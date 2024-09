Learning English through Activism (9) – Prof; Myo Kyaw Myint

နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ဆောင်ရွက်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားကြပါစို့(၉)

Activism လုပ်ငန်းကို နှစ်ရှည်လများ စွဲပြီးလုပ်လာသူ မြန်မာ Activists တိုင်း ရန်ဘက်များ opponents နှင့် ရန်သူများ enemies များနှင့် ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အပြန်အလှန်ထိုးနှက်ချက်များကို မလွှဲသာမရှောင်သာ ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မိမိရဲ့ရန်သူကို ထိထိမိမိ ထိုးနှက်နိုင်ဖို့၊ ရန်ဘက်ရဲ့၊ ရန်သူရဲ့ထိုးနှက်ချက်ကို ပညာပါပါ ပြန်လည်ချေပနိုင်ဖို့ The art of insult ကို နားလည်တတ်ကျွမ်းဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဒီပညာဟာ ထင်သလောက် မလွယ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ It is easier said than done လို့ ဆိုရမှာပါ။ တိမ်မယောင်နဲ့နက်ပါတယ်။ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်ပါတယ်။

You need to have excellent command of the language in order to effectively attack someone verbally or to retort against someone who is attacking you.



ယနေ့ American political situation ကို နမူနာအဖြစ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ သမ္မတဟောင်းကြီးနဲ့ JD Vance တို့က တဖက်၊ Kamala Harris and Tim Waltz တို့က တဖက် အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ထိုးနှက်နေကြပုံကို လေ့လာကြပါစို့။ Republican Kamala Harris ကို dumb လို့စွပ်စွဲထားတယ်။ communist ဆိုတဲ့နံမည်ပေးပြီး တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ Kamala Harris လို ပညာတတ်တယောက်၊ prosecutor, senator တို့အပြင် လက်ရှိ Vice – President စသည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေသူတယောက်ကို Dumb ဖြစ်တယ်လို့ တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာ လုံးဝ မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ မအောင်မြင်ရုံသာမက တိုက်ခိုက်လာသူ သမ္မတဟောင်းကြီးရဲ့ IQ ကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူငယ်တန်း ခလေးတွေသုံးတဲ့ စကားလေး dumb ဆိုတာလောက်ဘဲ စဉ်းစားလို့ရသလား။ ဒီထက်ပြောင်မြောက်တဲ့ idiot တို့၊ nincompoop တို့ မသုံးတတ်တော့ဘူးလားလို့ မေးစရာလေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ communist ဆိုတဲ့ တိုက်ခိုက်ချက်ကလည်း မထိရောက်ပါ။ တကယ့် communist တွေကို တွေ့ဘူးထားသူများအတွက် ရယ်စရာတောင် ကောင်းနေပါတယ်။ Inflation ကို ကျသွားအောင်၊ မတရားခေါင်ခိုက်အောင် ဈေးတင်ထားတဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခတွေ သက်သာသွားအောင် price control လုပ်လိုတာလေးကို ထောက်ပြပြီး communist လို့ စွပ်စွဲချက်ဟာ တကယ်ကို ရယ်စရာကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ridiculous လို့ ပြောရမှာပါ။

Tim Waltz ကို Tampon Tim လို့ Nicknime လေးပေးပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းကတော့ ဆိုးရွားလှပါတယ်။ ရိုင်းစိုင်းလွန်းတော့ တိုက်ခိုက်သူရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းကို မောင်းထိုးပြနေသလိုပါဘဲ။ မိမိကိုယ်မိမိ အောက်တန်းစားတယောက်ပါဗျာလို့ ကြော်ငြာပေးနေသလိုပါဘဲ။ ကဲ ဒီမိုကရက်တွေရဲ့ တန်ပြန်ထိုးနှက်တဲ့ ဝေါဟာရလေးကို ကြည့်ရအောင်။ သမ္မတဟောင်းကြီးတို့ DJ Vance တို့က weird ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေကလည်း weird ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သာမန်ဝေါဟာရလေးပါ။ မရိုင်းလှပါဘူး။ သို့သော် အဓိပ္ပာယ်က လေးနက်နေပါတယ်။ ထိလည်းထိရောက်လှပါတယ်။ weird လို့ အခေါ်ခံရသူများအတွက် နေမထိထိုင်မသာပါဘဲ။ မြန်မာလိုတော့ “ပေါကြောင်ကြောင်”နိုင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တာပါဘဲ။ “ငပေါတွေ”၊ “ပေါကြောင်ကြောင်လူတွေ”ဆိုတော့ တဖက်သားမှာ တော်တော်လေးကို ခံရခက်သွားတာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်လည်း သမ္မတဟောင်းကြီးခဗျာ တော်တော်လေး စိတ်တွေဆိုးနေတာပေါ့။ အရူးမီးဝိုင်းသလို ဖြစ်နေရှာပါတယ်။

စာရေးသူ အရင်လတွေက ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ စစ်အစိုးရကို Profanity သုံးပြီး F-word တွေ သုံးပြီးဘဲနေမဲ့အစား ဒီ democrat တွေလို ပညာပါပါ ခေါ်ထားနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ စစ်မြေပြင်မှာ တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်နေသလို internet ပေါ်မှာလည်း ပညာပါပါ ထိုးနှက်နိုင်ရင် ပိုကောင်းမှာပါ။ စာရေးသူတို့ မြန်မာလူမျိုးများဟာ sarcasm တို့ irony တို့ကို ပြောင်မြောက်စွာ သုံးတတ်သူများပါ။ Simile လို့ metaphor လို့ ခေါ်တဲ့ comparisons များကိုလည်း ထိမိစွာသုံးတတ်သူများပါ။ ဆရာသခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းကြီးရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ စာတပုဒ် ယခုထက်တိုင် မှတ်မိနေပါတယ်။



“ဆင်ပြောင်ကို ခြင်ထောင်က ဝါးသည့်နှယ် ယားရုံမျှသာ” ဆိုပြီး မိမိကိုယ်မိမိ ဆင်ပြောင်ကြီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားပြီး ရန်သူကို သေးငယ်တဲ့ ခြင်ထောင်လေးနဲ့ နှိုင်းထားလိုက်တော့ တဖက်သားခမျာ ဘယ်လောက် သိမ်ငယ်သွားမလည်း ခံစားကြည့်ပေါ့နော်။ ရန်သူက ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ ထိုးနှက်လာတာကို မိမိ မဟုတ်တော့ “ယားရုံ”လောက်သာ ခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ အဆင့်အတန်းချင်း မတူတာ သိပ်ကို ထင်ရှားနေပါတယ်။



စာရေးသူရဲ့ ရင်ထဲမှာ စွဲနေတဲ့ နောက်ထပ် စာဆိုလေးကိုတော့ ရှေးက ပညာရှင်တပါး ရေးသားခဲ့တာပါ။

“နေစရာ ရှာမရ၊ မာလက ကွင်းပြင်၊ ပသာဒ စာရင်း ဝင်တယ်၊ အဖျင်းတွင် ထိပ်ဆုံး”

ဘယ်လောက် ထိရောက်တဲ့ စကားစုလေးလည်း၊ “အဖျင်းတွင် ထိပ်ဆုံး”ဆိုတော့ အသုံးအနှုံးကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် oxymoron လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဖျင်းတာဆိုတာ မကောင်းပါ။ ထိပ်ဆုံးဆိုတော့ သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ ဒီနှစ်ခုကို တွဲသုံးလိုက်တော့ လှပတဲ့ စာတိုလေးတခု ဖြစ်လာတာပေါ့။ ရန်ဖက်ကို ရန်သူကို ထိုးနှက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ထိုးနှက်ချက်ကို တုန့်ပြန်တဲ့အခါ ရှောင်ရန်နှင့်ဆောင်ရန်များကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

Do

Do be creative.

Do use sophisticated words with multile meanings.

Do display a sense of humor.

Do stay on topic. Focus on the points you want to make.

Don’t

Don’t be rude. Dno’t use profanity.

Don’t use words that are too simple and may indicate your lack of a good education.

Don’t take things too seriously or too personally.

Don’t attack someone’s family. Don’t attack someone’s sexual orientation or race.

နိဂုံးမချုပ်ခင် စာဖတ်သူများနှင့် ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အမေကြီး ဒေါ်ထွေးလေးခိုင်ရဲ့ ခင်ပွန်း ဦကျော်ဝင်း ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားတဲ့အတွက် အထူးစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။

May U kyaw Win rest in peace.