MYANMAR GAZETTE NEWSLETTER XVIII

မြန်မာအမေရိကန်ဒုတိယမျိုးဆက် panelists ၁၀ဦးပါဝင်သော ” 2nd Generation Burman American Empowering the Burmese Community” – စွမ်းအားမြှင့်တင်မည် မြန်မာကွန်မြူနတီ” ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၂၄၊ဧပြီ၇က Langley Center, Monterey Park, California တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ United States တွင်မွေးဖွားသော အထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်ကြသည့် KaiTamsin Bwor, Kathy Arfa Htwe, Sandy Htwe, Rebecca Liu, Nora Maung, Minrama Naing, Asiah Thazin Silva, Christina Tun, ThaingahMoun Win နှင့် အလယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်ကြသော Joyce Lahpai နှင့် David Gampung တို့က ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး Moderator ကြားခံဆွေးနွေးသူအဖြစ် Ronald Kao နှင့်အစီအစဉ်ကြေငြာသူအဖြစ် MayThandi Win က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ကွန်မြူနတီမှာ ငြိမ်းချမ်းဖို့နဲ့သဟဇာတဖြစ်ဖို့ဘာတွေဆောင်ရွက်မလဲ၊ စာသင်ကျောင်းများမှာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနဲ့ Cyberbullying ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ၊ လူငယ်နှင့်မူးယစ်ဆေးအန္တရာယ်၊ မျိုးဆက်ဟောင်းတွေနဲ့မျိုးဆက်သစ်ကြား ကွာဟချက်တွေကို ဘယ်လိုညှိုမလဲ၊ ပညာရေးအရေးကြီးပုံ ခေါင်းစဉ်၅ခုကို လူငယ်၅ဖွဲ့ခွဲပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

မျိုးဆက်ဟောင်းတွေနဲ့မျိုးဆက်သစ်ကြား ကွာဟချက်တွေကို ဘယ်လိုညှိမလဲ။



” မျိုးဆက်ဟောင်းတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစံ၊ တန်ဖိုးတွေနဲ့ ကျမတို့ကြား ကွာဟချက်ကို ညှိုဖို့ရာ မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်နှစ်ဘက်လုံးက တဘက်နဲ့တဘက် နားလည်မှုပိုပြီးရဖို့ စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်။ ကွန်မြူနတီမှာ ဘာသာစကားသင်တန်းတွေဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်” ဟု Liu, Nora Maung က ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Kathy Arfa Htwe က ” ကျမရဲ့မိဘတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်ပြီး သူတို့နေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်မှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းတွေနဲ့ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်။ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့တခြားသူတွေလဲ အဲ့ဒီ့လိုပါပဲ။ ကျမက US မှာမွေးတယ်။ ကျမတို့ခေတ်မှာ AI, driverless ကား စတဲ့နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီ။ မိဘတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအယူအဆတွေနဲ့ကျမကြားမှာ တဘက်မျက်လုံးကို တဘက်မမြင်နိုင်တော့ အခန့်မသင့်တာတွေရှိတယ်။ ဒါက ကွန်မြူနတီတိုင်းမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာပါ။ နားလည်မှုတွေရဖို့ အချိန်ပေးကြရမယ်။ Technology တွေ ခေတ်နဲ့လိုက်ပြီးတိုးတက်နေတာတွေကို လူကြီးတွေပိုပြီးနားလည်ဖို့ လူငယ်တွေက လူကြီးတွေကို ဖုန်းသုံးတာကအစ သင်ပေးသင့်တယ်” ဟုဆိုသည်။ ” ကျမက ကလေးဘဝထဲက ကွန်မြူနတီပွဲတွေမှာ မြန်မာအကကပါတယ်။ သတိထားမိတာက တနှစ်နဲ့တနှစ်ကြာလာတာနဲ့ ကွန်မြူနတီမှာ အသက်ငယ်တဲ့သူတွေ သိပ်မလာကြတော့ဘူး။ လူကြီးတွေပဲများလာတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုလဲထိန်းပြီး လူအားလုံး၊ အရွယ်အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့သင်္ကြန်ပွဲလိုမျိုးကို ၂၀၂၂မှာကျင်းပမယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဆိုပြီး ပွဲမလုပ်ဖို့ Social media ကနေ တားကြတာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ ကလေးအရွယ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Los Angeles သင်္ကြန်ပွဲဟာ ကျမအတွက် ၂၀၁၉မှာနောက်ဆုံးပါဝင်ရခြင်းပါပဲ။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ engage လုပ်ဖို့ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့ ကွန်မြူနတီကိုဘာလို့ ကွဲအောင်ခွဲပစ်တာလဲ။ ကွန်မြူနတီမှာအားလုံးစုစည်းပါဝင်နိုင်ဖို့ ခုထက်ပိုများမယ့်နည်းလမ်းမျိုးစုံကိုသုံးရမှာပါ။ ကျမတို့ကို အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ ကျမတို့ကို စွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးပါ” ဟု KaiTamsin Bwor က ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

လူငယ်နှင့်မူးယစ်ဆေးအန္တရာယ်။



” risk factors တွေထဲမှာ ၄၀-၆၀% က မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်တယ်။ မျိုးရိုးကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ခံစားနေရတာတွေသက်သာအောင် ဆေးတွေသောက်ရင်းဆေးစွဲသွားကြတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ risk factor ဖြစ်ပြီး စိတ်ဖိဆီးမှုဟာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးတွေသုံးစွဲဖို့အကြောင်းတရပ်ဖြစ်တယ်” ဟု Rebecca Liu က ဆွေးနွေးပြီး ” ဆေးစွဲတာကို ဖြတ်သလို risk factors တွေကို ဖယ်ရှားဖို့လဲလိုတယ်” ဟုဆက်ပြောသည်။ Sandy Htwe က ” ဆယ်ကျော်သက်တွေမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖိအား၊ အဆိုးမြင်ခြင်းတွေ၊ သူတို့ကိုပစ်ပယ်ထားခြင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်တွေဆေးစွဲခြင်းကရပ်ဖို့က မိသားစုတွေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး အားပေးခြင်းက အရေးကြီးတယ်” ဟု ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ” ကျောင်းသားတွေ မူးယစ်ဆေးစွဲတာကို တားဆီးဖို့ရပ်တန့်ဖို့ကို awareness ရဖို့ Intervention groups တွေကအရေးကြီးတာမို့ သူတို့တွေပိုလိုတယ်။ funding တွေလိုတယ်။” ဟု Joyce Lahpai က ‌ပြောကြားခဲ့သည်။

School bullying and cyberbullying



Minrama Naing က သူ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောသူငယ်ချင်းတဦး၏ cyberbullying ကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုရှင်းပြပြီး ” cyberbullying က လူတအုပ်စုထဲမှာမဟုတ်ဘဲ လူအုပ်စုတွေအများကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးကိုဦးစားပေးကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပြီး နည်းပညာတိုးတက်တဲ့ခေတ်မှာ သတင်းမှားတွေဖြန့်နိုင်တဲ့၊ အမည်မဖော်လိုသူဆိုပြီး လူတွေကို cyberbullying လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကို တာဝန်ရှိသူတွေက ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲသိချင်ပါတယ်” ဟုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ မက်ဆီကန်နှင့်မြန်မာမိဘများကမွေးဖွားလာပြီး တတိယမြန်မာအမေရိကန်မျိုးဆက် Asiah Thazin Silva က သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသော လူမျိုးရေးခွဲခြားပြီး ဗိုလ်ကျမှုများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ” ကွန်မြူနတီကိုပြောချင်တာက ကိုယ့်ရှေ့မှာ လူတယောက်ကို bully အလုပ်ခံနေရတာမြင်ရင် ကူညီပါ။ ပစ်မထားပါနဲ့” ဟု ပြောခဲ့သည်။ ThaingahMoun Win က ” ကျနော်တို့ဝန်းကျင်မှာ Bully လုပ်ရခြင်းဟာ လူတွေကြားမှာ ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တခုလို့ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းစွာနဲ့ လက်ခံသွားမှာဟာ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ Forstering a culture, ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ တယောက်နဲ့တယောက်အသိအမှတ်ပြုလေးစားစိတ်တွေနဲ့ ကွန်မြူနတီမှာ Bullying ကို ကာကွယ်ကြရပါမယ်။ ဒါဆို ဘယ်သူကမှ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပစ်ပယ်ခံထားရသူမဖြစ်အောင်ထားကြရမယ်။ ဒါတွေကလက်တွေ့မှာ အချိန်ယူရပါတယ်။ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူကို ကွန်မြူနတီက ခွန်အားပေးရမယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ ကွန်မြူနတီရဲ့အနာဂတ်ကို ကာကွယ်ခြင်းပါပဲ ” ဟု ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့။



Monterey Park Mayor Thomas Wong နှင့် အမေးအဖြေကဏ္ဍတွင် လူငယ်များမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ” ခုနက panelists တွေ ဆွေးနွေးခဲ့သလို ပထမမျိုးဆက်တွေနဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်တွေကြား နီးနီးကပ်ကပ်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ဘာသာစကားရယ်၊ မူလတိုင်းပြည်ကယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းသူကလေးတွေရဲ့ အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု နှစ်ခုကို တဘက်နဲ့တဘက်က နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရယ်က အရေးကြီးတယ်။ နောက်ပြီး Social media network မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ Social network တွေနဲ့ လူအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှ တယောက်နဲ့တယောက်က စကားပြောလို့ရမယ်။ အသိပညာပေးလို့ရမယ်။ ဆွေးနွေးလို့ရမယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကာကွယ်တားဆီးရေးမှာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ” ပညာရေးဟာ ဘာနဲ့မှမတူအောင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ skills အတွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ degree ရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပညာရေးမဆို ဘဝမှာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အသုံးချလို့ရတယ်။ ကျနော်တို့အရင်က မတွေးခဲ့မိတာတွေကို တွေးမိစေတယ်။ ပိုပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွေးမိတာတွေရှိလာမယ်။သီအိုရီတွေအနေနဲ့ကျောင်းစာအုပ်တွေမှာသင်တာတွေမကဘဲ လက်တွေ့ internship တွေမှာ အလုပ်ခွင်တွေမှာရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာ အများကြီးအကျိုးရှိစေပါတယ်။ ” ဟု Mayor Wong က ပညာရေးအရေးကြီးပုံကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ကွန်မြူနတီမှာငြိမ်းချမ်းပြီး သဟာဇတရှိဖို့။



” မြန်မာကွန်မြူနတီထဲမှာရော၊ အခြားကွန်မြူနတီတွေမှာပါ နောက်ခံလူမျိုးစုကွဲပြားမှုတွေအများကြီးပါပဲ။ ကွန်မြူနတီတိုင်းမှာ သဟဇာတဖြစ်ဖို့အတွက် သင့်ကို သူများကဆက်ဆံစေချင်သလို သူများကိုဆက်ဆံပါ။ အမြင်ကျယ်တဲ့စိတ်နဲ့ dialogue လုပ်ပါ။ communitcation နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားက တယောက်နဲ့တယောက်ကြားနားလည်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ သင့်ရဲ့စကားအသုံးအနှုံးကို ဂရုစိုက်ပါ။ အမုန်းစကားနဲ့ခွဲခြားမှုတွေမပါပါစေနဲ့။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ healing ဟာ ကွန်မြူနတီမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မတူကွဲပြားမှုကိုလက်ခံပြီး လူတွေအများကြီးပါဝင်နိုင်တဲ့ကွန်မြူနတီကိုတည်ဆောက်ပါ။” ဟု Christina Tun က သူမ၏ resolution အမြင်ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကချင်ကျောင်းသားလေး David Gampung က ” ကျနော်ဟာကချင်ခရစ်ယာန်ကွန်မြူနတီမှာကြီးပြင်းလာသူတဦးပါ။ ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ လိင်ခံယူချက်တွေ ဘယ်လိုကွဲလွဲကွဲလွဲ အားလုံးဟာ လူသားတွေပဲ။ ကွန်မြူနတီတွေထဲမှာ၊ ကျောင်းမှာ၊ အိမ်နီးနားချင်တွေထဲမှာ တယောက်နဲ့တယောက် ကြင်နာပါ။ တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြပါ။” ဟု ကွန်မြူနတီတွင် ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန်အရေးကြီးပုံတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ” ကျမတို့ရှေ့က မျိုးဆက်ကိုပြောချင်တာကတော့ ကျမတို့မျိုးဆက်ကွာဟမှုတွေမှာ သဟာဇတဖြစ်ဖို့အတွက် နံပါတ်၁ ကျမတို့ကိုစိတ်ရှည်ပေးပါ။ နံပါတ်၂ ကျမတို့မိဘတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို ကျမတို့ကလက်ခံဖို့နဲ့ ကျမတို့ အမေရိကားလူငယ်တွေယဉ်ကျေးမှုကို သူတို့နားလည်ဖို့ လူတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ပွဲတွေ၊ ပါတီတွေ၊ အခမ်းအနားတွေလုပ်ပေးပါ။လူတွေအားလုံးပါဝင်ပြီး တယောက်နဲ့တယောက် connect ချိတ်ဆက်မှုရှိဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်” ဟု အသက်၁၅နှစ်အရွယ် Nora Maung က ကွန်မြူနတီတွင်သဟာဇာတဖြစ်ရေးအတွက် သူမ၏အမြင်ကို မျှဝေခဲ့သည်။

ပညာရေးအရေးကြီးပုံ။



” ပညာရေးဆိုတာ သီအိုရီတခုထဲမဟုတ်ပါဘူး။ သီအိုရီကိုသုံးပြီး လက်တွေ့ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လိုဆက်စပ်မယ်ဆိုတာဟာ ပညာရေးပါပဲ။ ပညာရေးဟာ America မှာ အိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ stepping stones ပါပဲ။ American dreams ဆိုတာက US ရောက်လာပြီး In-N-Out Burger စားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ပညာရေးကိုအသုံးချပြီး သင်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့၊ ကမ္ဘာတခုလုံးအတွက် သင်လုပ်ပေးချင်တာတွေလုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပညာရေးနဲ့အရင်းအမြစ်တွေချို့တဲ့မှု၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ လူငယ်တွေအပေါ်ညှင်းပမ်းခြင်းတွေကို ပညာရေးနဲ့တိုက်ဖျက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ဒသမတန်းကျောင်းသူလေး KaiTamsin Bwor က ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ၁၂တန်းကျောင်းသူ Christina Tun က ” ပညာရေးက ကျမတို့ရဲ့ ခရီးဆုံးမဟုတ်သေးပါဘူး။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးတခုထဲက လူတဦးချင်းစီအတွက် ပြည့်စုံတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားအချက်တွေအများကြီးလိုပါသေးတယ်။ ကိုယ်ဘာဖြစ်သလဲ ကိုယ့်အနာဂတ်ကို ကိုယ်ပုံဖော်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေ ကျမတို့မှာရှိပါတယ်။ ကျမက နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်။ အတန်းတွေတက်ပြီးသာစာသင်တာတွေနဲ့အတူ ကျမကိုယ်ကျမကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်ပြီး အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်။” ဟု ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

Burma Food Group (Burma Superstar, Burma Love, Burma Bites, and Burma Love Foods တို့ပါဝင်) တည်ထောင်သူ နှင့် Future Superstars ပညာတော်သင်ဆုချီးမြှင့်သူ San Francisco Bay Area မှ Mr. Desmond Tan

KaiTamsin Bwor, Christina Tun နှင့် MayThandi Win တို့သည် မြန်မာချိုင်းနားနယ်စပ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်ကချင်ဒုက္ခသည်ကလေးများကို online မှ English သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ Burma Food Group (Burma Superstar, Burma Love, Burma Bites, and Burma Love Foods တို့ပါဝင်) တည်ထောင်သူ နှင့် Future Superstars ပညာတော်သင်ဆုချီးမြှင့်သူ San Francisco Bay Area မှ Mr. Desmond Tan က ” ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့လူငယ်တွေကို ချီးကျူးတယ်။ ကျနော်တို့ သူတို့အရွယ်က အမေရိကားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ အနိုင်ကျင့်တာတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့ရှေ့မှာ အခုလိုလူငယ်တွေကို စုစည်းပေးတဲ့လူကြီးတွေလဲ မရှိသေးဘူး။ ကျနော်တို့ရောက်ကာစအချိန်တွေက ကျနော်တို့ဘယ်လိုဝတ်စားတယ်။ ဘာတွေစားတယ်။ ဘယ်လိုအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာကအစ ဒီနိုင်ငံမှာက minorities တွေဖြစ်တဲ့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်။ White collar အလုပ်တွေမှာတောင် ကျနော်တို့ minorities တွေက အဆင့်ချင်းတူရင်တောင် ပိုကြိုးစားရတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေ၊ အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေနဲ့ ကျနော် ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး ဒီနေရာရောက်ခဲ့ပါတယ်။” ကလေးဘဝက USတွင်အခြေချခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်များကြာသောအခါ US တွင် အာရှလူမျိုးစုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အမြင်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။ “အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့မိဘတွေကိုပြောချင်တာက ကလေးတွေကို အချိန်ပေးပါ။ စကားပြောပါ။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းဆင်းချိန်၃နာရီက၅နာရီအတွင်းမှာ ကလေးတွေကို အခုလို community center တွေ၊ စာကြည့်တိုက်တွေကိုခေါ်သွားပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် ကလေးတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိန်က ညနေကျောင်းဆင်းပြီးအားနေချိန် ညနေ၃နာရီကနေ၅နာရီထိပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မိဘတဦးဖြစ်သော ‌ Mr. Desmond Tan က သူ့အတွေ့အကြုံကို မျှဝေခဲ့သည်။ ‌ Mr. Desmond Tan တည်ထောင်သော Future Superstars ပညာတော်သင်ဆုသည် နှစ်စဉ် San Francisco Bay Area မှ ကျောင်းသား၇ဦးကို ချီးမြှင့်လျက်ရှိသည်။

ဒုတိယနှင့်တတိယမြန်မာအမေရိကန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ panel discussion သည် US ရှိ မြန်မာကွန်မြူနတီသမိုင်းတွင် ပထမဆုံးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး Myanmar Gazette က California State Library ၏ ပံပိုးမှုဖြင့် စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Monterey Park Mayor Thomas Wong က ” ဒီနေ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ဟာ ကျနော့်ကို အင်အားရှိစေပြီး စွမ်းအားတွေရပါတယ်။ လူငယ်တွေဆီက လတ်ဆတ်တဲ့အားအင်တွေရတယ်။ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေအင်အားလိုပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ကျနော်တို့ ကွန်မြူနတီက အသက်အရွယ်မျိုးစုံလူတွေစုံကြတယ်။ အခမ်းအနားစီစဉ်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ကျနော်တို့ကွန်မြူနတီတွေအားလုံးပါဝင်ပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကြမယ်။ ပြဿနာတွေအတွက်အဖြေတွေထုတ်ကြမယ်” ဟု အခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားခဲ့သည်။

“This resource is supported in whole or in part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library in partnership with the California Department of Social Services and the California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs as part of the Stop the Hate program. To report a hate incident or hate crime and get support, go to https://www.cavshate.org/