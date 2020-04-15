How Long Does the Coronavirus Live on Surfaces?
“ဖြန့်ပေးကြပါခင်ဗျား….”
တချို့ မြန်မာလိုရေးထားတာတွေမှာ.. အထောက်အထားမရှိရေးတင်ထားတာတွေတွေ့လို့.. အပင်ပန်းခံ.. ပုံဇယားလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တည်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့.. ရှိနေနိုင်တဲ့ အချိန်နာရီပါ..။
ကိုရွှေဗိုင်းရပ်စ်ကို အထင်မသေးပါနဲ့.. လေထဲကလွဲလို့နေရာအကုန်လိုလိုမှာ.. တရက်ကျော်နေနိုင်တာချညး်ပါ…။ အဲဒါကြောင့်.. အပြင်သွားပြန်လာရင်အ၀တ်အကုန်ချွတ်ချ.. လျှော်စက်ထဲထည့်(လက်နဲ့တောင်တတ်နိုင်ရင်မလျှော်ရ)… အပူပေးအခြောက်ခံပြီးမှ ပြန်သုံးပါတဲ့..။ လူလည်းဆပ်ပြာနဲ့တိုက်ရေချိုးပါ..။
ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ.. အဆီတမျိုးနဲ့ ပူးကပ်ဖွဲ့စည်းထားတာမို့.. အရက်ဆိုရင်..ပေါက်ထွက်ပျော်ကျတာမို့ ပျက်ဆီးပါတယ်..။ ဆပ်ပြာဆို..အဆီကိုဖျော်ချလိုက်တာမို့.. တပိုင်းတစစီဖြစ်ပျက်ဆီးပါတယ်..တဲ့..။ လူ့ခန္ဓာထဲရောက်လာပြီဆို.. သူ့မှာပါတဲ့အခွံကိုချွတ်ချပြီး.. လူ့ဆဲလ်နဲ့ပေါင်း ကိုယ်ထဲမြုတ်၀င်လိုက်တာမို့.. အပြင်လောကမှာရှိစဉ်ကသတ်လို့ရတာတွေ..ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ..။
လူ့ကိုယ်ထဲမှာ.. အရက်သောက်လို့.. ဗိုင်းရပ်စ်မသေတော့ပါ..။
အက်ဆစ်မြိုချလို့လည်းမရပါ..။
ဆပ်ပြာရည်သောက်လည်း… ဘိုင့်ဘိုင်..။
အူတွေအသည်းတွေထုတ်.. အ၀တ်လျှော်စက်ထဲထည့်လျှော်လည်း.. ဟီးဟီးပါပဲ..။
မီးတင်ရှို့လည်း လူမီးလောင်ပြာကျမှ.. ဗိုင်းရပ်စ်သေပါမယ်..။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသတ်လို့ရတုံးသတ်ပါ…။
ပူးကပ်ပြီးမှတော့.. .. ဘိုးဘိုးအောင်လည်းကယ်မရ..။
အနိစ္စ.. အဲဒါလေး..။
အောက်က၀က်ဘ်ဆိုက်တွေ.. မီဒီယာတွေ.. ပညာပေးဖိုရမ်တွေကိုမှီငြမ်းထားတာပါ..။
ပုံကိုအလိုရှိရာသုံးနိုင်ပါတယ်…။ ဖြန့်ပေးကြစေလိုပါတယ်..။
အာရိဂတ်တော..။ どうもありがとう。
Ref: https://www.usatoday.com/in-depth/news/2020/03/25/coronavirus-survives-on-metal-plastic-cardboard-common-objects/2866340001/ –
https://www.webmd.com/lung/how-long-covid-19-lives-on-surfaces –
https://www.rutgers.edu/news/best-ways-kill-coronavirus-your-home _
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/27/822591449/coronavirus-faqs-does-it-live-on-clothes-can-my-dog-infect-me-any-advice-on-wipe
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