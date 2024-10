နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ဆောင်ရွက်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားကြပါစို့(၁၀) – မျိုးကျော်မြင့်

Learning English through Activism (10)

ယခုလတွင် September 10 က ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည့် Kamala Harris နှင့် သမ္မတဟောင်းကြီးတို့ရဲ့ debate ကို activism ရှုဒေါင့်ကနေ ဝေဖန်သုံးသပ်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဖေါ်ပြပါ debate တွင် ဆွေးနွေးညင်းခုန်ကြသည့်အကြောင်းအရာများအနက် အဓိကအားဖြင့် Debate အကြောင်းကို စတင် တင်ပြလိုပါသည်။ အောက်ပါ ဇယားလေးက immigration နှင့် ပတ်သက်၍ Kamala Harris နှင့် သမ္မတဟောင်းကြီးတို့ရဲ့ အမြင်လေးတွေ၊ အနာဂတ်တွင် လုပ်‌ဆောင်လိုမှုများသာမက၊ စာရေးသူရဲ့ သုံးသပ်ချက်လေးများကို ဖေါ်ပြထားပါသည်?

ဒီနေရာမှာ အမေရိကားမှာ နေထိုင်နေကြသူ မြန်မာမျိုးနွယ်ဝင်အားလုံးကို စာရေးသူက တခုဘဲ ပြောလိုပါသည်။ ဘဝကို မမေ့ကြပါနှင့်။ US Citizen ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ Green Card Hilder ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိလည်း immigration တယောက်ပါဘဲ။ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ။ လူတိုင်းလိုလို မိမိလိုဘဲ အေးအေးချမ်းချမ်း နေချင်ကြမှာပါ။ မိမိကြောင့် ဒီနိုင်ငံကြီ’ ပျက်စီးသွားသလား၊ ပိုမိုကြွယ်ဝလာသလား၊ မိမိ အသိဆုံးပါ၊ immigrant တွေကြောင့် ဒီနိုင်ငံကြီး ပျက်စီးနေပြီဆိုတဲ့ အလိမ်အညာလှိုင်းတွေကို မယုံမိပါစေနှင့်။ ဘဝကို မမေ့ပါနှင့်။

ဒုတိယ အနေနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ reproductive rights နှင့် ပတ်သက်၍ အပြန်အလှန် ညင်းခုံကြပုံများနှင့်တကွ သုံးသပ်ချက်လေးများ ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။ Please, don’t forget where you came from.

ဒီအမျိုးသမီးများအတွက် Reproductive rights ဟာ အထူးအရေးကြီးတဲ့ တခုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများနှင့် လားလားမျှ မဆိုင်ပါ။ စာရေးသူ မြန်မာပြည်မှာနေစဉ်က ဒီလိုစစ်မှန်တဲ့ healthcare မရခဲ့လို့ သေဆုံးသွားသူ ကျောင်းသူလေးများကို တွေ့ခဲ့ဘူးပါသည်။ မိဘများနှင့်အတူ ယူကြုံးမရ၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်။ လူငယ်လေးတွေဆို‌တော့ မှားတတ်ပါသည်။ ထိုအမှားလေးတခုကြောင့် ဘဝဆုံးရတာ မဖြစ်သင့်ပါ။ စာဖတ်သူများမှာလည်း ညီ၊ ညီမတွေ၊ အမတွေ ရှိကြမှာပါ။ အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အစိုးရက ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသင့်သလား မိမိကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါ။ ညီမတို့၊ အမတို့ မရှိ‌တောင်၊ အမေ တယောက်တော့ လူတိုင်းမှာ ရှိကြပါတယ်။ အမေရဲ့မျက်နှာနဲ့ မိန်းခလေးတိုင်းကို လေးစားသင့်ပါတယ်။ မောင်နှမချင်း စာနာစိတ် ထားသင့်ပါတယ်။ တတိယအနေနဲ့ healthcare နှင့် ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ မှတ်မိသမျှ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

အကျဉ်းချုံးပြီး ပြောရရင်တော့ မြန်မာလူမျိုးအများစုအတွက် Obama Care က အသက်ကယ်ထားပါတယ်။ ဒီ Obama Care ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများအတွက် ထူးမခြားနားလှပါ။ လက်လုပ်လက်စားများ၊ လခစားများအတွက်တော့ Healthcare expenses တွေရဲ့ အထုအထောင်းကို ခံရမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေရာမှာလည်း Kamala Harris ရဲ့ အဖြေများက မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ပိုပြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ ဆိုရမှာပါဘဲ။

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီ debate ကြီးမှာ ဘယ်သူက အမှန်ပြောတယ်၊ ဘယ်သူက လိမ်ညာတယ်ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတိုင်း အပိုလေးတွေ ပြောကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတဟောင်းကြီးကို ဗြောင် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာ၊ အားလုံးကြားကြမှာပါ။ 2020 election ကို ခင်ဗျားရှုံးတယ်ဆိုတာ လက်ခံသလားလို့ မေးခဲ့ပါတယ်။ အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် သူ မရှုံးပါဘူးလို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ ဘာဆိုဘာမှ မပြောလိုတော့ပါ။ စကားဆယ်ခွန်းပြောရင် ဆယ်ခွန်းစလုံး ညာနေသူတယောက်ကို ဘာမှ ပြောလို့လည်း မရနိုင်ပါ။ Springfield, Ohio မှာ Haitiain Immigrant တွေက မြို့ခံများရဲ့ ကြောင်တွေ၊ ခွေးတွေကို ခိုးယူပြီး စားသောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ လိမ်ညာမှုရဲ့နောက်မှာ immigrant တွေအပေါ်မှာထားတဲ့ သမ္မတဟောင်းကြီးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မြင်သာနိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူတို့ မြန်မာလူမျိုးများထဲမှာတောင် သူ့ရဲ့အလိမ်အညာတွေကို ယုံကြည်ပြီး လှည့်စားမှု ခံနေရသူများ ရှိပါလိမ့်မယ်။ စာရေးသူကတော့ မိမိရဲ့ဘဝကို မမေ့ပါနဲ့။ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ မြန်မာပြည်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ဦးနေဝင်းလိုလူကို မဲထည့်မလားဆိုတာကို မိမိစိတ်ဓာတ်နှင့်မိမိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေ။ နားပါဦးမည်။