ဘယ်သူတွေကို ပြန်ပို့တာလဲ? နှင့် ဘက်လိုက်ခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းများ – SweSwe Aye
US ၏ လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးကာလတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများကြုံတွေ့နေရသော immigration ဥပဒေများတင်းကျပ်ခြင်း ပိုမိုအရှိန်ပြင်းလာသည့်ကာလတွင် မည်သည့်အချက်တွေက အဓိကပစ်မှတ်ထားပြီး ဆုံးဖြတ်သလဲဆိုသောအချက်သည် မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသည်။
UCLA’s Center for Immigration Law and Policy နှင့် the Million Dollar Hoods Project သည် deportation data ပြန်ပို့ခံရသည့်အချက်အလက်များကို မြေပုံများနှင့်ဆက်စပ်ကာ USသမိုင်းတလျောက်ရှိ မူဝါဒများကို ၁၈၉၅ထိ ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာကာ အချက်အလက်များကို စုစည်းခဲ့သည်မှာ နှစ်အတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ American Community Media ကဦးစီးပြီး လက်ရှိအခြေအနေသည် immigrants များပြန်ပို့ခံရခြင်းများနှင့် Million Dollar Hoods Project ဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ၁၉၊ ၂၀၂၅ က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Million Dollar Hoods အစပြုပုံ
Million Dollar Hoods ကို တည်ထောင်သူနှင့် UCLA ၏Thomas E. Lifka Endowed Chair in History ဖြစ်သူ Kelly Lytle Hernández က US တွင် immigration ဥပဒေများ ပိုမိုအရှိန်ပြင်းလာသည့်အခါမှ မဟုတ်ဘဲ လွန်ခဲ့သော၅နှစ်ထဲက တည်ဆောက်ထားသော website ကို ပြကာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အမေရိကား၏ တွန်းအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းအဆင်၃ဆင့်ဖြစ်သာ ဌာနေအမေရိကားပိုင်မြေများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကျော်ကာ အာဖရိကတိုက်မှလူ၁၂သန်းကျော်ကို ခေါ်လာကာ ကျွန်ပြုခြင်း၊ တတိယအဆင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်မိခင်နိုင်ငံများသို့ ပြန်ပို့ခြင်း တို့အကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Kelly Lytle Hernández သည် တက္ကသိုလ်တွင် သမိုင်းအကြောင်းသင်ကြားရာတွင် Claudio Sant ပြုစုသော The Invasion of America နှင့် Transatlantic Slave Trade in 2 Minutes ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပုံများကို အဓိကအရင်းအမြစ်များအဖြစ်သုံးခဲ့သည်။ အမေရိကားသမိုင်းကြောင်းတွင် ၅၀မီလျံကျော်သော လူများကို အစုလိုက်အပြုံလိုကပြန်ပို့ခြင်းကို မြေပုံများ၊ အချက်အလက်များနှင့် မှတ်တမ်းတင်သော video မျိုးတော့ မရှိခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် Kelly Lytle Hernández သည် လူအများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထောင်ချခြင်းအတွက် ကုန်ကျစားရိတ်နှင့်လူများ၏ဘဝကိုထိခိုက်မှုများကို မြေပုံညွှန်းပေးသည့် အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသောစီမံကိန်းဖြစ်သည့် Million Dollar Hoods ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
သမိုင်းထဲက deportation orders နဲ့ ဘက်လိုက်မှုတွေ
Million Dollar Hoods တွင်မြေပံနှင့် မြေပုံအညွှန်း၊ data များရေးဆွဲသည့် Mariah Sal, G.I.S. Specialist, Million Dollar Hoods at UCLA က 1895 ခုနှစ်မှ 2022 ခုနှစ်အတွင်း deportation order တခုစီတိုင်း၏မြေပုံညွှန်းပုံစံဖော်ပြထားခြင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ၁၈၉၅မှစပြီး ယခုချိန်ထိ deportation orders ပေါင်း ၈သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး ထိုကိန်းအရေအတွက်မှာ နေ့စဉ် ပိုမိုများပြားလျက်ရှိသည်။ deportation order ပုံစံမှာတော့ ၉၆% သော deportation orders များမှာ အဓိကအားဖြင့် လူဖြူမဟုတ်သောသူများအတွက် ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုကိစ္စမှာ ကျပန်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ လူမျိုးရေခွဲခြားခြင်းသို့ ခြေဆက်လှမ်းရန်အတွက်ချမှတ်သည့် မူဝါဒများ၏ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းတွင် ဥပဒေပြုသူများနှင့် ခေါင်းဆောင်များပြောသောအထင်ကရစကားများမှာလဲ ဆက်စပ်နေသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၃ခုနှစ်တွင် (လက်ရှိသမ္မတ) Donald Trump ပြောခဲ့သည့် ” ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့သွေးထဲကို သူတို့က အဆိပ်ခတ်နေတာပါ”, ၁၉၂၆ခုနှစ်တွင် Eugenicist ဖြစ်သူ Harry Hamilton Laughlin ပြောသော ” လားရာနိုင်ငံတွေကို ပြန်ပို့တယ်ဆိုတာက နောက်တန်းခံစစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မလိုလားသူတွေကိုပြန်မပို့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ အောက်ဆုံးရောက်နေနေ ကျနော်တို့ သူ့ရဲ့သွေးကို မဖျက်နိုင်ပါဘူး။ သူကနေ ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားလာမယ့် သူ့သားသမီးတွေကို ပြန်ပို့လို့မရပါဘူး” ဟူုသော စကားများပင်ဖြစ်သည်။
Million Dollar Hoods တွင်ဖော်ပြထားသောအစက်တစက်တိုင်းသည်deportation orders များကို ကိုယ်စားပြုပြီး deportation orders ဟူသောအခေါ်အဝေါ်ကိုသုံးရခြင်းမှာ လူတဦးချင်းစီထက် အဖြစ်အပျက်ကို ညွှန်ပြချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြေပုံညွှန်းကို immigration statistics မြေပုံနှင့်ကိုက်ညီသည် ဖယ်ဒရယ်အာဏာပိုင်များထံမှရသော လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ထားသော data များဖြင့် ရေးဆွဲထားသည်။ Million Dollar Hoods စာမျက်နှာ၏ထောင့်တွင် racing bar chart ကိုဖော်ပြထားသည်။ ၁၉၃၄ခုနှစ်မတိုင်မီက အာဏာပိုင်များသည် လူမျိုး သို့မဟုတ် လူများ ဟု သုံးခဲ့ကြပြီး ထိုကာလနောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံသားဖြစ်တည်ရာတိုင်းပြည်နှင့် ဦးတည်ရာတိုင်းပြည်ကို သုံးနှုံးခဲ့ကြသည်။ ” ဘာတွေကို သတိပြုမိလဲ။ ဘာတွေက အံ့သြစေသလဲ။ ၁၉၁၆ခုနှစ်ကစပြီး Mexico (သို့) Mexican က အများဆုံး deportation orders တွေရှိတာကို သတိပြုမိကြတယ်မဟုတ်လား” ဟု Mariah Tso က ဆိုသည်။ Deportation orders များမှာ Voluntary Departure Orders, Exclusion Orders, Title 42 အမည်များပေးထားသည်။
လူမျိုးတွေအလိုက် လဝက ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ခြင်းများ
ရှေ့နေတဦးဖြစ်သော Ahilan Arulanantham, Faculty Co-Director, the Center for Immigration Law and Policy (CILP), UCLA School of Law က လွန်ခဲ့သော၂၅နှစ်လုံးတွင် federal court တွင် immigrant များနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများ၏အခွင့်အရေးများအတွက်ဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စား ၎င်းတို့အပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည့် ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒများ၏စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းဖြင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတွင် ကိုင်တွယ်သော Muslim ban, လူသန်းချီနေထိုင်ကြသော Temporary Protected Status နှင့်ဆိုင်သောအမှုသည်များအတွက် ရှေ့နေလိုက်ပေးခဲ့သော Ahilan Arulanantham က ” Biden အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာတောင်မှ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒက ရှိခဲ့တာပါပဲ။ ဥပမာတခုပြရရင် Title 42 program ပေါ့။ COVID ကို အခြေပြုပြီး Haitians နဲ့ Central America ကလူတွေအပေါ် ပတ်ကြမ်းတိုက်သက်ရောက်စေခဲ့ပြီး Ukrainians တွေအားလုံးကိုတော့ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့တာလေ” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Title 42 program ကို မတ်၂၁၊ ၂၀၂၀တွင်စတင်ခဲ့ပြီး မေ၁၁၊ ၂၀၂၃တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
သမိုင်းဖြစ်စဉ်အချိန်အပိုင်းအခြား၅ခု
သမိုင်းဖြစ်စဉ်အချိန်အပိုင်းအခြား၅ခုကို Kelly Lytle Hernández က ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ပထမအပိုင်းအခြား Roots of U.S. Immigration Control US လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုင်တွယ်မှု၏အမြစ်များ (၁၇၉၀-၁၈၇၅ခုနှစ်) သည် antebellumကာလဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်မီ ကျွန်စနစ်ကာလဖြစ်ပြီး US လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်သည် နိုင်ငံကို လူဖြူများ၏သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်သောကာလဖြစ်သည်။ Native nations ဌာနေလူမျိုးစုများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ လွှတ်တော်နှင့်ပြည်နယ်များက 1803 Immigration Act ကဲ့သို့သော လူမည်းများကိုပစ်မှတ်ထားသည့်ဥပဒေများကို အတည်ပြူခြင်းများရှိခဲ့သည်။ Haitian Revolution ကာလများတွင် တောင်ပိုင်းရှိကျွန်ပိုင်ရှင်များသည် Haitians များတိုင်းပြည်တွင်းရောက်လာပြီး လူမည်းလွတ်မြောက်ရေးများပြုလုပ်မည်ကို ကြောက်ကြသည်။
ဒုတိယအပိုင်းအခြား White’s Only Immigration Regime (၁၈၇၆-၁၉၂၉) အတွင်းတွင် ပြည်တွင်းစစ်အပြီး၌ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရသည် အကျွမ်းတဝင်ရှိလာသော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး လူဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီများက လူဖြူမဟုတ်သောရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကို ဖယ်ရှားရန်၊ အပြစ်ပေးရန်၊ ပြန်ပို့ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ၁၉၂၉တွင် လွှတ်တော်က Asian များ တိုင်းပြည်ထဲ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကို သိသိသာသာ၊ မသိမသာနည်းလမ်းများဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ Jim Crow ကာလများတွင် လူဖြူများသာဆိုင်းဘုတ်များကို (whites-only signs) စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကျောင်းများ၊ အဆောက်အဦးများစသည့် အများပြည်သူသွားလာသောနေရာများတွင် ပြထားခဲ့သည်။ Jim Crow သည် လူမျိုးရေး ခွဲဖယ်ခြင်းထက် လူဖြူကြီးစိုးရေးစည်းမျဉ်းများကို ပိုအသားပေးခဲ့သည်။ ” ဒီနေရာမှာ ကျမ ဆိုလိုတာက လူဖြူမဟုတ်တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချအားလုံးကို နိုင်ငံပြင်ပကို ပြန်ပို့တာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းပြောရရင် US လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။ ဘယ်သူက ဘယ်လို စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့နိုင်ငံတွင်းကို ဝင်ရောက်ခွင့်၊ ဘယ်သူ့ကို ထုတ်ပစ်နိုင်တယ်၊ ဘယ်စည်းကမ်းချက်တွေအောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကို အာဏာ၊ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေမှာ အမြစ်တွယ်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာကို ဆိုလိုတာပါ” ဟု Hernández က ရှင်းပြသည်။
တတိယအပိုင်းအခြားမှာ စစ်အေးကာလအတွင်း Consolidate and Carry Forward ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်သည် လူဖြူများသာပါဝင်သော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကို ပြုပြင်ခဲ့ပြီး မဖျက်ဆီးခဲ့ချေ။
စတုတ္ထအပိုင်းအခြားမှာ Amend and Enforce(၁၉၅၅မှ၁၉၉၀ခုနှစ်) အတွင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၆၅တွင် Civil Rights Movement လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်သည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သော လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းဖျက်သိမ်းခဲ့သော်လဲ 1965 Immigration Reform Act တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်၏ သီးသီးသန့်သန့်တနေရာတွင်ပါဝင်နေသော လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းကိုသာ ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ကျန်သောနေရာများတွင်ပါဝင်နေသောလူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းကို ချန်ထားခဲ့သည်။ 1965 Immigration Act နောက်ပိုင်းတွင် လွှတ်တော်နှင့် Supreme Court သည် စည်းမျဉ်းအသစ်များကိုရေးဆွဲခဲ့ရာ ၁၉၇၅ခုနှစ်က Supreme Court ကဆုံးဖြတ်သော Brignoni-Ponce decision တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် လူုမျိုးကို အချက်တချက်အနေဖြင့် တရားဝင်သုံးနိုင်ခဲ့သည်။ ” ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်တွေက Supreme Court က Los Angeles အပြင် Ninth Circuit မှာ ပါဝင်တဲ့ ပြည်နယ်တွေကမြို့တွေမှာ ICE နဲ့ Customs and Border Patrol တွေကို လူမျိုးဆိုတာကို အချက်တခုအနေနဲ့သုံးပြီး စစ်ဆင်ရေးတွေဆက်လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့တာပါပဲ” ဟု Hernández က ထောက်ပြခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးကာလအပိုင်းအခြားမှာ Deportation Nation (၁၉၉၁- ယခုချိန်ထိ) ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၁မှစပြီး ဖယ်ဒရယ်အစိုးရသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ အကြီးဆုံးသော လူဝင်မှုဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပြန်ပို့ခြင်းစနစ်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လူ၇သန်းကို ထိုကာလတလျှောက်ပြန်ပို့ခဲ့ကာ လူ၂၅သန်းကျော်ကို voluntary departure orders ဖြင့် တိုင်းပြည်မှ ထွက်ခွာစေခဲ့ကြောင်း Hernández က ပြောကြားခဲ့သည်။ ” ဒီကာလတွေမှာ လူမျိုးရေးမညီမျှမှုတွေနဲ့ ပြန်ပို့တာက ပိုကြီးထွားလာပါတယ်။ US ရာဇဝတ်မှုဥပဒေစနစ်နဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ် ဆက်သွယ်မှုကို ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ရှိလာတဲ့အတွက် လူအစုလိုက်ပြန်ပို့တာတွေ၊ ထောင်ချတာတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်”
သမိုင်းထဲက လဝက စစ်ဆင်ရေး၊ ဥပဒေတွေနဲ့ ယနေ့ကာလ ဆက်စပ်ပုံ
သမိုင်းကြောင်းတွင် အစုလိုက်ပြန်ပို့သော လဝကစစ်ဆင်ရေးဖြစ်သည့် Operation “Wetback” (May-October,1954) ကို နွေရာသီ၊ ၂၀၂၅တွင် Los Angeles ၌ ကြုံတွေ့ရသည့် လဝကစစ်ဆင်ရေးနှင့် Ahilan Arulanantham က ဆက်စပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့အတူ TPS များကို ၂၀၁၈မှစပြီး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်းနှင့် ၂၀၂၅တွင် TPS ရပ်ဆိုင်းခဲ့သော Afghanistan, Cameroon, Honduras, Nepal, and Nicaragua နိုင်ငံများ ဆက်စပ်ပုံကိုလဲ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ မတ်၂၊ ၂၀၂၉တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Registry Act အရ ဇူလိုင်၁၊ ၂၀၂၄ မတိုင်မီက အထောက်အထားမပါဘဲ US ကိုတရားမဝင်ရာက်လာသူများကို တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ထိုထဲမှ၈၀%မှာ ဥရောပတိုက်သားများနှင့် ကနေဒီယမ်လူမျိုးများဖြစ်ကြကြောင်းနှင့် 1986 Registry Act (Immigration Reform and Control Act (IRCA) အရ ဇန်နဝါရီ၁၊ ၁၉၇၂ထိ တောက်လျောက်နေထိုင်ခဲ့သူများကို တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ” မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ ဘာလို့ အဲ့ဒီ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ထပ်ပြီး တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းအသစ်မလုပ်တော့တာလဲ။ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဥပဒေကိုခွင့်ပြုပြီး updateလုပ်လိုက်ရင် မက်ဆီကိုနဲ့တောင်အမေရိကက လူသန်းချီဟာ တရားဝင်ဖြစ်သွားမှာကြောင့်ပါပဲ” Arulanantham က ဆိုသည်။ ” ခင်ဗျားဟာ ဗီဇာရက်လွန်နေတာကမှ အစစ်အဆေးမရှိဘဲဒီနိုင်ငံကိုဝင်လာခြင်းမျိုးထက် နေထိုင်ခွင့်အခြေအနေပြောင်းဖို့ ပိုလွယ်ပါသေးတယ်” US ထဲသို့အစစ်အဆေးမရှိဘဲ ဝင်လာခြင်းသည် ဂာဇဝတ်မှုဟု ဥပဒေက သတ်မှတ်ထားပြီး ဗီဇာရက်ကျော်ခြင်းကို ရာဇဝတ်မှုဟု မသတ်မှတ်ထားချေ။ “‘ ဒါက စိတ်ပျက်စရာကြီး မဟုတ်ဘူးလား။ ဘာလို့ တခုကို နောက်တခုထက်ပိုပြီး ပြဿနာရှာတာလဲ။ အဖြေကဘာလဲဆိုတော့ ၁၉၂၉က အတည်ပြုခဲ့တဲ့ဥပဒေက မက်ဆီကန်တွေကို အပြစ်ပေးချင်လို့ပါပဲ။ ဒီလိုဥပဒေမျိုးကိုပဲ ဥရောပတိုက်သားတွေအတွက် ဥပဒေပြုလိုု့ရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဥရောပတိုက်သားတွေကို တရားဝင်နေခွင့်တွေပိုလွယ်အောင် ပြောင်းပြန်လုပ်တာ”
14th Amendment နဲ့ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရရဲ့စုံညီအာဏာ
14th Amendment အရ USရှိ လူအားလုံး သည် မိမိ၏အသက်၊ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖယ်ရှားမခံရခင်မှာ ဥပဒေအောက်တွင် တရားမျှတသောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အကာအကွယ်ပေးပိုင်ခွင့်ညီတူညီမျှ ရှိသည်ဟု ဆိုထားသော်လည်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက် ခြွင်းချက်ကြီးတစ်ခု ရှိပါသည်။ US သို့ဘယ်သူဝင်ရောက်နိုင်သလဲ နှင့်မည်သူဖယ်ရှားခံရနိုင်သည်အပေါ် ဖက်ဒရယ်အစိုးရတွင် “စုံညီအာဏာ” ရှိသည်ဟု ၁၉ရာစုက Supreme Court က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤ “စုံညီအာဏာ” ဆိုသည်မှာ ထိုနယ်ပယ်များတွင် ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ၁၄ ကြိမ်မြောက် 14th Amendment အပါအဝင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ကန့်သတ်မထားပေ။
Million Dollar Hoods တွင် မေးခွန်းများ ရှိနေသည်။ ” America First က ကမ္ဘာကြီးကို လွဲမှားတဲ့အမြင်ကို ဘယ်လိုဖန်တီးမှာလဲ။ အဲဒီအခါကျတော့ ဘယ်သူ့ကို လူမျိုးရေးခွဲခြားမလဲ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ခွဲခြားမလဲ။ ဘယ်သူက ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်တယ်လို့ သတ်မှတ်မလဲ။ ဘယ်သူ့ကို တားမြစ်မလဲ။ ကန့်သတ်မလဲ။ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဟာ အများကြီးပါပဲ။” သမိုင်းနှင့်အနာဂတ် ပြုပြင်ရန်အချက်များကို ” သမိုင်းကိုလေ့လာပြီး ထိုအချက်များကို ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်မည်ဆိုပါက အနာဂတ်မှာ မွေးဖွားသည့်နေရာ(သို့) လူမျိုးအမည်က အာဏာရှင်စွာ ပြုကျင့်၍မရပါ။ အနာဂတ်မှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းသည် ရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါ။ အနာဂတ်မှာ လူအစုလိုက် ပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်းဟာ စံတခု မဟုတ်ပါ။ ” ဟု Million Dollar Hoods ပြုစုချက်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။