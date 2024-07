Learning English through Activism – Prof; Myo Kyaw Myint

နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ဆောင်ရွက်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားကြပါစို့(၇)



Activism လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ recording လုပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ဘူးပါသည္။ recording လုပ္ရာတြင္ အခ်က္ ေလးခ်က္ ႐ွိပါသည္။ ထိုအခ်က္ ေလးခ်က္ကို နမူနာေလးမ်ားျဖင့္တြဲ၍ ေဖၚျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္လက ျမန္မာျပည္၌ စာေရးသူ၏ ဆရာေဟာင္း ပါေမာကၡ ဆရာဦးသီဟ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္၏ Education field ၌ အလြန္အေရးပါသည့္ ေနရာမွ တာဝန္ကိုေက်ႁပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆရာႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ဆရာႀကီး၏ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ယခုလို recording ျပဳလုပ္လိုပါသည္။ ဦးစြာပထမ Introduction ေလးျဖင့္ စၾကရေအာင္။ ျမန္မာျပည္သည္ ယေန႔ကမ႓ာႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ရင္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ အလြန္ပင္ ေအာက္က်ေနာက္က် အေျခအေနမွာ ႐ွိေနပါသည္။ ပညာေရးေလာက၌လည္း သိပ္မစြံေသးပါ။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး၌ ကမ႓ာႏွင့္တန္းတူနီးပါး အေျခအေန ေရာက္ေအာင္ ဆရာႀကီး ဦးသီဟတို႔၊ ဆရာႀကီး ဦးဟန္တင္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေရာက္႐ွိေနပါသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၌ ျမန္မာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးေနၾကသည္မွာ တကယ္ေတာ့ မဆန္းလွပါ။ သို႔ေသာ္ UK, US, Australia စသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၌ ျမန္မာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးေနၾကသည္မွာ ဆရာႀကီး ဦးသီဟတို႔၊ ဆရာဦးဟန္တင္တို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးဆိုလွ်င္ မမွားပါ။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ Explanation ကို သြားၾကရေအာင္။ ဆရာႀကီး ဦးသီဟကို ႐ိုေသေလးစားမိတာ အဓိကအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ႐ွိပါတယ္။ ပထမဆုံးအခ်က္ကေတာ့ professionalism ပါ။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ရင္ ဝန္ႀကီးလည္း မေၾကာက္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေတြလည္း ဂ႐ုမစိုက္ပါ။ မွတ္မိပါေသးတယ္။ ဗိုလ္မႉးႀကီးတေယာက္ရဲ႕သမီး၊ ဆရာ့ရဲ႕အတန္းမွာ စာေမးပြဲက်လို႔ အမွတ္တိုးေပးဖို႔ ဆရာႀကီးကို ဆက္သြယ္လာပါတယ္။ ဆရာႀကီးက ျပတ္ျပတ္ဘဲ။ "မေက်နပ္လို႔ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္ ျဖဳတ္လိုက္ပါတဲ့။ အမွတ္ေတာ့ အသလြတ္ မတိုးေပးႏိုင္ဘူး"တဲ့။ ဒီလို ျပတ္သားလို႔လည္း ဆရာႀကီးခမ်ာ Rector တို႔၊ ပညာေရး ဒုဝန္ႀကီးတို႔ ရထိုက္ပါရက္နဲ႔ မရခဲ့ပါ။ ပါေမာကၡ အျဖစ္နဲ႔ဘဲ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Personal Stories ေတြဟာ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ Personal Stories makes the person in question more human and relatable to the readers. ဆရာႀကီးကို ေလးစားမိတဲ့ေနာက္တခ်က္က ဆရာႀကီးဟာ တပည့္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ Treating every student in the same way is unfair to the students. ဆိုတာကို ဆရာႀကီး ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါတယ္။ တခါက စာေရးသူ ဆရာႀကီးရဲ႕ ႐ုံးခန္းမွာ စာေမးရင္း ေရာက္ေနပါတယ္။ စာေရးသူ႐ွိေနစဥ္မွာဘဲ၊ ဆရာႀကီးရဲ႕႐ုံးခန္းထဲကို ဆရာငယ္တေယာက္ ဝင္လာပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ Term paper ကို နည္းနည္း ေနာက္က်သြားလို႔ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႔ လက္ခံဖို႔ ဆရာႀကီးကိုေျပာရင္း စားပြဲေပၚမွာ တင္လိုက္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးက လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၿပီး စားပြဲေပၚမွ ၾကမ္းျပင္ေပၚ လႊတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ထိုဆရာလည္း မ်က္ႏွာအပ်က္ပ်က္နဲ႔ သူ႕ Term paper သူေကာက္ယူၿပီး ျပန္ထြက္သြားပါတယ္။ ဆရာႀကီးက စာေရးသူ မ်က္ႏွာ ပ်က္သြားတာျမင္လိုက္ေတာ့ ယခုလို ေျပာပါတယ္။ "မ်ိဳးေက်ာ္၊ မင္းဘယ္လိုမွ မေအာက္ေမ့နဲ႔၊ မင္းလိုေက်ာင္းသားမ်ိဳးကို ငါဘယ္ေတာ့မွ ဒီလို မဆက္ဆံဘူး။ ဒီေကာင္အေၾကာင္း ငါေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒီလိုဆက္ဆံႏိုင္မွ ေတာ္႐ုံၾကတာ" ဆရာႀကီးေျပာသည့္အတိုင္း မွန္ပါသည္။ ထိုဆရာငယ္ႏွင့္ ေနာက္ အလုပ္သေဘာအရဆက္ဆံရသည့္အခါ ဆရာႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က မပိုေၾကာင္း၊ လိုေတာင္လိုေနေၾကာင္း စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ေကာင္းေကာင္းၾကဳံေတြ႕ သိ႐ွိခဲ့ရပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦးသီဟက tough love ကို က်င့္သုံးခဲ့သူ ဆရာတေယာက္ပါ။ ဆရာဦးဟန္တင္ကေတာ့ ျပဳံးျပဳံးေလးနဲ႔ scolding လုပ္တတ္သူပါ။ တေယာက္က Yin ၊ တေယာက္က Yang ေပါ့ေလ။ ႏွစ္ေယာက္ တြဲလိုက္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ အဂၤလိပ္စာထူးခြၽန္သူေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာခဲ့တာေပါ့။ ဒုဝန္ႀကီးဘဝႏွင့္ ကြယ္လြန္သြားသူ ကိုမ်ိဳးျမင့္ဆိုရင္ ဆရာႀကီးရဲ႕ တပည့္ေက်ာ္ေပါ့။ ဆရာႀကီးဟာ စာသင္ၾကား႐ုံသာမကပါ။ Paukaya နံမည္နဲ႔ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ျမန္မာစာ ေပါင္းစပ္ၿပီး တနည္းအားျဖင့္ juxtaposition ကို အသုံးျပဳၿပီး အသုံးျပဳၿပီး Guardin မဂၢဇင္းမွာ ကဗ်ာေလးေတြ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔၊ ဂါဝရျပဳတဲ့အေနနဲ႔ စာေရးသူ ႀကိဳးစားေရးၾကည့္ေပမဲ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ကဗ်ာမ်ားကို မမွီပါ။ သို႔ေသာ္လည္း Guardian မဂၢဇင္းမွာ ဆရာႀကီးရဲ႕ လက္ရာမ်ားကို မေတြ႕ဘူးသူမ်ား၊ စဥ္းစားၾကည့္လို႔ေတာ့ ရေကာင္းပါရဲ႕။

A plea for A Return to the Barracks

ဗိုလ်နေမြဲ ကျားနေမြဲ

Is the expression often used

Each to return

Where each belongs

Su Kyi to the political arena

Where she excels

The military to the frontlines

Where they can protect and serve

The military knows not how to rule

Uniforms don’t belong in the halls of parllament

Su Kyi cannot be the head of government

From behind iron bars

Her release, however,

Can stave off the impending civil war

Let the woman known as “Mother”

Do what she does best

Step aside, soldlers

And watch

As Su Kyi helps Myanmar rise from Min Aung Hlaing’s mess.

ေနာက္ဆုံး Conclusion အေနနဲ႔ ဆရာႀကီးဦးသီဟအတြက္ ဆုေတာင္းေလး တခုသာ ႐ွိပါေတာ့တယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္၊ တပၸည့္ေတြအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ ဆရာ - May you rest in peace.