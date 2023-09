ရောင်းထုတ်နည်းလမ်းများ -တိမ်မည်း

အတိုချုပ်မှတ်စု – အတိုချုပ်လေးအနေနဲ့ မှတ်သားစရာ အချို့အကြောင်းပြောရရင်ဖြင့် သိပ်လေးလံပြီး ပို့ရခက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင် Craigslist သို့မဟုတ် Facebook Marketplace ကကောင်းပါတယ်။ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းအသေးတွေကတော့ eBay မှာ ရှယ်ပါ။ တကယ်လို့ ပစ္စည်းအများကြီး တွဲရောင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ပို့မလဲကို အရင်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ EBay ကတော့ တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ အရောက်အပေါက် များတဲ့အတွက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ သီချင်းစုချင်တဲ့သူတွေကတော့ Discogs ပါပဲ။ အားကစား ပစ္စည်းတွေပြန်ရောင်းချင်တာကတော့ SidelineSwap ရဲ့ အားသာချက်ပါ။ ဖတ်ရှင်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းကောင်းတာကတော့ The RealReal နဲ့ Poshmark ပါပဲ။ ယောက်ျားလေး အဝတ်အစားနဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကတော့ eBay မှာအဆင်ပြေလို့နေပါတယ်။ AptDeco တွေကတော့ ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ပို့ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေ သက်တမ်းကျန်နေသေးရင်လည်း အရောင်းသွက်တတ်ပါသေးတယ်။

မိတ်ဆွေ တို့ အိမ်မှာ အသုံးမပြုတော့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းမယ်ဆိုရင် Craigslist က အစချီပြီး eBay အလွန်ထိ ဘယ်လို ရောင်းကြရမလဲဆိုတာကို ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေမှာ ဗီရိုထဲမှာ မြေအောက်ခန်း ခေါင်မိုး ကားဂိုဒေါင် နဲ့ ၂ ဘီလျံ စတုရန်းပေ လောက်ကျယ်တဲ့ အငှားမြေနေရာတွေမှာ ကျနော်တို့ တသက်လုံး အမွေရလာတာ သို့မဟုတ် ဘဝတလျှောက်လုံး စုလာတာ သို့မဟုတ် ကပ်ရောဂါကာလမှာ မှာထားမိတာတွေ စသဖြင့် ရှင်းထုတ်ပစ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အများကြီး ရှိတတ်ပါတယ်။

eBay ဆိုရင် လူတိုင်းနီးပါးကြားဖူးမှာပါ။ peer-to-peer online seller လူတွေကိုယ့်ဘာသာတင်ရောင်းလို့နေရာကြီးပါ။ ၁၉၉၅ ကတည်းကဆိုတော့ နှစ်ပေါင်းလည်း မနည်းတော့ပါဖူး။ သူ့မှာဆိုရင် လက်ရှိသုံးစွဲသူပေါင်း ၁၃၃ သန်းခန့် ရှိပါတယ်။ ၂၀၂၂ အစောပိုင်းမှာကို ဒေါ်လာ ၇၄ သန်းခန့် အရောင်းအဝယ်တွေ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သို့ပေသိ လူသုံးများတယ်ဆိုရင် သင့်ပစ္စည်းအတွက် ဈေးကောင်းရဖို့ ရောင်းဖို့နေရာသင့်တယ်လို့တော့ အမြဲယူဆလို့မရပါဖူး။ ဥပမာ ပီယာနို အမွေရခဲ့တာ ရောင်းဖို့ Gucci loafers တရံ ရောင်းဖို့ စသဖြင့်ပေါ့။ အွန်လိုင်းမှာ အဲ့လို အရောင်းအဝယ်လုပ်လို့ ရတဲ့နေရာ အများကြီးရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ ကုန်ပစ္စည်းတမျိုး ကိုသာ အထူးပြု လုပ်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပရိဘောဂတွေချည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဝတ်အစားတွေချည်းပဲဖြစ်ဖြစ် အားကစား ပစ္စည်းတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ အားလုံးခြုံလိုက်ရင် ဈေးကွက်ကြီးက အရမ်းကြီးပါတယ် ၂၀၂၇ မှာ အရောင်းဟာ ဒေါ်လာ ၂၈၉ ဘီလျံခန့် ရှိမယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။

သို့ပေသိ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အမှိုက်ကို ရွေဖြစ်အောင် လုပ်ရတာ ခက်ခဲလှပါတယ်။ ပထမဆုံး ရှင်းဖို့နေရာနဲ့ အချိန်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင်မရှင်းချင်ဖူး လူငှားရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုပ်တဲ့သူတွေဟာ တနာရီကို ဒေါ်လာ ၇၅ ကနေ ၁၀၀ အထိ တောင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အရပ်ထဲက ပြန်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေက ကူညီတဲ့အဖွဲ့တွေကနေတဆင့်လည်း အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒီပစ္စည်းတွေကို တခြား ဘယ်မှာ အသုံးပြန်ချလို့ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနိုင်ပါသေးတယ်။

တကယ်လို့ သင်ဟာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ စီစဉ်ပြီး ရောင်းဖို့ ကြံရင်တော့ ပထမဆုံး recalls.gov ကိုသွားပြီး ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေဟာ recall ထိသလား ကြည့်ရပါမယ်။ recall ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းမိရင် တရားမဝင်သလို့ စိတ်ချရမူလည်း မရှိပါဖူး။

ဝယ်မယ့်လူမှန်ကိုရှာမယ်

ဘာပစ္စည်းမဆို ရှာတဲ့သူတော့ ရှိနိုင်တယ်လို့ သင်ယူဆထင်မြင်နိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကိုယ်က ဘယ်မှာ ရောင်းမလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ စဉ်းစားရမှာက ပစ္စည်းတိုင်းကို ဘယ်ပစ္စည်းက ဘယ်မှာ တင်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရမှာပါပဲ။

ကျွမ်းကျင်သူ တယောက်ကတော့ Poshmark ကို ရွေးချယ်ပါတယ်။ eBay ဟာ အင်တာနက်က အထွေထွေအရောင်းဆိုင်ကြီးဆိုရင် Poshmark က လမ်းထောင့်က ဆိုင်ခန်းလေးပါ။ ပလပ်ဖောင်း တခုခု ကို မရွေးခင်မှာ တခြားလူတွေဟာ ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်မှာ ဘယ်လိုရောင်းလဲ ဘယ်လို မားကတ်တင်း ဆင်းသလဲ ဆိုတာကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။ လူတယောက်ရဲ့ Poshmark store မှာဆိုရင် follower ပေါင်း လေးသောင်းကျော် နဲ့ ပစ္စည်းပေါင်း ၇၀၀ ခန့် ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ပြန်ရောင်းတွေကိုပဲ သူရဲ့ စတိုးဆိုင်မှာ တင်ရောင်းတာပါ။ ထိုသူဟာ ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရုံးတခုမှာလည်း တဖတ်က အလုပ်လုပ်နေသေးပါတယ်။ အဲ့ဒီပလပ်ဖောင်းက ဝယ်တဲ့သူရဲ့ ငွေပေးချေမူအပိုင်းနဲ့ ရောင်းတဲ့သူတွေအတွက် prepaid shipping labels တွေကို ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ Poshmark ကို ကော်မရှင်ခ အနေနဲ့ ရောင်းချငွေရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးရပါတယ်။

AptDeco ကတော့ အိမ်တွင်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ဈေးမြင့်မြင့်တွေအထိကို ကိုင်တွယ်ပါတယ်။ ဥပမာ Knoll oval dining table အတွက် Eero Saarinen လိုဟာပေါ့။ retail မှာ ဒေါ်လာ ၁၁၅၄၀ ရှိပြီး စာရင်းမှာတော့ ၇၀၀၀ လောက်ရှိတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒေါ်လာ ၅၀၀ အောက်ကို ကြည့်ရင်လည်း နေ့စဉ်သုံး ပရိဘောဂတွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ရောင်းချသူဟာ ပစ္စည်းကို မတင်ခင်မှာ သက်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားပြီးမှ ပုံတင်လို့ရမှာပါ။ ပုံတွေကိုလည်း ပိုကြည့်ကောင်းအောင် လုပ်လို့ရသလို ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်း ပုံနဲ့ တကွ သေချာမြင်စေပါတယ်။ နောက်ပြီး ငွေကြေးပိုင်းကိုလည်း ထိန်းကွပ်ပေးသလို ဝယ်သူရောင်းသူကြားမှာလည်း message တွေ website ကနေတဆင့် ဖလှယ်လို့ရအောင် လုပ်ထားပေးပါတယ်။

နောက်တခုကတော့ Craigslist ဆိုတဲ့ အရောင်းနေရာပါ။ သူကတော့ အလကား အနေနဲ့ သုံးလို့ရပေမယ့် ပစ္စည်းအချို့တော့ motor vehicles အပါ ခြွင်းချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ သင့်ဘာသာ စာရင်းသွင်းရပီး ဝယ်နိုင်ခြေရှိသူတွေနဲ့လည်း ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ pickup နဲ့ drop-off အပြင် payment အတွက်ပါ စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။

စာရင်းလုပ်ပါ

အဲ့ဒီတော့ သင် ဘယ်မှာ တင်မလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင် စာရင်းတင်ဖို့ လုပ်ရပါတော့မယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တခုနဲ့ တခု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မတူတတ်ပေမယ့် ယေဘုယျလိုက်နာရမှာလေးတွေတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။ ပထမတချက်ကတော့ ဈေးမှန်ဖို့ပါ။ ဆိုဒ်တော်တော်များများဟာ အရင်တုန်းက အလားတူ ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်နဲ့ ရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို သုံးပြီး သင့်ပစ္စည်းဟာ ဘယ်လောက် နဲ့ ရောင်းလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကို သင်ခန့်မှန်းနိုင်မှာပါ။

တကယ်လို့ သင့်ပစ္စည်းကို သင် ဈေးမခန့်မှန်းနိုင်ဖူးဆိုရင် ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ခေါ်မေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုရှာဖို့အတွက် the member directory of the Appraisers Association of America ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို သုံးပြီး ဘယ်လောက်ကျမလဲ သိနိုင်ပါတယ် သင့်ပစ္စည်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို သိဖို့ပေါ့။ တနာရီကို ဒေါ်လာ ၂၅ ကနေ ၃၀၀ အထိ ကျသင့်နိုင်ပါတယ် လို့ HomeAdvisor အရ သိရပါတယ်။ HomeAdvisor ဟာ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ပရော်ဖတ်ရှင်နယ်တွေကို ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာပါ။

တချို့ပစ္စည်းတွေက ပစ္စည်းဟောင်းဆိုပေမယ့် ဈေးကွက်မှာ လူလိုချင်တာ များတတ်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် သင့်ဘာသာ ဈေးသတ်မှတ်ပြီး ရောင်းမယ့်အစား eBay လိုနေရာမှာ လေလံတင်ပြီး ရောင်းနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုရောင်းတဲ့နေရာမှာ အနဲဆုံးကတော့ ဘယ်လို လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကြမ်းခင်းဈေးသတ်မှတ်လို့ရပါသေးတယ်။ လေလံတင်တာက eBay မှာ တရက်ကနေ ဆယ်ရက်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဈေးသေနဲ့ပုံမှန်ရောင်းတာမှာတော့ ရက်လွန်တာမရှိပါဖူး။ နောက်တခုက eBay မှာ ပြန်ရောင်းတဲ့ဈေးကွက်မှာ ဝယ်နိုင်ချေရှိသူကို ဈေးအဆိုပြုခွင့်လည်း ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ Poshmark မှာဆိုရင် အွန်လိုင်းလေလံ (Live Auction) လည်း လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။

ခေါင်းစီးက အရေးကြီးတယ်

ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့နေရာမှာ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြချက် Description ကို သေသေချာချာရေးသင့်ပါတယ်။ ဒါက ဝယ်သူကို အများကြီး စွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ကနေ တဆင့် ကိုယ့်ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လူတွေက search ကနေ တဆင့် ရှာဖွေတွေ့နိုင်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ သင်က ရေးတဲ့နေရာမှာ ပစ္စည်းတခုကို အတိုချုပ်မရေးပဲ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးတာက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ပြီး လူသုံးများတတ်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေကိုလည်း ကြားညှပ်ပြီး သုံးတာကလည်း ပိုအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ တချို့က tag ပုံစံမျိုး # လေးခံရေးတာမျိုးပေါ့။

ရိုးသားပါ

ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရိုးသားဆုံးရေးတာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဟာ ဘာနဲ့ လုပ်လဲ ဘယ်အနေအထားရှိလဲ ကိုယ့်သိသလောက် သေချာရေးသင့်ပါတယ်။ ကောင်းတာကတော့ ကတိတွေ တအားလျော့ပေးတာမျိုးလည်း မဖြစ်စေသလို အပိုတွေ သိပ်ပြောတာလည်း မကောင်းပါဖူး။ လုပ်ရမှာက အားနည်းချက်တွေ ပြစ်ချက်တွေကို သေချာထောက်ပြထားဖို့ရယ် နောက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာ အနေအထားတွေ သေချာရေးဖို့ပါပဲ။

ပုံတွေကိုသုံးပါ

ပုံကို ကြည်ကြည်လင်လင် သေသေချာချာလေး ရိုက်ပြီး တင်သင့်ပါတယ်။ အဲ့လိုရိုက်ပြီး တင်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ပစ္စည်းဟာ စွဲဆောင်မှူ ရှိစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ပုံကိုရိုက်တဲ့အခါ ထောင့်ပေါင်းစုံနေ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ အရှေ့အနောက် အပေါက် အောက် သင့်ရဲ့ပစ္စည်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရှုထောင့်အစုံကိုပြနိုင်ရင်ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ နောက်ပြီး အဝတ်အစားတွေဆိုလည်း မီးပူသေချာတိုက်ပြီးမှ ရိုက်ပြတာ ပိုကောင်းပါမယ်။ တချို့ပစ္စည်းတွေအတွက်ဆို နောက်ခံကောင်းကောင်းလေးတွေ ထည့်တာကလည်း ပိုကောင်းပါတယ်။

အကြောင်းပြန်ပါ

ဝယ်ချင်တဲ့သူက တခုခု မေးလာရင် တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ဖြေတာဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရမူကို ပိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာလည်း တယောက်ယောက်က ဆက်သွယ်လာရင် ကိုယ့်ကိုလှမ်းအသိပေးအောင် လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

အချိန်သတ်မှတ်ပါ

ကိုယ့်ရောင်းပစ္စည်းကို အချိန် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ထားရောင်းမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။

ပစ္စည်းရောင်းချရန်နေရာများ

eBay

အွန်လိုင်းမှာ ရောင်းချတဲ့နေရာမှာတော့ တကယ့် ဆူပါ စတိုးပါ။ ၁၉၉၅ မှာ ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ရောင်းချနေတဲ့ပစ္စည်းစာရင်းပေါင်း ၁.၈ ဘီလျံခန့်ရှိပြီး ရောင်းချဖို့စာရင်းပေးထားတဲ့ လူအရေအတွက်က သန်း ၁၃၃ ခန့်ရှိပါတယ်။ စာရင်းတင်ဖို့ကိုလည်း တလကို ပစ္စည်း ၂၅၀ အထိ အလကားတင်လို့ရပြီး အပိုအတွက် တခုကို ၃၅ cents ထပ်ပေးရပါမယ်။ ရောင်းချရငွေကိုတော့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် ၃ရာခိုင်နှုန်းကနေ စပြီး ယူတတ်ပြီး အပိုအနေနဲ့ တခုရောင်းရတိုင်း ၃၀ cents ဖြတ်ပါတယ်။ အရောင်းများတာကတော့ ယောက်ျားလေးအဝတ်အစား၊ ဖိနပ်၊ မီးဖိုချာင်သုံး ပစ္စည်းအသေးစား၊ နာရီ နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်။

Poshmark

သူတို့ကတော့ ဖတ်ရှင်ပစ္စည်းတွေကို ရိုးရိုးလေးနဲ့ ရောင်းမယ်ချ မယ် ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်ကိုသွားပါတယ်။ ၂၀၁၁ မှ စထောင်ခဲ့တာပါ။ စာရင်းတင်တဲ့လူပေါင်း သန်း ၈၀ ရှိပါတယ် ဒါ US မှာတင်ပါ။ ပစ္စည်းစာရင်း တင်ထားတာကတော့ သန်း ၂၀၀ အထက်မှာပါ။ စာရင်းတင်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံ ပေးစရာမလိုပါဖူး။ ရောင်းချရငွေကို ကော်မရှင်ယူတာက ဒေါ်လာ ၁၅ အောက်မှာဆိုရင် ၂.၉၅ ဒေါ်လာပေးရပြီး ဒေါ်လာ ၁၅ အထက်ကိုရောင်းရရင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပေးရပါတယ်။ Nike shoes, Lululemon အဝတ်အစား၊ Coach Bags၊ Free People Tops အပြင် victoria’s secret intimates နှင့် Sleepwear တို့ ရောင်းရတာများပါတယ်။

Craigslist

သတင်းစာမှာ မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုး ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ၁၉၉၅ မှာ စထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူက ဒီနှစ် မေလပိုင်းမှာ ဝယ်သူတွေ လာကြည့်တဲ့အချိန် သန်း ၁၆၀ ခန့် ရှိပါတယ်။ သူကတော့ ပစ္စည်းကို အမျိုးအစားခွဲခြားရောင်းတဲ့နေရာမှာ အကြီးဆုံး တခုပါပဲ။ ဝင်ငွေကတော့ ၂၀၂၁ မှာ သန်း ၆၆၀ ခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့မှာစာရင်းတင်ဖို့ ထပ်ပေးစရာမလိုပါဖူး။ ကော်မရှင်ခလည်း ပေးဖို့မလိုပါဖူး။ အဲ့မှာ ရောင်းမယ်ဆိုရင် ပစ္စည်းအကြီးတွေဆို ဝယ်သူက ရောင်းသူထံလာယူရမှာမျိုးပဲ အဆင်ပိုပြေပါတယ်။

Facebook Marketplace

Meta’s Marketplace ဟာ ပုံမှန် ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေအတွက် ရောင်းချဖို့အတွက် နေရာကောင်းတခုပါ။ ၂၀၁၆ မှာ စတင်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖေ့ဘွက်သုံးသူပေါင်း ၂.၉၈ဘီလျံခန့်ဟာ စာရင်းတင်နိုင်ပါတယ်။ စာရင်းတင်ဖို့ ပိုက်ဆံ ထပ်ပေးစရာမလိုပါဖူး။ ကော်မရှင်ခအနေနဲ့ ငါးရာခိုင်နှုန်း ယူတတ်ပြီး အနည်းဆုံးကတော့ ၄၀ cents ယူပါတယ်။ အမျိုးသမီး အဝတ်အစားတွေ နောက်ပြီး ရှေးရှေးကစုဆောင်းထားတာတွေ ကစားစရာတွေနဲ့ အိမ်သုံးပရိဘောဂတွေ ရောင်းလို့ အဆင်ပြေဆုံးပါ။

AptDeco

ပရိဘောဂတွေ ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူကတော့ ၂၀၁၄ မှာ ထူထောင်ခဲ့တာပါ။ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ ပစ္စည်းအရေအတွက် သန်း ၆၀ ခန့် ရှိပြီး လူပေါင်း လေးသိန်းခန့် ဝယ်ရောင်းလုပ်နေတာပါ။ စာရင်းတင်ဖို့ ပိုက်ဆံထပ်ပေးစရာမလိုပါ။ ကော်မရှင်းရောင်းရငွေကို ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပေးရနိုင်ပါတယ်။

The RealReal

သူကတော့ ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းတွေအတွက် အွန်လိုင်းမှာ အမှန်အကန် ရောင်းတဲ့နေရာလိုဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၁ မှာ ထူထောင်ခဲ့တာပါ။ တကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ သုံးစွဲသူ ၃၂.၅ သန်းခန့်ရှိပြီး U.S. မှာလည်း လက်လီစတိုးဆိုင် ၁၂ ဆိုင်ခန့်ရှိပါတယ်။ စာရင်းတင်ဖို့ ပိုက်ဆံထပ်ပေးစရာမလိုပါ။ ကော်မရှင်ကတော့ အစားစားကွဲပါတယ်။ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့လက်ကိုင်အိတ်တွေ အသင့်ဝတ်လို့ရတဲ့ အဝတ်အစားတွေ နောက်ပြီး ဘရန်းအနေနဲ့ Chanel, Gucci, Hermes နဲ့ Louis Vuitton တို့ ရောင်းဖို့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။

SidelinSwap

ဒါကတော့ အားကစားပစ္စည်းတွေအတွက် နေရာကောင်းတခုပါ။ ၂၀၁၅ မှာ ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ ပစ္စည်းပေါင်း ၃ သိန်းခန့် အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ စာရင်းတင်ဖို့ ပိုက်ဆံထပ်ပေးဖို့မလိုပါ။ ကော်မရှင်ခအနေနဲ့ ပထမဆုံး ပစ္စည်းငါးခု ရောင်းရတာကို ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းယူပါတယ်။ နောက်ပြီးရင်တော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ယူပါတယ်။ နောက်ပြီး ငွေပေးချေတာကို payment processing fee အနေနဲ့ ၂.၉ ရာခိုင်နှုန်း ယူပါသေးတယ် အဲ့မှာ တခါလုပ်တိုင်း ၃၀ cents ထပ်ပေါင်းပါသေးတယ်။ ရောင်းတာကတော့ ဟော့ကီ ပစ္စည်းတွေ ဘေ့စ်ဘောပစ္စည်းတွေ softball bats တွေ ဂေါက်စ်ပစ္စည်းတွေ skis အပြင် snowboards နှင့် lacrosse ပစ္စည်းတွေ ရောင်းလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။

Discogs

အင်တာနက်မှာ သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ record ထားတာတွေ ရောင်းတာများပါတယ်။ တိတ်တို့ ရှေးဟောင်း ဓါတ်ပြားစသဖြင့်ပေါ့။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ထောင်ခဲ့တာပါ။ တကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ စာရင်း တင်ထားတာ ၆၂ သန်းခန့်ရှိပါတယ်။ စာရင်းတင်ဖို့တော့ ပိုက်ဆံထပ်ပေးစရာမလိုပါဖူး။ ကော်မရှင်အနေနဲ့ ကိုးရာခိုင်နှုန်းပေးရပါတယ်။ ရောင်းတာကတော့ ၂၀၂၂ မှာဆိုရင် သီချင်းဆိုသူတွေအနေနဲ့ ကြည့်ရင် Nu Genea တို့ Taylor Swift တို့ Nathaniel Merriweather တို့ ကို vinyl records, CDs နဲ့ casettes ပုံစံတွေနဲ့ ရောင်းချဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။

အခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးချက်

အေဂျင်စီတွေကတော့ ကိုယ်ရောင်းလိုက်တဲ့ ငွေပမာဏဟာ ဝယ်ယူတုန်းက ထက် နည်းရင် IRS ကို အကြောင်းကြားစရာမလိုဖူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ဝယ်တုန်းက ထက် ပိုရခဲ့ရင်တော့ အကြောင်းကြားရမှာပါ။ တကယ်လို့ ဘယ်ပလပ်ဖောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တနှစ်အတွင်း ရောင်းရငွေဟာ ဒေါ်လာ ၆၀၀ အထက် ကျော်ခဲ့ရင် ၂၀၂၃ ကနေစပြီး ပလပ်ဖောင်းက 1099-K form ကို အကြောင်းကြားဖို့အတွက် ထုတ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။

ဂရုတစိုက်ရောင်းပါ

အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းတဲ့ချတဲ့အခါမှာ လူလိမ်ဝယ်တဲ့သူတွေ ကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပစ္စည်းတွေကို ငွေနဲ့ ရောင်းနေကျနေရာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook Marketplace သို့မဟုတ် Craigslist တို့မှာ ဆိုရင် ပိုပြီး အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဝယ်ရောင်း လုပ်တဲ့အခါမှ ကြားကနေ သိစရာ မလိုအောင် လုပ်ထားတာမျိုး သုံးရင်တောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ရောင်းတာဝယ်တာကို တယောက်ရဲ့ ဘဏ်အချက်အလက်ကို တဖတ်က သိစရာမလိုပါဖူး ဒါတောင် သတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ပစ္စည်းက shipping လုပ်မလား တဆင့်ခံပို့မလား လာယူမလား စသဖြင့် သတိထားစရာတွေ ရှိပါတယ်။

သတိထားရန် ၁ – ငွေပေးချတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စကားပြောတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်သမျှ ပလက်ဖောင်းကနေပဲ ပြောပါ။ နောက်ပြီး လူလိမ်တွေဟာ သင့်ကို ပိုက်ဆံ ပိုပေးမယ် ဘာညာ မြူဆွယ်ပြီး တနည်းနည်းနဲ့ ပလပ်ဖောင်းက မသုံးတဲ့ မထောက်ခံထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို သုံးခိုင်းလာရင် မလိုက်လျောသင့်ပါဖူး။ ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းတွေ ဘာတွေ မရဖူး ရတဲ့ပစ္စည်းက ပျက်နေတယ် အဆင်မပြေဖူး စသဖြင့်နဲ့ လျော်ကြေးငွေ တောင်းတာ လုပ်လာပြီး လုပ်ရပ်က လူလိမ်လို့ထင်စရာဖြစ်လာရင် အကောင်းဆုံးက သက်ဆိုင်ရာ ပလပ်ဖောင်းက customer service or fraud department ကနေ ဖြေရှင်းတာပိုကောင်းပါမယ်။

သတိထားရန် ၂ – နောက်ပြီး လူလူချင်းအပြင်မှာ တွေ့ပြီး အရောင်းအဝယ် လုပ်တဲ့ အခါမှာ မတွေ့ခင်မှာ ဘယ်လိုပေးမလဲ ဘာသုံးပြီးပေးမလဲ ဘယ်မှာတွေ့ပြီးပေးမလဲ ဘယ်အချိန်လဲ စသဖြင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြီးမှ ပေးချေသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အပေးအယူကို နေ့ခင်းမှာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး public space မှာဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ US မှာဆိုရင် ၂၀၁၅ က Peter Zoliman ထူထောင်ထားတဲ့ SafeTrade ဆိုတဲ့ program တခုရှိပါတယ်။ အဲ့ program မှာ ရဲစခန်းအများကြီးက ပါဝင် ဆောင်ရွက်ထားတာရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့လို နေရာတွေမှာ တွေ့ဆုံရင် စောင့်ကြည့်ကင်မရာ အပြည့်အဝနဲ့ ပိုမိုစိတ်ချစွာ အပေးအယူလုပ်နိုင်မှာပါ။ သိချင်ရင် safetradespots.com ကိုသွားကြည့်ပြီး ကိုယ်နားမှာ ဘယ်နေရာရှိမလဲဆိုတာကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

သတိထားရန် ၃ – တကယ်လို့ ကိုယ့်ပစ္စည်းက သိပ်ကြီးတယ် အိမ်ကို လာပြီး စစ်ဆေးတာ လာယူရမှာ မျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် မတွေ့ခင်မှာ ရဲစခန်းမှာ ID တွေကို အပြန်အလှန် ဓါတ်ပုံရိုက်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဝယ်သူကို ဒါဟာ သူ့အတွက်ရော သင့်အတွက်ပါ ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာ ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။

သတိထားရန် ၄ – ပိုက်ဆံယူတဲ့အခါမှာ အကောင်းဆုံးကတော့ ငွေသားပါပဲ။ ချက်တွေဘာတွေ ငွေသားမဟုတ်တဲ့ လက်မှတ်တွေနဲ့ ရှင်းလာရင် သတိထားဖို့ လိုပါမယ်။ ပိုက်ဆံသွားထုတ်တဲ့အခါ မရတာတို့ အတုဖြစ်နေတာတို့ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ ကောင်းတာက ကိုယ်ရဲ့ ဘဏ် အချက်အလက်ကို ပေးဖို့ သိပ်မလိုတဲ့ PayPal , Venmo သို့မဟုတ် Zello တို့ကို သုံးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါမယ်။ အဲ့ဒါတွေက ပိုက်ဆံရရင်လည်း ချက်ချင်း သိတတ်တဲ့အတွက် ပစ္စည်းမပေးခင် စိတ်ချရနိုင်ပါတယ်။