူငယ်တွေအတွက် public safety ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတွေ၊ အရင်းအမြစ် resources တွေနဲ့ recreation တွေပါဝင်သော community institution အရေးကြီးခြင်းအကြောင်းနှင့် Utica City သည် representatives တွေ၊ politicians တွေ၊ law enforcement များ, community stakeholders ကို လုပ်ခွင့်ပါဝါအပ်ထားသည့် အမှုကို စစ်ဆေးစုံစမ်းမည့် independent civilian review board ကို ထူထောင်ခဲ့ကြောင်းဆက်ပြီးပြောခဲ့သည်။ Nyah Mway ချစ်သော ကရင်ဒုံးယိမ်းအကများလည်း ကပြခဲ့သည်။ ” Nyah Mway မိဘတွေက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ တရားမျှတမှုကိုရရှိဖို့ ဆန္ဒပြတာကိုပဲ လိုလားတယ်။ ကျနော်တို့က အကြမ်းဖက်တာလုံးဝမပါဘဲ အဓိက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိဖို့နဲ့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသူတွေ လုံခြုံဖို့၊ dehydration မဖြစ်ဖို့ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ပါတယ်” ဟု ကရင်လူငယ်များဦးစီးသော လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲကို လုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူထားသော Daniel Cribb ကဆိုသည်။

California က မြန်မာကရင်မိသားစုများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ

Brown University မှကျောင်းသား Filbert Aung ဦးစီးပြီး San Bruno ရှိ ABSFU မှ Myanmar Student Union တို့ပူးပေါင်းကာ Nyah Mway အတွက်ဆုတောင်းပွဲကိုဇွန်၁၂ ညနေက La Puente ရှိ Burma Buddhist Monastery တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။

Karen Organization of San Diego ကလည်း ဇွန်၁၃ညနေတွင် Calina Del Sol Park တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းဆုတောင်းခဲ့ကာ Nyah Mway သေဆုံးရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားမျှတမှုကိုလိုလားကြောင်းနှင့် Utica Karen community နှင့် တသားထဲရပ်တည်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ Myanmar Gazette ကဦးစီးပြီး Monterey Park Mayor Thomas Wong, Mr. Ye Htut Aung, Former Intelligence Officia, Monterey Park Police Chief Scott Weise တို့တက်ရောက်သော “ Understanding Law Enforcement in Burmese Community” ဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်၂၁တွင် Garvey Ranch Park တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ လူ၃၀ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။

Refugees တွေနဲ့ ပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့ Utica

ပြောင်းခိုသူများဖြင့်စည်ကားလာသော ယူတီကာမြို့လည်

Utica မြို့သည် အခြားနိုင်ငံများမှပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသော ပြောင်းခိုသူအမြောက်အများကို ပြန်လည်နေရာချထားသောမြို့ဖြစ်သည်။ The Center ၏စာရင်းအရ Utica နေမြို့လူဦးရေသည် ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ၆၂၂၃၅ဦး ခန့်ရှိခဲ့သည်။

Bosnia and Herzegovina, Vietnam, Italy, Thailand, Belarus, Burma, Iraq, Nepal, Somalia, and Sudan. တို့မှပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူများအနက် ပြောင်းခိုသူအများစုမှာ Bosnian, မြန်မာနိုင်ငံမှပြောင်းရွှေ့လာသောကရင်များ၊ ဗီယက်နမ်များနှင့် ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယမ်နိုင်ငံများမှထွက်ခွာလာသူများဖြစ်ကြသည်။ The Fiscal Policy Institute ၏အချက်အလက်အရ Utica တွင်နေထိုင်သူ ၅ဦးတွင်၁ဦးသည် ပြောင်းခိုသူ(သို့မဟုတ်) ပြောင်းခိုသူ၏ကလေးဖြစ်သည်။ အစိုးရကျောင်းများတွင် ဘာသာစကား၄၀ကျော် ပြောဆိုကြသည်။ ” ကလေးက ဦးဇင်းတို့နဲ့ ရင်းနှီးပါတယ်။ သူက ယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီး အနေအေးတဲ့ကလေးပါ။ မိသားစုတွေက အင်မတန်ရိုးသားတဲ့ကရင်လူမျိူးတွေပါ။ အိမ်ကို ဧည့်သည်လာရင် ကွမ်းရွက်နဲ့ ရိုးရာဓလေ့အတိုင်းဧည့်ခံတယ်” ဟု Utica မြို့ခံ သစ္စာဝါဒီကျောင်းတိုက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က မိန့်သည်။

Nyah Mway တို့မိသားစု

ညမွေး၏ ဖခင်ကီလီဝါး(ညာစွန်)နှင့် မိခင် Chee War (ညာမှ ၂ယောက်မြောက်)

Nyah Mway တို့မိသားစုသည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှ လွန်ခဲ့သော၉နှစ်ခန့်က Utica သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာခဲ့သည်။ ” သာမာန်ဖျားနာရောဂါနဲ့သေဆုံးသွားတယ်ဆို ဖြေသာသေးတယ်။ အိမ်ကထွက်သွားပြီး သူများသတ်လို့ အိမ်ကိုပြန်မလာတော့ဘဲ သေသွားတာတော့ ဘယ်လိုမှ ဖြေမဆည်န်ိုင်ပါဘူး” ဟု ကရင်စကားတစ်မျိူးထဲသာပြောတတ်သော Nyah Mway ၏အမေ Chee War ကဆိုသည်။ Nyah Mway သည် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမရှိ၊ ရာဇဝတ်မှုတခါမှ မကျုးလွန်ဘဲ ဘောလုံးကန်ခြင်းနှင့် TV games ဆော့ခြင်းသာ ဝါသနာပါကြောင်း၊ အထက်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်တက်ဘွဲ့ရအောင် လုပ်မည်ဟု ရည်မှန်းချက်ရှိကြောင်းလည်း မိဘများကပြောကြားခဲ့သည်။ အိမ်မှကျောင်းသွားတိုင်း၊ အပြင်ထွက်တိုင်း Nyah သည် အမေကို ” I love you, mom” ဟုအမြဲပြောပြီးမှ သွားတတ်ကြောင်း Chee War ကဆက်ပြောသည်။ ” ငါ့သားလေး အခုလို သေသွားတော့ ငါညဘက်တွေအိပ်မရဘူး။ ဘာမှလဲ မစားနိုင်ဘူး။ ငါ့ကိုလူတွေစကားလာပြောကြတယ်။ နားကကြားပေမယ့် သူတို့ဘာတွေပြောနေကြတယ် ငါမသိတော့ဘူး” ဟု အဖေဖြစ်သူ ကီလီဝါးက ဆိုသည်။ သားသမီး၄ယောက်ဖခင်ဖြစ်သူ ကီလီဝါးသည်း သံမဏိစက်ရုံတွင် သံမဏိချောင်းများကို အအေးခံသောအလုပ်ကို တနေ့လျှင်၁၂နာရီအလုပ်လုပ်ပြီး US အစိုးရကို အခွန်ပုံမှန်ဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ သူ့တွင်ခြေတစ်ဘက်မရှိချေ။ ” ကရင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ခဲ့တုန်းက မိုင်းနင်းမိပြီး ခြေထောက်ထိသွားတယ်” ဟု ဆိုသည်။ ကရင်လူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုင်းဒဏ်အခံရဆုံးသောသူများဖြစ်သည်။ Nyah Mway တို့အိမ်ရှေ့တွင် မိသားစုထံ အသုဘသတင်းမေးလာသော အသက်၅၀၀န်းကျင် ကရင်ပြောင်းခိုသူအမျိုးသားတစ်ဦးသည်လည်း ခြေထောက်တုတစ်ဘက်နှင့် လှေကားပေါ်တက်လာသည်။

Nyah Mway အတွက်တရားမျှတမှု

“ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နှင့် ညမွေးတို့မိသားစု ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ရန် စုဝေးနေစဉ်”

Utica တွင်အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိသော ပြောင်းခိုသူများသည် ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု culture shock ၊ အရင်းအမြစ်များလိုအပ်မှုအခက်အခဲပေါင်းစုံအပြင် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်နေရလျက်ရှိသည်။ Utica တွင်နေထိုင်သူအများစု ၅၄.၄% သည် လူဖြူများဖြစ်ကြသည်။ ” ဒီမြို့ရဲ့ ၂၅% က refugees တွေပဲ။ ဒီမြို့က သူ့ကိုယ်သူပြောတာက Refugee Welcome City ဆိုပဲ။ Sanctuary City လို့လဲ သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမြို့က ကွန်မြူနတီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရ ကျနော်မြင်တာက သူတို့ဟာ မျက်ကွယ်ပြုခံထားရတယ်။ တဘက်ကို တွန်းပို့ထားတာ ခံထားရတယ်။ သူတို့ပြောတာတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို အာရုံမစိုက်ဘူး။ လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ အခုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်က ဥပမာတစ်ခုပေါ့။ ဒီအဖြစ်အပျက်က ကျနော့်ကို Utica မှာရှိတဲ့ရဲတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်အောင် တွန်းအားပေးဖို့အတွက် စိတ်ဓာတ်တွေနိုးကြားစေတယ်။ ဒီမြို့က ရဲတွေကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်အခြေအနေထိရှိဖို့အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကျနော်တို့ကွန်မြူနတီတွေအားလုံးက တတ်နိုင်သမျှ နည်းအားလုံးနဲ့ တောင်းဆိုသွားမယ်။” ဟု Senya Bekui က ဆိုသည်။

Nyah Mway အသတ်ခံရပြီး နောက်တစ်ရက် စနေနေ့တွင် Utica ရဲတပ်ဖွဲ့မှ Chief Williams ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး သတင်းစားရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ State ၏ Attorney General’s Office သည် Nyah အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်၏ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းရှိ၊ မရှိကို အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ” ကျမတို့တွေဟာ ရဲတွေကိုကြောက်နေရတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျမတို့တွေဟာ ရဲတွေက ကလေးတွေကိုသတ်ဖြတ်နေရတာကို ကြောက်နေရတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။ ရဲတွေက ကျမတို့နဲ့ကွန်မြူနတီကို ကာကွယ်ပေးတာပဲဖြစ်သင့်တယ်။” ဟု ကရင်လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ငသူ မရတနာဦးကပြောကြားခဲ့သည်။” ဟု Justice For Nyah Mway ကိုဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သော ကရင်လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် မရတနာဦးက လမ်းလျှောက်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

