MYANMAR GAZETTE NEWSLETTER XVII

” Islamophobia ဟာ လူတွေကြား ဘယ်လိုစိတ်ဝမ်းကွဲစေပြီး ၂၀၂၄ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မလဲ”

SweSwe Aye

Al Enteshar Newspaper က ကျင်းပသော ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းမျာကိုရပ်တန့်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ ဧပြီ၁၃ က Gledale, California ရှိ Phoenicia Restaurant တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ အခမ်းအနားသို့ California Civil Rights Department နှင့် တက္ကသိုလ်များမှပါမောက္ခများ၊ အာရပ်၊ အာဖရိကန်အဖွဲ့အစည်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

California Civil Rights Department သည် California နေသူများအား လူမျိုး၊ လိင်ခံယူချက်၊ မိခင်ဘာသာစကားပြောကြားခြင်း၊ နေထိုင်ခွင့်အခြေအနေနှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးခံယူချက်စတဲ့အချက်များအပေါ်ပစ်မှတ်ထားပြီး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း(သို့မဟုတ်) ့ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများမှ California Civil Rights Department ကကာကွယ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းကိုအခြေခံပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းများတွင်civil rights ကိုထိပါးခြင်း၊ ရာဇဝတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်စေသော Hate crimes များရှိသကဲ့သို့ ရာဇဝတ်မြောက်သည့်အထိ မပြင်းထန်သော Hate incidents များလည်း ရှိသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂အတွင်း စစ်တမ်းများအရ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုများသည် ၂၀% မြင့်မားလာကာ 9/11 မှစပြီး အမြင့်ဆုံးနှုံးထိ ရှိလာခဲ့သည်။

အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာသော Mackenzie Anderson, Staff Counsel with the California Civil Rights Department , Legal Division က ” ကျမတို့ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းကိစ္စတွေအတွက် Resources တွေကို ဘယ်လိုယူရမယ်ဆိုတာကို CAvsHATE အစီအစဉ်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ https://www.cavshate.org/ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါ Online ကနေတိုင်လို့ရတယ်။ ဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်။ ဘာသာစကား၂၀၀နဲ့ဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်။ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရတာကို မျက်မြင်သက်သေအနေနဲ့ တိုင်ချင်လို့ အမည်မဖော်လိုဘဲ တိုင်လဲရတယ်။ သတင်းပေးတိုင်ကြားပြီးတဲ့အခါ တဦးချင်းစီအတွက်လိုတဲ့ Resources တွေယူလို့ရတယ် ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ Online မှ သတင်းပေးတိုင်ကြားလိုသူများအတွက် ဘာသာစကား၁၅မျိုးရှိသည်။ ဖုန်းခေါ်သူများအတွက် (833) 866-4283 or 833-8-NO-HATE ကို တနင်္လာမှသောကြာထိ မနက်၉နာရီမှညနေ၆နာရီထိ ဘာသာစကား ၂၀၀သုံးပြီး သတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်သည်။ ထိုအချိန်များပြင်ပဖြစ်ပါက voicemail ထားခဲ့၍လည်းကောင်း၊ 211 ကိုဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း သတင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ” California Civil Rigjts Department က ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကို သက်သေအထောက်အထားစုဖို့ California hate initiatives တွေကို စတင်နေပြီး Commision on the state of hate ကလည်း ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကို လေ့လာဖို့နဲ့ ရေရှည်အတွက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု Mackenzie Anderson က ဆက်ပြောခဲ့သည်။

၂၀၂၃ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၇မှစခဲ့သော 2023 Israel–Hamas war ကိုအကြောင်းပြုပြီး US တွင် Islamophobia အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များအား မုန်းတီးရန်ရှာခြင်းများ များပြားလာခဲ့သည်။ Dr. Yousef Baker, Associate Professor at CSU Long Beach က Racist လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ” လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနဲ့လူတွေကို တဘက်အုပ်စုက ထိုက်ထိုက်တန်တန်အခွင့်တွေရမယ်။ နောက်တဘက်က မထိုက်မတန်နဲ့နိမ့်ကျတာတွေရမယ်ဆိုတဲ့နှစ်အုပ်စုခွဲခြားလိုက်တာပါပဲ။ လူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်ဆိုတာက လူတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမဟုတ်ဘူး။ အထက်ကနေ အောက်ကို သွားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Muslim အမည်အကြောင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြခဲ့ရာ မွတ်စလင်ဆိုသည်မှာ မည်သည့်လူမျိုးမဆို၊ မည်သူမဆို အစ္စလမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူများကို ခေါ်ကြောင်းနှင့် ပါလက်စတိုင်းတွင်လည်း ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများတွင် အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ မွတ်စလင်များရှိသလို ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဂျူးဘာသာကို ကိုးကွယ်သူ ပါလစတိုင်းများလည်း ရှိကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ ” United States မှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ United States ်မှာရှိတဲ့လူုမည်းတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ကျွန်စနစ်ကာလတုန်းက ကျွန်ပြုခဲ့တဲ့လူမည်းတွေရဲ့ ၂၀% ဟာ မွတ်စလင်တွေဖြစ်ပါတယ် ” ဟု Dr. Baker က ဆက်ပြောသည်။ ၁၉၉၁မတိုင်မီ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမကျဆုံးပြီး မတိုင်မီကာလများတွင် United States အားပြည်ပခြိမ်းခြောက်မှုမှာမြူနစ်အန္တရာယ်နှင့် ပြည်တွင်းခြိမ်းခြောက်မှုမှာ New Left ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁မတိုင်မီကာလက US သည် ပါလက်စတိုင်းကို ကွန်မြူနစ်အန္တရာယ်ထဲထည့်ထားခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယမ်ပြိုကွဲပြီးနောက် United States အားခြိမ်းခြောက်သောပြည်အန္တရာယ်ထဲတွင် မွတ်စလင်အားထည့်ထားခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်းအား မွတ်စလင်ခေါင်းစဉ်အောက်ပြောင်း ထည့်ထားခဲ့ကြောင်း၊ သမ္မတအဆက်ဆက် သမ္မတ Bill Clinton သည် Anti-Terrorism Bill ကိုအတည်ပြုခြင်းအပါအဝင် သမ္မတ George W Bush လက်ထက်များနှင့် သမ္မတ Obma လက်ထက်မှလွဲပြီး သမ္မတ Donald Trump လက်ထက်များတလျှောက် မွတ်စလင်များအားအမြင်မကြည်ရေးများကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့ကြောင်းများဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ” မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ခြင်းဟာ US မှာ နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအတွက် စနစ်တကျဖန်တီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။” ဟု Dr. Baker က ဆိုသည်။

ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကို ” Positive အနေနဲ့ အမေရိကားသမိုင်းမှာ မွတ်စလင်တွေမဲပေးခွင့်ဟာ အလွန်ပါဝါရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မဲပေးခွင့်ကိုအသုံးချပြီး local city council candidate ရွေးပါ။ State Assembly members တွေ နဲ့ State Senators တွေကို အားပေးထောက်ခံပါ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ရွေးကောက်ခံရုံးတွေမှာ မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန့်ထားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တချက်အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ဟာ အကြမ်းမဖက် nonviolence နည်းတွေကိုသာ ရွေးချယ်ကြပါ။ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြကြပါ။ ကျနော်တို့ဟာ positive peace – တရားမျှတမှုရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲ လိုချင်ပါတယ်” ဟု Salam Al-Marayati, President of Muslim Public Affairs Council က လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော ပြောကြားခဲ့သည်။

Dr. Rana A. Sharif, Professor at CSU Nortgridge က ယနေ့အမေရိကားရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းသားများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော antimuslim နှင့် xenophobia (နိုင်ငံခြားသားများ၊ လူစိမ်းများကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ) အကြောင်းကို အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့သည်။ UC Berkeley Law School Dean နှင့်ဇနီးအိမ်တွင် ဧပြီ၁၁၊ ၂၀၂၄ က ယခုနှစ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက် private dinner party ကျင်းပစဉ် ပါလက်စတိုင်းတွင်ကြုံတွေ့နေရသောအဖြစ်အပျက်များအား ကိုယ်ပိုင်စကားပြောခွက်ယူလာပြီးထပြောသော မွတ်စလင်ကျောင်းသူအား Law School Dean ၏ဇနီး ဥပဒေပါမောက္ခက စကားပြောခွက်ဆွဲလုခြင်း၊ လူကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ထိပါးခြင်းဖြစ်ရပ်၊ ဧပြီ၅က Pomona College တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသော pro-Palestinian ကျောင်းသား၂၀ကို ဒေသခံကရဲက ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ရပ်များ၊ Columnia University တွင် ဆန္ဒပြသောကျောင်းသားကို နှိမ်နှင်းခြင်းဖြစ်ရပ်များကို ဥပမာပြကာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

United States သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်းစုံမှလူများ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချရာနိုင်ငံဖြစ်သဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများ၏မိခင်နိုင်ငံများ၏ကိစ္စသည် US နှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ မိခင်နိုင်ငံများတွင် ပဋိပက္ခများဖြစ်သည့်အခါ ထိုပြဿနာများသည် United States ကို ရိုက်ခတ်မြဲဖြစ်ပြီး လူမျိုးစုများနှင့် နိုင်ငံရေးအမြင်ကွဲလွဲသူများကြားတွင် ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းများဖြစ်ပွားလာသည်။ ” ကျမတို့ရဲ့ rights တွေကို ကာကွယ်ရမယ်။ ဒီအချိန်ကာလက ကျမတို့တွေအားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းတွေကို တွန်းလှန်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Al Enteshar Newspaper ထုတ်ဝေသူနှင့်အယ်ဒီတာဖြစ်သူ Fatima Bakhit က ပြောကြားခဲ့သည်။

