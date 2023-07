ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်လေး ထူထောင်ရအောင် (၁၅) – Prof Myo Kyaw Myint

ယခုလမှာ စာဖတ်သူတိုင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်လေးများမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ Self-help စာအုပ်လေးများအကြောင်း ဖေါ်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Selp-help ဆိုတာ ယခုခေတ်မှာ တော်တော်လေးထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့ genre လို့လည်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို Self-help စာအုပ်လေးများကို အချို့က How- to စာအုပ်လေးများလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။

ဦးစွာပထမ အားလုံးကြားဘူးကြတဲ့ Dele Carnegie ရဲ့ How to Make Friends and Influence People ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ညွှန်းလိုပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို မသိသူ ရှားပါတယ်။ ဖတ်ဘူးကြမှာပါ။ သို့သော် နေအိမ်မှာ ဝယ်ယူသိမ်းဆည်းထားတဲ့အဆင့်တော့ ရောက်ချင်မှရောက်မှာပေါ့။ ဒီတော့ ဝယ်ယူဖြစ်အောင် ဝယ်ယူပြီး တမြတ်တနိုးဖတ်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အလုပ်မှာရော၊ Personal Life မှာရော ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်အောင်မြင်လာမှာ သေချာပါတယ်။

Dale Carnegle ရဲ့ နောက်ထပ်စာအုပ်လေးတအုပ်ဖြစ်တဲ့ How to Stop Worrying and Start Living ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကလည်း အထူးကို အဖိုးတန်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ အစစအရာရာ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြရတဲ့အတွက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ မွေးတဲ့နေ့က စပြီး သေသွားတဲ့အထိ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်နဲ့သာ အချိန်ကုန်သွားကြတာ များပါတယ်။ ဘဝကို တန်ဘိုးရှိအောင် နေနိုင်ဖို့၊ နေတတ်ဖို့ ဒီစာအုပ်လေးကို ဝယ်ယူဖတ်ကြည့်ပါ။ မိတ်ဆွေများ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုလည်း ဖတ်ခိုင်းပါ။ အထူးသဖြင့် စိုးရိမ်စိတ် ကြီးသူများကို ဖတ်ခိုင်းပါ။ စိုးရိမ်စိတ်များ ပျောက်ဆုံးသွားပြီး တဖြည်းဖြည်း သိသိသာသာ စိတ်ထားတွေ ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။

လိုသေးတယ် ထင်ရင် Richard Carlson ဆိုတဲ့ စာရေးသူ Don’t Sweat the Small Suff စာအုပ်လေးကို ထပ်မံဖတ်ရှုစေလိုပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ အရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို ပူပန်မနေနဲ့ပေါ့။ ဖေါ်ပြထားတဲ့ စာအုပ်သုံးအုပ်စလုံးဟာ စာဖတ်သူတိုင်းကို အကျိုးပြုမှာ သေချာပါတယ်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝလိုသူ စာဖတ်သူများကို စာရေးသူ Robert T. Kiyosaki ရဲ့ Rich Dad, Poor Dad ကို ဖတ်ရှုကြဖို့ ရည်ညွှန်းလိုပါတယ်။ စာရေးသူ ယခင်ကလည်း ဒီစာအုပ်လေးအကြောင်း ဖေါ်ပြဘူးပါတယ်။ Financial Literacy အတွက် ဒီစာအုပ်ထက် ကောင်းတဲ့စာအုပ် မပေါ်သေးပါ။ လူငယ်တော်တော်များများက ချမ်းသာကြွယ်ဝလိုလျှင် ဝင်ငွေများဖို့ အဓိကလို့ ထင်တတ်ကြပါသည်။ တကယ်တော့ ဝင်ငွေများဖို့က အဓိက မဟုတ်ပါ။ ထွက်ငွေထက် ဝင်ငွေက ပိုဖို့ လိုပါသည်။ သို့သော် စာရေးသူရဲ့ အကြံပေးချက်များထက် Think and Grow Rich ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရေးသားသူ Napoleon Hill ရဲ့ အကြံပေးချက်လေးများကို လိုက်နာကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ Millionaire လောက်ကို မဆိုလိုပါ။ Billionaire များ ဖြစ်လာမှာပါ သေချာပါတယ်။ Billionaire ဖြစ်လာတဲ့အခါ Myanmar Gazette ကို ကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုရင် အားလုံးဝမ်းသာကြမှာပါ။

စာဖတ်သူတိုင်း ဘဝမှာ အခက်အခဲလေးများကို ကြုံတွေ့ကြမှာပါ။ ဒီအခက်အခဲလေးများကို ကျော်လွှားလိုသူတိုင်း ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ မိမိရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြုပြင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုပြုပြင်နိုင်ဖို့ Norman Vincent Peale ရဲ့ The Power of Positive Thinking ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ဝယ်ယူဖတ်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို သဘောကြရင် ဒီစာရေးသူရဲ့ နောက်ထပ်စာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့ You Can If You Think You Can ကို ဝယ်ယူကြပါ။

He shows how you too, can make the impossible possible by learning how to:

Motivate yourself

Believe in yourself and have confidence

Forget your fears

Make miracles happen

စိတ်ဓာတ် ပြုပြင်လိုသူတိုင်း Robert Anthony ရဲ့ Beyond Positive Think ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုလည်း ဝယ်ယူဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့ ကိစ္စများအားလုံးလိုလို ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ စာရေးသူတို့ မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းကြပါတယ်။ ဒီတော့ Positive Thinking အပြင် Faith ကို အားကိုးပြီး စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ချင်သူများလည်း ရှိမှာပါ။ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အောက်ပါ စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်က အထူးအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမစာအုပ်လေးကတော့ Anam Thubten ရဲ့ No Self, No Problem ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ငါဆိုတာ မရှိမှတော့ ငါ့ရဲ့အခက်အခဲတွေ၊ ငါ့ရဲ့ ပြဿနာတွေ ဘယ်လို လုပ်ပြီး ရှိနိုင်ဦးမှာလည်း၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြ ဝယ်ယူဖတ်ရှုကြပါ။ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ တနည်းအားဖြင့် ဒုက္ခတွေအားလုံး ကွယ်ပျောက်သွားမှာ သေချာပါတယ်။

ဒုတိယစာအုပ်လေးကတော့ “ငါ” ကို တနည်းအားဖြင့် “Self” ကို မဖယ်ဘဲ၊ “ငါ”ရဲ့ တနည်းအားဖြင့် self ရဲ့ အင်အားများကို အသုံးချတတ်ဖို့ သင်ကြားပေးတဲ့ စာအုပ်လေးတအုပ်ပါ။ Joel Osteen ရဲ့ You Are Stronger than You Think ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့၊ ဒုက္ခတွေကို သုခအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်အားတွေကို ဘယ်လို အသုံးချရမလဲဆိုတာ သင်ပြပေးမဲ့စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Self – help စာအုပ်လေးများကို ဖေါ်ပြပေးပါ့မယ်။ စာရေးသူတို့အရွယ်မှာ ဒီကိစ္စလေးတွေကို အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်မြင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်များအတွက်တော့ အထူးအရေးကြီးနေမှာပါ။ မှတ်မိပါသေးတယ်၊ စာရေးသူ တက္ကသိုလ်ရောက်စက သူငယ်ချင်းတယောက် မိန်းခလေးတယောက်ကို မေတ္တာရှိလွန်းလို့ မိုးရေတွေထဲမှာ အဲဒီမိန်းခလေးရဲ့အိမ်အနီးက သစ်ပင်အောက်မှာ ၄နာရီတိတိ မိုးကာမပါ၊ ထီးမပါဘဲ ရပ်နေခဲ့ပါတယ်။ မိန်းခလေးရဲ့ မေတ္တာကိုတော့ မရခဲ့ပါ။ အအေးမိပြီး pneumonia ဖြစ်သွားလို့ တလလောက် ဆေးရုံတက်ပြီး ကျောင်းတနှစ် နောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို မဖြစ်ရအောင် ဖေါ်ပြပါ စာအုပ်လေးများက ကူညီပါလိမ့်မယ်။

How to Make Anyone Fall in Love with You by Leil Lowndes

Love Tactics: How to win the One You Want – by Thomas W- McKnight

ဤစာအုပ်များက အောက်ပါကိစ္စများနဲ့ စာဖတ်သူများကို ကူညီပါလိမ့်မည်။

Finding potential love partners.

Making an unforgettable first impression

Dodging “love bloopers”

Establishing sexual rapport

ဒီလတော့ ဒီမှာဘဲ နားကြပါစို့။ စာဖတ်သူအားလုံး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။