Myanmar Gazette March 2025

“Myanmar Gazette Mar/Apr 2025”

◆ ၂၀၂၅ စာရေးရွာ မန္တလေးငလျင်ကြီး။

◆ Kim Aris နဲ့ NYC က မြန်မာမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲ မျက်နှာဖုံးသတင်း။

◆ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Rev ထွေးဒင်ညွန့်နဲ့BCC အသင်းတော်အသင်းသားများအကြောင်း မျက်နှာဖုံးသတင်း။

◆ BAMA အသင်းမိသားစုများရဲ့ ဝါဖြေပွဲအခမ်းအနား။

◆ တူးတူးရဲ့ LA မှာဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ တော်လှန်ဂီတည

◆ San Francisco ဧမာနွေလအသင်းတည်ထောင်ခြင်းနှစ်၂၀ပြည့်အခမ်းအနား။

◆ မျိုးသန့်ထွန်း(စစ်ကိုင်း)ရဲ့ ဦးနုပြတိုက်(၂)

◆ Pharm. D ဘွဲ့ရ အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Rachel Chhek နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း။

◆ March အလှပန်း Katilyn Chin

◆ ပဲနီလေး(ခေါ်) ပဲရာဇာအကြောင်း ကျန်းမာရေးအာဟာရဆောင်းပါး။

◆ The Stringed Souls by Amy Khaing

◆ KaiTamsin Bwor ရေးတဲ့ Haruki Murakami ရဲ့ After the Quake စာဖတ်အညွှန်း။

◆ ကျော်မင်း(ဆေး၁၊ (၇၉)) ရဲ့ ဥက္ကာပျံကြီးလွတ်သွားပြီလား။

◆ မောင်မိုးညိုရဲ့ Earned Income ဘက်တစေ့တစောင်း။

◆ လုံမလေးမွန်မွန် ရဲ့.. သဘာဝကုထုံးတွေ တကယ်ထိရောက်ရဲ့လား ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး။

◆ လစဉ်ဖော်ပြနေကျ ဆရာမျိုးကျော်မြင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာဆောင်းပါး၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ သုတ၊ ရသ ဆောင်းပါးများ၊ ဓာတ်ပုံဝေဝေဆာဆာနဲ့ မတ်လထုတ်မြန်မာ့ဂဇက်ထွက်နေပါပြီ။