Using Technology to Lean English (5) – Prof: Myo Kyaw Myint

Technology နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားခြင်းအကြောင်း ပြောကြမည်ဆိုလျှင် Technology နှင့် ခလေးငယ်များအကြောင်းကို ချန်ထား၍ မရပါ။ အထူးသဖြင့် ယခုအချိန်မှာ Christmas နှင့် နီးနေပြီဖြစ်၍ ခလေးများအတွက် လက်ဆောင်များ ဝယ်ယူရန် စဉ်းစားနေချိန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့ ယခု ခေတ်စားနေသော electronic toys များ၊ အထူးသဖြင့် စကားပြောနိုင်သော အရုပ်လေးများ၊ စာဖတ်ပြနိုင်သော စာအုပ်လေးများကို မြန်မာခလေးများအတွက် ဝယ်ယူပေးသင့်၊ မပေးသင့် ယခုဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြလိုပါသည်။

အချို့မိဘများက မိမိကိုယ်တိုင် အင်္ဂလိပ်စကား မကျွမ်းကျင်လှပါ။ အသံထွက်လည်း မမှန်လှပါ။ ဒီတော့ ဒီလိုစကားပြောတတ်သော အရုပ်လေးများ၊ စာဖတ်ပြနိုင်သော စာအုပ်လေးများကို အားကိုးခြင်ကြပါသည်။ သို့သော် ထို စကားပြောနိုင်သော အရုပ်လေးများ၊ စာဖတ်ပြနိုင်သော စာအုပ်လေးများမှာ ခလေးငယ်များနှင့် မသင့်တော်သည့်အတွက် ဝယ်ယူဖို့ မသင့်ကြောင်း တားမြစ်လိုပါသည်။

They Hinder Social Interaction

ခလေးငယ်များအတွက် စကားပြောဆိုခြင်းသည် အထူးအရေးကြီးသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုတခု ဖြစ်ပါသည်။ စကားပြောသည် ဆိုရာ၌ မိဖများနှင့်၊ ညီအကိုမောင်နှမများဖြင့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အရုပ်လေးက စကားပြောနေခြင်းကို နားထောင်နေရုံဖြင့် စကား တတ်မလာနိုင်ပါ။ စကားပြောသင်ယင် မိဖနှင့်ခလေးကြား၊ ခလေးနှင့် ညီအကိုမောင်နှမကြား သံယောဇဉ်လေးတွေ ဖြစ်လာပြီး တန်ဘိုးရှိလှသည့် ဆက်ဆံမှုလေးများ ဖြစ်လာပါသည်။ စကားပြောတတ်သည့် အရုပ်လေးများ၊ စာဖတ်ပြသည့် စာအုပ်လေးများက ထိုကဲ့သို့ တန်ဘိုးရှိသော ရတနာလေးများ မဖန်တီးနိုင်တာ ထင်ရှားလှပါသည်။

They can negatively impact language development

ထိုစကားပြောတတ်သော အရုပ်လေးများ၊ စာဖတ်ပြတတ်သော စာအုပ်လေးများကြောင့် ခလေးငယ်၏ စကားပြောတတ်လာမှု၊ တနည်းအားဖြင့် Language dovelopment ကို နှောင့်နှေးစေတတ်ပါသည်။ မိမိ၏ သားငယ်၊ သမီးငယ်လေးများ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်ကျွမ်းစေလိုလျှင် ထို electronic toys များကို အားကိုးနေ၍ မရပါ။ ၎င်းအရုပ်လေးများ၊ စာအုပ်လေးများက ခလေးငယ်ကို limited vocabulary သာ ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို limited vocabulary ကြောင့် Language dovelopment ကို နှောင့်နှေးသွားစေပါသည်။ မိဖများ၊ ညီအကိုမောင်နှမများ၊ ရွယ်တူအခြား ခလေးငယ်များနှင့် စကားပြောဆို ဆက်ဆံနေမှသာ ခလေးငယ်များ လိုအပ်သော unlimited vocabulary ကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ မကျွမ်းကျင်သည့် မိဖများကိုလည်း ကြိုးစားပြီး အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ အခြေခံလောက်တော့ မြန်မာတိုင်း ပြောနိုင်ကြပါသည်။ မိမိက အိမ်တွင် အခြေခံလောက် ပြောပေးထားရင် ခလေး သူငယ်တန်းတက်သည့်အခါ အလွယ်တကူ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်သွားပါလိမ့်မည်။ အင်္ဂလိပ်စကားရော၊ မြန်မာစကားပါ ကောင်းကောင်းပြောနိုင်သည့် Bi-lingual ခလေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်ရန် စကားပြောတတ်သော၊ စာဖတ်ပြတတ်သော electronic toys များကို ရှောင်ကြဖို့ မှာကြားလိုပါသည်။

They can promote dependence on technolgy

ဆိုးရွားသောအပြစ်တခုက ဒီ စကားပြောနိုင်သော၊ စာဖတ်ပြနိုင်သော အရုပ်လေးများဖြင့် ကြီးပြင်းလာရသော ခလေးငယ်သည် electronic toys ပစ္စည်းများအပေါ် အထူးအားကိုးသွားတတ်ပြီး၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးလိုစိတ် လျော့နည်းသွားစေပါသည်။ ယခုခေတ်က လူကြီးများတောင် GPS တို့ Cell phone တို့ကို အရမ်းအားကိုးနေကြတဲ့ခေတ်ပါ။ ခလေးဘဝ၊ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ဒီ electronic toys လေးတွေ မရှိရင် ဘာမှ မလုပ်တတ်တော့ဘဲ ဘဝမျိုးရောက်အောင် ကိုယ့်သားငယ်၊ သမီးငယ်ကို တွန်းမပို့ပေးပါနဲ့။ သာမန် အရုပ်လေးတွေနဲ့ဘဲ ကစားပါစေ။ သူငယ်ချင်းများနဲ့ဘဲ ကစားပါစေ။ ကိုယ့်အားကိုယ် ကိုးတတ်သူ ဖြစ်လာအောင် ဒီ electronic toys လေးတွေနဲ့ ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင် ထားပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။

They kill a child’s creativity

ခလေးငယ်လေးများမှာ curiosity နဲ့ creativity ရှိကြပါတယ်။ အရာရာကို သိလိုစိတ်၊ စူးစမ်းလိုစိတ် အင်မတန် များပါတယ်။ ဒါကို curiosity လို့ ခေါ်ကြတာပေါ့နော်။ ဒီထက်ပိုပြီး ခလေးငယ်တိုင်းမှာ အသစ်အဆန်းလေးတွေ ဖန်တီးလိုစိတ်၊ တီထွင်လိုစိတ်လည်း အထူးများပြား ပါတယ်။ ဒါကို creativity လို့ ခေါ်ကြတာပါ။ ဒီလို စူးစမ်းလိုစိတ်တွေ၊ တီထွင်လိုစိတ်တွေကို electronic toys တွေက အားမပေးတဲ့အပြင် ပျောက်ဆုံးသွားအောင်၊ ဆိတ်သုဉ်းသွားအောင် ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ electronic toys လေးတွေဟာ အသံလည်း ကျယ်တယ်။ အရောင်လည်း စုံတယ်ဆိုတော့ ခလေးငယ်တချို့ဟာ ဒီအရုပ်လေးတွေ၊ စာအုပ်လေးတွေနဲ့ဘဲ ကျေနပ်နေပြီး အခြားအရာများကို စူးစမ်းလိုစိတ် လျော့နည်းသွားတတ်ပါတယ်။ အထူးသတိထားပြီး ရှောင်ကြဖို့ မိဘများကို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။

တကယ်တော့ စာရေးသူက မြန်မာခလေးများကို မိမိရဲ့ မြေးငယ်လေးများလို စေတနာပိုမိပြီး အစိုးရိမ်တွေ လွန်နေတာပါ။ ခလေးများက စိတ်ချရပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် psychologist တယောက်ပြောသလိုပေါ့။ သူ့သားလေးကို တန်ဖိုးကြီးတဲ့ electronic toys ဝယ်ပေးမိတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ခလေးက အဲဒီတန်ဘိုးကြီးတဲ့အရုပ်နဲ့ မဆော့ဘဲ၊ အရုပ်ထည့်လာတဲ့ ပုံးကြီးကို သင်္ဘောလုပ်ပြီး ကစားနေတယ်တဲ့။ အားလုံး မှတ်ထားကြပေါ့။ 10% toy and 90% child ပါတဲ့။