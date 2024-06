“အမေရိကား.. စစ်မှုထမ်းဥပဒေ… ပြင်ဆင်နေ”

Published June 14, 2024 4:59pm EDT သတင်းအရ.. အမျိုးသားအသက်..၁၈-၂၆ နှစ်အထိကို.. Selective Service က.. စာရင်းသွင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါသတဲ့..။ အခု.. ကွန်ဂရက်က.. 217 to 199 vote နဲ့.. passed ထားတဲ့.. ဥပဒေကြမ်းအရ..။

Who needs to register?

Almost all men who are 18-25 years old and live in the U.S. must register for Selective Service. This includes:

U.S. citizens (U.S. born, dual citizens, and naturalized)

U.S. citizens who live outside the country

Immigrants (legal permanent residents and undocumented immigrants)

Refugees and asylum seekers

Transgender people who were assigned male gender at birth

People with disabilities

** A တင်ထားသူတွေ.. တရားမဝင်တွေပါနေတာက.. ထူးဆန်း..။

လိင်ပြောင်းထားသူတွေထဲ.. မွေးရာမှာ.. အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်း.. မလွတ်..။

မစွမ်းမသန်တွေလည်း.. မလွတ်..။

ကျန်တာတွေကတော့.. မြန်မာပြည်က.. စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့.. ခတ်ဆင်ဆင်ပါပဲ..။

စာရင်းမသွင်းရင်.. ထောင်ဒဏ်၅နှစ် (သို့). ဒဏ်ငွေ.. ဒေါ်လာ၂သိန်းခွဲ..။

ဟိုးအရင်.. ဗီယက်နမ်စစ်ကအတိုင်းတဲ့..။

အဲဒီဥပဒေကြမ်းကို.. ဟောက်စ်က.. ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသကာလ.. စိနိတ်လက်ထဲ.. ထပ်ပြင်ဆင်ပြီး.. အမျိုးသမီးများပါထည့်ဖို့.. လုပ်နေ..။ စိနိတ်ကိုပါ.. မဲပေးကျော်သွားပြီး.. သမ္မတလက်မှတ်ထိုးရင်.. ဥပဒေဖြစ်လာမှာပါ..။

သဘောက..ဥပဒေသက်ဝင်လာရင်.. အရင်ကလို.. တပ်ထဲဝင်ချင်မှ . ကိုယ့်သဘောအလျှောက်စစ်သားစုဆောင်းရေးသွား.. စာရင်းသွင်းရမှာ.. မဟုတ်တော့ပဲ.. လူငယ်တိုင်း.. အစိုးရဆီမှာမဖြစ်မနေ.. စာရင်းသွင်းထားရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း..။

ယူအက်စ်စစ်ဒဇင်ဖြစ်ပြီး.. မြန်မာ-အမေရိကန်.. လူငယ်များ (၁၈-၂၆) နှစ်လဲ.. ပါတာမို့.. အမေရိကန်မိဘများ.. သိထားဖို့ပါ..။စာရင်းသွင်းထားသူများက.. မဲနှိုက်ရွေးချယ်ခံရရင်.. ကျောင်းစရိပ်.. အလုပ်.. စတဲ့.. အကျိုးခံစားခွင့်လည်း.. ရမှာဖြစ်ကြောင်းပါ..။

စစ်ဒဇင်များသာမက.. ဂရင်းကဒ်သမားများလဲ.. ပါသတဲ့..။

သမ္မတဘိုင်ဒန်.. ရိုက်သွင်းထားတဲ့.. နယ်စပ်ဖြတ်ဝင်.. A တင်ထားသူတွေလည်း.. (တကယ်စစ်ကြီးဖြစ်ရင်).. သေချာပေါက်ပါလာမှာပါ..။ အရင်က.. တပ်ထဲအထူးအမိန့်နဲ့.. MAVNI program လုပ်ပြီး.. ထည့်ဖူးလို့ပါ..။

MAVNI program သက်ဝင်လာရင်… အမေရိကားကို.. ရောက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့..Aတင်ထားသူ… TPS သမား.. မြန်မာတွေအတွက်.. အထူးအခွင့်အလမ်းလို့. .ဆိုချင်ဆို..၊ တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းပြီးရင်.. စစ်ဒဇင်ဖြစ်ပါတယ်..။ မြန်ပါတယ်..။

ဟောက်စ်က.. Passed ထားတဲ့.. ဥ‌ပဒေကြမ်း..

H.R.8070 – Servicemember Quality of Life Improvement and National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2025

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8070/text

နောက်သတင်းတခုအရကတော့..

အခု.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်အများစုကွန်ဂရက်က.. passed လိုက်တဲ့.. ဥပဒေကြမ်းက.. ဥပဒေဖြစ်ဖို့.. မလွယ်သေးဘူးတဲ့..။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချနဲ့.. ထရန်ဂျန်တာတွေကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှုကို.. ကန့်သတ်ထားတာပါလို့.. ဒီမိုကရက်အများစု.. စိနိတ်က.. မကြိုက်ဖူးတဲ့..။

စိနိတ်က.. သူ့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းလည်း.. လုပ်ထားတာမှာ.. အမျိုးသမီး အသက်၁၈-၂၆နှစ်တွေထည့်ထားပါတယ်..။

သတင်းအရ.. အခုလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို.. အမေရိကားမှာလုပ်ခဲ့တာ.. ဒုကမ္ဘာစစ်ကရယ်.. ဗီယက်နမ်စစ်မှာရယ်.. တဲ့..။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က.. အမျိုးသား၁၀သန်းကို.. (၁၉၄၀- ၄၆) ခေါ်ခဲ့တာတဲ့..။

( ကမ္ဘာစစ်တခုမှာ.. လိုတဲ့.. စစ်အင်အား.. ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ )

https://www.foxnews.com/politics/house-passes-defense-bill-automatically-registering-men-draft