California ကသက်တံနဲ့စိန်ခေါ်မှုတိုက်ပွဲတွေ – SweSwe Aye

သဘာဝကပေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကပြဌာန်းထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကို ငြင်းဆန်ပြီး အများစုနဲ့ ကွဲလွဲတဲ့ လိင်ခံယူမှုနဲ့ လိင်တိမ်းညွှတ်မှုရှိသူတွေဟာ လူမျိုးပေါင်းစုံတွေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာလက်ခံထားတဲ့ လူမှုရေးစံနှုံးSocial norma တွေ၊ ဘာသာပေါင်းစုံကပြဌာန်းချက်တွေနဲ့ ကြားထဲက ကျယ်ပြောနက်ရှိုင်းလှတဲ့အကွာအဝေးကြီးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ပွဲဝင်ညှှိုယူခဲ့ကြရတာဟာ ဒီနေ့ထက်ထိပါပဲ။ ဒီနေ့ထိလဲ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက် ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြရတာပါပဲ။ ရှေ့ကာလတွေမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံရဲ့ပြဌာန်းချက်တွေနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာ သမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ LGBTQ + တွေရဲ့ အကျအဆုံးတွေ၊ နှိမ့်ချခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းတွေဟာ ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ခဲ့သလိုဒီတိုက်ပွဲတွေခွန်အားကောင်းအောင် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားပေးနေတဲ့စွမ်းအင်တွေလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

LGBTQ+ ဆိုတာနဲ့ နာမ်စားစကားလုံးတွေ

LGBTQ+ ဆိုတဲ့အက္ခရာတလုံးချင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်တဲ့ lesbian, gay, bisexual, and transgender, queer or questioning ဆိုတာကို လူတော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ အဲ့ဒီ့မှာ သတိပြုစရာက LGBTQ+ ဆိုတာဟာ အက္ခရာစုလိုက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတခုအနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ Gay community (ဒါမှမဟုတ်) lesbian community လို့ တသီးတသန့် ခေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အက္ခရာစဉ်၅လုံးကို တစုတစည်းထဲပေါင်းပြီး LGBTQ+ community လို့သာခေါ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် သူတို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ Diversity ကို LGBTQ+ community ဆိုတဲ့ စကားလုံးကသာ အဓိပ္ပာယ်အမှန်ပြနေလို့ပါပဲ။ LGBTQ+ တွေဟာ သူတို့ကို ဘယ်လိုနာမ်စားသုံးရမယ်ဆိုတာကို များသောအားဖြင့် တရားဝင်ပြောလေ့ရှိကြပြီး ( ဥပမာ- He/ Him, She/ her ) အကယ်၍များ ဒီလိုအသုံးအနှုံးမျိုးခွဲခြားမဖော်ပြလာရင်တော့ နာမ်စားကို They/ Them လို့ယေဘုယျအားဖြင့် သူတို့ကို အသိအမှတ်ပြုလေးစားသောအားဖြင့် သုံးကြပြီး ze, hir, xe စတဲ့ Gender neutral pronouns တွေကိုလဲ တဦးချင်းနာမ်စားတွေအဖြစ်သုံးကြပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုသစ်မှာ ဝေါဟာရသစ်တွေကို ဖန်တီးထားပေမယ့် ခေတ်က လိုလိုလားလားလက်ခံပါတယ်။

လူအများစုက ဒီဝေါဟာရသစ်တွေကို စာပေသမိုင်းမှာ၊ယဉ်ကျေးမှုမှာမရှိခဲ့တဲ့ဝေါဟာရတွေမို့ စာပေပျက်အောင်သုံးတဲ့ ဝေါရဟာရပျက်တွေဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ မပိတ်ဆို့ကြပါဘူး။

သမိုင်းထဲက LGBTQ+ သူရဲကောင်းတွေနဲ့ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းရဲ့သားကောင်တွေ

ဒီလောက်အဆင့်ထိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ LGBTQ+ တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကို အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရဖို့ လွယ်လွယ်နဲ့၊ အချိန်တိုတိုနဲ့ရခဲ့ကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သမိုင်းကာလတွေမှာ အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေ စတေးခဲ့ရသူတွေအများကြီးပါပဲ။ ဒီထဲက အထင်ရှားဆုံးနဲ့လူသိများလှတဲ့သူတဦးကတော့ US သမိုင်းမှာ ရွေးကောက်ခံအရာရှိတွေထဲမှာ ပထမဆုံးလိင်ခံယူမှုကို တရားဝင်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ San Francisco City Supervisor ဖြစ်ခဲ့သူ Harvey Bernard Milk ပါပဲ။ သူ့ကို ၁၉၃၀ခုနှစ်မှာ နယူးယောက်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲက သူ့ရဲ့လိင်ခံယူချက်ဟာ homosexuality ဆိုတာကို သူ့ကိုယ်သူအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပေမယ့် ၁၉၆၀ကာလတွေမှာ သူ့ရဲ့လိင်တူစုံမက်ခြင်းကိစ္စတွေကို လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်နဲ့သာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Milk ဟာ ၁၉၇၂မှာ Sa n Francisco ကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီး ၁၉၇၃မှာ City supervisor ရာထူးကို ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာAnti gay လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကနဦးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၇ခုနှစ်မှာ City supervisor အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ၁၁လသာသာ ရာထူးသက်တမ်းကာလအချိန်အတွင်းမှာ Milk ဟာ Sexual orientation ကိုအခြေခံပြီး ခွဲခြားဆက်ဆဲတဲ့ အိမ်ယာနေထိုင်မှုကိစ္စ၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပြည်သူပိုင်(သို့) ပုဂ္ဂလ်ိကပိုင်ဝန်ဆောင်မှုတွေကို တားဆီးဖို့ ဥပဒေမူကြမ်းကို သူကိုယ်တိုင် Sponsor လုပ်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ့ဥပဒေမူကြမ်းကို Supervisors တွေက မဲပေးရာမှာ ၁၁ – ၁ နဲ့အနိုင်ရပြီး Mayor George Moscone က လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ၂၇မှာတော့ Milk နဲ့ Mayor George Moscone ကို မကျေမနပ်စိတ်အလိုမကျဖြစ်နေသူ ယခင် City supervisor တဦးဖြစ်တဲ့ Dan White က လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Supervisor Harvey Milk ဟာ ၁၉၇၈ခုနှစ်မှာ လုပ်ကြံခံရလို့ကွယ်လွန်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ Presidential Medal of Freedom ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါက ခေတ်တွေထဲက အထင်ကရ LGBTQ+ တဦးရဲ့အဖြစ်အပျက်တခုထဲပါ။ ပြောခွင့်မရတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေ၊ ဖိနှိပ်ခံရမှုတွေ၊ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းတွေကိုအခြေခံပြီး အသက်ပါရန်ရှာခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒီနေ့ခေတ်မှာရောဆိုရင် ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ သြဂုတ်၂၂က California ပြည်နယ်၊ San Bernardino County က Cedar Glen မှာရှိတဲ့ အဝတ်အထည်ဆိုင်မှာ Pride အလံထောင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားပြီး ဆိုင်ပိုင်ရှင် Laura Ann Carleton (အသက်၆၆)နှစ်ကို LGBTQ+ တွေကိုရန်လိုရွံမုန်းသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အသက်၂၇အရွယ် Travis Ikeguchi က သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ LGBTQ+ တွေကို ရန်လိုရွံမုန်းသူ Travis Ikeguchi ဟာ ၂၀၈ခုနှစ်ကနေစပြီး Social media မှာ LGBTQ+ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းစာတွေ၊ မှတ်ချက်တွေရေးခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၄၅နှစ်ကအဖြစ်အပျက်နဲ့ လောလောဆယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ LGBTQ+ တွေကို ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းကိုအခြေခံတဲ့ လူသတ်မှုနှစ်ခုကိုယှဉ်ပြီး တွေးကြည့်ရင် LGBTQ+ တွေဟာ ဘာ့ကြောင့် ကာလရှည်ခရီးတိုက်ပွဲကို ဆက်ပြီးတိုက်နေရသလဲဆိုတာကို နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။

သက်တံ အလံ(ဒါမှမဟုတ်) Pride flag

သက်တံ အလံ(ဒါမှမဟုတ်) Pride flag ဂုဏ်သိက္ခာအလံလို့ခေါ်တဲ့ အရောင်၆မျိုးအလျားလိုက်အစင်းတွေနဲ့အလံကို စတင်တီထွင်ခဲ့သူကတော့ Chanute, Kansas ပြည်နယ်ဇာတိ Gilbert Baker ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတယောက်လဲဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၈မှာ ဒီအလံကိုစတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ မူလသက်တံ့အလံဟာ အရောင်၈မျိုးပါဝင်အောင်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၉ခုနှစ်ကနေ ဒီနေ့ထိအလံမှာတော့ အနီ၊ လိမ္မော်၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာနဲ့ခရမ်းရောင် ၆မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၇၄ခုနှစ်မှာ Harvey Milk နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ခုနှစ်၊ ဇွန်၂၅မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ San Francisco Gay Freedom Day Parade celebration မှာ ပါဝင်သူတွေက သူ့တီထွင်ခဲ့တဲ့မူလ Gay pride အလံကိုကိုင်ပြီး ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။

Pride Month

၁၉၆၉ခုနှစ်မှာ Manhattan, New York မှာ Gay Liberation Movement ရဲ့အစ Stonewall Uprising ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ့လှုပ်ရှားမှုနှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၁၉၉၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှာ သမ္မတ Bill Clinton က ဇွန်လတိုင်းကို Gay and Lesbian Pride Monthအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာတော့ သမ္မတ Barack Obama က LGBT community တခုလုံးအတွက် ဇွန်လကို Pride Month အဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဇွန်လရောက်တဲ့အခါ California မှာ LGBTQ+ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဟာPirde လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အုပ်စုလိုက် ချီတက်တာတွေ၊ ပွဲတော်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့စုစည်းမှုကိုပြသပြီး ရပိုင်ခွင့်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။

” ပထမဆုံး ကျမရဲ့ Pride အတွေ့အကြုံက West Hollywood မှာပါ။ အဲ့လောက်များပြားလှတဲ့ LGBTQ+ လူအုပ်ကြီးကို ကျမဘဝမှာ တခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ မြန်မာပြည်ကသင်္ကြန်ကို သတိရမိတယ်။ Parade တန်းစီချီတက်ကြတော့ LGBTQ+ တွေမှာမှ Colors အသားအရောင်မျိုးစုံ၊လူမျိုးစုမျိုးစုံပါဝင်ကြတယ်။ ကျမတို့တွေ ပန်းခြံထိချီတက်ကြတယ်။ နာမည်ကြီး DJs တွေ၊ အသိပညာပေးတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေ၊ လူမျိုးအသီးသီးက LGBTQ+ တွေက မိန့်ခွန်းတွေပြောကြတယ်။ Pride ကိုလာတဲ့ပေါင်းလူထောင်ချီတယ်။” ဟု Los Angeles Pride တွေမှာ ကို ပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအမေရိကန်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Chrissy Aung ကပြောပါတယ်။

ဒါရိုက်တာ Bruce Chiu ရိုက်ကူးပြီး Chrissy Aung ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Indulgence ဇာတ်ကားဟာ 2023 LA Shorts International Film Festival မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ဇွန်၂၁က Regal LA LIVEမှာပြသခဲ့သလို Silicon Beach film Festival မှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး TCL Chinese Theatre မှာ စက်တင်ဘာ၁၁က ပြသခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကားမှာ ကိုယ့်လိင်ခံယူချက်ကို တရားဝင်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြီး ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ Chrissy Aung ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၂၀ကျော်ကာလတောက်လျှောက်မှာ မိခင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူမှုရေးစံ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အတားအဆီး၊ အတိုက်အခံမျိုးစုံ၊ စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကို အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ခုအခါမှာ US က LGBTQ+ တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အတွက်အမေရိကန်တဦးအနေနဲ့ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။

မြန်မာလူမှုနယ်ပယ်နဲ့ LGBTQ+ တွေ

အမေရိကားနဲ့အမေရိကန်တွေလို ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲတွေကို အမြဲကြိုဆိုနေတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေမှာတောင် LGBTQ+ တွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတာ မြန်မာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် နေရာဆိုတာက ပိုပြီး ကျပ်တည်းပါတယ်။ ရိုးရာထုံးတမ်း၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးစံတွေနဲ့တိုင်းတာတဲ့အခါမှာ မြန်မာ LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းဟာ ဘဝရပ်တည်မှုအတွက်လည်း သူများတွေထက်ပိုပြီး ကြိုးစားရ၊ ရုန်းကန်ကြရတယ်။ ဆံပင်မိတ်ကပ်အလှပြင်နဲ့ နတ်ကတော်လုပ်ငန်းတွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ LGBTQ+ အများစုက သူတို့ရဲ့လိင်ခံယူမှုဘာဆိုတာကို လူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ကိုင်လို့ရတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သာမာန်အလုပ်ခွင်တွေမှာဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့လိင်ခံယူမှုဘာဆိုတာကို ရိုးရာထုံးတမ်း၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးစံစတဲ့အတားအဆီးတွေကြောင့် လူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ဖို့ ဆိုတာက သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ မဟော်သဓာဇာတ်တော်တွင် နပုန်းပဏ္ဍုက် ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို သရုပ်ဖော်ထားသလို ကင်္ခါအဋ္ဌကထာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းမဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်(၁၁) ဦးကို ဖော်ပြထားရာ LGBTQ +များလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးထုံးတမ်းများတွင် ယခုဘဝတွင် ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လိင်ခံယူမှုကွဲပြားခြင်းမှာ ယခင်ဘဝက ဝဋ်ကြွေးဖြစ်သော သူတပါးသားမယားကို ပစ်မှားခြင်းကြောင့်ဆိုသောအတွေးအခေါ်ကို မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများက သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးလက်ခံကြသည်။ ၁၉၈၀ကျော်ကာလက နာမည်ကြီး မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်သော ကျီးယောင်ဆောင်သောဒေါင်းကားတွင် အတိတ်ဘဝက ရဟန်းအားစိတ်နှင့်ပစ်မှားမိသောကြောင့် နောက်ဘဝတွင် Gay ဖြစ်သော မောင်မစ္စက ဇာတ်ကောင်ကို နာမည်ကြီးမင်းသားကျော်ဟိန်းက သရုပ်ဆောင်ပြခဲ့ရာ တတိုင်းပြည်လုံးမှ လူအများက အားပေးခဲ့ကြသည်။

မြန်မာပြည်မှာ လူသိများတဲ့ရဟန်းစာရေးဆရာလဲဖြစ်၊ မြန်မာပြည်မှာရော၊ ကမ္ဘာတဝန်းမှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးက ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ အရှင်ရာဇိန္ဒ (စာရေးဆရာ ရဝေနွယ်-အင်းမ) ကို ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ LGBTQ တွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ ဆရာတော်က ” မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့လဲ မြန်မာအယူအဆပေါ့။ India မှာဆိုရင်တော့လဲ India တိုင်းပြည်ရဲ့အယူအဆပေါ့။ US မှာဆိုရင်တော့ US အယူအဆပေါ့။ တိုင်းပြည်အမျိုးမျိုးမှာ သူ့အယူအဆနဲ့သူပေါ့လေ။ ဦးဇင်းကတော့ လူကိုလူလို့ပဲမြင်ပါတယ်။

သူတို့ဟာ လူတွေပါပဲ” ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက် One Myanmar Community တည်ထောင်သူနှင့် Board of Director ဖြစ်သူ ကိုချိုဦးမောင်ကို “LGBTQ+ ဖြစ်ရခြင်းမှာယခင်ဘဝက ဝဋ်ကြွေးဖြစ်သော သူတပါးသားမယားကို ပစ်မှားခြင်းကြောင့်ဆိုသောအတွေးအခေါ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ” ဟုမေးမြန်းရာ ” ဒါကတော့ ဘာသာရေးအယူအဆပေါ့နော်။ သို့ပေမယ့် ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အမြင့်ဆုံးဝိပဿနာကျင့်ရင် နှလုံးသွင်းရတဲ့သဘောတခုရှိတယ်လေ။ ငါ၊ သူတပါး၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့။ ဒီအစွဲတွေကို အရင်ချွတ်ရမှာလို့ ကျနော်မှတ်သားဖူးတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒီသဘောပါပဲ။ LGBTQ+ တွေဟာ ကျနော်တို့လိုပဲ လူသားတွေပါပဲ။ သူ့နေရာနဲ့သူ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတဲ့လူသားတွေပါပဲ ” ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။

California နဲ့ Florida က LGBTQ+ တွေအတွက် စာသင်ကျောင်းတွေက ပေါ်လစီအသစ်တွေ။ LGBTQ+ တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေ တချို့ရခဲ့ပေမယ့် ဆက်လက်ပြီးတားဆီးပိတ်ပင်ခံရတဲ့တရားဥပဒေတွေလဲရှိနေပါသေးတယ်။ Florida ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး DeSantis ဟာ ပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ သူငယ်တန်းက တတိယတန်းကလေးတွေအထိသူတို့ရဲ့လိင်ခံယူမှုနဲ့လိင်တိမ်းညွတ်မှုကို စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက မပြောဆိုဖို့တားမြစ်ထားတဲ့အချက်တွေပါတဲ့ “Parental Rights in Education” ဥပဒေမူကြမ်းကို ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လမှာလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို “Don’t Say Gay” လို့လဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ ၄တန်းကနေ၁၂တန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာလဲ သူတို့ရဲ့လိင်ခံယူမှုနဲ့လိင်တိမ်းညွတ်မှုကို ဥပဒေမှာဖော်ပြထားတဲ့ အကျုံးဝင်တဲ့အခြေအနေတချို့မှာသာ စာသင်ခန်းထဲမှာ ပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်ဆိုလို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

မြောက်ပိုင်း California က Rocklin Unified School District ကလည်း ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာ ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကွဲပြားတဲ့သူတို့ရဲ့လိင်ခံယူမှုကို ဖော်ပြဖို့တောင်းဆိုလာပါက ကျောင်းဝန်ထမ်းတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ကျောင်းသားမိဘတွေကိုအသိပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လစီကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ မဲအများစုရပြီး စက်တင်ဘာ၇၊ ၂၀၂၃မှာ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ ပုဂ္ဂလိကအချက်အလက်တွေထိပါးခံရတယ်လို့ ယူဆသူတွေလည်း အများအပြားရှိပါတယ်။

တောင်ပိုင်း California က Chino Valley Unified School District [CVUSD] ကလဲ အလားတူ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကလိင်၊ မွေးစာရင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့လိင်အမျိုးအစားကနေ တခြားလိင်ခံယူမှုပြောင်းချင်ရင် ဆရာတွေက မိဘကိုအကြောင်းကြားရမယ့် Parental notification policy ကို ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၃ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ သြဂုတ်နှောင်းပိုင်းမှာ California ပြည်နယ် Attorney General Rob Bonta က ကျောင်းသားတွေရဲ့ Civil Rights ကို ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ District ကို တရားစွဲပြီး “We’ve secured a temporary restraining order against Chino Valley Unified School District’s illegal and dangerous forced outing policy ” လို့ ယခင် Twitter, ယခု X social media platform မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Chino Valley Unified School District လဲ Chicago အခြေစိုက် Liberty Justice Center ကိုသူတို့ဘက်က ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖြစ်ထားပြီး California ပြည်နယ်က တရားစွဲထားတဲ့အမှုကို ပြန်ခုခံနေပါတယ်။ California ပြည်နယ် Temecula Valley Unified School District board အဖွဲ့ဟာလဲ ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှာ ကျောင်းဝန်ထမ်းတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ကျောင်းသားမိဘတွေကို ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကွဲပြားတဲ့သူတို့ရဲ့လိင်ခံယူမှုကို ဖော်ပြဖို့တောင်းဆိုလာရင် မိဘတွေကိုအသိပေးဖို့ ပေါ်လစီကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၂ရက်ညက ကျောင်းတွေမှာ Superintendent ရဲ့ ခွင့်ပြူချက်မရပါက U.S. နဲ့ California အလံနှစ်ခုသာထားဖို့နဲ့တခြားအလံတွေလွှင့်တာကို တားမြစ်ဖို့ ဆိုတဲ့အဆိုကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ မဲအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ” ဒီပေါ်လစီတွေဟာ ကလေးသူငယ်တွေကို အသက်မပြည့်သေးလို့ပါ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးပြီးထုတ်ပေမယ့် တဘက်ကကြည့်ရင် ကလေးတွေမှာ သူတို့ရဲ့လိင်ခံယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်သောကတွေ၊ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ ပိုဖြစ်စေတယ်။ သူတို့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် သူတို့စိတ်တွေက ဘယ်လုံခြုံတော့မလဲ။ နောက်ပြီး Temecula Valley Unified School District board ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ Pride flags တွေကို စော်ကားတာပဲ” ဟု အမည်မဖော်လိုသူ LAUSD ကျောင်းသားမိဘတဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

California မှာ LBQTQ+ တွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းတွေကို တားဆီးဖို့

LBQTQ+ တွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းတွေကို နည်းနိုင်သမျှနည်းဖို့ California လို လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်က ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ Community ပေါင်းစုံက ဝိုင်းပြီး ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အဓိက တူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ လိင်ခံယူမှုကို သဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ကွဲလွဲသည်ဖြစ်စေ ဒီကိစ္စကိုအခြေခံပြီး လူလူချင်း ရန်လိုရွံမုန်းခြင်းတွေ ရပ်တန့်စေဖို့ပါပဲ။ California ပြည်နယ်၊ Covina မှာရှိတဲ့ Burmese Christian Church of Covina ဘုရားကျောင်းရဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ Rev. ထွေးဒင်ညွန့်က ” ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရ မြတ်စွာသောဘုရားသည် သူဖန်ဆင်းထားသောလူသားအားလုံးကို ချစ်တော်မူသော်လည်း လိင်တူချင်းကိုတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားမပြုဖို့ သမ္မာကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်း 18:22, 20:13 မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ လိင်တူချင်းပြုနေသူများကို မမုန်းပါ။ မပစ်ပယ်ပါ။ သို့သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာအရ လက်ခံဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ” ကျမတို့ Pride ကိုနှစ်တိုင်းမရောက်ရောက်အောင်သွားတယ်။ ချီတက်တယ်ဆိုတာဟာလဲ ကျမတို့ LGBTQ+ တွေကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းက အာရုံထားဖို့နဲ့ အဖိနှိပ်ခံရခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းတို့ကြောင့် ဒီ LGBTQ+ တွေမှာရှိနေတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ၊ Stigma တွေ ပပျောက်ပြီး အားလုံးရဲ့တူညီတဲ့ပန်းတိုင်ဆီကိုရောက်ဖို့ပါပဲ” ဟု Chrissy Aung က ပြောခဲ့ပါတယ်။