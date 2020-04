The Myanmar Gazette, April 2020 #136, 11″ x 17″ 32 Pages, Printed in Los Angeles *မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ ကိုပညာ(အမရပူရ)

*ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်၀င်းရဲ့ Shingles ဆင်ရေယုန်အကြောင်းသိကောင်းစရာ

*ထင်ရှားကျော်ကြားမြန်မာများအဖြစ် နယူးယောက်ဆရာ၀န်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Dr. Linus Yeo

*မျိုးသန်းသမိုင်းလှန်ရေးသားတဲ့ ကပ်ဘေးနဲ့ လယ်တီဆရာတော်

*မြန်မာနှစ်သစ် ဧပြီအလှပန်းအဖြစ် Michelle Swe

*၀င့်ပြုံးမြင့် ရေးတဲ့ Fomo, Jomo, Mojo, Noob, Meme, New Normal & Hygge lifestyle စကားလုံးသစ်

*မောင်မိုးညို ရဲ့ CoVid-19, Social-distancing နဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာတွေ

*တိမ်မည်းရေးတဲ့ မျိုးဆက်ပြောင်းတဲ့ကားလောက

*အောင်နိုင်မိုးရေးတဲ့ သင်္ကြန်လွမ်းချင်း

*KZ ရဲ့ ခုခံစွမ်းအားမြင့်စွပ်ပြုတ်များ

*လစဉ်ပါနေကျ အင်္ဂလိပ်စာ/တရုတ်စာသင်ခန်းစာများအပြင် US Census သတင်း/ကြော်ငြာ။ လစဉ်ပါနေကျ ဗေဒင်။ စာအုပ်စင်။ ကဗျာ။ ကမ္ဘာ/မြန်မာသတင်းဒိုင်ယာရီ။ တွေးတစိမ့်စိမ့်ဟာသများ။ ကာတွန်း။ ဆယ်လီဘရိတ်တီသတင်းများ။ တိုင်းရင်းဆေး သာရေး/နာရေး။ အမေရိကပြည်တွင်း/ပြည်ပသတင်းစုံနဲ့ မြန်မာ့ဂဇက် ထွက်နေပါပြီ။ မြန်မာစတိုးဆိုင်။ ဆရာဝန်ဆေးခန်း။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ချချ်များမှာအခမဲ့ရယူပါ။

