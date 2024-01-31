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kai
January 31, 2024 at 2:09 am
Myanmar Gazette January 2024
San Diego က ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲ။
Half Moon Bay ဓမ္မာနန္ဒဝိဟာရကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်ဦးသြသဓဦးစီးတဲ့ လူကြီး၊ လူငယ် နှစ်သစ်ကူးတရားစခန်း။
Monterey Park က 2024 Lunar New Year event
NYC က မြန်မာပြည်နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် NOBS နဲ့ 3M Band ရဲ့ ရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ဖြေရေး ညစာစားပွဲ။
Kachin Artist USA ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲ။
San Francisco Bay Area က မစုမြတ်သန်းအတွက် ရည်စူးပြီး မြန်မာပြည်ပညာရေးအတွက်တည်ထောင်လိုက်တဲ့ Suu Myat Than Foundation။
မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့နှမငယ် မာမာအေး။
မောင်မိုးညိုရဲ့ Social Security အစီအမံကြီး၏အနာဂတ်လားရာ။
ကိုသိန်း(တိုကျို)ရဲ့ နေသူမဲ့အိမ်ယာများ။
ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစားထိုးအလုပ်မှာ Professional ဆယ်စုနှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့တဲ့
ထင်ရှားကြိုးစားမြန်မာအမျိုးသမီး Sabrina Tham
ရှမ်းတေးသံရှင် Sai De Moine
ခေတ်စမ်းလုလင် ကရင်အမေရိကန်လူငယ် Pluto Black
လစဉ်ဖော်ပြနေကျ အင်္ဂလိပ်စာဆောင်းပါး၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ စာအုပ်အညွှန်း၊ ဗေဒင်၊ သုတရသ စုံလင်စွာနဲ့ နှစ်သစ်ကူး၂၀၂၄ဇန်နဝါရီလထုတ် မြန်မာ့ဂဇက်ထွက်နေပါပြီ။ မြန်မာဆိုင်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာ အခမဲ့ရယူပါ။
===> တဦးချင်းအိမ်အရောက်မှာလိုသူများ Messenger ကနေ ဆက်သွယ်ပါ။
===> အမေရိကန် ကျောင်းသားလူငယ်များ (အလှပန်း/ခေတ်စမ်းလုလင် )တမျက်နှာတွင် မိမိဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ဖေါ် ပြလိုလျှင် မဆွေဆွေ Ph: (626) 506 9608 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
===> မြန်မာဂဇက်သို့ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ သတင်းပို့လိုလျှင် Editor@MyanmarGazette.net သို့ အခြားနေရာတွင်မဖေါ်ပြဖူးကြောင်းခံဝန်ချက်ရေး၍ပို့ပါ။(ရသစာမူ လက်မခံနိုင်သေးပါ)
===> pdf မှာလိုလျှင် အမည်နှင့် email ရေးသား၍ Subject: Subscriptions ခေါင်းစဥ်ဖြင့်ပို့ပါ။
===> အိမ်/အိမ်ခန်း၊ အလုပ်ရှိ/အလုပ်ရှာ၊ ကားဝယ်ရောင်း/လူရှာစသည့် Classifieds များ “အခမဲ့” ထည့်လိုလျှင် Editor@MyanmarGazette.net သို့ အမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုံးနံပါတ်နှင့်တကွ ရေးပို့ပေးပါက ဦးစွာထွက်မည့်လတွင် ဖေါ်ပြပါမည်။
https://myanmargazette.net/242003/